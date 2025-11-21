Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Bogarín, Mendoza, Bauermann, Gutiérrez, Espigares, Barrera, Gómez y más

Ya concluyó la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes que se mantienen con vida se preparan para tener un gran cierre y luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Cruz Azul anhela el fichaje de Agustín Palavecino

Agustín Palavecino | Sergio Mejia/GettyImages

De acuerdo con el portal SoyReferee, fuentes cercanas al club cementero indican que las negociaciones avanzan, aprovechando la relación personal del argentino del Necaxa con sus compatriotas, José Paradela y el técnico Nicolás Larcamón. La cláusula de rescisión del mediocampista asciende a los 8.5 millones de dólares, cifra que La Máquina estaría dispuesta a cubrir, aunque los Rayos tasarían su venta en al menos seis mdd para duplicar la inversión inicial de 3.5 mdd.

2. Querétaro despidió a Pablo Barrera y muchos más

Si bien ya se sabía que El Dinamita le diría adiós a Gallos Blancos, hubo aún más bajas, recordando que la directiva tiene el deseo de hacer un nuevo proyecto con la inversión e ideas de los nuevos dueños.



Junto al extremo y capitán, el equipo informó en sus redes sociales la partida del central Jesús Piñuelas, el lateral Omar Mendoza, el extremo Bruce El-Mesmari, el centrocampista ecuatoriano Jonathan Perlaza y el delantero paraguayo Rodrigo Bogarín.



“Éxito para cada uno de ustedes en lo que sigue. Su nombre está escrito en la historia del Azul y Negro”, se pudo leer en el mensaje compartido.

3. Maxi Gómez sería el reemplazo de Bruno Barticiotto

Maxi Gómez | Quality Sport Images/GettyImages

Se ha dado por un hecho que Santos Laguna no comprará al delantero chileno, por ello, ya tendrían en mente quién sería su sucesor en el ataque.



De acuerdo con el periodista uruguayo Diego Domínguez de El Espectador, los de Torreón están preparando una oferta para traer al romperredes charrúa del Nacional Montevideo de su país, que cuenta con experiencia en Europa.

4. José Juan Macías no seguirá su historia con Pumas

José Juan Macías | Manuel Velasquez/GettyImages

Lamentablemente para el delantero, no pudo acompañar al equipo en el Play-In debido a su desafortunada lesión que lo tendrá más de medio año fuera de circulación. Y aunque Universidad Nacional lo acompañará hasta que vuelva a estar al cien, diferentes medios han informado que el club no renovará a JJ, quien nuevamente estaría pensando en el retiro.

5. Albert Espigares, el elegido por Puebla

Tras la salida del argentino Hernán Cristante y el rechazo de Benjamín Mora, La Franja eligió como su nuevo timonel al español, que venía desenvolviéndose como el entrenador de las Fuerzas Básicas.



“En los últimos torneos, el proyecto deportivo del club ha buscado la proyección del talento joven hacia el primer equipo, y la llegada de Albert a la Dirección de Fuerzas Básicas a principios del 2024, permitió el desarrollo de jugadores lo cual se vio reflejado en 10 debuts en el máximo circuito, así como un cumplimiento con creces en la regla de menores durante cada torneo”, indicó el club en su comunicado.

6. Dos clubes están tras Vicente Sánchez

Vicente Sánchez | Manuel Velasquez/GettyImages

El uruguayo dejó una gran imagen durante su era al mando de Cruz Azul, por eso algunos conjuntos estarían pensando en darle una nueva oportunidad en México.



Según TVC Deportes, el histórico escarlata estaría cerca del Querétaro, pero también lo postulan como posible reemplazo de su paisano Martín Varini, siempre y cuando deje su puesto para marcharse con el Necaxa.



De acuerdo con Carlos Ponce del Diario Récord, el agente del charrúa, Sebastián Olarte, tiene pláticas avanzadas para ser el posible estratega de los fronterizos.

7. James Rodríguez sigue siendo ofrecido en México

James Rodríguez | Jordan Bank/GettyImages

El tema del veterano colombiano da mucho de qué hablar, pues continuamente es puesto en nuevos equipos y al mismo tiempo, se desmiente dicha información.



Mientras tanto, el mediocampista, que no renovará con León, sigue en búsqueda de un nuevo destino para poder estar en ritmo, hablándose de la Liga MX y la MLS.



El periodista argentino César Luis Merlo notificó que el cafetalero ha sido ofrecido a Pumas y Cruz Azul, sin que existan negociaciones formales.

8. Mateusz Bogusz ya busca un nuevo destino

Mateusz Bogusz | Francisco Vega/GettyImages

En las últimas semanas se ha mencionado que el centrocampista polaco ha estado analizando nuevas opciones porque no tendría intenciones de seguir con el Cruz Azul.



El periodista italiano Fabrizio Romano, así como César Merlo, confirmaron la noticia a través de sus redes, asegurando que tanto equipos de Europa como de la MLS estarían sondeando su fichaje.



De hecho, el periodista estadounidense Tom Bogert reveló que el New England Revolution tiene como prioridad negociar con La Máquina.

9. Rayados lanzó una oferta por Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

La semana pasada se comentó que el centrocampista del Chicago Fire de la MLS estaba en la órbita de varios clubes mexicanos como Chivas, América y Monterrey, pero uno de ellos ya hizo su primer movimiento, informó César Merlo.



La fuente explicó que La Pandilla realizó una buena oferta para comprar la carta del mexicoamericano, sin embargo, no llenó las expectativas del club.

10. Eduardo Bauermann quiere marcharse al Gremio

Eduardo Bauermann | Hector Vivas/GettyImages

Pese a que Pachuca consiguió su boleto al Play-In 3 al vencer a Pumas, ya se hablan de posibles bajas.



El señalado es el defensa central, que estuvo presente en el triunfo contra los auriazules este jueves, pues querría irse al club brasileño, al menos así lo explicó el periodista brasileño Wagner Andrade.



El zaguero brasileño habría pedido su salida de los Tuzos y en estos momentos, la directiva del Gaucho está estudiando la viabilidad del fichaje.