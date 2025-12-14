College Football HQ

List of Heisman winners: every recipient in college football history

A look at the history of the Heisman trophy award before 2025
Indiana Hoosiers quarterback Fernando Mendoza wins the Heisman Trophy during the trophy presentation
Indiana Hoosiers quarterback Fernando Mendoza wins the Heisman Trophy during the trophy presentation | Todd Van Emst/Heisman Trust via Imagn Images

The 2025 Heisman trophy ceremony took place at the Jazz at Lincoln Center's Appel Room in New York City.

Indiana quarterback Fernando Mendoza was the winner of the Heisman trophy in 2025. He is the first recipient of the award in the history of the Indiana football program.

The 6-foot-5, 225-pounder began his college football journey at California, where he redshirted in 2022. He accumulated 4,712 passing yards, 30 passing touchdowns and 16 interceptions in his last two seasons with the Golden Bears.

Through 13 games in 2025, Mendoza threw for 2,980 yards, 33 touchdowns and six interceptions. He guided the Hoosiers to an unbeaten regular season and a 13-10 Big 10 championship victory over reigning national champion Ohio State.

Mendoza is the 91st recipient of the Heisman trophy. Below is a look at the previous 90 winners of the award.

All-time list of Heisman trophy winners

2024: Travis Hunter- wide receiver and cornerback, Colorado

2023: Jayden Daniel- quarterback, LSU

2022: Caleb Williams- quarterback, USC

2021: Bryce Young- quarterback, Alabama

2020: DeVonta Smith- wide receiver, Alabama

2019: Joe Burrow- quarterback, LSU

2018: Kyler Murray- quarterback, Oklahoma

2017: Baker Mayfield- quarterback, Oklahoma

2016: Lamar Jackson- quarterback, Louisville

2015: Derrick Henry- running back, Alabama

2014: Marcus Mariota- quarterback, Oregon

2013: Jameis Winston- quarterback, Florida State

2012: Johnny Manziel- quarterback, Texas A&M

2011: Robert Griffin III- quarterback, Baylor

2010: Cam Newton- quarterback, Auburn

2009: Mark Ingram II- running back, Alabama

2008: Sam Bradford- quarterback, Oklahoma

2007: Tim Tebow- quarterback, Florida

2006: Troy Smith- quarterback, Ohio State

2005: Reggie Bush- running back, USC

2004: Matt Leinart- quarterback, USC

2003: Jason White- quarterback, Oklahoma

2002: Carson Palmer- quarterback, USC

2001: Eric Crouch- quarterback, Nebraska

2000: Chris Weinke- quarterback, Florida State

1999: Ron Dayne- running back, Wisconsin

1998: Ricky Williams- running back, Texas

1997: Charles Woodson- defensive back, Michigan

1996: Danny Wuerffel- quarterback, Florida

1995: Eddie Georga- running back, Ohio State

1994: Rashaan Salaam- running back, Colorado

1993: Charlie Ward- quarterback, Florida State

1992: Gino Toretta- quarterback, Miami

1991: Desmond Howard- wide receiver and punt returner, Michigan

1990: Ty Detmer- quarterback, BYU

1989: Andre Ware- quarterback, Houston

1988: Barry Sanders- running back, Oklahoma State

1987: Tim Brown- wide receiver, Notre Dame

1986: Vinny Testaverde- quarterback, Miami

1985: Bo Jackson- running back, Auburn

1984: Doug Flutie- quarterback, Boston College

1983: Mike Rozier- running back, Nebraska

1982: Herschel Walker- running back, Georgia

1981: Marcus Allen- running back, USC

1980: George Rogers- running back, South Carolina

1979: Charles White- running back, USC

1978: Billy Sims- running back, Oklahoma

1977: Earl Campbell- running back, Texas

1976: Tony Dorsett- running back, Pittsburgh

1975: Archie Griffin- running back, Ohio State

1974: Archie Griffin- running back, Ohio State

1973: John Cappelletti- running back, Penn State

1972: Johnny Rodgers- wide receiver, Nebraska

1971: Pat Sullivan- quarterback, Auburn

1970: Jim Plunkett- quarterback, Stanford

1969: Steve Owens- fullback, Oklahoma

1968: O.J. Simpson- halfback, USC

1967: Gary Beban- quarterback, UCLA

1966: Steve Spurrier- quarterback, Florida

1965: Mike Garrett- halfback, USC

1964: John Huarte- quarterback, Notre Dame

1963: Roger Staubach- quarterback, Navy

1962: Terry Baker- quarterback, Oregon State

1961: Ernie Davis- halfback, linebacker and fullback, Syracuse

1960: Joe Bellino- halfback, Navy

1959: Billy Cannon- halfback, LSU

1958: Pete Dawkins- halfback, Army

1957: John David Crow- halfback, Texas A&M

1956: Paul Hornung- quarterback, Notre Dame

1955: Howard Cassady- halfback, Ohio State

1954: Alan Ameche- fullback, Wisconsin

1953: Johnny Lattner- halfback, Notre Dame

1952: Billy Vessels- halfback, Oklahoma

1951: Dick Kazmaier- halfback, Princeton

1950: Vic Janowicz- halfback and punter, Ohio State

1949: Leon Hart- end, Notre Dame

1948: Doak Walker- halfback, SMU

1947: Johnny Lujack- quarterback, Notre Dame

1946: Glenn Davis- halfback, Army

1945: Doc Blanchard- fullback, Army

1944: Les Horvath- halfback and quarterback, Ohio State

1943: Angelo Bertelli- quarterback, Notre Dame

1942: Frank Sinkwich- halfback, Georgia

1941: Bruce Smith- halfback, Minnesota

1940: Tom Harmon- halfback, Michigan

1939: Nile Kinnick- halfback and quarterback, Iowa

1938: Davey O'Brien- quarterback, TCU

1937: Clint Frank- halfback, Yale

1936: Larry Kelley- end, Yale

1935: Jay Berwanger- halfback, Chicago

