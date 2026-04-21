10 preguntas claves que serán respondidas durante el Draft de la NFL 2026
Así como cada clase del Draft de la NFL es diferente a la del año anterior, también lo son las historias que la acompañan. El año pasado, apenas pasaban unos minutos sin que se mencionara a Shedeur Sanders durante su infame caída hasta la quinta ronda. Lo más probable es que ese tipo de drama no ocurra en Pittsburgh, pero eso no significa que no haya historias intrigantes que seguir a lo largo del draft.
Aquí están las 10 principales tramas a las que los aficionados deberían estar atentos en el Draft de la NFL 2026.
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1. ¿Quién elegirá a Ty Simpson? ¿Y cuándo?
¿Qué le depara el futuro a Ty Simpson? Ha habido mucha discusión sobre Simpson previo al draft, y parece que los expertos siguen divididos sobre si es talento de primera o segunda ronda. Detrás de Fernando Mendoza, Simpson es ampliamente considerado como el mejor quarterback de la clase, pero ¿terminará siendo una selección de primera ronda media o tardía? ¿O tendrá que esperar hasta el Día 2 para escuchar su nombre? Simpson es uno de los 16 jugadores que estarán presentes en el draft en Pittsburgh, por lo que las cámaras estarán apuntando hacia él durante toda la noche, lo que podría hacer las cosas un poco incómodas si termina cayendo a la segunda ronda.
2. ¿Jeremiyah Love se meterá al top cinco?
Muchos analistas creen que el corredor de Notre Dame, Jeremiyah Love, es el mejor jugador de la clase del draft 2026. Pero muchas organizaciones han tratado de evitar seleccionar corredores en la primera ronda en el pasado. No ha habido un solo running back elegido dentro de los primeros cinco picks desde que los Giants tomaron a Saquon Barkley en el No. 2 en 2018. Desde entonces, solo dos corredores—Ashton Jeanty (’25) y Bijan Robinson (’23)—han sido seleccionados dentro del top 10.
Love será un caso de estudio interesante en el draft. No hay dudas sobre su talento y su potencial, pero ¿hay algún equipo en el top 10 dispuesto a invertir tanto en una posición que a menudo se considera menos valiosa que otras? Los equipos dentro del top 10 que podrían apostar por Love incluyen a los Giants, Commanders y Chiefs.
3. ¿La longitud de brazos de Rueben Bain Jr. provocará que caiga?
Rueben Bain Jr. tiene todo para convertirse en un defensor destacado en la NFL, excepto en un aspecto bastante significativo: la longitud de sus brazos. Los brazos de Bain midieron 30 ⅞ pulgadas en el combine, muy por debajo del promedio para edge rushers en la NFL. Su valor en el draft se vio afectado como resultado de esa medición, lo que podría hacer que sea seleccionado más tarde de lo esperado. Además, recientemente resurgió un reporte sobre un accidente automovilístico fatal en 2024 en el que estuvo involucrado Bain, aunque los equipos de la NFL han estado al tanto de esa situación desde hace tiempo y no parece estar impactando su valor en el draft.
Desde la perspectiva del talento, Bain podría ser el mejor defensor de la clase. Pero el talento no lo es todo, y el producto de Miami podría tener que esperar un poco más para escuchar su nombre si los equipos tienen preocupaciones sobre la longitud de sus brazos o temas fuera del campo.
4. ¿Cuántos intercambios habrá en la primera ronda?
En el draft del año pasado, hubo cuatro intercambios que involucraron selecciones de primera ronda, siendo el más notable el movimiento agresivo de los Jaguars para adquirir el pick No. 2 de los Browns y seleccionar a Travis Hunter. En 2024, hubo cinco intercambios relacionados con picks de primera ronda. Los teléfonos de los gerentes generales no dejan de sonar en sus respectivas salas de guerra del draft, y podríamos ver varios movimientos llamativos en el primer día del evento.
5. ¿A.J. Brown será traspasado?
El futuro de A.J. Brown con los Eagles sigue sin estar claro. Durante mucho tiempo se le ha vinculado con un posible traspaso fuera de Philadelphia, por lo que es totalmente posible que el equipo encuentre un socio comercial durante el draft. Si ese movimiento llega a concretarse, sería la segunda vez en la carrera de Brown que es traspasado durante el draft de la NFL, después de haber sido enviado a los Eagles por los Titans en 2022.
