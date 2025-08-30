Tennessee High School Football Final Scores, Results - August 29, 2025
The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the second weekend of action.
Adamsville 14, Chester County 12
Alcoa 63, Bearden 13
Antioch 32, East Nashville Magnet 27
Arlington 49, Memphis East 0
Asheville School (Independent) 47, Webb 30
Austin-East 59, William Blount 20
Battle Ground Academy 69, Columbia Academy 0
Baylor 35, Rabun Gap-Nacoochee 34
Beech 29, Mount Juliet 0
Belmont 36, McNairy Central 34
Bledsoe County 26, Whitwell 7
Bolivar Central 24, Lakeland Prep 7
Boyd-Buchanan 49, Chattanooga Prep 8
Bradley Central 28, Walker Valley 7
Brentwood Academy 45, Brentwood 21
Briarcrest Christian 40, Kirby 0
Burton 56, Unaka 6
Campbell County 33, Cherokee 0
Cascade 17, Moore County 10
Centennial 48, Fairview 22
Cheatham County Central 40, Glencliff 20
Christian Brothers 44, White Station 13
Christian Community 32, Tennessee 14
Christ Presbyterian Academy 42, Pearl-Cohn 34
Chuckey-Doak 38, Sullivan East 21
Clay County 14, Smith County 7
Cleveland 40, McMinn County 29
Clinton 42, Oak Ridge 13
Collierville 39, Oxford 36
Columbia Central 51, Battle Creek 12
Concord Christian 42, Mount Juliet Christian Academy 7
Cordova 36, Oakhaven 14
Cornersville 31, Collinwood 0
Covington 55, Haywood 42
Crockett County 30, Ripley 6
Cumberland County 12, Monterey 10
Daniel Boone 32, South Greene 17
David Crockett 41, West Ridge 10
DeKalb County 20, White House 13
Dickson County 38, LaVergne 22
Dresden 44, McKenzie 7
Dyer County 34, Union City 14
Dyersburg 36, Brighton 27
Eagleville 42, Community 0
East Hamilton 35, Meigs County 28
East Hickman County 18, Montgomery Central 12
East Robertson 24, Pope John Paul II 0
Elizabethton 26, Tennessee 21
Ensworth 42, Nashville Christian 41
Ezell-Harding Christian 36, Tennessee Heat 8
Fairley 14, Melrose 12
Farragut 26, Powell 21
Fayette Academy 41, Rossville Christian Academy 26
Fayette Ware 49, West Carroll 6
First Assembly Christian 12, Walnut 0
Forrest 38, Huntland 20
Franklin 23, Gallatin 20
Franklin County 48, Mahwah 3
Franklin Christian Academy 42, Providence Academy 31
Franklin Road Academy 40, Cookeville 14
Friendship Christian 50, Fayetteville 48
Fulton 48, Knoxville Central 19
Gallatin 23, Franklin 20
Germantown 39, Bartlett 6
Gibbs 24, Halls 21
Gibson County 46, Obion County 0
Giles County 27, Henry County 14
Goodpasture Christian 30, Maplewood 0
Gordonsville 17, Watertown 6
Grace Baptist Academy 50, East Ridge 6
Grace Christian Academy 41, Middle Tennessee Christian 0
Grace Christian Academy 24, Carter 21
Grainger 49, Union County 7
Greenback 13, Cosby 12
Greenbrier 25, Sycamore 22
Greeneville 41, Upperman 33
Greenfield 50, Stewart County 18
Green Hill 44, Page 21
Grundy County 64, Innovation Academy 6
Halls 40, Tipton-Rosemark Academy 32
Hampton 36, Johnson County 20
Harding Academy 27, St. George's 0
Hardin County 42, KIPP Collegiate 6
Hardin Valley Academy 34, Morristown-Hamblen East 0
Harpeth 23, McEwen 20
Harriman 28, Oneida 0
