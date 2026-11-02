Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid: Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Mikel López y más

El Real Madrid encontró en la victoria en El Clásico un verdadero oasis en el medio del desierto: el panorama en LaLiga apremiaba y los tres puntos conseguidos en el Spotify Camp Nou sirven para mucho, no solo en la tabla de posiciones para recortar diferencia sino en lo anímico de cara a lo que viene.

El Merengue apostará a terminar el 2026 en la mejor posición posible para salir al mercado a buscar las últimas piezas que le puedan faltar a José Mourinho de cara a la segunda mitad de la temporada, donde se definen los títulos que la Casa Blanca ansía conseguir tras dos campañas de sequía absoluta.

Mientras tanto, el interés de otros clubes europeos por algunos de sus objetivos y futbolistas podría influir en las decisiones del conjunto blanco de cara a las próximas ventanas de transferencias.

A continuación, las últimas noticias de fichajes del Real Madrid:

1. Mikel López, la irrupción que ilusiona

FIFA Under-15 World Cup & Festival 2026 – Tier Finals | Fabio Deinert - FIFA/GettyImages

El futbolista del Cadete A fue una de las figuras del equipo campeón del mundo Sub 15 en Azerbaiyán y el Real Madrid se frota las manos con una joya en potencia para los próximos años.



Tiene 15 años recién cumplidos, ya mide 1.92 y lleva 148 goles en las cinco temporadas que lleva en el Real Madrid. Números bestiales.

2. Carragher arremetió contra Alexander-Arnold

Real Madrid Cf V Rb Leipzig - Uefa Champions League 2026/27 League Phase Md3 | Europa Press Sports/GettyImages

"En este momento, es el tercer lateral derecho del Real Madrid. Así que cuando eres la tercera opción en un club, obviamente quieren que te vayas", señaló Jaime Carragher sobre el futbolista del Real Madrid.



Además, redobló la apuesta: "Recibiría muchas críticas, porque creo que cometió un error. Creo que cometió un gran error al ir a Madrid. Sin duda, hemos echado de menos su creatividad".

3. Siguen los problemas entre el Madrid y China

FBL-CHINA-ADVERTISING-POLITICS-MBAPPE | JADE GAO/GettyImages

CCTV no transmitió ningún partido de LaLiga en este fin de semana por las declaraciones de Mbappé sobre su meme de "el dictador", aunque esta no fue la única repercusión: la plataforma de streaming Migu tampoco difundió el encuentro entre el Merengue y el Racing de Santander, a diferencia de otros partidos de LaLiga.



4. Jude Bellingham llega a 50 goles con el Real Madrid

Jude Bellingham (Real Madrid CF) celebrates a goal during | SOPA Images/GettyImages

El internacional inglés anotó el segundo en el 3-0 al Racing de Santander y recibió una camiseta conmemorativa.



"Es muy especial llegar a los 50 goles con el Real Madrid. No solo para mí y mis sueños, sino también para el equipo. Es muy importante que todos los jugadores marquen goles y marquen la diferencia en los partidos. Algunas veces será Mbappé, Vini Jr., Arda Güler o yo, pero lo importante es que todos ayuden al equipo. Eso es lo más importante", dijo.

5. Mercado de Fichajes austero en invierno

Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | David Ramos/GettyImages

Según informa el diario As, la directiva del Real Madrid considera que el plantel tiene los nombres y condiciones para sacar adelante al club de su seguidilla de dos campañas sin títulos. A menos que llegue una oleada de lesiones o alguna salida inesperada, esta situación no cambiaría.

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