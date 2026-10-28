Últimas noticias de fichajes y rumores de la Liga MX para el C2027: Brunetta, Torres, Mora, Franco, Herrera y más

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 culminó el pasado mes de septiembre, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el Clausura 2027.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Óliver Torres renovó con La Pandilla

Óliver Torres | Agustin Cuevas/GettyImages

Gracias al rendimiento que ha tenido en el presente semestre, el español extendió su contrato con Rayados de Monterrey hasta el verano del 2028.



El centrocampista tenía firmado hasta el verano del 2027, por lo que alargó un año más su estadía en la Sultana del Norte.

2. Desde Inglaterra buscarían adelantarse por Gilberto Mora

Gilberto Mora | Omar Vega/GettyImages

Se ha dicho que numerosos equipos de Europa han puesto el ojo en el seleccionado nacional y mundialista, entre ellos, el Barcelona y el Real Madrid de España, así como el PSG de Francia.



De igual forma, el centrocampista de Xolos de Tijuana ha estado en el radar de la Premier League de Inglaterra, reportando desde allá el plan del Arsenal por hacerse con sus servicios.



Según el medio inglés, Sport Witness, los Gunners ya estarían presionando para ganar la puja por el mexicano evitando así que otros conjuntos británicos se les quiera adelantar.

3. En Coapa ven difícil la continuidad de Raphael Veiga

Raphael Veiga | Hector Vivas/GettyImages

El presidente deportivo del América, Santiago Baños, indicó en una entrevista previo al juego contra Pachuca que en diciembre intentarían una vez más ir por el mexicano Luis Chávez del Dinamo Moscú de Rusia y el colombiano Nelson Deossa del Real Betis de España y sino se concreta ninguno, cualquier otro volante.



Sobre la posibilidad de ver al mediocampista brasileño en las Águilas para el siguiente campeonato, el directivo lo ve complicado por diferentes razones, recordando que tendrían que pagar por la carta al Palmeiras de Brasil.



“Es complicado el tema de la compra porque no es un jugador barato, en la nómina también nos pega mucho, es difícil, se ven pocas probabilidades de que pueda seguir”, comunicó.

4. Atlante confía en Miguel Herrera

Miguel Herrera | Manuel Velasquez/GettyImages

Aunque el retorno de los Potros de Hierro al máximo circuito no haya sido el esperado, la directiva tiene fe en su estratega, así que lanzó un comunicado para asegurar que seguirá el frente del proyecto para el próximo semestre.



“La continuidad de Miguel Herrera no está en duda. Estamos convencidos de qe el trabajo, la unión y la confianza mutua serán fundamentales para seguir construyendo el Atlante que queremos y merece nuestra afición. Salir adelante está en nuestras manos. Nos vamos a levantar”, informó el presidente del club, Emilio Escalante.



A la vez, el directivo se disculpó por la afición por los malos resultados, esperando que El Piojo revierta todo a la brevedad.

5. Alan Franco saldría del Volcán

Alan Franco | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con el comunicador Arath Uvalle, de VAVEL México, Tigres no contempla al argentino para el próximo año, así que la opción de compra de su préstamo no se efectuaría.



La decisión de la directiva es porque el zaguero, que pertenece al Sao Paulo de Brasil, no ha tenido el rendimiento esperado.

6. Nahuel Guzmán seguiría bajo el arco universitario

Nahuel Guzmán | NurPhoto/GettyImages

Del mismo modo, Arath Uvalle comunicó que el arquero argentino renovará con los Tigres hasta el 2028 y en su momento tendrá opción para extender, todo acorde a su rendimiento y minutos disputados.



El Patón sigue siendo uno de los hombres claves de la institución.

7. Juan Brunetta se mantendrá como felino

Juan Brunetta | YURI CORTEZ/GettyImages

Tras el notable desempeño que ha tenido en este semestre, la directiva tomó la decisión de renovar al argentino.



El periodista argentino César Luis Merlo reveló que el mediocampista amplió su vínculo con Tigres hasta junio del 2029, con opción de extender al 2030, manteniendo una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares.

8. La guillotina se acerca a Benjamín Mora

Benjamín Mora | Manuel Velasquez/GettyImages

Pese a su triunfo sobre el América el pasado fin de semana y a que Pachuca se mantiene con vida en el semestre, eso no habría convencido a la directiva de respaldar al timonel mexicano.



El diario ‘Criterio Hidalgo’ compartió que El Malayo dejará su cargo al acabar el torneo, de lo cual ya fue avisado.

9. Guillermo Barros Schelotto no se convence con Tigres

Guillermo Barros Schelotto | Cesar Heredia/GettyImages

A lo largo del semestre se ha difundido que el técnico argentino es el objetivo de la directiva para el próximo semestre, sin embargo, está feliz con el Vélez Sársfield de su país, tanto que ya habría rechazado a los regios anteriormente porque su idea es prolongar su estadía con El Fortín.



“Tigres me llamó a mitad de torneo y le dije que no porque tenía contrato. ¿Qué pasará en diciembre? No lo sé, sí la prioridd es primero que nada ver si renovamos o no con Vélez”, comentó al medio TyC Sports.

10. Kevin Mier no estaría feliz en La Noria

Kevin Mier | Leonardo Fernandez/GettyImages

En las últimas semanas, el arquero ha perdido su sitio frente a Andrés Gudiño en el once titular de Cruz Azul, motivo que no lo tendría nada contento, al menos así lo ha dicho el Diario Récord.



El mismo rotativo asegura que el colombiano buscaría su salida, aunque la institución no contempla su partida al menos que llegue una gran oferta.