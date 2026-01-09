Seattle Area High School Girls Basketball Schedule & Scores - January 9, 2026
There are 60 games scheduled across the Spokane metro area on Friday, January 9, including nine games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Seattle Metro High School Girls Basketball Scoreboard.
Seattle High School Girls Basketball Schedule - January 9, 2026
The marquee matchups of the evening feature some of Washington’s top-ranked teams as No. 12 Woodinville takes on No. 10 Lake Washington, No. 14 Bothell takes on Mount Si, and No 1 Roosevelt hosts Bishop Blanchet.
Franklin Pierce vs. Eatonville — 5:15 p.m.
Mount Vernon Christian vs. Friday Harbor — 5:30 p.m.
Rochester vs. Mary M. Knight — 5:30 p.m.
Lakeside vs. West Seattle — 5:30 p.m.
Holy Names Academy vs. Ingraham — 5:30 p.m.
Wenatchee vs. Eisenhower — 5:30 p.m.
Klahowya vs. Cascade Christian — 5:30 p.m.
Bellevue Christian vs. Annie Wright — 5:30 p.m.
Moses Lake vs. Eastmont — 5:30 p.m.
South Whidbey vs. Overlake — 5:30 p.m.
Juanita vs. Liberty — 5:30 p.m.
Life Christian Academy vs. East Jefferson — 5:30 p.m.
Cedar Park Christian vs. Northwest — 5:45 p.m.
Manson vs. Chelan — 5:45 p.m.
Fife vs. Foss — 6:00 p.m.
Woodinville vs. Lake Washington — 6:00 p.m.
Chief Leschi vs. Ilwaco — 6:00 p.m.
Naselle vs. Ocosta — 6:00 p.m.
Hoquiam vs. Montesano — 6:00 p.m.
Kingston vs. Olympic — 6:00 p.m.
Kennedy Catholic vs. Mt. Rainier — 6:30 p.m.
Meadowdale vs. Edmonds-Woodway — 6:30 p.m.
Lynnwood vs. Mountlake Terrace — 6:30 p.m.
Cedarcrest vs. Evergreen — 6:30 p.m.
Foster vs. Renton — 6:30 p.m.
Snohomish vs. Stanwood — 6:30 p.m.
Skyline vs. Interlake — 6:30 p.m.
Mariner vs. Glacier Peak — 6:30 p.m.
Newport (Bellevue) vs. Sammamish — 6:30 p.m.
Archbishop Murphy vs. Shorecrest — 6:30 p.m.
Cascade vs. Arlington — 6:30 p.m.
Marysville Getchell vs. Monroe — 6:30 p.m.
Everett vs. Marysville-Pilchuck — 6:30 p.m.
Mount Si vs. Bothell — 6:40 p.m.
Hazen vs. Inglemoor — 6:50 p.m.
Washington vs. Steilacoom — 7:00 p.m.
Clover Park vs. Orting — 7:00 p.m.
Seattle Prep vs. Garfield — 7:00 p.m.
Bishop Blanchet vs. Roosevelt — 7:00 p.m.
Nathan Hale vs. Franklin — 7:00 p.m.
Seattle Academy vs. Ballard — 7:00 p.m.
Toledo vs. Mossyrock — 7:00 p.m.
Lincoln vs. Eastside Catholic — 7:00 p.m.
Bellevue vs. Decatur — 7:00 p.m.
White River vs. Enumclaw — 7:00 p.m.
Mount Tahoma vs. Chief Sealth — 7:00 p.m.
Mercer Island vs. North Creek — 7:00 p.m.
Issaquah vs. Eastlake — 7:00 p.m.
Bremerton vs. Port Angeles — 7:00 p.m.
Nooksack Valley vs. King’s — 7:00 p.m.
North Kitsap vs. Sequim — 7:00 p.m.
North Mason vs. Bainbridge — 7:00 p.m.
Napavine vs. Morton/White Pass — 7:00 p.m.
Tenino vs. Elma — 7:00 p.m.
Sedro-Woolley vs. Lakewood — 7:15 p.m.
Jackson vs. Lake Stevens — 7:15 p.m.
Sehome vs. Oak Harbor — 7:15 p.m.
Blaine vs. Lynden Christian — 7:15 p.m.
Cleveland vs. Rainier Beach — 7:30 p.m.
Coupeville vs. La Conner — 7:30 p.m.
Create an account to get alerts for your favorite teams!
Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.