Utah High School Football Final Scores, Results — August 22, 2025

See every final score from Week 2 of Utah high school football

Robin Erickson

Corner Canyon defeated West Broward 38-13 on Friday night.
The 2025 Utah high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the second weekend of action.

Altamont 36, Utah Military - Camp Williams 26

American Fork 48, Timpview 25

Bear River 77, Cottonwood 0

Beaver 33, San Juan 30

Bountiful 14, Farmington 3

Box Elder 24, Layton 6

Brighton 38, Weber 31

Carbon 68, Grand County 6

Cedar City 50, Pine View 34

Clearfield 34, Kearns 7

Corner Canyon 38, West Broward 13

Crimson Cliffs 27, Provo 24

Cyprus 0, Wasatch 27

Delta 7, Millard 20

Desert Hills 3, Herriman 50

Deseret Peak 9, North Sanpete 49

Dixie 27, Canyon View 13

Duchesne 21, Layton Christian 25

East 0, Olympus 52

Enterprise 12, South Sevier 52

Fremont 35, Davis 34

Grand County 6, Carbon 68

Granger 54, Logan 19

Grantsville 32, Richfield 0

Green Canyon 9, Springville 27

Gunnison Valley 29, Providence Hall 19

Herriman 50, Desert Hills 3

Highland 13, Hunter 14

Hillcrest 34, Union 37

Hunter 14, Highland 13

Hurricane 35, Moapa Valley 28

Jordan 0, Viewmont 51

Juan Diego Catholic 7, Manti 65

Juab 38, Payson 33

Judge Memorial 0, Ogden 45

Kanab 36, North Sevier 0

Layton Christian 25, Duchesne 21

Lehi 7, Mountain Ridge 9

Liberty 27, Skyridge 45

Logan 19, Granger 54

Lone Peak 34, Orem 21

Manti 65, Juan Diego Catholic 7

Maple Mountain 14, Riverton 38

Millard 20, Delta 7

Milford 18, Rich 25

Moapa Valley 28, Hurricane 35

Monticello 42, St. Joseph 15

Morgan 35, Sky View 27

Mountain Crest 62, Uintah 8

Mountain Ridge 9, Lehi 7

Mountain View 27, Tooele 35

Murray 26, Taylorsville 13

North Gem 40, Utah Military - Hill Field 20

North Sanpete 49, Deseret Peak 9

North Sevier 0, Kanab 36

North Torrance 28, Summit Academy 16

Northridge 6, Seguin 31

Ogden 45, Judge Memorial 0

Olympus 52, East 0

Orem 21, Lone Peak 34

Park City 3, Ridgeline 39

Parowan 39, American Leadership 14

Payson 33, Juab 38

Pine View 34, Cedar City 50

Pleasant Grove 12, Westlake 45

Providence Hall 19, Gunnison Valley 29

Provo 24, Crimson Cliffs 27

Rich 25, Milford 18

Richfield 0, Grantsville 32

Ridgeline 39, Park City 3

Riverton 38, Maple Mountain 14

Roy 12, Syracuse 37

Salem Hills 28, Spanish Fork 35

San Juan 30, Beaver 33

Seguin 31, Northridge 6

Shadow Ridge 21, Snow Canyon 31

Sky View 27, Morgan 35

Skyline 29, West Field 46

Skyridge 45, Liberty 27

Snow Canyon 31, Shadow Ridge 21

South Sevier 52, Enterprise 12

Spanish Fork 35, Salem Hills 28

Springville 27, Green Canyon 9

St. Joseph 15, Monticello 42

Stansbury 53, Bonneville 20

Summit Academy 16, North Torrance 28

Syracuse 37, Roy 12

Taylorsville 13, Murray 26

Timpanogos 0, West 48

Tooele 35, Mountain View 27

Uintah 8, Mountain Crest 62

Union 37, Hillcrest 34

Utah Military - Camp Williams 26, Altamont 36

Utah Military - Hill Field 20, North Gem 40

Viewmont 51, Jordan 0

Wasatch 27, Cyprus 0

Weber 31, Brighton 38

West 48, Timpanogos 0

West Broward 13, Corner Canyon 38

West Field 46, Skyline 29

West Jordan 29, Copper Hills 27

Westlake 45, Pleasant Grove 12

Woods Cross 35, Cedar Valley 23

