El mercado de fichajes para el Apertura 2026 culminó el pasado mes de septiembre. Sin embargo, los rumores sobre posibles altas y bajas para el Clausura 2027, de la Liga MX, ya son una realidad, pues solamente queda una jornada para dar inicio con la Liguilla.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Santiago Homenchenko sería de los más buscados

Santiago Homenchenko | Jam Media/GettyImages

El capitán del Querétaro tuvo un torneo sobresaliente hasta que sufrió su fractura de mano, que a la vez causó la debacle del equipo.



De acuerdo con diferentes medios, el uruguayo estaría en la mirada de varios conjuntos, entre ellos, Cruz Azul y Rayados, incluso este último estaría dispuesto a ceder a Iker Fimbres como moneda de cambio, según Arath Uvalle de VAVEL México.



Asimismo, Adrián Esparza de TUDN reportó que el entorno del pivote ha informado que para que el jugador deje a Gallos Blancos se deberán pagar once o doce millones de dólares.

2. César Montes podría volver a México

César Montes | Doug Zimmerman/ISI Photos/GettyImages

Tal como se ha dicho en las últimas semanas, el defensa central está abierto a dejar al Lokomotiv Moscú de Rusia.



Cruz Azul, Toluca y Atlas han comenzado a sondear su fichaje, así lo indicó el periodista Fernando Esquivel. Los Rojinegros, al ser los nuevos ricos de la liga, no tendrían problema alguno en cumplir las exigencias del Cachorro.

3. Chiquete Orozco, un deseo de Rayados

Chiquete Orozco | Azael Rodriguez/GettyImages

En la semana se supo que Iker Fimbres de Monterrey interesaba al Cruz Azul, pero esta vez trascendió que los regios querrían utilizarlo como moneda de cambio para hacerse con el defensa central. No obstante, los celestes habrían rechazado el posible intercambio.

4. Monterrey dio postura sobre Iker Fimbres

Iker Fimbres | Azael Rodriguez/GettyImages

La Máquina Celeste ha ofertado 2.5 mdd por el pivote regio, mas La Pandilla quiere cinco mdd. Sabiendo el interés que hay por su canterano, Rayados ha externado dos alternativas, según Arath Uvalle. La primera opción es un préstamo sin opción de compra. La segunda, un traspaso definitivo manteniendo un porcentaje en caso de una futura recompra.

5. Jesús Hernández convenció en el Tapatío

Jesús Hernández | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo ya había adelantado que Chivas compraría al centro delantero que juega con su filial en la Liga de Expansión. Esta vez, el comunicador indicó que los rojiblancos han acordado la compra del 50 por ciento del pase, el cual pertenece a Xolos.



El ex Elche de España firmaría hasta diciembre del 2029.

6. Lucas Abascia dejaría el Gallinero

Lucas Abascia | Jam Media/GettyImages

Desde Argentina han comenzado a difundir que el defensa central sería baja del Querétaro en invierno para poder liberar una plaza de extranjero.



Supuestamente, el zaguero argentino podría ponerse la casaca del Rosario Central de su país.

7. Una vez más, Memphis Depay suena en México

Memphis Depay | Miguel Schincariol/GettyImages

En el último año ha sonado que el neerlandés podría aterrizar en la liga azteca. La última vez se le relacionó con Santos Laguna, pero esta vez el delantero ha sido ofrecido a los Tigres, de acuerdo con lo reportado por el portal RTI Esporte de Brasil.



El tres veces mundialista tiene contrato con el Corinthians de Brasil hasta junio del 2028.

8. ¿Edson Álvarez retornaría a México?

Edson Álvarez | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Desde el verano se pensaba que el contención podía volver al fútbol mexicano, pues su paso por el Fenerbahçe de Turquía no fue el mejor.



Actualmente, El Machín está prácticamente borrado con el West Ham United de Inglaterra, por eso, el Atlas estaría dispuesto a ficharlo como un plan B si no logran hacerse con Erik Lira, según reportes de Jalisco.



Sin embargo, hasta ahora no ha habido información más detallada sobre posibles negociaciones o algo más.

9. Santos Laguna rechazó oferta por Franco Fagúndez

Franco Fagúndez | Andres Rot/GettyImages

Se daba por hecho que los Guerreros venderían al uruguayo al Independiente Santa Fe de Colombia, club con el que está prestado. No obstante, el periodista colombiano Pipe Sierra dio a conocer que los laguneros habrían rechazado la segunda oferta lanzada por los colombianos. La carta del mediapunta estaría situada en 1.7 mdd y El Expreso Rojo quería pagar 1.1 mdd. A pesar de todo esto, las negociaciones entre ambas directivas seguirían.

10. Oficial: Willier Ditta renovó con Cruz Azul

NUESTRO CENTRAL COLOMBIANO RENOVADO.



¡Willer Ditta hasta 2029! 🔵🚂



Fuerza, solidez y liderazgo en nuestra línea defensiva.



¡Seguimos juntos, Willer! pic.twitter.com/5cpcLCvfqn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 19, 2026

Apenas este martes, César Luis Merlo había confirmado que La Máquina había alargado el contrato del colombiano. Y ahora, este jueves, el club cementero hizo oficial que el defensa central seguirá en La Noria hasta diciembre del 2029, contando con una mejora salarial.

11. Los celestes volverían al ruedo por Óscar Estupiñán

Óscar Estupiñán | Jam Media/GettyImages

365Scores comunicó que Cruz Azul quiere fortalecer su delantera y el colombiano de Juárez estaría en su radar, tal como lo ha estado en el último año. Se maneja que el romperredes fronterizo interesaría porque se desconoce qué sucederá con el uruguayo Gabriel Fernández.

12. Alan Bautista, del gusto del Rebaño Sagrado

Alan Bautista | Manuel Guadarrama/GettyImages

El periodista Jesús Hernández informó que una fuente al interior del Pachuca confirmó que Chivas ya inició conversaciones para conocer la situación contractual del mediocentro ofensivo, quien podría convertirse en una de las apuestas del Guadalajara para reforzar su mediocampo.



La misma fuente señaló que los Tuzos estarían dispuestos a comenzar una negociación a partir de los 5 mdd.

13. Los azulcremas no sueltan el tema Nelson Deossa

Nelson Deossa | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

El colombiano fue uno de los nombres que sonó con más fuerza para reforzar al América en el presente campeonato, sin embargo, el alto precio pedido por el Real Betis de España evitó que eso sucediera.



Se sabe que el centrocampista es una petición del técnico uruguayo Guillermo Almada, que lo tuvo bajo su dirección en el Pachuca, por eso, los de Coapa intentarían de nuevo su fichaje, según el diario AS Colombia.



Esta vez luce más complicado concretar el deseo del estratega porque el cafetalero ha empezado a ganar relevancia con los béticos.