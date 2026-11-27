Después de 17 jornadas disputadas, la Liguilla del Apertura 2026 quedó lista. Cruz Azul buscará defender su corona, mientras el superlíder Chivas, América, Toluca, Pachuca, Rayados, León y Atlas intentarán sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.



Y mientras tanto, los equipos ya eliminados, así como algunos de los calificados, ya están moviendo sus piezas pensando en el próximo Clausura 2027. De hecho, ya se están dando a conocer las primeras bajas de algunas escuadras.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al C2027:

1. Jordan Sierra, el primer refuerzo enfranjado

Desde 🇪🇨 llega el primer refuerzo para La Franja 😏 ¡Bienvenido al Pueblota, Jordan Sierra!🔥



A defender con mucha garra y orgullo el 🔵⚪️.#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/FkZ7NR3Hsw — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) November 25, 2026

Tal como lo había adelantado el periodista argentino César Luis Merlo, el ecuatoriano se volvió el primer fichaje del Puebla de cara al siguiente semestre.



A través de sus redes sociales, La Franja le dio la bienvenida al mediocampista, que estuvo los últimos meses entrenando con el equipo luego de la desaparición del Mazatlán.



El sudamericano firmó contrato hasta diciembre del 2028.

2. Javier Aquino, 'Monchu' Rodríguez, Rodrigo Dourado y más se van de la frontera

FC Juárez agradece a Benny Díaz, Javier Aquino, Ettson Ayón, Monchu Rodríguez y Rodrigo Dourado por su entrega deportiva y su profesionalismo durante su estancia en el club. Gracias por defender este escudo con Bravura, deseamos a cada uno el mayor de los éxitos en lo que viene… pic.twitter.com/PG9kYQmCOk — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 25, 2026

A través de sus redes sociales, Bravos de Juárez comunicó la salida de cinco elementos. Se trata del extremo y lateral derecho, el mediocentro español y el pivote brasileño, a quienes se les deseo lo mejor en sus próximos retos.



Junto a ellos se le dijo adiós al cancerbero estadounidense Benny Díaz y al delantero Ettson Ayón.

3. Carlos Salcedo seguirá siendo albiazul

Carlos Salcedo | Hector Vivas/GettyImages

A pesar de las constantes críticas hacia su persona por sus constantes expulsiones, Rayados de Monterrey parece que sigue teniendo confianza en el defensa central.



De acuerdo con César Merlo, El Titán renovó hasta junio del 2028, ya que su vínculo acababa en diciembre de este año y el club decidió hacer uso de la cláusula para alargar su estadía.

4. Querrían a Gilberto Mora y Santiago Sandoval en Alemania

Gil Mora y Santi Sandoval con la selección mexicana | Agustin Cuevas/GettyImages

Esta misma semana, el periodista Pepe del Bosque de TNT Sports informó que desde la Bundesliga se habían contactado con Rafaela Pimenta, representante del seleccionado nacional de Xolos de Tijuana, por quien vendrían a negociar en los próximos días.



Y ahora, desde suelo germano el medio Fussball Transfers han informado que el Borussia Dortmund es aquel que va por la joya azteca, pero no solamente por él, sino también por el centrocampista de las Chivas del Guadalajara.

5. Ya salió competencia por Francisco Álvarez

Francisco Álvarez | Rodrigo Valle/GettyImages

Arath Uvalle de VAVEL México comentó en la semana que Rayados tenía muy avanzada la contratación del defensa central argentino del Argentinos Juniors de su país, pues había un preacuerdo verbal tras ofertar siete millones de dólares, con un contrato a largo plazo.



Sin embargo, la misma fuente explicó este jueves que el Boca Juniors de Argentina se ha metido en la pelea igualando la oferta regia, agregando un futbolista.



La Pandilla seguiría de cerca cómo va todo sin aumentar montos, pues tendrían otras opciones en carpeta.

6. Chivas no dejaría salir a Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Jam Media/GettyImages

A pesar de que el centrocampista ha tenido minutos limitados en este torneo, el Guadalajara sabe de antemano que tiene mucha calidad y por eso evitaría perderlo.



