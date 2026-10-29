Víctor Manuel Vucetich no será técnico de Tigres en siguiente torneo

El futuro de Víctor Manuel Vucetich dentro de Tigres ha quedado definido de cara al siguiente torneo. El experimentado entrenador mexicano dejará su puesto en el banquillo felino una vez que concluya el actual semestre.

La decisión responde a una reestructuración deportiva que contempla cambios importantes dentro del organigrama del club. Vucetich dará un paso al costado como responsable del primer equipo, pero continuará vinculado directamente con los de la UANL, donde asumirá nuevas responsabilidades relacionadas con la planificación y gestión del proyecto futbolístico.

🐯🚨 ¡VUCETICH DEJARÍA EL BANQUILLO DE TIGRES!



Víctor Manuel Vucetich no continuaría como entrenador de los felinos, pero seguiría ligado al club como directivo. Ahora, Tigres buscaría un nuevo timonel mientras Vuce continuará en la institución 👑⚽https://t.co/5qsYav28bX pic.twitter.com/H34R6gz9em — MedioTiempo (@mediotiempo) October 28, 2026

En concreto, el veterano estratega pasará a desempeñarse como vicepresidente deportivo de Tigres, un cargo desde el cual tendrá influencia en las decisiones institucionales. Vucetich fue de hecho firmado para este puesto, sin embargo, ante la salida de Guido Pizarro, la gerencia decidió posicionarle como técnico interino.

Este movimiento permitirá que Vucetich conserve un papel importante dentro de la estructura felina, aprovechando su experiencia y conocimiento del fútbol mexicano. Sin embargo, también marcará una separación definitiva de sus funciones sobre el terreno de juego, donde otro entrnador asumirá la responsabilidad de conducir al equipo durante la siguiente campaña.

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Mientras tanto, la directiva de Tigres ya trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico para comienzos de 2027. La intención es encontrar un perfil capaz de encabezar la siguiente etapa deportiva del club, con una propuesta que permita recuperar protagonismo y establecer un proyecto competitivo a mediano plazo.

La elección del próximo entrenador será una de las decisiones más relevantes para la institución durante los siguientes meses. Se entiende que incluso el propio Víctor Manuel tendrá injerencia en la misma.

La decisión está tomada y no es negociable. Se entiende que Víctor Manuel será separado del banquillo bajo cualquier escenario. Incluso si Tigres consigue un milagroso pase a la liguilla, el entrenador no será ratificado en dicho puesto.