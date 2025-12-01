2025-26 Girls High School Wrestling National Rankings - Dec. 1, 2025
With a number of states being in action now, we have started moving more of the ladies in our girls national rankings around. We like to be correct with our weight classes, so if someone is a few weights up, we are moving them. If they are one weight up, we are leaving them where we have them ranked.
This update includes all matches through the Thanksgiving Weekend.
Girls Rankings Aligned With Boys: Cleaning Up Duplicates
As we did with the boys’ rankings, we have gotten the girls’ rankings ready for the high school season. We removed duplicates from teams and the Valiant Prep Girls. We assume the Valiant girls are like boys, and do not compete against other high schools during the season. This is our first year ranking the girls, so we do not know if things are different for the ladies. We also do not know if some states allow multiple entries per team. Please let us know about any of these procedural items.
Wyoming Seminary’s 170-Pound Logjam Comes Into Focus
Wyoming Seminary has a logjam at 170 pounds where they previously had three girls in the rankings. Ciyanna Okocha was the highest rated of those at No. 3, so she is the rep we left in the rankings. Alexis Penley was the next for Seminary on the list with Remington LaFlamme landing behind her.
Penley Up to 190, LaFlamme in Limbo for Now
Penley and LaFlamme have split matches on the national scene and Penley finished ahead of LaFlamme at Super 32. We moved Penley to 190 pounds, but do not have a home for LaFlamme right now. Over the last calendar year, LaFlamme has not been close to 155, so we don’t know if she or even Penley could make that cut. We’ll see how this all plays out when they hit the mats.
Why Every Match Matters — Not Just Your Wins
Please keep in mind the rankings are determined by all your matches, not just your wins. So, when analyzing the placement of a wrestler keep that in mind. Think about all their matches and you can probably figure out why they are where they are on the list.
Navigating A-Beats-B, B-Beats-C Ranking Dilemmas
It’s impossible to honor every head-to-head because you get a lot of A beats B, B beats C, then C beats A scenarios. We do our best to evaluate all the matches and navigate these quandaries as fairly as possible.
Finding Homes for Incoming Freshmen Across the Country
We’ve found high schools for some of the incoming freshmen but are still in need of others. Our updates will be coming more frequently moving forward. The hope is at least every two weeks, if not every week. It will vary depending on how much activity there is each week. Some weeks are loaded with national events, while others have very few.
Current No. 1 Ranked Wrestlers
- 100: Ryleigh Sturgill (Baylor School, TN) JR
- 105: Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
- 110: Morgan Turner (Lockport Township, IL) SR
- 115: Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
- 120: Everest Leydecker (Desert Vista, AZ) JR
- 125: Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
- 130: Emma Bacon (Wyoming Seminary, PA) JR
- 135: Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
- 140: Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
- 145: Gray Joyce (KS) FR
- 155: Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
- 170: Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
- 190: Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
- 235: Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
Help Us Stay Accurate: Where to Send Your Results
We would like you to send us any results that you feel we need to keep these as accurate as possible. I’d rather get the same results five times instead of not at all. We will do our best not to miss any matches but it’s truly impossible to catch every result. Please keep the info flowing to billybwrestling@yahoo.com.
100-Pounds
1-Ryleigh Sturgill (Baylor School, TN) JR
2-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
3-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
4-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
5-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
6-Kiana Lien (Mt. View, CA) JR
7-Josie Wilson (Abilene, KS) SO
8-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
9-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
10-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
11-Francesca Gusfa (Ridgewood, NJ) SR
12-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
13-Easton Dadiomoff (Montgomery Central, TN) JR
14-Serah Yogi (Pearl City, HI) SR
15-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) JR
16-Krislynn Martinez (Maize South, KS) SO
17-Lexi Pancoast (Mechanicsburg, PA) JR
18-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
19-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
21-Brooklyn Henry (Gettysburg, PA) SO
22-Aniyah Whayne (Osceola, FL) SR
23-Noah Kovach (Azle, KS) JR
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
3-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR
4-Sarissa Tucker (St. James Academy, VA) JR
5-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
6-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
7-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
8-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
9-Libertie Nigh (Urbana, OH) SR
10-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
11-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
12-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
13-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
14-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
15-Jasmine Brucato (Alexander, NY)
16-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
17-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
18-Joslyn Johnson (Flagler Palm Coast, FL) SR
19-Kiera Partello (Barron G. Collier, FL) SR
20-Katelynn Dockery (Bryan, TX) SO
21-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
22-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
23-Emelly Diaz Santos (Morris Hills, NJ) SR
24-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
25-Alexa Thomas (Badger, WI) SO
110-Pounds
1-Morgan Turner (Lockport Township, IL) SR
2-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
3-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
4-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
5-Ella Cohen (Palo Alto, CA) SO
6-Ava Fodera (Poway, CA) SR
7-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
8-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
9-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
10-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
11-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
12-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
13-Mabel Rogers (Republic, MO) FR
14-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
15-Cameron Hodge (Cibolo Steele, TX) FR
16-Josie Wilson (Abilene, KS) SO
17-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
18-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
19-Ali Svancara (Buhl, ID) JR
20-Killian Evans (Blue Springs South, MO) SR
21-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
22-Addison Hunt (Anna, TX) SO
23-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA)
24-Khole Perez (Glenbard West, IL) SO
25-Kyrian Perez (Westmoore, OK) SR
115-Pounds
1-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
2-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
3-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
4-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
5-Kaura Coles (Glacier, MT) SR
6-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