Según Azteca Deportes, Cruz Azul sondeaba la posibilidad de hacerse con el canterano lagunero, sin embargo, el Rebaño Sagrado ya le hizo saber que no tiene interés en transferirlo apostando por su pronta adaptación.

7. Luciano Herrera y Rubén Duarte están avisados

Rubén Duarte | NurPhoto/GettyImages

Esta misma semana se supo que el extremo argentino y el defensa español no entran en planes de Pumas, por lo que les buscarían acomodo.



Sobre el mismo tema, César Merlo explicó que la directiva ya les comunicó a los dos que no serán tomados en cuenta por el cuerpo técnico.

8. Guadalajara cede al juvenil Pablo Uribe

🚨🔐: #𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Chivas y Atlético de San Luis han llegado a un 𝐀𝐂𝐔𝐄𝐑𝐃𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 por el préstamo de 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐔𝐫𝐢𝐛𝐞 por 𝟏 𝐀𝐍̃𝐎 + 𝐎𝐏𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐑𝐀. Al extremo, que puede desempeñarse por ambas bandas, se le dará la… [+] pic.twitter.com/D7zZeUt2H3 — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) November 26, 2026

César Merlo notificó que el Rebaño Sagrado decidió prestar al extremo derecho al San Luis, siendo un trato de un año con opción de compra.



Aun cuando ha generado expectativas en las Fuerzas Básicas, será difícil que reciba minutos en el primer equipo rojiblanco, así que buscarían que gane experiencia en la Primera División.



El seleccionado nacional sub-21 y centrocampista del Tapatío viajará en los próximos días a suelo potosino para estampar su firma.

9. Guillermo Barros Schelotto no llega a Tigres

Guillermo Barros Schelotto | NurPhoto/GettyImages

A lo largo del último mes se manejó que los dos nombres que más agradaban a la directiva felina para tomar el puesto de director técnico eran el argentino Fernando Ortiz y su compatriota al frente del Vélez Sarsfield de Argentina, aunque eso se ha esfumado.



El Tano renovó con el Colo Colo de Chile mientras el ex de Boca Juniors desistió de ser el timonel regio por los problemas internos que tiene la institución, al menos así lo comunicó César Merlo.

10. Alejandro Gómez, muy cerca de la Sultana del Norte

Alejandro Gómez | Francisco Vega/GettyImages

César Merlo dio a conocer que el defensa central de Xolos está a un paso de convertirse en nuevo elemento de Rayados de Monterrey.



Supuestamente, los regios ya llegaron a un acuerdo con los fronterizos para comprar el pase del Pue, luego de poner sobre la mesa cuatro mdd más variables incluidas, y únicamente faltaría llevar a cabo el contrato, que sería por cuatro años.



El ex del Boavista de Portugal también llegó a estar en la mira del América.

11. Ozziel Herrera tendría más mercado

Ozziel Herrera | Jam Media/GettyImages

Las últimas dos semanas se manejó que el extremo ya no entraría en planes de Tigres para el próximo semestre a pesar de tener un contrato vigente hasta junio del 2027, así que el Atlas se habría acercado para abrirle las puertas a su canterano.



No obstante, el periodista Manuel Figueroa de Mediotiempo aseguró que el de ascendencia cubana también es del agrado del DC United de la MLS. Al parecer, los Hombres de Negro ya habrían tenido acercamientos con el entorno del atacante para ofrecerle un buen contrato.

12. Yon De Luisa, opción para la presidencia de Tigres

Yon De Luisa | JUNG YEON-JE/GettyImages

Tras un semestre de pesadilla, la institución felina estaría buscando mejorar y por ello continúa viendo quién será el sucesor de Emilio González, quien renunció a su cargo en este mes de noviembre.



De acuerdo con la información de Edu Torres, de Multimedios y RG La Deportiva, en CEMEX siguen analizando perfiles para ocupar el puesto y la experiencia del ex del América y de la Federación Mexicana de Fútbol es uno de los que más llama la atención.