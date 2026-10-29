Víctor Manuel Vucetich no será técnico de Tigres en siguiente torneo
El futuro de Víctor Manuel Vucetich dentro de Tigres ha quedado definido de cara al siguiente torneo. El experimentado entrenador mexicano dejará su puesto en el banquillo felino una vez que concluya el actual semestre.
La decisión responde a una reestructuración deportiva que contempla cambios importantes dentro del organigrama del club. Vucetich dará un paso al costado como responsable del primer equipo, pero continuará vinculado directamente con los de la UANL, donde asumirá nuevas responsabilidades relacionadas con la planificación y gestión del proyecto futbolístico.
En concreto, el veterano estratega pasará a desempeñarse como vicepresidente deportivo de Tigres, un cargo desde el cual tendrá influencia en las decisiones institucionales. Vucetich fue de hecho firmado para este puesto, sin embargo, ante la salida de Guido Pizarro, la gerencia decidió posicionarle como técnico interino.
Este movimiento permitirá que Vucetich conserve un papel importante dentro de la estructura felina, aprovechando su experiencia y conocimiento del fútbol mexicano. Sin embargo, también marcará una separación definitiva de sus funciones sobre el terreno de juego, donde otro entrnador asumirá la responsabilidad de conducir al equipo durante la siguiente campaña.
Mientras tanto, la directiva de Tigres ya trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico para comienzos de 2027. La intención es encontrar un perfil capaz de encabezar la siguiente etapa deportiva del club, con una propuesta que permita recuperar protagonismo y establecer un proyecto competitivo a mediano plazo.
La elección del próximo entrenador será una de las decisiones más relevantes para la institución durante los siguientes meses. Se entiende que incluso el propio Víctor Manuel tendrá injerencia en la misma.
La decisión está tomada y no es negociable. Se entiende que Víctor Manuel será separado del banquillo bajo cualquier escenario. Incluso si Tigres consigue un milagroso pase a la liguilla, el entrenador no será ratificado en dicho puesto.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.