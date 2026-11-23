El Real Madrid sigue a tiro del FC Barcelona en la tabla de LaLiga ubicándose en la segunda posición, a solo tres puntos, la distancia con la que salió del Camp Nou tras el Clásico. Envalentonado con aquella victoria, el equipo no paró de ganar y está mostrando un excelente nivel futbolístico.

El Merengue tiene como meta quitarle el liderato a los culés antes de que termine el 2026 y luego salir al mercado a buscar las últimas piezas que le puedan faltar a José Mourinho de cara a la segunda mitad de la temporada, donde se definen los títulos que la Casa Blanca ansía conseguir tras dos campañas de sequía absoluta. En la última jornada tuvieron serias chances, ya que llegaron a estar momentáneamente empatados antes de que el club catalán le remonte al Villarreal.

Mientras tanto, el interés de otros clubes europeos por algunos de sus objetivos y futbolistas podría influir en las decisiones del conjunto blanco de cara a las próximas ventanas de transferencias.

Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid

1. Endrick es baja y Dumfries en duda

El delantero brasileño se perderá las próximas tres semanas | NurPhoto/GettyImages

Ambos se ausentaron de la sesión de entrenamiento de este lunes previo al choque con el PSV por la UEFA Champions League: el brasileño tiene una lesión muscular en el aductor y se perderá las próximas tres semanas de competencia.



Mientras, el neerlandés está entre algodones por un golpe en el tobillo derecho, aunque ha entrado en la convocatoria.

2. Espen Eskas será el árbitro contra el PSV

El noruego viene de dirigir el Mundial 2026 | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

El árbitro noruego Espen Eskas fue designado por la UEFA para dirigir este martes el duelo de la sexta jornada de la etapa de liguilla de la Champions League entre Real Madrid y PSV en el estadio Santiago Bernabéu. Será la cuarta vez que imparta justicia en un partido del Merengue.

3. Acuerdo por la renovación de Brahim Díaz

El internacional marroquí firmaría hasta 2031 | Europa Press Sports/GettyImages

Según informa Mundo Deportivo, el internacional marroquí habría alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca para extender su vínculo hasta 2031. Su contrato actual expira a fin de temporada y es un motivo de preocupación en Valdebebas.

4. El respaldo de Courtois a Vinícius

El portero belga acompañó a Mourinho a la rueda de prensa | Europa Press Sports/GettyImages

"Es feliz, hace autocrítica y sabe que tiene que trabajar. No se puede ser un 9 o un 10 todo el tiempo. Solo Messi o Cristiano lo han conseguido. Es algo que está en la cabeza. Le veo con más chispa. Debe estar libre, disfrutar de su fútbol. Cuando lo hace, está mejor. Si queremos pelear necesitamos al mejor Vini", dijo el belga en la rueda de prensa previa al choque con el PSV.

5. Mourinho destrozó a Comesaña

El futbolista del Villarreal, tras la caída ante el Barcelona, apuntó contra los árbitros | Europa Press Sports/GettyImages

Mourinho respondió en rueda de prensa a las declaraciones de Santi Comesaña. El jugador del Villarreal se quejó del arbitraje recibido contra el Barcelona en el Camp Nou y cargó también contra el conunto blanco.



"Tiene amnesia porque contra el Real Madrid le anularon un gol que era el 2-0, Vinicius fuera y con el Real Madrid con 10 más ocho minutos de tiempo extra. Tiene amnesia o les gusta meter a los dos en el mismo saco. Mientras no nos meta en el mismo saco que con Negreira, puede seguir diciendo tonterías", disparó el entrenador del Real Madrid.

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