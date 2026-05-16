National Girls Wrestling Postseason Rankings Face Weight-Class Volatility
Weight-class uncertainty continues to shape the girls wrestling landscape, regarding which weight classes wrestlers should occupy in the rankings. This issue has impacted both the boys and girls rankings. We’ve seen some of these girls at three weight classes since the season has ended.
Weight-Class Movement Creating Challenges
We have placed them at the weight class that best reflects their recent competition patterns. For girls who have made a single postseason appearance, we are using that for their current weight class.
Fargo Qualifiers Underway
The USA Wrestling Regional Qualifiers for Fargo are in full swing with three taking place this weekend along with previously competed qualifiers.
Summer Wrestling Calendar Intensifies
Memorial Day weekend will see a brief return to Folkstyle competition for the NHSCA Duals. Following that, it’s back to FRECO (Freestyle and Greco Roman) with the National Duals in June and Fargo in July.
This update factors in all events up through the weekend of May 9-10.
A Valuable Addition to the Rankings Process
We want to give a shoutout to a wrestling super fan by the name of Mike Townson, who has been helping us tremendously with tracking the girls’ lower weights. Townson has applied our rankings criteria while researching the lower weight classes in greater detail.
His research has been extremely detailed and valuable to the process. In fact, when going over his emails, often he gives us info on someone we just discovered and has them slotted just about where we would. He’s been a nice addition to the process and has become a “Lightweight Guru,” if you will.
Please feel free to send information and inquiries to billybwrestling@yahoo.com.
2026 Girls Wrestling Postseason National Rankings - May 16, 2026
95-Pounds
1-Francesca Gusfa (Ridgewood, NJ) JR
2-Lily Enos (Batavia, IL) JR
3-Olivia Polansky (Choate Rosemary, CT) SO
4-Alliya Walker (Grayson County, VA) SO
5-Lilly Lundy (Lewis-Palmer) JR
6-Olivia Maya Felix (Liberty, CA) FR
7-Leivelle Alejado (Leilehua, HI) JR
8-Lindsey Lau (Mid-Pacific, HI) SO
9-Mia Pardo (Jack Britt, NC) FR
10-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
11-Kaila Robles-Rials (Presentation, CA) SO
12-Lanaia Selig (Bonney Lake, WA) FR
13-Emma Martinez (Madera South, CA) FR
14-Piper Phillips (Mason City, IA) SO
15-Sophia Lopez (Woodburn, OR) FR
16-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
17-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
18-Tatiana Alexander (Eastchester, NY) JR
19-Lorilye Beardsley (Avon-Geneseo, NY) 8th
20-Pearl Jewett (General Brown, NY) 8th
21-Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) FR
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
2-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
3-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
4-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
5-Libertie Nigh (Urbana, OH) JR
6-Paola Perez (Mater Lakes Academy, FL) FR
7-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
8-Rhilynn Tolzman (New Prague, MN) 8th
9-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
10-Sophia Lazaro (Northview, CA) FR
11-Lexi Wolk (Ste. Genevieve, MO) FR
12-Alexandria Marin (Buchanan, CA) FR
13-Daniella Vazquez (Garces, CA) FR
14-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
15-Jasmine Brucato (Alexander, NY) JR
16-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
17-Angelina Qualtieri (Lenape Valley/Hopatcong, NJ) JR
18-Kate Hollinger (Central Dauphin, PA) JR
19-Lydia Bagley (Delaware Valley Regional, NJ) SO
20-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
21-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO
22-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
23-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
24-Katie Zimmerman (Hillcrest, UT) JR
25-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
26-Aniya Polk (Shaw, OH) JR
27-Kyrain Perez (Westmoore, OK) SR
28-Noah Kovach (Azle, TX) JR
29-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) SO
30-Kristen Walzer (Montour, PA) SR
HM:
Brooklyn Henry (Wyoming Seminary, PA) SO
105-Pounds
1-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
2-Ryleigh Sturgill (TN) JR
3-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
4-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO
5-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
6-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
7-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
8-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
9-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) SO
10-Bailey Hoard (Monache, CA) SR
11-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR
12-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
13-Ella Neibert (Indian Creek, IN) SO
14-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
15-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
16-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR
17-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR
18-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
19-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
20-Emily Beltran (Katy, TX) SR
21-Giselle Solano (Elk Grove, CA) SR
22-Remy Whitney (McCloud, OK) SO
23-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO
24-Ayda Miller (Saint Croix Central, WI) SO
25-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) JR
26-Siera Becker (Indianola, IA) JR
27-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) FR
