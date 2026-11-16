Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid: Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni, Vinícius Jr y más

El Real Madrid sigue a tiro del FC Barcelona en la tabla de LaLiga ubicándose en la segunda posición, a solo tres puntos, la distancia con la que salió del Camp Nou tras el Clásico. Envalentonado con aquella victoria, el equipo no paró de ganar y está mostrando un excelente nivel futbolístico.

El Merengue tiene como meta quitarle el liderato a los culés antes de que termine el 2026 y luego salir al mercado a buscar las últimas piezas que le puedan faltar a José Mourinho de cara a la segunda mitad de la temporada, donde se definen los títulos que la Casa Blanca ansía conseguir tras dos campañas de sequía absoluta.

Mientras tanto, el interés de otros clubes europeos por algunos de sus objetivos y futbolistas podría influir en las decisiones del conjunto blanco de cara a las próximas ventanas de transferencias.

Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid

1. Dos tocados en el parón de selecciones

Bernardo Silva se lesionó con Portugal | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid podría encarar lo que viene con, al menos, una baja: Aurélien Tchouaméni sufrió una nueva lesión en la zona inguinal derecha y se marchó de la concentración francesa en Clairefontaine sin haber sumado minutos.



Por su parte, Bernardo Silva fue licenciado por la Federación Portuguesa de Fútbol tras acusar problemas físicos luego de la caída 4-1 ante Dinamarca por la UEFA Nations League. Según informa AS, estaría en condiciones de jugar ante el Celta de Vigo el fin de semana.

2. El AC Milan acecha a Endrick

Endrick todavía no hace pie en el Real Madrid | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Corriere dello Sport, citado por AS, confirma que el AC Milan de Ruben Amorim prepara una oferta de más de 60 millones de euros para intentar hacerse del joven delantero brasileño, que todavía no se afianza como titular en el Real Madrid.



El año pasado, a mitad de temporada, se marchó cedido al Olympique Lyon para sumar los minutos que Xabi Alonso no le daba.

3. La Serie A fanatizada con Mastantuono

El argentino la rompe en la Fiorentina | Image Photo Agency/GettyImages

El diario Marca informa que tanto el AS Roma, como el AC Milan y e, Napoli están tras los pasos de un Franco Mastantuono que renació en la Fiorentina con cuatro goles en once partidos, haciendo jugar a su equipo en gran nivel.



El equipo de Florencia quiere retenerlo y el Real Madrid está expectante de su situación.

4. Vinícius Jr. explica su bajón: "Terminé entrenando menos"

El 7 del Real Madrid perdió el puesto de titular por bajos rendimientos | ROSLAN RAHMAN/GettyImages

“Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, dijo el brasileño en la previa del choque entre la Canarinha y Singapur.

5. Sigue la novela por JJ Gabriel

El joven de 16 años interrumpió unilateralmente su contrato con el Manchester United | Zohaib Alam/GettyImages

Desde El Chiringuito informan que los agentes del joven británico JJ Gabrie frecuentan Valdebebas y el acuerdo entre el entorno del futbolista y el Real Madrid sería inminente. El paquete le saldría al Merengue unos 15 millones de euros entre el contrato del juvenil y las comisiones. En el medio, el Manchester United amenazaría con denunciar.

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