7-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
8-Aubree Storm Gutierrez (Marina, CA) JR
9-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) JR
10-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
11-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) SR
12-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR
13-Lyric Hetzer (Lakota East, OH) FR
14-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
15-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
16-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
17-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO
18-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
19-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
20-Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
21-Isabella Fodera (Poway, CA) SO
22-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
23-Kamila Cerna (Stockdale, CA) SO
24-Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
25-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
26-Addison St. George (Rockwood Summit, MO) SO
27-Kassie Sapp (Whitehall, MI) SO
28-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
29-Maya Alvarado (Lake Highland Prep, FL) SO
30-Alexandria Skidmore (Edmond North, OK) FR
HM:
Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
Addison Morse (Harrah, OK) SR
120-Pounds
1-Everest Leydecker (Desert Vista, AZ) JR
2-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
3-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
4-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) SO
5-Taina McGowan (Wyoming Seminary, PA) SO
6-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
7-Angelina Bianchi (Two Rivers, WI) SR
8-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
9-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
10-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
11-Cami Leng (Marysville, OH) JR
12-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
13-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
14-Cora Stewart (Grafton, WI) FR
15-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
16-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
17-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO
18-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
19-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
20-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
21-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
22-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
23-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
24-Finley Evjen (Canton, SD) FR
25-Paris Soria (Ilead Charter, CA) SO
26-Kinzie Williams (American Falls, ID) JR
27-Presley Beard (KS) FR
28-Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
29-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
30-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
HM:
Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
Grace Romans (Allen, TX) SR
Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
125-Pounds
1-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
2-Caley Graber (Northfield, MN) SR
3-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
4-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
5-Me’Kala James (Central, CA) JR
6-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
7-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
8-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
9-Rain “The Headcase” Scott (Oak Forest, IL) FR
10-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
11-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) SO
12-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
13-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
14-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
15-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
16-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
17-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
18-Cristel Miguel (Amity, CT) JR
19-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
20-Lillian Rumsey (Williamsport, PA) SR
21-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
22-Claire Lancaster (Norman, OK) SO
23-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
130-Pounds
1-Emma Bacon (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
3-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
4-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
5-Danica Torres (Sunnyside, AZ) JR
6-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
7-Ginger Majurin (Kingsford, MI) SO
8-Sussette Bell (Rancho Cucamonga, CA)
9-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
10-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
11-Willow White (South Dade, FL) SR
12-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
13-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
14-Madison Black (Newbury Park, CA)
15-Jocelyn Mendoza (Gilroy, CA) JR
16-Echo Cranor (Keller Central, TX) SR
17-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
18-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
19-Emma Grimes (Blair Academy, NJ) SO
20-Faye Schachtner (WI) FR
21-Arianna Ruiz (Mater Lakes Academy, FL) SO
22-Shannon Logue (Malvern Prep, PA) SO
23-Lilli Cooper (Denver, IA) SO
24-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
25-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
26-Dru Turner (Hinton, OK) SR
27-Camille Rainey (Arlington Martin, TX) SR
28-Artemis Eaton (North Forsyth, GA) SR
135-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
3-Tamra Grace (Gilroy, CA) SR
4-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
5-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
6-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
7-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
8-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
9-Isabella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
10-Diana Barone (Birmingham, CA) SO
11-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
12-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
13-Raenah Smith (Mead, PA) JR
14-Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
15-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
16-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
17-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
18-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
19-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
20-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
21-Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
22-Julianna Hernandez (Rocky Point, NY) SO
23-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
24-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
25-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
26-Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
27-Giavonna Good (Cedar Valley, UT)
28-Jordyn Campbell (Yutan, NE) SR
29-Aleiya Cullinan (Bismarck Legacy, ND) SR
30-Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
140-Pounds
1-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
3-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
4-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
5-Alexis Lazar (Plymouth, MI) JR
6-Vivienne Gitka (Strasburg, CO) SR
7-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
8-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
9-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
10-Audrey Robinson (Carter, OR) SO
11-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
12-Franky Groom-Frey (North Crawford/Seneca, WI) JR
13-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
14-Kelcie Luker (Union, OK) SO
15-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
16-Zoe Delgado (Florida Christian, FL) FR
