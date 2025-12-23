High School

Buford claims 6A crown, the final state No. 1 ranking and national championship; Five Georgia state champions finish 15-0

The Buford Wolves won the GHSA Class 6A state championship and finished ranked No. 1 in the state and nationally.
The 2025 Georgia high school football season came to a close with the GHSA state championship games at the Mercedes Benz Dome in Atlanta and, what a season it was.

The Class 6A final between Buford and Carrollton turned out to be the De Facto the National Championship Game, as the Wolves won a 28-21 thriller and was later named High School On SI National Champions. Carrollton finished No. 6 in the national rankings and Class 5A champion Thomas County Central, cemented a No. 12 national ranking with its state title.

A total of five teams in our final Top 25 state rankings finished with 15-0 records, including Buford, TCC, 4A state champion Creekside, 2A state champ Carver-Columbus and 3A state champ Sandy Creek.

Until next season, here is our Final 2025 Georgia High School Football State Rankings.

1. Buford (15-0)

Last Week:

The Wolves completed a perfect season with a gutsy performance in the the Class 6A state championship game, which turned out to be the de facto national championship game, with a 28-21 over Carrollton.

SEASON COMPLETE: Class 6A State Champions; High School On SI National Champion

2. Carrollton (14-1)

Last Week:

SEASON COMPLETE: Class 6A Finalist; No. 6 in Final High School On SI National Rankings

3. Thomas County Central (15-0)

Last Week:

SEASON COMPLETE: Class 5A State Champion; No. 12 in Final High School On SI National Rankings

4. Grayson (12-1)

Last Week:

SEASON COMPLETE: Class 6 State Quarterfinalist

5. Creekside (15-0)

Last Week:

SEASON COMPLETE: Class 4A State Champion

6. Carver-Columbus (15-0)

Last Week: 12

SEASON COMPLETE: Class 2A State Champion

7. Gainesville (12-3)

Last Week:

SEASON COMPLETE: Class 5A Finalist

8. Hebron Christian (13-1)

Last Week: 13 

SEASON COMPLETE: Private Class State Champion

9. Sandy Creek (15-0)

Last Week: 15

SEASON COMPLETE: Class 2A State Champion

10. Langston Hughes (12-1) 

Last Week:

SEASON COMPLETE: Class 5 Quarterfinalist

11. North Gwinnett (12-2)

Last Week: 10

SEASON COMPLETE: Class 6A State Semifinalist

12. Benedictine (11-3)

Last Week: 14

SEASON COMPLETE: Class 4A Finalist

13. Valdosta (12-2)

Last Week: 9

SEASON COMPLETE: Class 6A Semifinalist

14. Roswell (12-2)

Last Week: 7

SEASON COMPLETE: Class 5A Semifinalist

15. Rome (11-3)

Last Week: 11 

SEASON COMPLETE: Class 5A Semifinalist

16. Marist (12-2)

Last Week: 16

SEASON COMPLETE: Class 4A Semifinalist

17. Kell (11-3)

Last Week: 17

SEASON COMPLETE: Class 4A Semifinalist

18. Douglas County (9-4)

Last Week: 18

SEASON COMPLETE: Class 6A Quarterfinalist

19. North Oconee (12-1)

Last Week: 19 

SEASON COMPLETE: Class 4A Quarterfinalist

20. Cartersville (12-1)

Last Week: 20

SEASON COMPLETE: Class 4A Quarterfinalist

21. Lowndes (10-2) 

Last Week: 21

SEASON COMPLETE: Class 6A Region Finalist

22. Colquitt County (9-3)

Last Week: 22

SEASON COMPLETE: Class 6A Region Finalist

23. Jackson County (11-2)

Last week: 23

SEASON COMPLETE: Class 5A Quarterfinalist

24. Houston County (10-2) 

Last Week: 24

SEASON COMPLETE: Class 5A Region Finalist

25. Lee County (8-4)

Last Week: 25

SEASON COMPLETE: Class 5A Region Finalist