28-Serra Akyali (Phillips Academy, MA)
29-Denni Bippes (University, WA) FR
30-Madison Rucci (Jackson Township, NJ) SR
HM:
Blythe Letters (Shaler, PA) SO
Finley Fourspring (Corry, PA) SO
Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) JR
110-Pounds
1-Morgan Turner (IL) SR
2-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
3-Sarissa Tucker (Midland, VA) JR
4-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
5-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
6-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
7-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
8-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
9-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
10-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR
11-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
12-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
13-Amaya Hoku Kapihe (Kapolei, HI) SO
14-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
15-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) SO
16-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
17-Ali Svancara (Buhl, ID) JR
18-Ava Fodera (Poway, CA) SR
19-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
20-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
21-Addison Morse (Harrah, OK) SR
22-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
23-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
24-Serineh Crane (Hoover, CA) JR
25-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
26-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
27-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
28-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
29-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
30-Dilynn Albrecht (Milton, WI) SO
HM:
Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
Allison McDaniel (Falcon, CO) FR
Kyler Menza (Washington, WA) SR
Mia Forberg (Massillon Perry, OH) JR
Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
Leila Witzerman (Peninsula, CA) SR
Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
Kiana Lien (Mountain View, CA) SO
Josie Wilson (Abilene, KS) SO
Nevaeh Colon (Wilson Aea, PA) SO
Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR
Zoey Dodgers (Leyden, IL) JR
Lennah Monts (Bennington, KS) SO
Layla Ward (Oakland Tech, CA) FR
115-Pounds
1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
2-Aubree Gutierrez (Marina, CA) SO
3-Reagan Mathers (Valiant Prep, AZ) JR
4-Taina McGowan (NJ) SO
5-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
6-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
7-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
8-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
9-Lyric Hetzer (OH) FR
10-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
11-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
12-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
13-Paris Soria (Los Altos, CA) FR
14-Kinzie Williams (American Falls, ID) JR
15-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
16-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
17-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
18-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
19-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
20-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
21-Ladyn Hines (Barnesville, OH) FR
22-Devlynn Albrecht (Milton, WI) SR
23-Sydney Stifter (Belton, MO) SR
24-Mariana Gonzalez (Buchanan, CA) SR
25-Princessstorm Woody (Trenton Central, NJ) SR
26-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
27-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
28-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
29-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
30-Stacallen Mahoe (Nanakuli, HI) SR
HM:
Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) SO
Violet Diaz (Denver, IA) JR
Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) JR
Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
Justice Anthony (Parkersburg South, WV) JR
Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
Skye Schneider (Elk Grove, CA) SR
Isabella Fodera (Poway, CA) SO
Erica Irvine (Don Bosco, IA) JR
Addison St. George (Rockwood Summit, MO) SO
Mabel Rogers (Republic, MO) FR
Maggie Cornish (Los Altos, CA) SR
120-Pounds
1-Everest Leydecker (Thorobred/NYAC, NY) JR
2-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
3-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
4-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
5-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
6-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
7-Kaura Coles (Johnstown, PA) SR
8-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
9-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
10-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO
11-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
12-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
13-Angela Bianchi (Two Rivers, WI) SR
14-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
15-Hepua Salter (Kapalama, HI) JR
16-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
17-Emjay Neumann (Manitowoc Lincoln, WI) SR
18-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
19-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
20-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA) JR
21-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO
22-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
23-Charli Raymond (Simley, MN) JR
24-McKenna Wilson (Tulsa Union, OK) SO
25-Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
26-Khiry Reese (Rosewood, NC) JR
27-Presley Beard (Derby, KS) FR
28-Lilly Quintanilla (Thermopolis, WY) JR
