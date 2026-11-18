El mercado de fichajes para el Apertura 2026 culminó el pasado mes de septiembre. Sin embargo, los rumores sobre posibles altas y bajas para el Clausura 2027, de la Liga MX, ya son una realidad, pues solamente queda una jornada para dar inicio con la Liguilla.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. La UANL apunta a Leo Pereira

Leo Pereira | Eurasia Sport Images/GettyImages

Luego de un semestre de pesadilla, los universitarios quieren renovar su línea defensiva y estarían apuntando a un extranjero.



De acuerdo con el portal brasileño RTI Esporte, Tigres tiene en la mira al defensa central de 30 años, el cual milita en el Flamengo de Brasil.



El zaguero brasileño, dos veces campeón de la Copa Libertadores, tiene contrato hasta diciembre del 2027 y todavía no ha renovado, por lo que el técnico y vicepresidente de los regios, Víctor Manuel Vucetich, viajaría a suelo sudamericano para poder cerrar su fichaje.

2. Álvaro Angulo podría salir de CU

Álvaro Angulo | Agustin Cuevas/GettyImages

El colombiano llegó a los Pumas de la mano de Efraín Juárez, pero cuando este último salió de la institución se rumoró que también lo haría el defensa, algo que no ocurrió.



Esta vez, podría ser verdad. TyC Sports de Argentina informó que el argentino Sergio Agüero se ha comunicado con el lateral izquierdo para tratar de regresarlo a Independiente Avellaneda y que este último se habría mostrado positivo en volver al club argentino.



La Pantera Negra Turbo jugó un solo semestre en el equipo, pero tuvo una rápida adaptación brindando un gran rendimiento, dejando un grato recuerdo en la hinchada. El Kun trabaja como asesor de Luciano Nakis, candidato a la presidencia del Rojo.

3. Tigres inició sondeos por Pedro Vite

Pedro Vite | Agustin Cuevas/GettyImages

La semana pasada se dio a conocer que el ecuatoriano estaba en la lista de opciones de los felinos para reforzarse, pero hasta ahora habrían comenzado sus gestiones para saber si lograrán el objetivo de ficharlo.



El periodista Miguel Arizpe de Mediotiempo reportó que luego del acercamiento de los regios, el mediocentro de Pumas habría dicho que sí está dispuesto a cambiar de aires.

4. César Montes quiere dejar Rusia

César Montes | Richard Pelham/GettyImages

Tras algunos eventos desafortunados en suelo ruso, el defensa central estaría dispuesto a dejar atrás al Lokomotiv Moscú y por eso varios clubes ya estarían al acecho de su fichaje, tal como Cruz Azul, Chivas y Atlas.



En el caso de Monterrey, de donde es canterano, Arath Uvalle, de VAVEL México, explicó que el club no piensa desembolsar más de diez millones de dólares, aunque seguirá al pendiente de la situación.



Los rusos piden once mdd por El Cachorro.

5. Iker Fimbres, el nuevo deseo cementero

Iker Fimbres | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo reportó que la dirigencia de Cruz Azul está en una fase exploratoria para evaluar la viabilidad económica del traspaso. Las conversaciones estarían en una etapa inicial, pero los cementeros realmente están interesados en armar el fichaje.



Rayados estaría abierto a negociar por una cifra cercana a los 4.5 mdd, así lo indicó Arath Uvalle.

6. La Máquina renovó a Willer Ditta

Willer Ditta | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

El actual campeón del fútbol mexicano acaba de blindar a una de sus mejores piezas en la línea defensiva.



César Luis Merlo comunicó que el zaguero renovó su contrato con Cruz Azul hasta mediados del 2029, contando con un incremento salarial. El vínculo del colombiano culminaba en junio del 2028.

7. Erik Lira, el objetivo de los rojinegros

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

Atlas tiene un fuerte interés por el seleccionado nacional, así lo informó César Merlo. Los Zorros ya se habrían acercado a Cruz Azul para hacerle saber su interés, con el actual campeón pidiendo once mdd.



