Virginia High School Football Top 25 State Rankings - Nov. 24, 2025

St. James Performance Academy debuts at No. 9; Thomas Dale also earns a spot at No. 22

Derek Toney

St. James Performance Academy debuts in the Virginia High School Football Top 25 at No. 9.
After an impressive inaugural season, The Saint James Performance Academy has a spot in the latest High School on SI Virginia Top 25 poll.

St  James, which debuts at No. 9, posted an 8-1 mark, only losing to national No. 1 Saint Frances Academy (Md.) in its season finale. St. James posted a win over perennial Maryland powerhouse Our Lady of Good Counsel.

Thomas Dale also joins the Top 25 at No. 22 after eliminating then-No. 14 Manchester in the Virginia Class 6 Region A playoffs. Thomas Dale (10-1) next plays at No. 1 Oscar Smith in the region final Friday.

Oscar Smith, in pursuit of a second straight Virginia Class 6 state title, is followed by Maury, Varina, Green Run and King’s Fork. Huguenot, Benedictine College Prep, Saint James and Louisa County make up the rest of the Top 10.

Here’s this week’s High School on SI Virginia football Top 25: 

1. OSCAR SMITH 

Previous rank: No. 1 

Record: 10-1

Last week: Defeated Lloyd C. Bird, 50-0, Virginia Class 6 Region A semifinal

This week: vs. No. 22 Thomas Dale, Virginia Class 6 Region A final, Nov. 28

2. MAURY 

Previous rank: No. 2

Record: 11-1

Last week: Defeated Warwick, 42-10, Virginia Class 5 Region B semifinal

This week: at No. 5 King’s Fork, Virginia Class 5 Region B final, Nov. 28

3. VARINA 

Previous rank: No. 3

Record: 10-2

Last week: Defeated then-No. 13 Dinwiddie, 14-0, Virginia Class 4 Region B semifinal

This week: vs. No. 7 Huguenot, Virginia Class 4 Region B final, Nov. 29

4. GREEN RUN 

Previous rank: No. 4

Record: 11-0

Last week: Defeated Salem-Virginia Beach, 28-3, Virginia Class 5 Region A semifinal

This week: vs. No. 13 Indian River, Virginia Class 5 Region A final, Nov. 28

5. KING’S FORK 

Previous rank: No. 5

Record: 11-1

Last week: Defeated Bethel, 45-28, Virginia Class 5 Region B semifinal

This week: vs. No. 2 Maury, Virginia Class 5 Region B final, Nov. 28

6. STONE BRIDGE

Previous rank: No. 6

Record: 10-1

Last week: Defeated John Champe, 41-0, Virginia Class 5 Region D semifinal

This week: vs. No. 14 RIverbend, Virginia Class 5 Region D final, Nov. 28

7. HUGUENOT

Previous rank: No. 8

Record: 11-1

Last week: Defeated then-No. 7 Louisa County,  34-11, Virginia Class 4 Region B semifinal

This week: vs. No. 3 Varina, Virginia Class 4 Region B final, Nov. 29 

8. BENEDICTINE COLLEGE PREP

Previous rank: No. 10

Record: 11-1

SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I CHAMPION

9. THE SAINT JAMES PERFORMANCE ACADEMY

Previous rank: Not ranked

Record: 8-1

SEASON COMPLETE

10. LOUISA COUNTY

Previous rank: No. 7

Record: 11-1

Last week: Lost to then-No. 8 Huguenot, 34-11, Virginia Class 4 Region B semifinal

SEASON COMPLETE - VIRGINIA CLASS 4 REGION B SEMIFINALIST

11. TRINITY EPISCOPAL SCHOOL

Previous rank: No. 11

Record: 9-2

SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I FINALIST

12. ARMSTRONG

Previous rank: No. 12

Record: 12-0

Last week: Defeated Thomas Jefferson-Richmond, 20-13, Virginia Class 2 Region A semifinal

This week: vs. Poquoson, Virginia Class 2 Region A final, Nov. 28

13. INDIAN RIVER 

Previous rank: No. 15

Record: 10-2

Last week: Defeated Cox, 42-3, Virginia Class 5 Region A semifinal

This week: at No. 4 Green Run, Virginia Class 5 Region A final, Nov. 28

14. RIVERBEND

Previous rank: No. 17

Record: 11-0

Last week: Defeated Potomac Falls, 56-6, Virginia Class 5 Region D semifinal

This week: at No. 6 Stone Bridge, Virginia Class 5 Region D final, Nov. 28

15. DINWIDDIE

Previous rank: No. 13

Record: 11-1

Last week: Lost to No. 3 Varina, 14-0, Virginia Class 4 Region B semifinal

SEASON COMPLETE - VIRGINIA CLASS 4 REGION B SEMIFINALIST

16. HIGHLAND SPRINGS

Previous rank: No. 16

Record: 9-3

Last week: Defeated William Fleming, 37-7, Virginia Class 5 Region C semifinal

This week: vs. Hermitage, Virginia Class 5 Region C final, Nov. 28

17. LAFAYETTE 

Previous rank: No. 18

Record: 11-1

Last week: Defeated Smithfield, 35-6, Virginia Class 4 Region A semifinal

This week: vs. Phoebus, Virginia Class 4 Region A final, Nov. 28

18. WOODBERRY FOREST SCHOOL

Previous rank: No. 19

Record: 7-2

SEASON COMPLETE

19. NORTH CROSS SCHOOL

Previous rank: No. 21

Record: 9-2

SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION II CHAMPION

20. WEST SPRINGFIELD

Previous rank: No. 23

Record: 9-2

Last week: Defeated Fairfax, 28-7, Virginia Class 6 Region C semifinal

This week: vs. Lake Braddock, Virginia Class 6 Region C final, Nov. 29

21. NORTH STAFFORD

Previous rank: No. 24

Record: 10-2

Last week: Defeated then-No. 9 Battlefield, 21-6, Virginia Class 6 Region B semifinal

This week: vs. No. 23 Woodbridge, Virginia Class 6 Region B final, Nov. 28

22. THOMAS DALE

Previous rank: Not ranked 

Record: 10-1

Last week: Defeated then-No. 14 Manchester, 27-21, Virginia Class 6 Region A semifinal

This week: at No. 1 Oscar Smith, Virginia Class 6 Region A final, Nov. 28

23. WOODBRIDGE

Previous rank: No. 25

Record: 11-1

Last week: Defeated Colonial Forge, 35-34, Virginia Class 6 Region B semifinal

This week: at No. 21 North Stafford, Virginia Class 6 Region B final, Nov. 28

24. BATTLEFIELD 

Previous rank: No. 9

Record: 10-2

Last week: Lost to then-No. 24 North Stafford, 21-6, Virginia Class 6 Region B semifinal

SEASON COMPLETE - VIRGINIA CLASS 6 REGION B SEMIFINALIST

25. MANCHESTER 

Previous rank: No. 14

Record: 10-2

Last week: Lost to Thomas Dale, 27-21, Virginia Class 6 Region A semifinal

SEASON COMPLETE - VIRGINIA CLASS 6 REGION A SEMIFINALIST

Derek Toney
DEREK TONEY

Derek Toney is an award winning sports journalist with nearly four decades of content creation, editing and management experience in the DMV area. He has served as a reporter with the Baltimore Sun, Capital Journal, PG Gazette, Digital Sports and the Baltimore Banner, among others. He also spent 12 years as a Senior Content Editor with Varsity Sports Network. He has been writing for High School on SI since 2023

