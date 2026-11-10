Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid: José Mourinho, Antonio Rüdiger, Vinícius Jr y más
El Real Madrid sigue a tiro del FC Barcelona en la tabla de LaLiga ubicándose a tres puntos, la distancia con la que salió del Camp Nou tras el Clásico. Envalentonado, el Merengue no paró de ganar y se posiciona en un excelente nivel futbolístico.
El Merengue apostará a terminar el 2026 en la mejor posición posible para salir al mercado a buscar las últimas piezas que le puedan faltar a José Mourinho de cara a la segunda mitad de la temporada, donde se definen los títulos que la Casa Blanca ansía conseguir tras dos campañas de sequía absoluta.
Mientras tanto, el interés de otros clubes europeos por algunos de sus objetivos y futbolistas podría influir en las decisiones del conjunto blanco de cara a las próximas ventanas de transferencias.
Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid
1. José Mourinho gana el premio al entrenador del mes
Con un pleno de victorias a lo largo de octubre, José Mourinho se quedó con el premio al entrenador del décimo mes del año. El Real Madrid logró encaminar su temporada a base de puros triunfos y pudo recortarle diferencia al FC Barcelona con un triunfazo a domicilio en El Clásico. Merecido reconocimiento.
2. Preocupación por Enzo Alves
El juvenil del Real Madrid es una de las figuras de la selección española sub 17 que se prepara para el Mundial de la categoría, aunque su presencia no está confirmada: el delantero sufrió una microrrotura en el psoas y su viaje con el combinado nacional está "en el aire", según confirma Marca.
3. ¿Sanción para Rüdiger tras los incidentes en Mestalla?
Hubo un encontronazo importante entre parte de la plantilla del Real Madrid y el personal de seguridad del Valencia: Según recapitula Marca, todo estalló cuando Bellingham estiró el traje a Braulio, director deportivo del club valenciano, en medio de una protesta.
La entidad Che confía en tener videos de una agresión física de Rüdiger a un oficial, por lo que el tema seguramente continúe en los tribunales de disciplina.
4. JJ Gabriel, cada vez más cerca
El juvenil debe tomar una decisión importante para su futuro y el Real Madrid parece estar más cerca que cualquiera, ya que la idea del futbolista es jugar en el fútbol español.
En primera instancia, el jugador que cortó unilateralmente su vínculo con el Manchester United, iría al Castilla para empezar a asentarse. El diario AS confirma que se trataría de una especie de inversión a futuro al estilo Odegaard.
5. Vinícius Jr. pierde la titularidad
Según informa AS, el internacional brasileño sabe que perdió la titularidad por dos razones: su mal rendimiento en lo que va de la temporada y la explosión de Yan Diomandé.
En lo que va de la campaña 2026/27, el internacional brasileño lleva solamente un gol y tres asistencias en 12 encuentros.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti