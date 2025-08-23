Utah High School Football Final Scores, Results — August 22, 2025
The 2025 Utah high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the second weekend of action.
Utah high school football final scores, results — August 22, 2025
Altamont 36, Utah Military - Camp Williams 26
American Fork 48, Timpview 25
Bear River 77, Cottonwood 0
Beaver 33, San Juan 30
Bountiful 14, Farmington 3
Box Elder 24, Layton 6
Brighton 38, Weber 31
Carbon 68, Grand County 6
Cedar City 50, Pine View 34
Clearfield 34, Kearns 7
Corner Canyon 38, West Broward 13
Crimson Cliffs 27, Provo 24
Cyprus 0, Wasatch 27
Delta 7, Millard 20
Desert Hills 3, Herriman 50
Deseret Peak 9, North Sanpete 49
Dixie 27, Canyon View 13
Duchesne 21, Layton Christian 25
East 0, Olympus 52
Enterprise 12, South Sevier 52
Farmington 3, Bountiful 14
Fremont 35, Davis 34
Grand County 6, Carbon 68
Granger 54, Logan 19
Grantsville 32, Richfield 0
Green Canyon 9, Springville 27
Gunnison Valley 29, Providence Hall 19
Herriman 50, Desert Hills 3
Highland 13, Hunter 14
Hillcrest 34, Union 37
Hunter 14, Highland 13
Hurricane 35, Moapa Valley 28
Jordan 0, Viewmont 51
Juan Diego Catholic 7, Manti 65
Juab 38, Payson 33
Judge Memorial 0, Ogden 45
Kanab 36, North Sevier 0
Kearns 7, Clearfield 34
Layton 6, Box Elder 24
Layton Christian 25, Duchesne 21
Lehi 7, Mountain Ridge 9
Liberty 27, Skyridge 45
Logan 19, Granger 54
Lone Peak 34, Orem 21
Manti 65, Juan Diego Catholic 7
Maple Mountain 14, Riverton 38
Millard 20, Delta 7
Milford 18, Rich 25
Moapa Valley 28, Hurricane 35
Monticello 42, St. Joseph 15
Morgan 35, Sky View 27
Mountain Crest 62, Uintah 8
Mountain Ridge 9, Lehi 7
Mountain View 27, Tooele 35
Murray 26, Taylorsville 13
North Gem 40, Utah Military - Hill Field 20
North Sanpete 49, Deseret Peak 9
North Sevier 0, Kanab 36
North Torrance 28, Summit Academy 16
Northridge 6, Seguin 31
Ogden 45, Judge Memorial 0
Olympus 52, East 0
Orem 21, Lone Peak 34
Park City 3, Ridgeline 39
Parowan 39, American Leadership 14
Payson 33, Juab 38
Pine View 34, Cedar City 50
Pleasant Grove 12, Westlake 45
Providence Hall 19, Gunnison Valley 29
Provo 24, Crimson Cliffs 27
Rich 25, Milford 18
Richfield 0, Grantsville 32
Ridgeline 39, Park City 3
Riverton 38, Maple Mountain 14
Roy 12, Syracuse 37
Salem Hills 28, Spanish Fork 35
San Juan 30, Beaver 33
Seguin 31, Northridge 6
Shadow Ridge 21, Snow Canyon 31
Sky View 27, Morgan 35
Skyline 29, West Field 46
Skyridge 45, Liberty 27
Snow Canyon 31, Shadow Ridge 21
South Sevier 52, Enterprise 12
Spanish Fork 35, Salem Hills 28
Springville 27, Green Canyon 9
St. Joseph 15, Monticello 42
Stansbury 53, Bonneville 20
Summit Academy 16, North Torrance 28
Syracuse 37, Roy 12
Taylorsville 13, Murray 26
Timpanogos 0, West 48
Timpview 25, American Fork 48
Tooele 35, Mountain View 27
Uintah 8, Mountain Crest 62
Union 37, Hillcrest 34
Utah Military - Camp Williams 26, Altamont 36
Utah Military - Hill Field 20, North Gem 40
Viewmont 51, Jordan 0
Wasatch 27, Cyprus 0
Weber 31, Brighton 38
West 48, Timpanogos 0
West Broward 13, Corner Canyon 38
West Field 46, Skyline 29
West Jordan 29, Copper Hills 27
Westlake 45, Pleasant Grove 12
Woods Cross 35, Cedar Valley 23
Recommended Article