Quizá un traspaso posterior al 1 de junio sea más probable para Brown, lo que permitiría a Philadelphia distribuir su impacto en el tope salarial muerto en dos temporadas. Pero las cosas se mueven rápido el día del draft, y si un equipo presenta una oferta que los Eagles no puedan rechazar, podrían estar dispuestos a cerrar el trato antes de esa fecha límite del 1 de junio.
6. ¿Quién caerá más lejos?
El drama del draft del año pasado se centró en la sorprendente caída de Shedeur Sanders, quien era proyectado como una selección temprana de primera ronda antes de ser tomado finalmente en la quinta ronda por los Browns—una selección del Día 3. Es probable que este año no haya un jugador que caiga de forma tan drástica como Sanders, pero eso no significa que algunos prospectos proyectados para la primera ronda no tengan que esperar hasta el Día 2 para escuchar su nombre.
¿Quién recibirá el “trato de Will Levis” en 2026? Está por verse, aunque Ty Simpson es sin duda un candidato a seguir ese camino si los equipos no están convencidos de que es talento de primera ronda.
7. ¿Qué jugador defensivo tomarán los Jets en el No. 2?
Mientras que el pick No. 1 (Fernando Mendoza a los Raiders) parece estar prácticamente definido, lo mismo no se puede decir de la segunda selección. Los Jets estarán en el reloj después, y se espera que el equipo seleccione a un edge rusher tras haber traspasado a Jermaine Johnson a los Titans durante la offseason. Los candidatos más probables para New York son el destacado de Texas Tech, David Bailey, y la estrella de Ohio State, Arvell Reese. Los Jets han tenido problemas para presionar al quarterback en temporadas recientes, y tienen la oportunidad de tomar a un pass rusher capaz de cambiar partidos temprano en la primera ronda.
8. ¿Qué quarterback de rondas tardías tendrá el camino más fácil para ver el campo?
Que un quarterback sea seleccionado temprano en el draft no significa que estará en el campo en la Semana 1. Mendoza, por ejemplo, podría comenzar la temporada como suplente detrás de Kirk Cousins. La clase de quarterbacks del año pasado estuvo encabezada por Cam Ward, Shedeur Sanders y Jaxson Dart. Ward fue titular en la Semana 1 para los Titans, pero Dart y Sanders no tuvieron oportunidad hasta más adelante en la temporada.
Dependiendo de cómo se desarrolle este draft, es posible que no haya un solo quarterback novato iniciando en la Semana 1. Si Mendoza comienza su carrera como suplente, eso abriría la puerta para que una selección de rondas tardías, como Carson Beck, Drew Allar o Garrett Nussmeier, pueda ver el campo en temporada regular de la NFL antes que él. El año pasado, de los 10 quarterbacks seleccionados en el draft, siete hicieron al menos una apertura durante su temporada de novato.
9. ¿Qué universidad tendrá más jugadores seleccionados en total? ¿En la primera ronda?
Ohio State podría tener la mayor cantidad de jugadores seleccionados en la primera ronda, con hasta cuatro jugadores—Arvell Reese, Sonny Styles, Caleb Downs y Carnell Tate—proyectados para salir dentro del top 10. Pero, ¿tendrán la mayor cantidad de jugadores seleccionados en total? Texas A&M lideró a todos los programas con 13 invitados al combine de la NFL, mientras que Georgia y Penn State también cuentan con un alto número de jugadores que probablemente serán seleccionados este año.
El año pasado, Ohio State tuvo 14 jugadores seleccionados por equipos de la NFL, uno menos que el récord de 15 establecido en 2022 por Georgia. ¿Podrá romperse ese récord en el ’26?
10. ¿Howie Roseman tendrá otro draft agresivo lleno de intercambios?
Los Eagles han sido frecuentemente agresivos durante el draft de la NFL, sin temor a realizar intercambios para subir posiciones y conseguir a su jugador preferido. En 2024, Philadelphia estableció un récord de la liga al realizar ocho intercambios durante el draft. Desde que asumió como gerente general, Roseman ha realizado más de 50 intercambios en días de draft. En el draft del ’26, los Eagles tienen ocho selecciones, incluyendo dos de tercera ronda y dos de cuarta ronda. Eso representa suficientes activos para que Roseman trabaje, sin mencionar la posibilidad de negociar capital de draft futuro. Qué tan activos serán Roseman y los Eagles en el mercado de intercambios será una de las historias más interesantes del draft.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/04/2026, traducido al español para SI México.