Final 2025 Georgia High School Football State Rankings
The 2025 Georgia high school football season came to a close with the GHSA state championship games at the Mercedes Benz Dome in Atlanta and, what a season it was.
The Class 6A final between Buford and Carrollton turned out to be the De Facto the National Championship Game, as the Wolves won a 28-21 thriller and was later named High School On SI National Champions. Carrollton finished No. 6 in the national rankings and Class 5A champion Thomas County Central, cemented a No. 12 national ranking with its state title.
A total of five teams in our final Top 25 state rankings finished with 15-0 records, including Buford, TCC, 4A state champion Creekside, 2A state champ Carver-Columbus and 3A state champ Sandy Creek.
Until next season, here is our Final 2025 Georgia High School Football State Rankings.
1. Buford (15-0)
Last Week: 1
The Wolves completed a perfect season with a gutsy performance in the the Class 6A state championship game, which turned out to be the de facto national championship game, with a 28-21 over Carrollton.
SEASON COMPLETE: Class 6A State Champions; High School On SI National Champion
2. Carrollton (14-1)
Last Week: 2
SEASON COMPLETE: Class 6A Finalist; No. 6 in Final High School On SI National Rankings
3. Thomas County Central (15-0)
Last Week: 3
SEASON COMPLETE: Class 5A State Champion; No. 12 in Final High School On SI National Rankings
4. Grayson (12-1)
Last Week: 4
SEASON COMPLETE: Class 6 State Quarterfinalist
5. Creekside (15-0)
Last Week: 6
SEASON COMPLETE: Class 4A State Champion
6. Carver-Columbus (15-0)
Last Week: 12
SEASON COMPLETE: Class 2A State Champion
7. Gainesville (12-3)
Last Week: 8
SEASON COMPLETE: Class 5A Finalist
8. Hebron Christian (13-1)
Last Week: 13
SEASON COMPLETE: Private Class State Champion
9. Sandy Creek (15-0)
Last Week: 15
SEASON COMPLETE: Class 2A State Champion
10. Langston Hughes (12-1)
Last Week: 5
SEASON COMPLETE: Class 5 Quarterfinalist
11. North Gwinnett (12-2)
Last Week: 10
SEASON COMPLETE: Class 6A State Semifinalist
12. Benedictine (11-3)
Last Week: 14
SEASON COMPLETE: Class 4A Finalist
13. Valdosta (12-2)
Last Week: 9
SEASON COMPLETE: Class 6A Semifinalist
14. Roswell (12-2)
Last Week: 7
SEASON COMPLETE: Class 5A Semifinalist
15. Rome (11-3)
Last Week: 11
SEASON COMPLETE: Class 5A Semifinalist
16. Marist (12-2)
Last Week: 16
SEASON COMPLETE: Class 4A Semifinalist
17. Kell (11-3)
Last Week: 17
SEASON COMPLETE: Class 4A Semifinalist
18. Douglas County (9-4)
Last Week: 18
SEASON COMPLETE: Class 6A Quarterfinalist
19. North Oconee (12-1)
Last Week: 19
SEASON COMPLETE: Class 4A Quarterfinalist
20. Cartersville (12-1)
Last Week: 20
SEASON COMPLETE: Class 4A Quarterfinalist
21. Lowndes (10-2)
Last Week: 21
SEASON COMPLETE: Class 6A Region Finalist
22. Colquitt County (9-3)
Last Week: 22
SEASON COMPLETE: Class 6A Region Finalist
23. Jackson County (11-2)
Last week: 23
SEASON COMPLETE: Class 5A Quarterfinalist
24. Houston County (10-2)
Last Week: 24
SEASON COMPLETE: Class 5A Region Finalist
25. Lee County (8-4)
Last Week: 25
SEASON COMPLETE: Class 5A Region Finalist