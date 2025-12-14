List of Heisman winners: every recipient in college football history
The 2025 Heisman trophy ceremony took place at the Jazz at Lincoln Center's Appel Room in New York City.
Indiana quarterback Fernando Mendoza was the winner of the Heisman trophy in 2025. He is the first recipient of the award in the history of the Indiana football program.
The 6-foot-5, 225-pounder began his college football journey at California, where he redshirted in 2022. He accumulated 4,712 passing yards, 30 passing touchdowns and 16 interceptions in his last two seasons with the Golden Bears.
Through 13 games in 2025, Mendoza threw for 2,980 yards, 33 touchdowns and six interceptions. He guided the Hoosiers to an unbeaten regular season and a 13-10 Big 10 championship victory over reigning national champion Ohio State.
Mendoza is the 91st recipient of the Heisman trophy. Below is a look at the previous 90 winners of the award.
All-time list of Heisman trophy winners
2024: Travis Hunter- wide receiver and cornerback, Colorado
2023: Jayden Daniel- quarterback, LSU
2022: Caleb Williams- quarterback, USC
2021: Bryce Young- quarterback, Alabama
2020: DeVonta Smith- wide receiver, Alabama
2019: Joe Burrow- quarterback, LSU
2018: Kyler Murray- quarterback, Oklahoma
2017: Baker Mayfield- quarterback, Oklahoma
2016: Lamar Jackson- quarterback, Louisville
2015: Derrick Henry- running back, Alabama
2014: Marcus Mariota- quarterback, Oregon
2013: Jameis Winston- quarterback, Florida State
2012: Johnny Manziel- quarterback, Texas A&M
2011: Robert Griffin III- quarterback, Baylor
2010: Cam Newton- quarterback, Auburn
2009: Mark Ingram II- running back, Alabama
2008: Sam Bradford- quarterback, Oklahoma
2007: Tim Tebow- quarterback, Florida
2006: Troy Smith- quarterback, Ohio State
2005: Reggie Bush- running back, USC
2004: Matt Leinart- quarterback, USC
2003: Jason White- quarterback, Oklahoma
2002: Carson Palmer- quarterback, USC
2001: Eric Crouch- quarterback, Nebraska
2000: Chris Weinke- quarterback, Florida State
1999: Ron Dayne- running back, Wisconsin
1998: Ricky Williams- running back, Texas
1997: Charles Woodson- defensive back, Michigan
1996: Danny Wuerffel- quarterback, Florida
1995: Eddie Georga- running back, Ohio State
1994: Rashaan Salaam- running back, Colorado
1993: Charlie Ward- quarterback, Florida State
1992: Gino Toretta- quarterback, Miami
1991: Desmond Howard- wide receiver and punt returner, Michigan
1990: Ty Detmer- quarterback, BYU
1989: Andre Ware- quarterback, Houston
1988: Barry Sanders- running back, Oklahoma State
1987: Tim Brown- wide receiver, Notre Dame
1986: Vinny Testaverde- quarterback, Miami
1985: Bo Jackson- running back, Auburn
1984: Doug Flutie- quarterback, Boston College
1983: Mike Rozier- running back, Nebraska
1982: Herschel Walker- running back, Georgia
1981: Marcus Allen- running back, USC
1980: George Rogers- running back, South Carolina
1979: Charles White- running back, USC
1978: Billy Sims- running back, Oklahoma
1977: Earl Campbell- running back, Texas
1976: Tony Dorsett- running back, Pittsburgh
1975: Archie Griffin- running back, Ohio State
1974: Archie Griffin- running back, Ohio State
1973: John Cappelletti- running back, Penn State
1972: Johnny Rodgers- wide receiver, Nebraska
1971: Pat Sullivan- quarterback, Auburn
1970: Jim Plunkett- quarterback, Stanford
1969: Steve Owens- fullback, Oklahoma
1968: O.J. Simpson- halfback, USC
1967: Gary Beban- quarterback, UCLA
1966: Steve Spurrier- quarterback, Florida
1965: Mike Garrett- halfback, USC
1964: John Huarte- quarterback, Notre Dame
1963: Roger Staubach- quarterback, Navy
1962: Terry Baker- quarterback, Oregon State
1961: Ernie Davis- halfback, linebacker and fullback, Syracuse
1960: Joe Bellino- halfback, Navy
1959: Billy Cannon- halfback, LSU
1958: Pete Dawkins- halfback, Army
1957: John David Crow- halfback, Texas A&M
1956: Paul Hornung- quarterback, Notre Dame
1955: Howard Cassady- halfback, Ohio State
1954: Alan Ameche- fullback, Wisconsin
1953: Johnny Lattner- halfback, Notre Dame
1952: Billy Vessels- halfback, Oklahoma
1951: Dick Kazmaier- halfback, Princeton
1950: Vic Janowicz- halfback and punter, Ohio State
1949: Leon Hart- end, Notre Dame
1948: Doak Walker- halfback, SMU
1947: Johnny Lujack- quarterback, Notre Dame
1946: Glenn Davis- halfback, Army
1945: Doc Blanchard- fullback, Army
1944: Les Horvath- halfback and quarterback, Ohio State
1943: Angelo Bertelli- quarterback, Notre Dame
1942: Frank Sinkwich- halfback, Georgia
1941: Bruce Smith- halfback, Minnesota
1940: Tom Harmon- halfback, Michigan
1939: Nile Kinnick- halfback and quarterback, Iowa
1938: Davey O'Brien- quarterback, TCU
1937: Clint Frank- halfback, Yale
1936: Larry Kelley- end, Yale
1935: Jay Berwanger- halfback, Chicago
