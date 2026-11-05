Valverde respalda a Vinícius tras su partido de Champions frente al AEK: "Lo importante es que lo siga intentando"
El Real Madrid tuvo que trabajar muy duro para ganarle al AEK Atenas en condición de visitante: la victoria llegó recién en el adicional del segundo tiempo gracias a un fierrazo infernal de Federico Valverde, clave cuando la pelota pesa más de lo normal.
El Pajarito, uno de los capitanes del Merengue, fue consultado por la actualidad de Vinicius Jr. y no dudó un segundo en respaldar a su compañero sudamericano: “Lo importante es que, aunque falle, lo siga intentando, que siga aportando. Esa energía que todos tenemos se la brinda al equipo, tiene buena sintonía y llegarán las cosas buenas. Uno trabaja con menos presión, disfruta porque las cosas están saliendo. Y mañana, otra vez a entrenar”.
Vincius ya recibió, además de este respaldo, el de Kylian Mbappé y el de José Mourinho en reiteradas oportunidades. Claro está que no le están saliendo las cosas como él espera, pero también es cierto afirmar que el Madridismo está encolumnado y no le suelta la mano bajo ningún concepto.
“Felicitar a nuestro equipo por remontar dos veces, eso significa que estamos con buena energía y buen ánimo. Sabíamos que ellos defendían muy bien en su área, que dejaban espacio fuera del área para que pudiéramos rematar... y hoy entró, que a veces no entran”, señaló sobre el partido.
“Partido como sabíamos, muy trabado, complicado. Creo que dominamos, pero nos costaba llegar. Felicitar al equipo por el esfuerzo y el trabajo, y a seguir así. El gol nos afectó, pero el equipo siguió haciendo su juego. A veces cuesta cuando encajas, le metimos muchas ganas y estoy feliz por todo el grupo”, agregó en zona mixta.
Además, cerró: “Es mérito del cuerpo técnico y nuestro por confiar en todos los compañeros. Se muestra en los últimos minutos, el equipo no deja de intentarlo. Parecía que nos iba a costar mucho tras encajar el segundo, y volvimos a remontar”, valoró. Sobre su tanto, un disparo desde fuera del área, quitó protagonismo propio: “Hay veces que me lo pienso mucho. Agradezco a los compañeros, porque por ellos tengo ese impulso para pegarle”.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti