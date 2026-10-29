Un ganador del Balón de Oro apunta contra Mbappé y explica porqué perdió el premio

Jean-Pierre Papin, ganador del Balón de Oro en 1991, puso el foco en un aspecto que considera clave para entender por qué Kylian Mbappé no consiguió el galardón en la última edición. El exdelantero francés cuestionó la forma en que el delantero del Real Madrid se expresa ante los medios y advirtió que sus declaraciones pudieron jugarle en contra en la votación.

Una estrategia que terminó jugando en su contra

Durante su intervención en el programa Rothen s'enflamme, de RMC Sport, Papin sostuvo que las declaraciones de Mbappé para defender sus méritos individuales terminaron perjudicando su imagen. Para él, el problema no pasa por las condiciones deportivas del francés, sino por la forma en que comunica sus ambiciones.

"La estrategia de comunicación de Mbappé le ha perjudicado mucho. Refleja, en cierto modo, cómo es él", afirmó. El exfutbolista considera que el delantero dejó pasar una oportunidad importante al transmitir una imagen demasiado centrada en sí mismo.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Quality Sport Images/GettyImages

El ego, en el centro de las críticas

Uno de los aspectos que más cuestionó Papin fue la afirmación de Mbappé de que ningún futbolista había sido mejor que él durante la temporada anterior; entiende que declaraciones de ese tipo pueden resultar contraproducentes en una distinción que depende de la valoración de terceros.

"Cuando te dan el Balón de Oro, no puedes decir que es lo que quieres. El Balón de Oro lo deciden otros", explicó el francés. Aunque reconoció la capacidad goleadora y los registros del atacante, advirtió que el discurso terminó girando excesivamente alrededor de su figura.

La comparación con Cristiano Ronaldo también formó parte de su análisis. Papin señaló que Mbappé le recuerda al portugués por una dinámica en la que los demás futbolistas parecen tener que ponerse al servicio de la principal estrella del equipo. La referencia apuntó al protagonismo individual y a cómo puede influir en la imagen de un jugador.

Una oportunidad que todavía puede repetirse

Pese a sus críticas, Papin no puso en duda el potencial de Mbappé para conquistar el máximo reconocimiento individual. El exdelantero considera que el futbolista del Real Madrid cuenta con las condiciones necesarias para conseguirlo y que su carrera todavía tiene margen para alcanzar ese objetivo.

🗣️ Jean-Pierre Papin: “Kylian Mbappé is the greatest attacker in the history of France NT.” pic.twitter.com/7xt2UCafWy — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 28, 2026

El segundo puesto de 2026 representa otro resultado destacado en el recorrido del francés, que ya había conseguido terminar tercero en 2023. Sus anteriores apariciones entre los diez primeros demuestran que lleva años instalado entre los principales candidatos, aunque todavía no consiguió quedarse con el trofeo.

Para Papin, la derrota no debe interpretarse como una oportunidad definitiva perdida. El desafío de Mbappé será mantener su eficacia dentro del campo y encontrar un equilibrio en su discurso público. Sus goles pueden sostener su candidatura, pero la forma de construir su imagen también puede influir en la percepción de los votantes.

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