Por otro lado, otras fuentes han reportado que La Máquina no le dará salida al pivote dentro de la Liga MX por menos de 20 mdd, pues la prioridad es dar el salto a Europa.

8. Mattheus Oliveira está en el radar tuzo

Mattheus Oliveira | DeFodi Images/GettyImages

El Diario Récord notificó que el mediocentro ofensivo del SC Forense de Portugal, hijo del brasileño campeón del mundo José Roberto Gama ‘Bebeto’, sería una de las opciones del Grupo Pachuca para reforzarse, sin embargo, se desconoce si llegaría a la Liga MX o al Real Oviedo de España.

9. Cade Cowell podría quedarse en la MLS

Cade Cowell | Elsa/GettyImages

El New York Red Bulls quedó eliminado en la actual temporada de la liga estadounidense y por ello, el norteamericano debería volver con las Chivas, dueño de su carta que lo tiene a préstamo.



Los taurinos tienen hasta inicios de diciembre para confirmar si van a hacer uso de la opción de compra por el extremo, misma que es de cinco mdd.



César Merlo explicó que los neoyorquinos difícilmente pondrán dicha cifra, pero que podrían intentar negociar la compra. El Vaquero ya hizo saber que está feliz en los Estados Unidos.

10. Antonio Briseño, ¿de diablo a gallo?

Antonio Briseño | Elsa - Leagues Cup/GettyImages

César Merlo notificó que Querétaro tiene negociaciones muy avanzadas para fichar al campeón del mundo sub-17. El Pollo habría perdido protagonismo con el Toluca, donde a veces ni siquiera es convocado a la banda, y está por acabar su vínculo en este mismo diciembre.



Las charlas estarían en la fase final para que firme por dos años con opción a uno más según objetivos deportivos.

11. Hay competencia por Neider Parra

Neider Parra | Eurasia Sport Images/GettyImages

La semana pasada se informó que Rayados de Monterrey estaba interesado en el central, sin embargo, hay otros más que quieren ficharlo.



César Merlo compartió que el Nashville SC de la MLS está avanzando para intentar comprar al zaguero del Atlético Nacional de Colombia, incluso ya presentó una oferta formal de tres mdd con bonos incluidos.

12. Armando León genera sensaciones en México

Armando León | Refugio Ruiz/GettyImages

El delantero del NK Osijek de Croacia fue convocado por la selección nacional para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, sin embargo, fue mandado a las gradas en los dos partidos.



Pese a esto, el simple hecho de haber llamado la atención del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez ya ha hecho que otros clubes de la Liga MX lo volteen a ver.



El diario El Universal reportó que Chivas, Cruz Azul y Monterrey lo tienen en mente, con los rojiblancos teniendo mayor posibilidad de contratarlo.

13. Jesús Hernández continuará en el Rebaño

Jesús Hernández | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

César Merlo notificó que Chivas va a comprar al centro delantero, que está a préstamo con el Tapatío, filial del equipo en la Liga de Expansión.



Las negociaciones con Xolos, dueño de su carta, están avanzadas para poder adquirir su ficha totalmente, ya que ha dejado buenas sensaciones y le ven buena proyección a futuro para el primer equipo.

14. Ezequiel Bullaude se queda en la Comarca

Hay historias que merecen seguir escribiéndose en casa. 🤩



Ezequiel Bullaude seguirá vistiendo nuestros colores, defendiendo nuestro territorio y llevando el 10 de los Guerreros. 🔥🔝



¡Esta historia continúa, Bullaude! ¡Vamos juntos por mucho más! ⚔️🇳🇬 pic.twitter.com/z8M0dH7euS — Club Santos (@ClubSantos) November 13, 2026

La semana pasada, César Merlo reportó que Santos Laguna iba a hacer válida la opción de compra por el argentino, quien pertenecía a Xolos.



Con el mensaje, ‘Tenemos 10 por mucho tiempo’, los Guerreros hicieron oficial el fichaje del mediocampista, quien firmó contrato hasta diciembre del 2030.