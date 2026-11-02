Últimas noticias y rumores de fichajes del Real Madrid: Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Mikel López y más
El Real Madrid encontró en la victoria en El Clásico un verdadero oasis en el medio del desierto: el panorama en LaLiga apremiaba y los tres puntos conseguidos en el Spotify Camp Nou sirven para mucho, no solo en la tabla de posiciones para recortar diferencia sino en lo anímico de cara a lo que viene.
El Merengue apostará a terminar el 2026 en la mejor posición posible para salir al mercado a buscar las últimas piezas que le puedan faltar a José Mourinho de cara a la segunda mitad de la temporada, donde se definen los títulos que la Casa Blanca ansía conseguir tras dos campañas de sequía absoluta.
Mientras tanto, el interés de otros clubes europeos por algunos de sus objetivos y futbolistas podría influir en las decisiones del conjunto blanco de cara a las próximas ventanas de transferencias.
A continuación, las últimas noticias de fichajes del Real Madrid:
1. Mikel López, la irrupción que ilusiona
El futbolista del Cadete A fue una de las figuras del equipo campeón del mundo Sub 15 en Azerbaiyán y el Real Madrid se frota las manos con una joya en potencia para los próximos años.
Tiene 15 años recién cumplidos, ya mide 1.92 y lleva 148 goles en las cinco temporadas que lleva en el Real Madrid. Números bestiales.
2. Carragher arremetió contra Alexander-Arnold
"En este momento, es el tercer lateral derecho del Real Madrid. Así que cuando eres la tercera opción en un club, obviamente quieren que te vayas", señaló Jaime Carragher sobre el futbolista del Real Madrid.
Además, redobló la apuesta: "Recibiría muchas críticas, porque creo que cometió un error. Creo que cometió un gran error al ir a Madrid. Sin duda, hemos echado de menos su creatividad".
3. Siguen los problemas entre el Madrid y China
CCTV no transmitió ningún partido de LaLiga en este fin de semana por las declaraciones de Mbappé sobre su meme de "el dictador", aunque esta no fue la única repercusión: la plataforma de streaming Migu tampoco difundió el encuentro entre el Merengue y el Racing de Santander, a diferencia de otros partidos de LaLiga.
4. Jude Bellingham llega a 50 goles con el Real Madrid
El internacional inglés anotó el segundo en el 3-0 al Racing de Santander y recibió una camiseta conmemorativa.
"Es muy especial llegar a los 50 goles con el Real Madrid. No solo para mí y mis sueños, sino también para el equipo. Es muy importante que todos los jugadores marquen goles y marquen la diferencia en los partidos. Algunas veces será Mbappé, Vini Jr., Arda Güler o yo, pero lo importante es que todos ayuden al equipo. Eso es lo más importante", dijo.
5. Mercado de Fichajes austero en invierno
Según informa el diario As, la directiva del Real Madrid considera que el plantel tiene los nombres y condiciones para sacar adelante al club de su seguidilla de dos campañas sin títulos. A menos que llegue una oleada de lesiones o alguna salida inesperada, esta situación no cambiaría.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti