Tennessee High School Football Final Scores, Results - August 29, 2025

See every final score from Week 2 of Tennessee high school football

Houston’s Brennen Odle (4) runs with the ball during the game between Whitehaven High School and Houston High School in Germantown, Tenn., on August 29, 2025. / Chris Day/The Commercial Appeal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the second weekend of action.

Adamsville 14, Chester County 12

Alcoa 63, Bearden 13

Antioch 32, East Nashville Magnet 27

Arlington 49, Memphis East 0

Asheville School (Independent) 47, Webb 30

Austin-East 59, William Blount 20

Battle Ground Academy 69, Columbia Academy 0

Baylor 35, Rabun Gap-Nacoochee 34

Beech 29, Mount Juliet 0

Belmont 36, McNairy Central 34

Bledsoe County 26, Whitwell 7

Bolivar Central 24, Lakeland Prep 7

Boyd-Buchanan 49, Chattanooga Prep 8

Bradley Central 28, Walker Valley 7

Brentwood Academy 45, Brentwood 21

Briarcrest Christian 40, Kirby 0

Burton 56, Unaka 6

Campbell County 33, Cherokee 0

Cascade 17, Moore County 10

Centennial 48, Fairview 22

Cheatham County Central 40, Glencliff 20

Christian Brothers 44, White Station 13

Christian Community 32, Tennessee 14

Christ Presbyterian Academy 42, Pearl-Cohn 34

Chuckey-Doak 38, Sullivan East 21

Clay County 14, Smith County 7

Cleveland 40, McMinn County 29

Clinton 42, Oak Ridge 13

Collierville 39, Oxford 36

Columbia Central 51, Battle Creek 12

Concord Christian 42, Mount Juliet Christian Academy 7

Cordova 36, Oakhaven 14

Cornersville 31, Collinwood 0

Covington 55, Haywood 42

Crockett County 30, Ripley 6

Cumberland County 12, Monterey 10

Daniel Boone 32, South Greene 17

David Crockett 41, West Ridge 10

DeKalb County 20, White House 13

Dickson County 38, LaVergne 22

Dresden 44, McKenzie 7

Dyer County 34, Union City 14

Dyersburg 36, Brighton 27

Eagleville 42, Community 0

East Hamilton 35, Meigs County 28

East Hickman County 18, Montgomery Central 12

East Robertson 24, Pope John Paul II 0

Elizabethton 26, Tennessee 21

Ensworth 42, Nashville Christian 41

Ezell-Harding Christian 36, Tennessee Heat 8

Fairley 14, Melrose 12

Farragut 26, Powell 21

Fayette Academy 41, Rossville Christian Academy 26

Fayette Ware 49, West Carroll 6

First Assembly Christian 12, Walnut 0

Forrest 38, Huntland 20

Franklin 23, Gallatin 20

Franklin County 48, Mahwah 3

Franklin Christian Academy 42, Providence Academy 31

Franklin Road Academy 40, Cookeville 14

Friendship Christian 50, Fayetteville 48

Fulton 48, Knoxville Central 19

Gallatin 23, Franklin 20

Germantown 39, Bartlett 6

Gibbs 24, Halls 21

Gibson County 46, Obion County 0

Giles County 27, Henry County 14

Goodpasture Christian 30, Maplewood 0

Gordonsville 17, Watertown 6

Grace Baptist Academy 50, East Ridge 6

Grace Christian Academy 41, Middle Tennessee Christian 0

Grace Christian Academy 24, Carter 21

Grainger 49, Union County 7

Greenback 13, Cosby 12

Greenbrier 25, Sycamore 22

Greeneville 41, Upperman 33

Greenfield 50, Stewart County 18

Green Hill 44, Page 21

Grundy County 64, Innovation Academy 6

Halls 40, Tipton-Rosemark Academy 32

Hampton 36, Johnson County 20

Harding Academy 27, St. George's 0

Hardin County 42, KIPP Collegiate 6

