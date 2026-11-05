Valencia vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Mestalla recibe este sábado 7 de noviembre uno de los partidos más atractivos de la duodécima fecha de LaLiga. Un Valencia en plena crisis se mide ante un Real Madrid en racha en un duelo decisivo para ambos equipos.

El conjunto merengue encadena siete victorias consecutivas desde la derrota en el derbi ante el Atlético. La última fue el miércoles en Atenas, con una remontada que llegó en los minutos finales de la mano de Mbappé y Federico Valverde. Con ese triunfo, los blancos extendieron su puntaje perfecto en la Champions, mientras que en LaLiga marchan terceros con 27 puntos, a uno del Atlético y a tres del Barcelona que se enfrentan el domingo.

El Valencia, por su parte, vive una temporada muy complicada. El equipo de Javier Aguirre ocupa el penúltimo puesto con nueva puntos y si bien viene de ganarle al Elche en la última jornada, apenas consiguió dos victorias en toda la temporada. Ganarle al Madrid representaría un golpe anímico enorme y tres puntos de oro en la pelea por la permanencia.

A continuación, toda la información sobre este gran partido de LaLiga.

Pronóstico SI

El Valencia de Aguirre es un equipo que se defiende con orden y busca aprovechar la pegada de Sadiq y la velocidad de Arnaut Danjuma. Jugar en Mestalla es una ventaja, pero el Merengue llega lanzado y con muchísima confianza. No necesita jugar bien para ganar, muchas veces le alcanza con sus individualidades.

El triunfo en Atenas demostró una vez más que este Madrid sabe sufrir y reaccionar. Todo indica que volverá a sumar de a tres, aunque el Valencia, necesitado y en casa, le hará pagar caro cualquier error.

Pronóstico: Valencia 1-2 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Valencia vs Real Madrid?

Ciudad: Valencia, España

Estadio: Mestalla

Fecha: sábado 7 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Valencia y el Real Madrid

Valencia: 1

1 Empates : 1

: 1 Real Madrid: 3

Último partido entre ambos: 08/02/2026 - Valencia 0-2 Real Madrid - LaLiga 25/26, Fecha 23

Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Valencia Real Madrid Elche 0-1 Valencia 01/11/26 AEK Atenas 2-3 Real Madrid 04/11/26 Valencia 1-2 Villarreal 24/10/26 Racing de Santander 0-3 Real Madrid 01/11/26 Valencia 0-0 Athletic 17/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Racing de Santander 2-2 Valencia 11/10/26 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/26 Valencia 2-3 Real Sociedad 20/09/26 Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/26

¿Cómo ver el Valencia vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Valencia

El triunfo en Elche le dio aire a Aguirre, que se juega mucho en este tramo de la temporada. Para el duelo ante los de Mourinho, el mexicano no podrá contar con Otorbi, Diego López, Sergio Canós y el portero Kayne van Oevelen. Copete llega en duda y Elliot regresa tras cumplir una fecha de sanción por su expulsión ante Villarreal.

Posible alineación del Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Foulquier, Tárrega, De Haas, Gayà; Maffeo, Rodríguez, Mayol, Rioja; Danjunma, Guerra.

Valencia CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Últimas noticias del Real Madrid

Vinícius Júnior cumple su última fecha de suspensión en LaLiga, aunque el equipo ya ha demostrado que sabe resolver sin él. La buena noticia la trajo Valverde, quien se entrenó durante la semana de forma diferenciada pero ingresó en Atenas y marcó el gol del triunfo con un derechazo marca registrada. Arda Güler y Aurelian Tchouameni, que tuvieron descanso en Champions, volverán a la lista de convocados.

Mbappé llega en racha, habiendo marcado en sus últimos cuatro partidos y atravesando posiblemente su mejor momento desde que llegó al club. Con el Atlético-Barcelona del domingo en el horizonte, el Madrid tiene una oportunidad inmejorable para presionar a sus rivales.

AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Milos Bicanski/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.

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