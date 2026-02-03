Minnesota High School Girls Hockey 2026 Section Brackets, Schedule, Matchups - February 2, 2026
The 2026 Minnesota high school girls hockey section tournaments begin this week, and High School On SI has brackets for all eight sections of each classifications.
The brackets will be updates with final scores throughout the playoffs.
Section 1A Bracket (select to view full bracket)
Quarterfinals
No. 1 Dodge County - BYE
No. 4 Austin vs. No. 5 Red Wing - Feb. 4 - 7 p.m.
No. 2 Albert Lea - BYE
No. 3 Simley vs. No. 6 United South Central
Section 2A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Mankato East - BYE
No. 4 Hutchinson vs. No. 5 Mankato West - Feb. 5 - 7 p.m.
No. 2 Minnesota River vs. No. 7 Willmar - Feb. 5 - 7 p.m.
No. 3 River Lakes vs. No. 6 Litchfield - Feb. 5 - 7 p.m.
Section 3A Bracket
Quarterfinals - Feb. 5 - 7 p.m.
No. 1 Marshall - BYE
No. 4 New UIm vs. No. 5 Worthington
No. 2 Luverne vs. No. 7 MBA
No. 3 Fairmont vs. No. 6 Windom
Section 4A Bracket
Quarterfinals - Feb. 7 - 1 p.m.
No. 1 Blake - BYE
No. 4 Minneapolis South vs. No. 5 South St. Paul
No. 2 Chisago Lakes - BYE
No. 3 Academy of Holy Angels vs. No. 6 Visition
Section 5A Bracket
Quarterfinals - Feb. 4 - 7 p.m.
No. 1 Breck - BYE
No. 4 Delano vs. No. 5 Waconia
No. 2 Orono vs. No. 7 Princeton
No. 3 Mound-Westonka vs. No. 6 Pine City
Section 6A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Saint Cloud - BYE
No. 4 Northern Lakes vs. No. 5 Prairie Centre
No. 2 Fergus Falls - BYE
No. 3 Storm'n - BYE
Section 7A Bracket
Quarterfinals - Feb. 4 - 7 p.m.
No. 1 Proctor - BYE
No. 4 Rock Ridge vs. No. 5 Hibbing
No. 2 North Shore - BYE
No. 3 Cloquet vs. No. 6 United South Central
Section 8A Bracket
Bracket TBA.
Class 2A Brackets
Section 1AA Bracket
Quarterfinals - Feb. 4 - 7 p.m.
No. 1 Farmington - BYE
No. 4 Owatonna vs. No. 5 Mayo
No. 2 Lakeville South vs. No. 7 Winona
No. 3 Northfield vs. No. 6 Century
Section 2AA Bracket
Quarterfinals - Feb. 6 - 7 p.m.
No. 1 Holy Family Catholic - BYE
No. 4 Prior Lake vs. No. 5 Chaska
No. 2 Minnetonka vs. No. 7 New Prague
No. 3 Eden Prairie vs. No. 6 Shakopee
Section 3AA Bracket
Quarterfinals - Feb. 4
No. 1 Apple Valley vs. No. 8 Hastings
No. 4 Cretin-Derham Hall vs. No. 5 Eastview
No. 2 Rosemount vs. No. 7 Park
No. 3 Lakeville North vs. No. 6 Eagan
Section 4AA Bracket
Quarterfinals - Feb. 7
No. 1 Hill-Murray - BYE
No. 4 Gentry Academy vs. No. 5 East Ridge
No. 2 Woodbury vs. No. 7 Highland Park
No. 3 Stillwater vs. No. 6 White Bear Lake
Section 5AA Bracket
Bracket TBA.
Section 6AA Bracket
Quarterfinals - Feb. 7
No. 1 Edina - BYE
No. 4 Jefferson vs. No. 5 Hopkins
No. 2 Benilde-St. Margaret's - BYE
No. 3 Wayzata vs. No. 6 Robbinsdale Armstrong
Section 7AA Bracket
Quarterfinals - Feb. 5
No. 1 Forest Lake vs. No. 8 Northern Tier
No. 4 Grand Rapids vs. No. 5 Blaine
No. 2 Andover vs. No. 7 Elk River
No. 3 Duluth Northern Stars vs. No. 6 Anoka
Section 8AA Bracket
Quarterfinals - Feb. 5
No. 1 Bemdji - BYE
No. 4 Roseau vs. No. 5 Brainerd
No. 2 Moorhead - BYE
No. 3 Alexandria vs. No. 6 Buffalo
