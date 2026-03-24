UIL Boys Basketball All-Tournament Team Announced by Texas Association of Basketball Coaches

Dallas ISD finishes with 11 players on the list after 3 schools win state championships
Cody Thorn|
Frisco Heritage's Cameron Lomax (4) throws an alley-oop pass to Bryson Howard (12) during the Class 5A Division 1 finals. Both were named to the TABC All-Tournament team. | Danny Torres

At the conclusion of the UIL boys basketball championship games, the Texas Association of Basketball Coaches have picked the all-tournament team, made up of final four teams. 

Here’s a rundown on the selections.

Class 1A Division 1

Mason Fenhaus, sr., Fayetteville

Hunter Pack, jr., Huckaby

Jack Schley, sr., Fayetteville

Corbin Taylor, so., Turkey Valley *

Kanyon Taylor, sr., Turkey Valley 

Carson Tucker, sr., Turkey Valley 

Valley guard Corbin Taylor shoots a free throw during the Class 1A Div. 1 state basketball championship in San Antonio Thursday March 12, 2026. Final score was 66-48, Valley. | Ronald W. Erdrich/Reporter-News / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Class 1A Division 2

Dayton Bleiker, jr., Jayton 

Colt Gentry, sr., Jayton 

Deuce Harrell, sr., Kennard

Nate Sansom, sr., Whitharral 

Sean Stanaland, sr., Jayton*

Devant Toliver, jr., Kennard 

Class 2A Division 1

Caden Armes, sr., Panhandle*

Kellen Bowser, sr., Hearne 

Cooper Brinkley, jr., Panhandle 

Max Renfro, jr., San Augustine 

D’adrian Renfro, jr., San Augustine

Luke Schmucker, jr., Panhandle 

Class 2A Division 2

Court Gaylor, jr., Lipan 

Mason Lankford, so., Gruver 

Evan Lott, jr., Lipan 

Ryder Marsh, sr., Martin’s Mill 

Archer Schneider, sr., Martin’s Mill 

Darius Steed, sr., Lipan 

3A Division 1 

Josiah Cobb, jr., Dallas James Madison*

Aiden Durr, jr., Dallas James Madison 

Darius Hooks, sr., Dallas James Madison 

Demondre Jones, sr., Dallas James Madison 

Jaden Scales, sr., Orangefield

Carson Willis, sr., Orangefield

Dallas James Madison's Darius Hooks was an all-tournament pick for the Class 3A Division 1 champions. | Danny Torres

Class 3A Division 2

Kavian Bryant, jr., Palestine Westwood

Kaden Bryant, fr., Palestine Westwood

Cooper Jones, jr., Paradise

Max Jordan, sr., Paradise*

Sebastian Lathan, jr., Palestine Westwood

William McGregor, sr., Paradise

Class 4A Division 1

Rylan Austin, Dallas Justin F. Kimball 

Darrion Boyd, so., Rosharon Almeta Crawford 

Kayden Gray, sr., Dallas Justin F. Kimball 

Jaylin Hancock, sr., Dallas Justin F. Kimball *

Alvin Mosley, jr., Rosharon Almeta Crawford 

Class 4A Division 2

Peter Dorsey, so., Houston Phillis Wheatley

Kaiden Eason, jr., Dallas David W. Carter

Brendan Harris, sr., La Marque

Amarion Hunter, jr., Dallas David W. Carter *

Terrell Jackson, so., Dallas David W. Carter 

Malcolm McNair, jr., La Marque

Class 5A Division 1

Sawyer Dotson, sr., North Richland Hills Birdville

Elijah Garrett, sr., Beaumont West Brook 

Christian Haskett, sr., Beaumont West Brook 

Bryson Howard, sr., Frisco Heritage *

Cameron Lomax, sr., Frisco Heritage

Zion Minja, sr., Frisco Heritage

Class 5A Division 2

David Bardere II, jr., Mansfield Summit

Zydon Clark, sr., San Antonio Veterans Memorial 

Joseph Creal III, fr., Mansfield Summit*

Payton Jones, jr., Beaumont United 

Ephriam Moore, so., Beaumont United

Jaxon Sneed, sr., Mansfield Summit

Duncanville's Christopher "Deuce" Hunt Jr. goes for a layup between two Simeon defenders in a game during the 2025-26 season. | Wes Hale

Class 6A Division 1

Alex Barther II, sr., Fort Worth North Crowley 

Donovan Criss, sr., San Antonio Brennan 

Trey Hall, sr., Fort Worth North Crowley 

Isaak Hayes, jr., Fort Worth North Crowley *

Christoper “Duece” Hunt Jr., jr., Duncanville 

Anthony Key, so., Humble Atascocita 

Class 6A Division 2

Ian Berry, sr., Little Elm 

Kensington Candler, sr., Little Elm 

Tytin Hadnot, sr., Cypress Springs

Mack Martin, jr., Austin Westlake 

Bo Ogden, sr., Austin Westlake 

Joshua Weems, sr., Little Elm 

*denotes MVP of championship game. 

Cody Thorn is a veteran journalist who covers high school sports across the state of Texas and Missouri. He is based in the Dallas-Fort Worth area and has covered sports and news since 1999.

