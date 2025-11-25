High School

Colorado High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (CHSAA) - November 24, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Colorado high school football playoffs

Ben Dagg

Colorado football playoffs continue
Colorado football playoffs continue / Tim Bourke

The 2025 Colorado high school football playoffs continue on Saturday, November 29 with eight games in the Fourth Round.

High School On SI has brackets for every classification in the Colorado high school playoffs.

CLASS A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)

Championship

No. 2 Stratton vs. No. 1 Idalia - 11/28 at 1:30 p.m.

CLASS A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)

Championship

No. 2 Haxtun vs. No. 1 Akron - 11/28 at 5:00 p.m.

CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)

Championship

No. 1 Buena Vista vs. No. 2 Limon - 11/29 at 1:30 p.m.

CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)

Championship

No. 4 Wellington vs. No. 2 Wellington Middle-High School - 11/29 at 5 p.m.

CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

No. 5 Holy Family vs. No. 1 Windsor - 11/29 at 1 p.m.

No. 2 Pomona vs. No. 3 Palisade - 11/29 at 10:30 a.m.

CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

No. 5 Heritage vs. No. 1 Dakota Ridge - 11/29 at 1 p.m.

No. 73Palmer Ridge vs. No. 2 Montrose - 11/29 at 1 p.m.

CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)

Semi Final Round

No. 5 Valor Christian vs. No. 1 Cherry Creek - 11/29 at 1 p.m.

No. 3 Mountain Vista vs. No. 2 Ralston Valley - 11/29 at 3 p.m.

Published
Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

