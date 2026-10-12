Un ex presidente del Barcelona cuestionó duramente a Messi: ¿Quién se ha creído?

La relación entre Lionel Messi y el FC Barcelona sigue marcada por las diferencias que provocaron su salida en 2021. Joan Gaspart, expresidente de la institución, cuestionó al rosarino por no haberse despedido de la afición azulgrana y le recordó la importancia del club en su carrera.

Además, dejó en claro que no asistiría a un homenaje si el futbolista condicionara su presencia a que Joan Laporta ya no estuviera al frente de la entidad: "¿Quién se ha creído?", cuestionó.

Gaspart le recordó a Messi la importancia del Barcelona

Durante su participación en el podcast Solo Para Culés, Gaspart se refirió al legado del capitán argentino y, aunque reconoció su condición de futbolista excepcional, remarcó que el conjunto catalán tuvo un papel fundamental en su trayectoria.

"Como futbolista, indiscutible, el mejor jugador del mundo. Pero hay una cosa que no se tiene que olvidar: que el Barça está por encima suyo", sostuvo el empresario, que presidió el club entre 2000 y 2003.

El expresidente reclamó una despedida en el Camp Nou

Uno de los principales reproches de Gaspart tiene que ver con la ausencia de un acto de despedida para Messi ante los aficionados azulgranas. El argentino abandonó el club en agosto de 2021 sin poder cerrar su etapa con un homenaje a la altura de su trayectoria, después de que las dificultades económicas de la entidad impidieran concretar su renovación.

La situación contrasta con el reconocimiento que recibió recientemente de la selección argentina, en una ceremonia que volvió a poner en primer plano su vínculo con el público y su legado deportivo.

Barcelona v Real Madrid - La Liga | David Ramos/GettyImages

Para el expresidente, la despedida del Barcelona debería producirse independientemente de quién ocupe el palco presidencial. "¡Sea quien sea presidente, que venga a despedirse del club", reclamó durante la entrevista.

Hasta el momento, el regreso más comentado de Messi a Barcelona después de su salida se produjo a finales de 2025, cuando visitó el estadio de noche y sin previo aviso. El futbolista compartió una imagen de aquella visita en sus redes sociales, aunque no se trató de un acto oficial organizado por la institución.