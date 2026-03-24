UIL Boys Basketball All-Tournament Team Announced by Texas Association of Basketball Coaches
At the conclusion of the UIL boys basketball championship games, the Texas Association of Basketball Coaches have picked the all-tournament team, made up of final four teams.
Here’s a rundown on the selections.
Class 1A Division 1
Mason Fenhaus, sr., Fayetteville
Hunter Pack, jr., Huckaby
Jack Schley, sr., Fayetteville
Corbin Taylor, so., Turkey Valley *
Kanyon Taylor, sr., Turkey Valley
Carson Tucker, sr., Turkey Valley
Class 1A Division 2
Dayton Bleiker, jr., Jayton
Colt Gentry, sr., Jayton
Deuce Harrell, sr., Kennard
Nate Sansom, sr., Whitharral
Sean Stanaland, sr., Jayton*
Devant Toliver, jr., Kennard
Class 2A Division 1
Caden Armes, sr., Panhandle*
Kellen Bowser, sr., Hearne
Cooper Brinkley, jr., Panhandle
Max Renfro, jr., San Augustine
D’adrian Renfro, jr., San Augustine
Luke Schmucker, jr., Panhandle
Class 2A Division 2
Court Gaylor, jr., Lipan
Mason Lankford, so., Gruver
Evan Lott, jr., Lipan
Ryder Marsh, sr., Martin’s Mill
Archer Schneider, sr., Martin’s Mill
Darius Steed, sr., Lipan
3A Division 1
Josiah Cobb, jr., Dallas James Madison*
Aiden Durr, jr., Dallas James Madison
Darius Hooks, sr., Dallas James Madison
Demondre Jones, sr., Dallas James Madison
Jaden Scales, sr., Orangefield
Carson Willis, sr., Orangefield
Class 3A Division 2
Kavian Bryant, jr., Palestine Westwood
Kaden Bryant, fr., Palestine Westwood
Cooper Jones, jr., Paradise
Max Jordan, sr., Paradise*
Sebastian Lathan, jr., Palestine Westwood
William McGregor, sr., Paradise
Class 4A Division 1
Rylan Austin, Dallas Justin F. Kimball
Darrion Boyd, so., Rosharon Almeta Crawford
Kayden Gray, sr., Dallas Justin F. Kimball
Jaylin Hancock, sr., Dallas Justin F. Kimball *
Alvin Mosley, jr., Rosharon Almeta Crawford
Class 4A Division 2
Peter Dorsey, so., Houston Phillis Wheatley
Kaiden Eason, jr., Dallas David W. Carter
Brendan Harris, sr., La Marque
Amarion Hunter, jr., Dallas David W. Carter *
Terrell Jackson, so., Dallas David W. Carter
Malcolm McNair, jr., La Marque
Class 5A Division 1
Sawyer Dotson, sr., North Richland Hills Birdville
Elijah Garrett, sr., Beaumont West Brook
Christian Haskett, sr., Beaumont West Brook
Bryson Howard, sr., Frisco Heritage *
Cameron Lomax, sr., Frisco Heritage
Zion Minja, sr., Frisco Heritage
Class 5A Division 2
David Bardere II, jr., Mansfield Summit
Zydon Clark, sr., San Antonio Veterans Memorial
Joseph Creal III, fr., Mansfield Summit*
Payton Jones, jr., Beaumont United
Ephriam Moore, so., Beaumont United
Jaxon Sneed, sr., Mansfield Summit
Class 6A Division 1
Alex Barther II, sr., Fort Worth North Crowley
Donovan Criss, sr., San Antonio Brennan
Trey Hall, sr., Fort Worth North Crowley
Isaak Hayes, jr., Fort Worth North Crowley *
Christoper “Duece” Hunt Jr., jr., Duncanville
Anthony Key, so., Humble Atascocita
Class 6A Division 2
Ian Berry, sr., Little Elm
Kensington Candler, sr., Little Elm
Tytin Hadnot, sr., Cypress Springs
Mack Martin, jr., Austin Westlake
Bo Ogden, sr., Austin Westlake
Joshua Weems, sr., Little Elm
*denotes MVP of championship game.
Cody Thorn is a veteran journalist who covers high school sports across the state of Texas and Missouri. He is based in the Dallas-Fort Worth area and has covered sports and news since 1999.