2022-2023 MLB Hot Stove: The Following Players Are Now Free Agents

As of Sunday morning at 9:00 a.m. ET, 131 Major League Baseball players became XX(B) free agents.

Pending option decisions in Uniform Player Contracts, more players may become free agents.

Here is a list of each team's players that are hitting free agency:

Arizona Diamondbacks: None

Atlanta Braves (9): Ehire Adrianza, Jesse Chavez, Adam Duvall, Robbie Grossman, Jay Jackson, Luke Jackson, Darren O'Day, Dansby Swanson

Baltimore Orioles (3): Jesus Aguilar, Robinson Chirinos, Rougned Odor

Boston Red Sox (5): Nathan Eovaldi, Rich Hill, J.D. Martinez, Matt Strahm, Michael Wacha

Chicago Cubs (2): Wade Miley, Willson Contreras

Chicago White Sox (4): Jose Abreu, Elvis Andrus, Johnny Cueto, Vince Velasquez

Cincinnati Reds (5): Chase Anderson, Austin Romine, Donovan Solano, Hunter Strickland, Justin Wilson

Cleveland Guardians (1): Austin Hedges

Colorado Rockies (5): Alex Colome, Carlos Estevez, Jose Iglesias, Chad Kuhl, Jose Urena

Detroit Tigers (2): Tucker Barnhart, Daniel Norris

Houston Astros (6): Michael Brantley, Jason Castro, Aledmys Diaz, Yuli Gurriel, Rafael Montero, Christian Vazquez

Kansas City Royals (1): Zack Greinke

Los Angeles Angels (4): Archie Bradley, Matt Duffy, Michael Lorenzen, Kurt Suzuki

Los Angeles Dodgers (10): Tyler Anderson, Joey Gallo, Andrew Heaney, Tommy Kahnle, Clayton Kershaw, Craig Kimbrel, Chris Martin, Kevin Pillar, David Price, Trea Turner

Miami Marlins: None

Milwaukee Brewers (6): Josh Lindblom, Andrew McCutchen, Omar Narvaez, Jace Peterson, Taylor Rogers, Trevor Rosenthal

Minnesota Twins (5): Michael Fulmer, Billy Hamilton, Sandy Leon, Aaron Sanchez, Gary Sanchez

New York Mets (9): Edwin Diaz, Tommy Hunter, Seth Lugo, Trevor May, Tyler Naquin, Brandon Nimmo, Adam Ottavino, Joely Rodriguez, Trevor Williams

New York Yankees (9): Andrew Benintendi, Zack Britton, Matt Carpenter, Miguel Castro, Aroldis Chapman, Marwin Gonzalez, Chad Green, Aaron Judge, Jameson Taillon

Oakland Athletics (2): Chad Pinder, Stephen Vogt

Philadelphia Phillies (6): Chris Devenski, Kyle Gibson, Brad Hand, Corey Knebel, David Robertson, Noah Syndergaard

Pittsburgh Pirates (2): Ben Gamel, Roberto Perez

St. Louis Cardinals (2): Corey Dickerson, Jose Quintana

San Diego Padres (6): Josh Bell, Mike Clevinger, Brandon Drury, Pierce Johnson, Sean Manaea, Craig Stammen

San Francisco Giants (4): Jose Alvarez, Brandon Belt, Shelby Miller, Joc Pederson

Seattle Mariners (5): Matthew Boyd, Curt Casali, Adam Frazier, Mitch Haniger, Carlos Santana

Tampa Bay Rays (3): Corey Kluber, David Peralta, Mike Zunino

