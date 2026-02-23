PSFCA Coaches Association Announces Rosters for Small Schools (1A to 3A) Football All-Star Game
The Pennsylvania Scholastic Football Coaches Association announced its rosters for the East vs. West Small schools (1A to 3A) all-star game Monday morning. The game will be held on Sunday, May 17 at Cumberland Valley High School.
This is the sixth season where the large school vs. small school format will be held.
The members of the East team include:
Quarterback: Matt Bodnar II, Notre Dame Green Pond; David Naniewicz, Lakeland.
Running Back: Brandon Way, Lancaster Catholic; Niko Carestia, Schuylkill Haven.
Athlete: Alex Clark, Notre Dame Green Pond;
Wide receiver: Gavin Yuricheck Panther Valley; Kyeir Hankerson, West Catholic Prep; Evan Achenbach, Williams Valley; Paiten Lapoint, Minersville Area; Max Getzie, Wyoming Area;
Offensive Line: Palmer Reber, Berks Catholic; Chase Williams, Schuylkill Haven; Wyatt Keefer, Schuylkill Haven; Anthony Zastorski, Berks Catholic; Braiden McCartney, Upper Dauphin Area; Cody Hartman Notre Dame, Green Pond.
Defensive Tackle: JJ Leonard, Berwick Area; Quann Padgett, Steelton-Highspire; Weston Loomis, Lakeland; Silas Day, Palisades; Russell Holmes, Lansdale Catholic.
Defensive End: Bryce Zilinski, Williams Valley
Inside Linebacker: Braeden Smith, Lansdale Catholic; Cohen Bechtel, Halifax Area; Teegan Carroll Halifax Area.
Outside Linebacker: Faustie Capobianco IV, Notre Dame Green Pond; Tyler Jervis, Lackawanna Trail; Max Woerner, Palisades.
Cornerback: Isa Muhammed, Steelton-Highspire; Adam Balulis, Schuylkill Haven; Colt Mason, Nativity
Safety: Will McPartland, Scranton Prep; Carter Dreibelbis, Upper Dauphin Area
Tight eEnd: Bryce Smeltz: Line Mountain
Kicker: Cian Soliday, Annville-Cleona
Punter: Aaron Sinko, Nativity
Head Coach: Joe Tout, Northern Lehigh
Assistant Coaches: Billy O'Gurek, Marian Catholic; Josh Snyder, Northwestern Lehigh; Anthony Brinkley, Saucon Valle; Shane Grodack, Western Wayne; Assistant Eric Richardson, Hanover Area - Dist. 2.
West team
Quarterback: Jeff Thompson III, Clairton; Brady Jones, Penn Cambria.
Running bBack: Luca Neal, Avonworth;Donte Wright, Clairton.
Wide Receiver: Drew Cook, South Allegheny; Jaden McCray, Apollo-Ridge; Noah Sunder, Jeannette; Landen Murray, Mifflinburg Area
Tight end: Lukas Gerovac, Central Valley.
Offensive Line: Brendan Alexander, Central Valley; Aarron Massie, OLSH; Samul Mulbah, Trinity (Camp Hill); Anthony Rivello Huntingdon Area; Markus Hanson, South Allegheny; Wyatt Schaeffer, Jeannette; Dayne Summerville, Penn Cambria.
Defensive Tackle: Dameon Reese, Trinity (Camphill); DT Jeremiah Johnson Loyalsock; Brodie Hollis, Richland;Delathian Boanes, Grove City;
Defensive End: Hayden Hindman, Central Clarion; Kingston Fisher, Montoursville Area;
Inside Linebacker: Andrew Field, St Marys; Matthew Paulus, Big Spring.
Outside Linebacker: Maddox Jarzynski Trinity (Camp Hill); Tahvaz Armstrong Clairton; OLB Joe McAneny Richland.
Cornerback: CB Khylil Johnson, Cornell; Nick Wilfong, Port Allegany; Colin Ribbons, Bellwood-Antis.
Safety: Nick Wilfong Port Allegany; Samir Crosby, Greensburg Central Catholic; Owen Nestor, OLSH
Athlete: Taris Wooding, Clairton.
Long Snapper: Charlie Hepfl, Central Clarion
Kicker: Braylen Phillips, Philipsburg-Osceola.
Kicker/Punter: Grady Fisher, Bald Eagle.
Head Coach: Chris Dworek, Saint Marys.
Assistant Coaches: Lou McElwee, United; Joe Sinkovich, Big Spring; Ryan Donaldson, Meyersdale; Brian Cooper, Laurel; Bill Morrison, Brookville.