29-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
30-Tegan Robertson (Ridge View, IA) JR
HM:
Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
Morgan Johnson (Deforest, WI) FR
Nova Estrada (North Bay Haven, SC) 8th
Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA) FR
Isabella Crompton (Frankfort, MI) SR
Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) FR
Alexia Hernandez (Rio Mesa, CA) FR
Kherington Mendes (Mayfair, CA) SR
125-Pounds
1-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
2-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
3-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) FR
4-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
5-Martynique Davis (Valiant Prep, AZ) SR
6-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
7-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
8-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
9-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
10-Cami Leng (Marysville, OH) JR
11-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
12-Raenah Smith (Easton, PA) JR
13-Corabella Wesley (Hobart, IN) FR
14-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
15-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) JR
16-Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO
17-Reese Adams (Calhoun, NY) SR
18-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
19-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
20-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
21-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
22-Mary Minogue (Libertyville, IL) JR
23-Demetria Griffin (Hope Academy, IL) FR
24-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
25-Madalyn Deiter (Great Falls CMR, MT) JR
26-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
27-Amelia Bacon (Vista Peak, CO) SR
28-Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR
29-Claire Lancaster (Norman, OK) SO
30-Samiyah Rahming (Northeast, PA) SR
HM:
Callie Hess (Benton Area, PA) SR
Anaiah Kolesar (Northeast Bradford, PA) SR
Lucy Clarno (Dripping Spring, TX) SO
Phoebe Richers (TX) SO
Mia Hooper (Northview, CA) SR
Ellie Westerman (Eagan, MN) JR
Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
Dakota Athey (Bay Port, WI) JR
130-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Emma Bacon (PA) JR
3-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
4-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
5-Kassie Sapp (Whitehall, MI) SO
6-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
7-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
8-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
9-Willow White (South Dade, FL) SR
10-Me’Kala James (Central, CA) JR
11-Eleanor Polking (Oak Hills, OH) FR
12-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
13-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
14-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
15-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR
16-Mia Pederson (Redmond, OR) SR
17-Madison Black (Newbury Park, CA) SR
18-Lilly May (Foothill, NV) SR
19-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
20-Kaydence Golding (Lisbon, ND) FR
21-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
22-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
23-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
24-Kaison Mills (Norton Community, KS) SO
25-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
26-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
27-Camille Torres (Brawley, CA) JR
28-Tamara Grace (Gilroy, CA) SR
29-Mackinzie Brewer (Fulton, MO) SO
30-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
HM:
Karina Lojowski (Stevenson, IL) SR
Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
Julia Kay (Kalispel, MT) SR
Jocelynn Mendoza (Gilroy, CA) JR
Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
Alanna Harwell (St. Mary’s, CA) SR
Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
Scout Puryear (Willard, MO) FR
Addison Harkins (Nixa, MO) SR
Kelsey King (Lakota West, OH) SR
Marisa McCartin (Brunswick, OH) SR
135-Pounds
1-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
2-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
3-Brooklyn Perez (Valiant Prep, AZ) JR
4-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
5-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
6-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
7-Emma Chacon (Valiant Prep, AZ) JR
8-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
9-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
10-Shelby Garten (Timberlake, ID) SR
11-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
12-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
13-Sussette Bell (Etiwanda, CA) JR
14-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
15-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
16-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
17-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
18-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
19-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
20-Ava Turner (Preston, WV) SO
21-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
22-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
23-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
24-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
25-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
26-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
27-Hayli Fletcher (Fort Atkinson, WI) SR
28-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
29-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
30-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
HM:
Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR
Addison Brown (Waynesville, MO) SO
Chloe Pearce (Rancho Bernardo, CA)
Lily Weinrich (Clarinda, IA) SO
Kit Alasker (Waunakee, WI) SO
Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
Charlee Noah (Tri-Valley, ID) SO
Kimber Alford (Daphne, AL) JR
Noli Paddock (Chatauqua Lake, NY) FR
Sasha Williams (Edmond North, OK) SO
Ella Hughes (Jefferson, GA) JR
Nora Grabuzovas (Lumpkin County, GA) SR
Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
Brielle Park (Linn-Marr, IA) JR
140-Pounds
1-Gray Joyce (KS) FR
2-Audrey Robinson (Crater, OR) SO
3-Morgan Lucio (Valiant Prep, AZ) SR
4-Alexis Lazar (Brighton, MI) SR
5-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
6-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
7-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
8-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR
9-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
10-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
11-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
12-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
13-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
14-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
15-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
16-Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
17-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
18-Eva Garcia (Marina, CA) JR
19-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
20-Itzel Padilla (Excelsior Charter, CA)
21-Franky Groom-Frey (North Crawford, WI) JR
22-Ema Durst (Sycamore, IL) JR
23-Jammie Krah (Ankeny, IA) SO
24-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
25-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
26-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO
27-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
28-Kiiaana Gavere (Pace, FL) SR
29-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
30-Erika Sleznikow (Marshfield, WI) JR
HM:
Mira Richardson (Eureka, MO) SR
Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
Jenny Gautreau (Owen J. Roberts) SO
Ava Golding (Kiski Area, PA) SR
Emma Shephard (Massillon Perry, OH) JR
Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
Stella Pettitt (Freedom, WI) SO
Sarai Cortez (Gilroy, CA) SO
Sophia Hoeme (Manhattan, KS) JR
Leann Cory (Collinsville, IL) JR
Payton Helmin (Milaca-Faith Christian, MN) FR
145-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
3-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
4-Eve Skrocki (Wahlert Catholic, MI) JR
5-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
6-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
7-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
8-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
9-Faith Bane (New Bern, NC) SR
10-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
11-Serenity State (Gaffney, SC) SR
12-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
13-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
14-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
15-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
16-Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR
17-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
18-Kaylee James (Carthage, MO) SO
19-Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
20-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
21-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
22-Ava Johnson (Clarksville, TN) JR
23-Eva Barry (Newton/Kittatinny, NJ) SR
24-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
25-Anna O’Rear (West Delaware, IA) SR
26-Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
27-Taniah Borney (Eagan, MN) JR
28-Giancarla Garduno (St. Ignatius, IL) JR
29-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
30-Brynlee Lutz (Wasilla, AK) SO
HM:
Ivana Cuellar (Downey, CA) JR
Delaney Dixon (Windsor, NY) SO
Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
Maia Dolinar (Kansas City-Pier, KS) SR
Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
Ana Carolina Lockard (Brooklyn Technical, NY)
Sarah Pearson (Downingtown West, PA) SO
Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
Sophi Grunhuvd (Massabesic, ME)
Jameson Strickland (Sun Valley, PA) JR
Natalie Beaumont (Cumberland, IL) SR
Naomi Gearheart (Crestview, OH) JR
Paige Jox (Mt. Lebanon, PA) SR
Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) FR
Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
4-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
5-Janiya Johnson (Wyoming Seminary, PA) JR
6-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
7-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
8-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
9-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
10-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
11-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
12-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
13-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
14-Greta Brus (Davenport, IA) SR
15-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
16-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
17-Cece Rock (Luverne, MN) JR
18-Taylor Williams (Robert B. Glenn, NC) SR
19-Christal Desir (Forest Hill, FL) JR
20-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
21-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
22-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
23-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
24-Maddison Miller (Honesdale, PA) SO
25-Olivia Faust (Buchanan, CA) SO
26-Julie Cimarusti (West Covina, CA) JR