17-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO
18-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
19-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
20-Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
145-Pounds
1-Gray Joyce (KS) FR
2-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
3-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
4-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
5-Eve Skrocki (Wahlert Catholic, IA) JR
6-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
7-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
8-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
9-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
10-Faith Bane (New Bern, NC) SR
11-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
12-Greta Brus (Davenport, IA) SR
13-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
14-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
15-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
16-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
17-Hayden Bratland (Ankeny, IA) JR
18-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
19-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
20-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
21-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
22-Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
23-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
24-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
25-Taydem Bylin (Enumclaw, WA) SR
26-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
27-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
28-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
29-Lucia Ledezma (Granite Hills, CA) JR
30-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
HM:
Jameson Strickland (Sun Valley, PA)
Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
Teagan Carritt (Logan Magnolia, IA) SO
Natalie Beaumont (Toledo, IL) SR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
3-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
4-Cassie Gonzales (Apple Valley, MN) SR
5-Janiya Johnson (Kirkwood, TN) JR
6-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
7-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
8-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
9-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
10-Taylor Williams (East Forsyth, NC) SR
11-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
12-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
13-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
14-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
15-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
16-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
17-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
18-Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
19-Ellie Higginbotham (Willard, MO) JR
20-Veronica Madrid (Derby, KS) JR
21-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
22-Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO
23-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
24-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
25-Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
26-Eva Garcia (Marina, CA) JR
27-Samarah Tafiti (TN) SR
28-Ariel Maicon (Creekview, GA) SR
29-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
30-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
HM:
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Chandni Banks (Harvard Westlake, CA) SR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
4-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
5-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
6-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
7-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
8-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
9-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
10-Anastasia Simon (Decorah, IA) SR
11-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
12-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
13-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
14-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
15-Makayla Vasser (Nebraska City, NE) JR
16-Tor’Rina Rushing (Mosley, FL) SR
17-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
18-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
19-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
20-Maddie Hayden (Caledonia, MI) SR
21-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
22-Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
23-Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
24-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
25-Clarion Fager (Corner Canyon, UT) SR
26-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
27-Brooklyn Anderson (Coeur d Alene, ID) SR
28-Molly Olague (Skyline, ID) JR
29-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
30-Tynsley Leonard (Maize, KS) FR
HM:
Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR
4-Lyla Hensen (MI) FR
5-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
6-Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR
7-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
8-Riley Samarripa (Harrah, OK) SO
9-Blake Baker (Lewisville Marcus, MI) JR
10-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
11-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
12-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
13-Alaina Claassen (Plum, PA) SR
14-Liliana Giulianelli (Peters Township, PA) JR
15-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) SO
16-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
17-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
18-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
19-Kendall Wagner (Central Mountain, PA) SR
20-Bryn Schmidt (WI) FR
21-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
22-Alyvia Edwards (Wagoner, OK) SO
23-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
24-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
25-Emery Turner (McAlester, OK) SR
26-Kinslee Collier (Edmond North, OK) SR
27-Emily Rodriguez (Nyakck, NY) SR
28-Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
235-Pounds
1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
2-Halle Spears (Midland, MI) SR
3-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
4-Mia Cienega (Everett, WA) SR
5-Maddie Miller (Indian Lake, OH) SR
6-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
7-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
8-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
9-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
10-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
11-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
12-Esther Reed (Big Spring, PA) SR
13-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
14-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
15-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
16-Kaylee DeJong (Boyden-Hull/Rock Valley, IA) SR
17-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
18-Jayden Moehle (Grain Valley, MO) SR
19-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
20-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
21-Sandra Takara (Buena Vista, NE)
22-Aniya Smith (Mason City, IA) JR
23-Eden Hach (Watertown, SD) JR
24-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
25-MacKenna Atkinson (Souderton Area, PA) JR
26-Taylor Orner (Octorara, PA) JR
27-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR
28-Octavia Hill (Omaha North, NE) SO
29-Hailey Barrios (Citrus Valley, CA)
30-Katherine Luna (Downey, CA) SR
HM:
Charley Timms (Reed, NV) JR
Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
Peyton Mullin (Dundee, NY) JR