Hebron Christian Academy 24, McCallie 8
Hendersonville 31, Smyrna 20
Heritage 28, Christian Academy of Knoxville 21
Hernando 48, Overton 0
Hickman County 43, Waverly Central 20
Hillsboro 14, Overton 10
Hixson 24, Soddy Daisy 7
Hollow Rock-Bruceton Central 19, Gleason 14
Houston 41, Whitehaven 35
Houston County 40, Lewis County 21
Humboldt 42, Peabody 18
Huntingdon 35, Camden Central 0
Hunters Lane 12, McGavock 6
Independence 23, Lincoln County 21
Jackson Christian 31, Donelson Christian Academy 6
Jackson County 21, Midway 14
James Lawson High School 19, Creek Wood 13
Jellico 46, Oakdale 19
Jo Byrns 40, Ballard Memorial 0
Karns 31, South-Doyle 21
Kingston 46, Oliver Springs 22
Kirkwood 39, Rossview 14
Lake Cormorant 42, PURE Youth Athletics Alliance 20
Lake County 16, St. Benedict at Auburndale 2
Lafayette 51, Wooddale 0
Lakeway Christian 70, Asheville Christian Academy 0
Lawrence County 48, Loretto 0
Lebanon 35, Siegel 3
Lenoir City 46, Loudon 10
Lewisburg 44, Mitchell 26
Lexington 34, Riverside 14
Liberty Creek 31, Portland 0
Lipscomb Academy 22, Ravenwood 21
Livingston Academy 38, Warren County 3
Lookout Valley 25, Red Boiling Springs 6
Macon County 35, Westmoreland 15
Mahwah 48, Franklin County 3
Marion County 57, Polk County 0
Marshall County 30, Shelbyville Central 21
Maryville 48, West 7
McCallie 24, Hebron Christian Academy 8
McMinn County 40, Cleveland 29
Memphis Business Academy 50, Trinity Christian Academy 34
Memphis University 38, Northpoint Christian 0
Middleton 32, Thrasher 6
Milan 14, South Gibson 10
Millington Central 46, Munford 6
Montgomery Bell Academy 40, Hamilton 0
Morristown-Hamblen West 41, Science Hill 12
Mount Pisgah Christian Academy 7, BEST Academy 0
Mt. Bethel Christian Academy 58, Copper Basin 0
Nashville Christian 42, Ensworth 41
Northeast 42, West Creek 38
Nolensville 23, Summit 21
Notre Dame 28, Rhea County 14
Oakdale 46, Jellico 19
Ooltewah 41, Chattanooga Central 7
Overton 14, Hillsboro 10
Oxford 39, Collierville 36
Page 44, Green Hill 21
Perry County 40, Scotts Hill 0
Pickett County 30, Sunbright 6
Portland 31, Liberty Creek 0
Powell 26, Farragut 21
Ravenwood 22, Lipscomb Academy 21
Richland 28, Spring Hill 19
Ridgeway 47, Southwind 0
Riverdale 35, Father Ryan 0
Rockwood 42, Wartburg Central 0
Senatobia 21, Memphis Academy of Science and Engineering 20
Sequatchie County 29, Signal Mountain 7
Sequoyah 42, Tellico Plains 0
Sevier County 41, Jefferson County 7
Silverdale Academy 10, South Pittsburg 0
Smyrna 31, Hendersonville 20
South Fulton 34, Fulton County 12
South Haven Christian 54, Riverside Christian Academy 28
Springfield 19, Clarksville 7
Station Camp 32, Rockvale 31
Stone Memorial 48, Coalfield 41
Summertown 16, Wayne County 14
Thomas Walker 36, Cumberland Gap 27
Trousdale County 40, Whites Creek 10
Tullahoma 57, Coffee County Central 23
Tyner Academy 48, Chattanooga Christian 21
Union City 34, Dyer County 14
University School of Jackson 28, Evangelical Christian 5
Walker Valley 28, Bradley Central 7
White County 42, York Institute 14
White House-Heritage 35, Kenwood 10
Wilson Central 45, Northwest 14