27-Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO
28-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
29-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
30-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
HM:
Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
Sophia Flores (Discovery Canyon, CO) SR
Rhaigyn Trenary (Garrett, IN) JR
Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
Zoe Delgado (Florida Christian School, FL) FR
Roxy Sheen (Bruhl, ID) JR
Sarah Eddy (Rock Springs, WY) JR
Madison Sherman (Skyridge, UT) SR
Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Breanne Gibbs (Moberly, MO) SR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
3-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) FR
4-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
5-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
6-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
7-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
8-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO
9-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
10-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
11-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
12-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
13-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
14-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
15-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
16-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
17-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
18-Kayli Morris (Platt, CT) SR
19-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
20-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
21-Ana Simon (Decorah, IA) SR
22-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
23-Makayla Vasser (Union County, SC) JR
24-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
25-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
26-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
27-Chloe Gatrost (Centennial, AZ) JR
28-Chloe Williams (Brooke Point, VA) SR
29-Sara Martinez Lopera (Kelly, IL) JR
30-Ava Pfab (Western Dubuque, IA) JR
HM:
Gracie Pinckney (Mount Vernon, IA) SR
Payton Traynor (Johnston, IA) SO
Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Clarion Fager (Corner Canyon, UT) SR
Molly Olague (Skyline, ID) JR
Isabella Rodela (Jefferson, OR) JR
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) JR
5-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
6-Rylyn Keziah (Parkwood, NC) SO
7-Estefany Caballero (Orange, CA) JR
8-Parker Wynn (Sulphur, OK) FR
9-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
10-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
11-Riley Samarripa (McLoud, OK) SO
12-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
13-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
14-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
15-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
16-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
17-Brook West (Comanche, OK) SR
18-Charli Rea (Northwestern, PA) FR
19-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
20-Megan Weil (Burns, OR) SO
21-Allison Konrad (Watertown, SD) SR
22-Marlee Heltzel (Spearfish, SD) SO
23-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
24-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
25-Paisley Murphy (Sunlake, FL) SR
26-Alexis Storsved (Mandan, ND) JR
27-Emery Turner (McAlester, OK) SR
235-Pounds
1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
2-Halle Spears (Midland, MI) SR
3-Mia Cienega (Everett, WA) SR
4-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
5-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
6-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
7-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
8-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
9-Charley Timms (Reed, NV) JR
10-Ashley Najera (Lexington, NE) SR
11-Kaylee DeJong (Boyden-Hull, IA) SR
12-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
13-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
14-Mekialla Mauvais (Freedom, FL) JR
15-Abigail Lacy (Oologah, OK) SO
16-Brielle Williams (Lawton, OK) JR
17-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
18-Sandra Takara (Buena Vita, NE) JR
19-Gia Coons (Orange Vista, CA) SO
20-Taya Maumausolo matagi (Nipomo, CA) SO
21-Ashley Wafer (Lakewood, CA) SR
22-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
23-Adelena Martinez (Hemet, CA)
24-Maycee Hales (Box Elder, UT) SO
25-Caylee Miller (Bloomfield, NM) SO
26-Evelyn Sheer (Hazelton Area, PA) FR
27-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
28-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
29-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
30-Naomi Gonzalez (Valley Stream Central, NY) SR
HM:
Mya Brandenburg (Allen Park, MI) SR
Peyton Mullin (Dundee, NY) JR
Maliana Heimuli (Euless Trinity, TX) SR
Eden Hach (Watertown, SD) JR
Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
Billy Buckheit is a long-time high school wrestling expert and journalist who has been doing the individual national high school wrestling rankings for SBLive Sports since 2022. He also provides coverage a major high school wrestling tournaments throughout the year. Billy previously served as the senior wrestling writer for Varsity Sports Network and the Baltimore Banner. He has also served on the seeding committees for many prestigious regional and national tournaments. In addition, he is the editor of Billy B's Wrestling World, a popular Facebook page dedicated to high school wrestling, and is an editorial contributor for the Maryland State Wrestling Association (MSWA).