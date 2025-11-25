Colorado High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (CHSAA) - November 24, 2025
The 2025 Colorado high school football playoffs continue on Saturday, November 29 with eight games in the Fourth Round.
High School On SI has brackets for every classification in the Colorado high school playoffs.
CLASS A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)
Championship
No. 2 Stratton vs. No. 1 Idalia - 11/28 at 1:30 p.m.
CLASS A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)
Championship
No. 2 Haxtun vs. No. 1 Akron - 11/28 at 5:00 p.m.
CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)
Championship
No. 1 Buena Vista vs. No. 2 Limon - 11/29 at 1:30 p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Championship
No. 4 Wellington vs. No. 2 Wellington Middle-High School - 11/29 at 5 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
No. 5 Holy Family vs. No. 1 Windsor - 11/29 at 1 p.m.
No. 2 Pomona vs. No. 3 Palisade - 11/29 at 10:30 a.m.
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
No. 5 Heritage vs. No. 1 Dakota Ridge - 11/29 at 1 p.m.
No. 73Palmer Ridge vs. No. 2 Montrose - 11/29 at 1 p.m.
CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)
Semi Final Round
No. 5 Valor Christian vs. No. 1 Cherry Creek - 11/29 at 1 p.m.
No. 3 Mountain Vista vs. No. 2 Ralston Valley - 11/29 at 3 p.m.