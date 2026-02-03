Minnesota High School Girls Hockey 2026 Section Brackets, Schedule, Matchups - February 2, 2026

High School

See the quarterfinal matchups in the 2026 MSHSL girls hockey section tournament brackets

Hill-Murray is the top seed in the 2026 Section 4AA playoffs.
The 2026 Minnesota high school girls hockey section tournaments begin this week, and High School On SI has brackets for all eight sections of each classifications.

The brackets will be updates with final scores throughout the playoffs.

Section 1A Bracket (select to view full bracket)

Quarterfinals

No. 1 Dodge County - BYE

No. 4 Austin vs. No. 5 Red Wing - Feb. 4 - 7 p.m.

No. 2 Albert Lea - BYE

No. 3 Simley vs. No. 6 United South Central

Section 2A Bracket

Quarterfinals

No. 1 Mankato East - BYE

No. 4 Hutchinson vs. No. 5 Mankato West - Feb. 5 - 7 p.m.

No. 2 Minnesota River vs. No. 7 Willmar - Feb. 5 - 7 p.m.

No. 3 River Lakes vs. No. 6 Litchfield - Feb. 5 - 7 p.m.

Section 3A Bracket

Quarterfinals - Feb. 5 - 7 p.m.

No. 1 Marshall - BYE

No. 4 New UIm vs. No. 5 Worthington

No. 2 Luverne vs. No. 7 MBA

No. 3 Fairmont vs. No. 6 Windom

Section 4A Bracket

Quarterfinals - Feb. 7 - 1 p.m.

No. 1 Blake - BYE

No. 4 Minneapolis South vs. No. 5 South St. Paul

No. 2 Chisago Lakes - BYE

No. 3 Academy of Holy Angels vs. No. 6 Visition

Section 5A Bracket

Quarterfinals - Feb. 4 - 7 p.m.

No. 1 Breck - BYE

No. 4 Delano vs. No. 5 Waconia

No. 2 Orono vs. No. 7 Princeton

No. 3 Mound-Westonka vs. No. 6 Pine City

Section 6A Bracket

Quarterfinals

No. 1 Saint Cloud - BYE

No. 4 Northern Lakes vs. No. 5 Prairie Centre

No. 2 Fergus Falls - BYE

No. 3 Storm'n - BYE

Section 7A Bracket

Quarterfinals - Feb. 4 - 7 p.m.

No. 1 Proctor - BYE

No. 4 Rock Ridge vs. No. 5 Hibbing

No. 2 North Shore - BYE

No. 3 Cloquet vs. No. 6 United South Central

Section 8A Bracket

Bracket TBA.

Class 2A Brackets

Section 1AA Bracket

Quarterfinals - Feb. 4 - 7 p.m.

No. 1 Farmington - BYE

No. 4 Owatonna vs. No. 5 Mayo

No. 2 Lakeville South vs. No. 7 Winona

No. 3 Northfield vs. No. 6 Century

Section 2AA Bracket

Quarterfinals - Feb. 6 - 7 p.m.

No. 1 Holy Family Catholic - BYE

No. 4 Prior Lake vs. No. 5 Chaska

No. 2 Minnetonka vs. No. 7 New Prague

No. 3 Eden Prairie vs. No. 6 Shakopee

Section 3AA Bracket

Quarterfinals - Feb. 4

No. 1 Apple Valley vs. No. 8 Hastings

No. 4 Cretin-Derham Hall vs. No. 5 Eastview

No. 2 Rosemount vs. No. 7 Park

No. 3 Lakeville North vs. No. 6 Eagan

Section 4AA Bracket

Quarterfinals - Feb. 7

No. 1 Hill-Murray - BYE

No. 4 Gentry Academy vs. No. 5 East Ridge

No. 2 Woodbury vs. No. 7 Highland Park

No. 3 Stillwater vs. No. 6 White Bear Lake

Section 5AA Bracket

Bracket TBA.

Section 6AA Bracket

Quarterfinals - Feb. 7

No. 1 Edina - BYE

No. 4 Jefferson vs. No. 5 Hopkins

No. 2 Benilde-St. Margaret's - BYE

No. 3 Wayzata vs. No. 6 Robbinsdale Armstrong

Section 7AA Bracket

Quarterfinals - Feb. 5

No. 1 Forest Lake vs. No. 8 Northern Tier

No. 4 Grand Rapids vs. No. 5 Blaine

No. 2 Andover vs. No. 7 Elk River

No. 3 Duluth Northern Stars vs. No. 6 Anoka

Section 8AA Bracket

Quarterfinals - Feb. 5

No. 1 Bemdji - BYE

No. 4 Roseau vs. No. 5 Brainerd

No. 2 Moorhead - BYE

No. 3 Alexandria vs. No. 6 Buffalo

Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