Hardin Valley Academy 34, Morristown-Hamblen East 0

Harpeth 23, McEwen 20

Harriman 28, Oneida 0

Hebron Christian Academy 24, McCallie 8

Hendersonville 31, Smyrna 20

Heritage 28, Christian Academy of Knoxville 21

Hernando 48, Overton 0

Hickman County 43, Waverly Central 20

Hillsboro 14, Overton 10

Hixson 24, Soddy Daisy 7

Hollow Rock-Bruceton Central 19, Gleason 14

Houston 41, Whitehaven 35

Houston County 40, Lewis County 21

Humboldt 42, Peabody 18

Huntingdon 35, Camden Central 0

Hunters Lane 12, McGavock 6

Independence 23, Lincoln County 21

Jackson Christian 31, Donelson Christian Academy 6

Jackson County 21, Midway 14

James Lawson High School 19, Creek Wood 13

Jellico 46, Oakdale 19

Jo Byrns 40, Ballard Memorial 0

Karns 31, South-Doyle 21

Kingston 46, Oliver Springs 22

Kirkwood 39, Rossview 14

Lake Cormorant 42, PURE Youth Athletics Alliance 20

Lake County 16, St. Benedict at Auburndale 2

Lafayette 51, Wooddale 0

Lakeway Christian 70, Asheville Christian Academy 0

Lawrence County 48, Loretto 0

Lebanon 35, Siegel 3

Lenoir City 46, Loudon 10

Lewisburg 44, Mitchell 26

Lexington 34, Riverside 14

Liberty Creek 31, Portland 0

Lipscomb Academy 22, Ravenwood 21

Livingston Academy 38, Warren County 3

Lookout Valley 25, Red Boiling Springs 6

Macon County 35, Westmoreland 15

Mahwah 48, Franklin County 3

Marion County 57, Polk County 0

Marshall County 30, Shelbyville Central 21

Maryville 48, West 7

McCallie 24, Hebron Christian Academy 8

McMinn County 40, Cleveland 29

Memphis Business Academy 50, Trinity Christian Academy 34

Memphis University 38, Northpoint Christian 0

Middleton 32, Thrasher 6

Milan 14, South Gibson 10

Millington Central 46, Munford 6

Montgomery Bell Academy 40, Hamilton 0

Morristown-Hamblen West 41, Science Hill 12

Mount Pisgah Christian Academy 7, BEST Academy 0

Mt. Bethel Christian Academy 58, Copper Basin 0

Nashville Christian 42, Ensworth 41

Northeast 42, West Creek 38

Nolensville 23, Summit 21

Notre Dame 28, Rhea County 14

Oakdale 46, Jellico 19

Ooltewah 41, Chattanooga Central 7

Overton 14, Hillsboro 10

Oxford 39, Collierville 36

Page 44, Green Hill 21

Perry County 40, Scotts Hill 0

Pickett County 30, Sunbright 6

Portland 31, Liberty Creek 0

Powell 26, Farragut 21

Ravenwood 22, Lipscomb Academy 21

Richland 28, Spring Hill 19

Ridgeway 47, Southwind 0

Riverdale 35, Father Ryan 0

Rockwood 42, Wartburg Central 0

Senatobia 21, Memphis Academy of Science and Engineering 20

Sequatchie County 29, Signal Mountain 7

Sequoyah 42, Tellico Plains 0

Sevier County 41, Jefferson County 7

Silverdale Academy 10, South Pittsburg 0

Smyrna 31, Hendersonville 20

South Fulton 34, Fulton County 12

South Haven Christian 54, Riverside Christian Academy 28

Springfield 19, Clarksville 7

Station Camp 32, Rockvale 31

Stone Memorial 48, Coalfield 41

Summertown 16, Wayne County 14

Thomas Walker 36, Cumberland Gap 27

Trousdale County 40, Whites Creek 10

Tullahoma 57, Coffee County Central 23

Tyner Academy 48, Chattanooga Christian 21

Union City 34, Dyer County 14

University School of Jackson 28, Evangelical Christian 5

Walker Valley 28, Bradley Central 7

White County 42, York Institute 14

White House-Heritage 35, Kenwood 10

Wilson Central 45, Northwest 14

