¿Victor Manuel Vucetich dejará de ser técnico de Tigres?

Víctor Manuel Vucetich no continuará como técnico de Tigres una vez que concluya el presente torneo de la Liga MX. La directiva felina ha tomado la decisión de poner fin a su etapa en el banquillo, por lo que el experimentado estratega mexicano dejará sus funciones técnicas al finalizar el semestre.

El interinato de Vucetich tenía como objetivo ofrecer estabilidad deportiva mientras la institución encontraba una solución definitiva para su proyecto futbolístico. Sin embargo, la determinación de la dirigencia es no extender su permanencia como entrenador, pues ciertamente no ha existido un crecimiento dentro de la cancha por parte del equipo.

NO SEGUIRÁ ❌



Parece que habrá movimientos en el banquillo de Tigres.



👋🏻 César Merlo reporta que el ‘Rey Midas’ no va más para el próximo semestre, a menos que consiga el título.



👀 Fernando Ortiz y Guillermo Barros Schelotto son las opciones que están manejando en Tigres. pic.twitter.com/xZh2ufnEz9 — Futbol Total (@futboltotal) October 20, 2026

Lejos de representar una salida definitiva de la institución, el movimiento contempla que Víctor Manuel Vucetich regrese a su puesto original dentro de Tigres. El veterano se centrará al cien por ciento en sus responsabilidades como vicepresidente deportivo, por lo que se mantendrá cercano al plantel, pero, desde otras funciones.

Mientras tanto, la directiva de Tigres ya trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico que pueda asumir las responsabilidades del primer equipo a partir del próximo semestre. De acuerdo con la información difundida por César Luis Merlo, existen dos candidtos que han ganado fuerza dentro de las evaluaciones realizadas por la institución.

FBL-MEX-GUADALAJARA-TIGRES | ULISES RUIZ/GettyImages

El primero es Guillermo Barros Schelotto, entrenador argentino con experiencia en diferentes escenarios internacionales y conocimiento del fútbol mexicano. Su trayectoria incluye etapas importantes al frente de Boca Juniors y otras instituciones, además de su experiencia como seleccionador de Paraguay. Su perfil representa una alternativa atractiva para construir un proyecto competitivo.

La segunda opción es Fernando Ortiz, conocido como el Tano, quien cuenta con antecedentes importantes dentro de la Liga MX. El estratega argentino dirigió anteriormente al América y Monterrey, por lo que conoce las exigencias del campeonato mexicano. Su experiencia reciente y familiaridad con el entorno futbolístico nacional juegan a su favor.

Ambos de momento se encuentran en funciones fuera de México. Siendo el caso, el club tendrá paciencia y respetará a las instituciones implicadas evitando sondeos y ofertas formales antes de que el año en curso finalice.