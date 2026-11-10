Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid: José Mourinho, Antonio Rüdiger, Vinícius Jr y más

El Real Madrid sigue a tiro del FC Barcelona en la tabla de LaLiga ubicándose a tres puntos, la distancia con la que salió del Camp Nou tras el Clásico. Envalentonado, el Merengue no paró de ganar y se posiciona en un excelente nivel futbolístico.

El Merengue apostará a terminar el 2026 en la mejor posición posible para salir al mercado a buscar las últimas piezas que le puedan faltar a José Mourinho de cara a la segunda mitad de la temporada, donde se definen los títulos que la Casa Blanca ansía conseguir tras dos campañas de sequía absoluta.

Mientras tanto, el interés de otros clubes europeos por algunos de sus objetivos y futbolistas podría influir en las decisiones del conjunto blanco de cara a las próximas ventanas de transferencias.

Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid

1. José Mourinho gana el premio al entrenador del mes

Valencia Cf V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Con un pleno de victorias a lo largo de octubre, José Mourinho se quedó con el premio al entrenador del décimo mes del año. El Real Madrid logró encaminar su temporada a base de puros triunfos y pudo recortarle diferencia al FC Barcelona con un triunfazo a domicilio en El Clásico. Merecido reconocimiento.

2. Preocupación por Enzo Alves

Italy v Spain: UEFA European Under-17 Championship 2026 Semi-final | Harry Murphy - UEFA/GettyImages

El juvenil del Real Madrid es una de las figuras de la selección española sub 17 que se prepara para el Mundial de la categoría, aunque su presencia no está confirmada: el delantero sufrió una microrrotura en el psoas y su viaje con el combinado nacional está "en el aire", según confirma Marca.

3. ¿Sanción para Rüdiger tras los incidentes en Mestalla?

Valencia v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Hubo un encontronazo importante entre parte de la plantilla del Real Madrid y el personal de seguridad del Valencia: Según recapitula Marca, todo estalló cuando Bellingham estiró el traje a Braulio, director deportivo del club valenciano, en medio de una protesta.



La entidad Che confía en tener videos de una agresión física de Rüdiger a un oficial, por lo que el tema seguramente continúe en los tribunales de disciplina.



4. JJ Gabriel, cada vez más cerca

Manchester United U18 v Sabah U18: UEFA Youth League | Zohaib Alam/GettyImages

El juvenil debe tomar una decisión importante para su futuro y el Real Madrid parece estar más cerca que cualquiera, ya que la idea del futbolista es jugar en el fútbol español.



En primera instancia, el jugador que cortó unilateralmente su vínculo con el Manchester United, iría al Castilla para empezar a asentarse. El diario AS confirma que se trataría de una especie de inversión a futuro al estilo Odegaard.

5. Vinícius Jr. pierde la titularidad

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Según informa AS, el internacional brasileño sabe que perdió la titularidad por dos razones: su mal rendimiento en lo que va de la temporada y la explosión de Yan Diomandé.



En lo que va de la campaña 2026/27, el internacional brasileño lleva solamente un gol y tres asistencias en 12 encuentros.

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