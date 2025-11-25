Virginia High School Football Top 25 State Rankings - Nov. 24, 2025
After an impressive inaugural season, The Saint James Performance Academy has a spot in the latest High School on SI Virginia Top 25 poll.
St James, which debuts at No. 9, posted an 8-1 mark, only losing to national No. 1 Saint Frances Academy (Md.) in its season finale. St. James posted a win over perennial Maryland powerhouse Our Lady of Good Counsel.
Thomas Dale also joins the Top 25 at No. 22 after eliminating then-No. 14 Manchester in the Virginia Class 6 Region A playoffs. Thomas Dale (10-1) next plays at No. 1 Oscar Smith in the region final Friday.
Oscar Smith, in pursuit of a second straight Virginia Class 6 state title, is followed by Maury, Varina, Green Run and King’s Fork. Huguenot, Benedictine College Prep, Saint James and Louisa County make up the rest of the Top 10.
Here’s this week’s High School on SI Virginia football Top 25:
1. OSCAR SMITH
Previous rank: No. 1
Record: 10-1
Last week: Defeated Lloyd C. Bird, 50-0, Virginia Class 6 Region A semifinal
This week: vs. No. 22 Thomas Dale, Virginia Class 6 Region A final, Nov. 28
2. MAURY
Previous rank: No. 2
Record: 11-1
Last week: Defeated Warwick, 42-10, Virginia Class 5 Region B semifinal
This week: at No. 5 King’s Fork, Virginia Class 5 Region B final, Nov. 28
3. VARINA
Previous rank: No. 3
Record: 10-2
Last week: Defeated then-No. 13 Dinwiddie, 14-0, Virginia Class 4 Region B semifinal
This week: vs. No. 7 Huguenot, Virginia Class 4 Region B final, Nov. 29
4. GREEN RUN
Previous rank: No. 4
Record: 11-0
Last week: Defeated Salem-Virginia Beach, 28-3, Virginia Class 5 Region A semifinal
This week: vs. No. 13 Indian River, Virginia Class 5 Region A final, Nov. 28
5. KING’S FORK
Previous rank: No. 5
Record: 11-1
Last week: Defeated Bethel, 45-28, Virginia Class 5 Region B semifinal
This week: vs. No. 2 Maury, Virginia Class 5 Region B final, Nov. 28
6. STONE BRIDGE
Previous rank: No. 6
Record: 10-1
Last week: Defeated John Champe, 41-0, Virginia Class 5 Region D semifinal
This week: vs. No. 14 RIverbend, Virginia Class 5 Region D final, Nov. 28
7. HUGUENOT
Previous rank: No. 8
Record: 11-1
Last week: Defeated then-No. 7 Louisa County, 34-11, Virginia Class 4 Region B semifinal
This week: vs. No. 3 Varina, Virginia Class 4 Region B final, Nov. 29
8. BENEDICTINE COLLEGE PREP
Previous rank: No. 10
Record: 11-1
SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I CHAMPION
9. THE SAINT JAMES PERFORMANCE ACADEMY
Previous rank: Not ranked
Record: 8-1
SEASON COMPLETE
10. LOUISA COUNTY
Previous rank: No. 7
Record: 11-1
Last week: Lost to then-No. 8 Huguenot, 34-11, Virginia Class 4 Region B semifinal
SEASON COMPLETE - VIRGINIA CLASS 4 REGION B SEMIFINALIST
11. TRINITY EPISCOPAL SCHOOL
Previous rank: No. 11
Record: 9-2
SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I FINALIST
12. ARMSTRONG
Previous rank: No. 12
Record: 12-0
Last week: Defeated Thomas Jefferson-Richmond, 20-13, Virginia Class 2 Region A semifinal
This week: vs. Poquoson, Virginia Class 2 Region A final, Nov. 28
13. INDIAN RIVER
Previous rank: No. 15
Record: 10-2
Last week: Defeated Cox, 42-3, Virginia Class 5 Region A semifinal
This week: at No. 4 Green Run, Virginia Class 5 Region A final, Nov. 28
14. RIVERBEND
Previous rank: No. 17
Record: 11-0
Last week: Defeated Potomac Falls, 56-6, Virginia Class 5 Region D semifinal
This week: at No. 6 Stone Bridge, Virginia Class 5 Region D final, Nov. 28
15. DINWIDDIE
Previous rank: No. 13
Record: 11-1
Last week: Lost to No. 3 Varina, 14-0, Virginia Class 4 Region B semifinal
SEASON COMPLETE - VIRGINIA CLASS 4 REGION B SEMIFINALIST
16. HIGHLAND SPRINGS
Previous rank: No. 16
Record: 9-3
Last week: Defeated William Fleming, 37-7, Virginia Class 5 Region C semifinal
This week: vs. Hermitage, Virginia Class 5 Region C final, Nov. 28
17. LAFAYETTE
Previous rank: No. 18
Record: 11-1
Last week: Defeated Smithfield, 35-6, Virginia Class 4 Region A semifinal
This week: vs. Phoebus, Virginia Class 4 Region A final, Nov. 28
18. WOODBERRY FOREST SCHOOL
Previous rank: No. 19
Record: 7-2
SEASON COMPLETE
19. NORTH CROSS SCHOOL
Previous rank: No. 21
Record: 9-2
SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION II CHAMPION
20. WEST SPRINGFIELD
Previous rank: No. 23
Record: 9-2
Last week: Defeated Fairfax, 28-7, Virginia Class 6 Region C semifinal
This week: vs. Lake Braddock, Virginia Class 6 Region C final, Nov. 29
21. NORTH STAFFORD
Previous rank: No. 24
Record: 10-2
Last week: Defeated then-No. 9 Battlefield, 21-6, Virginia Class 6 Region B semifinal
This week: vs. No. 23 Woodbridge, Virginia Class 6 Region B final, Nov. 28
22. THOMAS DALE
Previous rank: Not ranked
Record: 10-1
Last week: Defeated then-No. 14 Manchester, 27-21, Virginia Class 6 Region A semifinal
This week: at No. 1 Oscar Smith, Virginia Class 6 Region A final, Nov. 28
23. WOODBRIDGE
Previous rank: No. 25
Record: 11-1
Last week: Defeated Colonial Forge, 35-34, Virginia Class 6 Region B semifinal
This week: at No. 21 North Stafford, Virginia Class 6 Region B final, Nov. 28
24. BATTLEFIELD
Previous rank: No. 9
Record: 10-2
Last week: Lost to then-No. 24 North Stafford, 21-6, Virginia Class 6 Region B semifinal
SEASON COMPLETE - VIRGINIA CLASS 6 REGION B SEMIFINALIST
25. MANCHESTER
Previous rank: No. 14
Record: 10-2
Last week: Lost to Thomas Dale, 27-21, Virginia Class 6 Region A semifinal
SEASON COMPLETE - VIRGINIA CLASS 6 REGION A SEMIFINALIST