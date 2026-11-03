Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona: Bastoni, Pedro Porro, Balde, João Félix y más

El FC Barcelona ya comienza a planificar el próximo mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer un plantel que aspira a mantenerse en competencia por los principales títulos de la temporada 2026/27.

La dirección deportiva azulgrana trabaja en distintas alternativas para mejorar algunas posiciones, aunque las limitaciones económicas continúan siendo un factor determinante a la hora de negociar incorporaciones.

La defensa aparece como uno de los sectores que podría experimentar más modificaciones, con varios futbolistas en el radar del conjunto catalán. Sin embargo, la planificación no contempla únicamente posibles llegadas: la falta de continuidad de algunos integrantes del equipo también abre la puerta a eventuales salidas.

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Últimas noticias y rumores de fichajes del FC Barcelona

1. Alessandro Bastoni

AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27 | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

La dirección deportiva mantiene conversaciones con el entorno del defensor italiano y, según trascendió, volvió a transmitir su intención de realizar un esfuerzo importante para concretar su incorporación. El futbolista de 27 años continúa siendo una de las prioridades para fortalecer el centro de la defensa, aunque las negociaciones todavía no se tradujeron en un acuerdo.



La operación no será sencilla, principalmente por la importancia que tiene Bastoni en el Inter de Milán y el costo que implicaría su fichaje. Sin embargo, el blaugrana considera que su experiencia y capacidad para iniciar el juego desde el fondo encajan con las necesidades del proyecto deportivo de Hansi Flick.

2. Pedro Porro

Tottenham Hotspur v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

El Barcelona ya habría mantenido contactos con el entorno del lateral español para conocer las condiciones de una posible operación. Aún así, su llegada dependerá de que el Tottenham acepte una cifra que se ajuste a las posibilidades económicas de los azulgranas, informan desde Sport.



La búsqueda de alternativas para los laterales forma parte de la planificación deportiva, especialmente ante la necesidad de contar con diferentes perfiles para afrontar una temporada exigente.

3. Andrea Cambiaso

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27 | Simone Arveda/GettyImages

La directiva culé estaría preparando una oferta cercana a los 20 millones de euros para intentar convencer a la Juventus durante el próximo mercado de invierno, según fichajes.com.



Una de las posibilidades que se analiza contempla incluir a Alejandro Balde en una operación de intercambio; el lateral español atraviesa una situación complicada en cuanto a continuidad y su futuro comienza a generar incertidumbre.



La alternativa de Cambiaso permitiría incorporar a un futbolista con capacidad para desempeñarse por ambas bandas, una característica valorada por el cuerpo técnico.

4. Alejandro Balde

Real Betis Balompie V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Precisamente, Balde es uno de los jugadores que podría protagonizar una salida. El defensor habría asumido que necesita encontrar un destino donde pueda recuperar protagonismo, después de disputar apenas 116 minutos durante la presente temporada.



El Manchester United sigue de cerca su situación y estaría dispuesto a estudiar su incorporación. El Barcelona, por su parte, contemplaría una transferencia cercana a los 40 millones de euros.

🚨 Hansi Flick on Alejandro Balde: “It’s normal for a player to lose confidence when he’s not playing, but Balde is doing a great job in every training session”.



“I have a tremendous amount of respect for Balde and I try to help him regain confidence in himself, that’s what the… pic.twitter.com/KVeyeo9grh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2026

5. Gavi

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista de 22 años apenas acumuló 191 minutos repartidos en siete encuentros durante esta campaña y solamente fue titular en dos ocasiones bajo las órdenes de Hansi Flick. Incluso permaneció en el banco de suplentes durante los últimos dos compromisos del equipo.



Su falta de continuidad habría provocado malestar en el futbolista, que considera injusto el trato recibido por parte del entrenador. En este escenario, el Aston Villa aparece como un posible destino.



Unai Emery considera que podría representar una oportunidad de mercado y estaría dispuesto a ofrecerle un papel más importante; de todas maneras, su futuro dependerá también de si consigue recuperar minutos en el Barcelona. Desde el diario Sport informan que el centrocampista seguirá ligado al club azulgrana.

6. Joao Félix

Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League Elite | Abdullah Ahmed/GettyImages

Entre las alternativas ofensivas aparece un nombre conocido por los aficionados culés. El portugués tendría el deseo de regresar al Barcelona y su representante, Jorge Mendes, estaría explorando posibilidades para facilitar una salida de Al-Nassr.



Sin embargo, las condiciones económicas representan un obstáculo importante. Según informa el medio saudí Arriyadiyah, el club pretende retenerlo y trabaja en una renovación hasta 2029, con una mejora salarial que elevaría sus ingresos anuales de 10 a 12,5 millones de euros, además de diferentes bonificaciones.

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