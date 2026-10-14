Vinícius Jr. responde a los silbidos con una promesa: “Volveré, recuerda mis palabras”

El pasado fin de semana, Vinícius Jr. vivió un momento de emociones polarizantes. Primero, celebró de gran manera una anotación ante el Villarreal. Después, lamentó que le hubieran anulado el gol, y, finalmente, tras la revisión en el VAR, el silbante decidió mostrarle la tarjeta roja, ya que en la repetición se vio claramente cómo el jugador le jaló el cabello a un rival previo a la acción que terminaría en gol.

Esta situación le ha costado ser sancionado con cuatro partidos de suspensión, perdiéndose así el encuentro del domingo 25 de octubre, cuando el conjunto blanco se enfrente ni más ni menos que al FC Barcelona, en una edición más por el Superclásico de España.

El día de hoy, luego de que el Real Madrid remontara un partido de alarido contra la Roma de Italia, en la UEFA Champions League, Vinícus Jr. habló frente a las cámaras respecto al bajo nivel futbolístico por el que atraviesa, mismo que le ha costado ser silbado por sus propios aficionados. Esto fue lo que dijo al respecto:

No estoy preocupado... pero estoy enojado conmigo mismo por no dar mi mejor versión. Mi momento es malo... pero seguro que volveré.



Los silbidos de los fans no me ayudan... Preferiría que me apoyaran, pero también entiendo.



Cuando llegué a los 18 años, la gente se burló de mí porque no marcaba goles. Ahora tengo más 100 con el Real Madrid. No olvides eso.



He ganado muchos títulos aquí ... No necesito nombrarlos ni contarlos. Volveré, recuerda mis palabras, eso es seguro.

Vinícius Jr.

Las palabras de Vinícius Jr. materializan a la perfección lo que representa dentro y fuera del terreno de juego. Por un lado, destacan su confianza y personalidad frente a momentos claramente adversos.

Sin embargo, también parecen dejar en evidencia cierto dejo de arrogancia al colocar sus logros conseguidos con el Real Madrid, estadísticas que nadie hace a menos, en medio de un momento sumamente complicado debido a errores que arrastra desde el pasado.

Y es que la calidad del seleccionado brasileño es algo que nadie puede negar. Pero su temperamento y distracciones tienden a empañarlo todo, justo cuando el equipo más necesita de sus brillantes actuaciones con el balón en los pies.

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