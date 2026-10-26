Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid: Finn Jeltsch, Rayan Cherki, JJ Gabriel y más

El Real Madrid encontró en la victoria en El Clásico un verdadero oasis en el medio del desierto: el panorama en LaLiga apremiaba y los tres puntos conseguidos en el Spotify Camp Nou sirven para mucho, no solo en la tabla de posiciones para recortar diferencia sino en lo anímico de cara a lo que viene.

El Merengue apostará a terminar el 2026 en la mejor posición posible para salir al mercado a buscar las últimas piezas que le puedan faltar a José Mourinho de cara a la segunda mitad de la temporada, donde se definen los títulos que la Casa Blanca ansía conseguir tras dos campañas de sequía absoluta.

Mientras tanto, el interés de otros clubes europeos por algunos de sus objetivos y futbolistas podría influir en las decisiones del conjunto blanco de cara a las próximas ventanas de transferencias.

A continuación, las últimas noticias de fichajes del Real Madrid:

1. Finn Jeltsch, en carpeta

VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

El juvenil del Stuttgart está bajo los focos, ya que su ascenso a las primeras planas fue por demás veloz y los principales clubes europeos empiezan a tocar a su puerta para tentarlo.



Según informa Ekrem Konur, el alemán estaría en las carpetas del Real Madrid, el Arsenal, el FC Barcelona y el Liverpool.

2. Interés del Madrid por Rayan Cherki

Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27 | Dan Mullan/GettyImages

Según informa Fussball News, el Real Madrid podría ir a la pesca en el Manchester City tras conocerse el fallo de la justicia británica contra sus infracciones financieras. A la espera de la sanción, el Merengue está atento a los movimientos de Rayan Cherki para intentar sumarlo a su plantilla.

3. Mano a mano por JJ Gabriel

Manchester United U18 v Sabah U18: UEFA Youth League | Zohaib Alam/GettyImages

Tras su polémico pedido para renovar su contrato con el Manchester United, el joven atacante empieza a barajar opciones para seguir con su carrera.



Según AS, los dos que picarían en punta serían Real Madrid y PSG, con un FC Barcelona ya caído de la pelea. La opción favorita del futbolista sería jugar en España.

4. Competencia por Abdellah Ouazane

Eredivisie SC Heerenveen v AFC Ajax | ANP/GettyImages

El juvenil del Ajax está en boca de todos y es pretendido por varios de los gigantes de Europa: Real Madrid, Juventus de Turín, Chelsea y Manchester City, entre otros.



El monitoreo desde las oficinas del Merengue serían serios para intentar sumarlo lo antes posible al plantel de José Mourinho.

5. El Arsenal vuelve por Vinicius Jr

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIG | JAVIER SORIANO/GettyImages

Bernabéu Digital informa que el internacional brasileño, de mal arranque de temporada, volvería a ser objetivo del Arsenal en el mercado de fichajes de invierno.



La irrupción de Yan Diomandé, sumado a la sanción que sacó a Vinicius de varios partidos de LaLiga, podrían ser fundamento suficiente para que este busque un cambio de aire para relanzar su carrera.

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