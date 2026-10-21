Últimas noticias de fichajes y rumores de Liga MX para el C2027: Brian, Gandolfi, Schelotto, Carranza, Ortiz y más

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 culminó el pasado mes de septiembre, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el Clausura 2027.



Del mismo modo, los cambios de timón en los clubes de la Liga MX no están exentos.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Tigres no se rendiría en su intento por Arthur Cabral

Arthur Cabral | Sports Press Photo/GettyImages

Apenas en el mercado de fichajes de verano, el Botafogo de Brasil rechazó una oferta por parte de los felinos para hacerse con los servicios del delantero. No obstante, según ESPN, los regios volverían al ataque para llevarse al atacante brasileño e incluso podrían poner sobre la mesa una cifra menor a los nueve millones de dólares que pusieron hace unos meses.

2. Desmienten de nuevo la salida de Julián Carranza del Necaxa

Julián Carranza | Leopoldo Smith/GettyImages

Apenas hace unas semanas se dijo que el argentino de los Rayos interesaba a Tigres, ahora se dijo que podría darse su arribo a Monterrey debido a la conexión que tiene el futbolista con el directivo neerlandés Dennis te Kloese, presidente deportivo del club regio.



“Te Kloese lo llevó a Feyenoord, luego lo vendió a Necaxa y ahora podría ficharlo para Rayados”, dijeron a través de Multimedios.



Pese a esta información, desde VAVEL México aseguraron que el delantero estuvo en el radar de La Pandilla, pero por ahora ya no está en carpeta.

3. Fernando Ortiz no está convencido de volver a México

Fernando Ortiz | Manuel Guadarrama/GettyImages

El técnico argentino se fue por la puerta de atrás luego de dirigir a Monterrey, pero ahora vive un feliz presente al frente del Colo Colo de Chile, donde marcha líder de la competencia esperando coronarse.



Tigres lo quiere para ser su nuevo mandamás, no obstante, El Tano ya dejó en claro que su prioridad es mantenerse con El Cacique y jugar la Copa Libertadores el próximo año.



“La prioridad del Tano es clara: quiere seguir en Colo Colo en 2027. Su deseo es seguir para disputar la Libertadores”, dijeron desde el medio andino ‘En Cancha’.



Por otro lado, desde Chile mencionan que la UANL le propone al timonel un contrato por dos o tres años y 2.5 mdd de salario anual, prometiendo que habrá dinero para fichajes.

4. Guillermo Barros Schelotto, la otra opción en la U

Guillermo Barros Schelotto | Cesar Heredia/GettyImages

Además de Fernando Ortiz, la directiva felina seguiría apuntando hacia el argentino que comanda al Vélez Sarsfield de su país.



Según el periodista argentino César Luis Merlo, Víctor Manuel Vucetich no seguiría como estratega de Tigres para el siguiente semestre a menos que gane el título, por eso la prioridad es convencer al sudamericano de dejar al Fortín.

5. Luis Chávez podría dejar Rusia en invierno

Luis Chávez | Evan Bernstein/GettyImages

Tal parece que al mediocampista mexicano le salió caro su deseo de regresar a México, ya que está congelado con el Dinamo Moscú de Rusia, donde lleva un mes sin jugar, incluso ha quedado fuera de las últimas tres convocatorias. Algunas versiones apuntan a que el dos veces mundialista está lesionado tras su participación con la selección en la pasada Fecha FIFA y por eso no ha sido utilizado, mas otros rumores apuntan que todo se debe a su tema contractual, donde todavía tiene vínculo con los rusos hasta el verano del 2027.



Se sabe que América lo buscó, pero no se pudo cerrar nada por las dificultades relacionadas con las restricciones financieras que afectan a instituciones rusas por la guerra entre Rusia y Ucrania.



Por lo tanto, las Águilas podrían hacer un segundo intento ya que el ex de Pachuca es una petición del técnico uruguayo Guillermo Almada.

6. Brian Rodríguez seguirá siendo Águila

¡Tenemos Brian Rodríguez para rato! ⚡️🔝



Rayito renovó con el Club América. Sigamos rompiéndola juntos, Águila. 🦅 pic.twitter.com/Q7GrHqICw1 — Club América (@ClubAmerica) October 18, 2026

Una buena noticia para la afición del América. Este fin de semana, el extremo uruguayo renovó su vínculo con el club hasta junio del 2030, siendo el segundo mejor pagado de la plantilla por debajo de Henry Martín.



Esto se llevó a cabo luego de que Rayito fuera tentando en el mercado de pases por el Ajax Ámsterdam de los Países Bajos y el Cruzeiro de Brasil.

7. Javier Gandolfi, esmeralda por más tiempo

Javier Gandolfi | Leopoldo Smith/GettyImages

Otra renovación se dio en el Bajío. El técnico argentino alargó su lazo con León, el cual terminaba este año, así lo informó César Merlo.



La directiva felina se ha convencido con el trabajo del exdefensa y por eso prolongaron su vínculo hasta diciembre del 2027.