Valverde respalda a Vinícius tras su partido de Champions frente al AEK: "Lo importante es que lo siga intentando"

El Real Madrid tuvo que trabajar muy duro para ganarle al AEK Atenas en condición de visitante: la victoria llegó recién en el adicional del segundo tiempo gracias a un fierrazo infernal de Federico Valverde, clave cuando la pelota pesa más de lo normal.

El Pajarito, uno de los capitanes del Merengue, fue consultado por la actualidad de Vinicius Jr. y no dudó un segundo en respaldar a su compañero sudamericano: “Lo importante es que, aunque falle, lo siga intentando, que siga aportando. Esa energía que todos tenemos se la brinda al equipo, tiene buena sintonía y llegarán las cosas buenas. Uno trabaja con menos presión, disfruta porque las cosas están saliendo. Y mañana, otra vez a entrenar”.

Vincius ya recibió, además de este respaldo, el de Kylian Mbappé y el de José Mourinho en reiteradas oportunidades. Claro está que no le están saliendo las cosas como él espera, pero también es cierto afirmar que el Madridismo está encolumnado y no le suelta la mano bajo ningún concepto.

“Felicitar a nuestro equipo por remontar dos veces, eso significa que estamos con buena energía y buen ánimo. Sabíamos que ellos defendían muy bien en su área, que dejaban espacio fuera del área para que pudiéramos rematar... y hoy entró, que a veces no entran”, señaló sobre el partido.

AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Milos Bicanski/GettyImages

“Partido como sabíamos, muy trabado, complicado. Creo que dominamos, pero nos costaba llegar. Felicitar al equipo por el esfuerzo y el trabajo, y a seguir así. El gol nos afectó, pero el equipo siguió haciendo su juego. A veces cuesta cuando encajas, le metimos muchas ganas y estoy feliz por todo el grupo”, agregó en zona mixta.

Además, cerró: “Es mérito del cuerpo técnico y nuestro por confiar en todos los compañeros. Se muestra en los últimos minutos, el equipo no deja de intentarlo. Parecía que nos iba a costar mucho tras encajar el segundo, y volvimos a remontar”, valoró. Sobre su tanto, un disparo desde fuera del área, quitó protagonismo propio: “Hay veces que me lo pienso mucho. Agradezco a los compañeros, porque por ellos tengo ese impulso para pegarle”.

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