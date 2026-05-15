Ranking de los nueve partidos de la Serie Internacional de la NFL 2026
La NFL anunció el miércoles por la mañana sus récord nueve (!) juegos de la Serie Internacional, que comenzarán en la Semana 1 con un duelo entre los Rams y los 49ers en Melbourne, y concluirán en la Semana 11 cuando los 49ers enfrenten a los Vikings en la Ciudad de México.
Con eso, ¡vamos a clasificarlos! Del peor al mejor, aquí hay un vistazo a los nueve encuentros que se disputarán fuera de Estados Unidos en 2026.
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9. Colts vs. Commanders (Londres)
- Fecha: 4 de octubre de 2026 (Semana 4)
Antes del anuncio del miércoles, los Colts —al estar justo en el centro del país— tenían uno de los calendarios de viajes más cortos de la liga en términos de millas aéreas para la próxima temporada. Ahora viajarán a Londres en la Semana 4 para enfrentar a los Commanders.
Desafortunadamente, fuera de los quarterbacks Daniel Jones y Jayden Daniels regresando de lesión, este juego no genera demasiado interés, ya que ambos equipos se perdieron la postemporada en 2025. Esperemos que Jones no termine con el labio ensangrentado a nivel internacional por segundo año consecutivo.
8. Steelers vs. Saints (París)
- Fecha: 25 de octubre de 2026 (Semana 7)
El interés alrededor del Steelers vs. Saints en París sólo aumentará si Aaron Rodgers realmente decide regresar a Pittsburgh. Si no lo hace, podríamos tener un enfrentamiento entre Drew Allar y Tyler Shough.
Dicho eso, Pittsburgh tiene suficiente poder estelar fuera de la posición de quarterback para atraer aficionados, y New Orleans tiene profundas raíces culturales en París, donde la NFL jugará por primera vez en la historia en ese país desde el histórico Stade de France.
7. Bengals vs. Falcons (Madrid)
- Fecha: 8 de noviembre de 2026 (Semana 9)
Joe Burrow hará su debut en la Serie Internacional en 2026 cuando los Bengals viajen al extranjero por primera vez desde que reclutaron a su quarterback franquicia hace seis años. Cincinnati enfrentará a una cara conocida en el head coach de los Falcons, Kevin Stefanski, quien fue despedido por los Browns, rivales divisionales, el pasado enero.
Hablando de Atlanta, cuentan con un monstruo de tres cabezas a la ofensiva con el corredor Bijan Robinson, el tight end Kyle Pitts Sr. y el receptor Drake London, mientras que el cornerback A.J. Terrell y el safety Jessie Bates III destacan en una talentosa secundaria. Dicho eso, la incierta competencia por la posición de quarterback entre Michael Penix Jr. y Tua Tagovailoa hace de este un duelo independiente menos que ideal, y uno que los Bengals podrían ganar cómodamente.
6. Texans vs. Jaguars (Londres)
- Fecha: 18 de octubre de 2026 (Semana 6)
Un clásico duelo de la AFC South contra los Texans en la Semana 6 cerrará una serie de juegos consecutivos para los Jaguars en Londres y marcará la tercera ocasión en que la franquicia pasa varias semanas en el extranjero. En sus anteriores viajes de múltiples juegos al otro lado del Atlántico, Jacksonville terminó 2–0 en 2023 y 1–1 en ’24, ganando el segundo partido en ambas ocasiones.
Hay mucho por lo cual emocionarse en este encuentro, ya que ambos equipos vienen de aparecer en playoffs en 2025, la estrella de doble amenaza Travis Hunter debería estar de regreso y saludable, y el quarterback C.J. Stroud buscará recuperarse de algunas de las dificultades que tuvo en la segunda mitad de la temporada pasada y durante los playoffs. Esta será la segunda vez que Houston y Jacksonville se enfrenten en Londres, con los Texans ganando el duelo anterior 26–3 en 2019.
5. Eagles vs. Jaguars (Londres)
- Fecha: 11 de octubre de 2026 (Semana 5)
El primero de los dos juegos de la Serie Internacional de los Jaguars en 2026 será contra los Eagles en Londres, y apenas supera al segundo en nuestra lista.
Mientras se preparan para viajar al Reino Unido por primera vez desde 2018, Philadelphia llevará consigo uno de los rosters más profundos de la liga, encabezado por el quarterback Jalen Hurts y el corredor Saquon Barkley, además de una mentalidad campeona. Si se combina eso con la creciente presencia internacional de Jacksonville tras una temporada de 13–4, se obtiene un auténtico espectáculo para los aficionados en Wembley Stadium.
4. Vikings vs. 49ers (Ciudad de México)
- Fecha: 22 de noviembre de 2026 (Semana 11)
Los 49ers recorrerán 37,861 millas aéreas durante la temporada 2026, la mayor cantidad en la NFL, lo que incluye un viaje en la Semana 11 a la Ciudad de México para enfrentar a los Vikings.
San Francisco ha sido consistentemente uno de los mejores equipos de la liga, llegando a los playoffs en cinco de las últimas siete temporadas y al Super Bowl en dos de ellas, además de contar con una enorme base de aficionados mexicanos. Enfrentarán a un equipo de Minnesota lleno de talento y a un quarterback en Kyler Murray que tendrá al genio ofensivo Kevin O’Connell en el oído para maximizar su capacidad de hacer jugadas.
3. Patriots vs. Lions (Múnich, Alemania)
- Fecha: 10 de noviembre de 2026 (Semana 10)
Dos de los equipos más emocionantes de la NFL se enfrentarán en Alemania en la Semana 10, cuando los Lions reciban a los Patriots en el FC Bayern Munich Stadium.
Con dos entrenadores en jefe de estilo aguerrido como Dan Campbell y Mike Vrabel al mando, y un par de ofensivas explosivas —una liderada por el subcampeón del MVP Drake Maye y la otra por el receptor germano-estadounidense Amon-Ra St. Brown—, este duelo pinta para ser un enfrentamiento internacional imperdible, ya que ambos equipos probablemente estarán peleando posiciones de playoffs.
2. Ravens vs. Cowboys (Río de Janeiro, Brasil)
- Fecha: 27 de septiembre de 2026 (Semana 3)
La NFL enviará al “Equipo de América” a Brasil este año, ya que los Cowboys serán “locales” ante los Ravens desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en un enfrentamiento de la Semana 3.
Aunque este será el tercer año consecutivo con un partido de la NFL en Brasil, será el primero que se dispute en domingo, ya que los dos anteriores se jugaron como encuentros independientes en viernes, en parte debido a cuestiones logísticas de viaje.
En circunstancias normales, este enfrentamiento probablemente habría recibido un horario estelar en el calendario, ya que los quarterbacks Lamar Jackson y Dak Prescott se enfrentarán en lo que debería ser un duelo de muchos puntos. En cambio, Sudamérica tendrá una mirada exclusiva al entrenador de primer año de Baltimore, Jesse Minter, y al coach de segundo año de Dallas, Brian Schottenheimer, mientras buscan dejar huella en la liga.
1. 49ers vs. Rams (Melbourne, Australia)
- Fecha: 10 de septiembre de 2026 (Semana 1)
¿Qué mejor manera de abrir la temporada que en la tierra de abajo?
El primer partido de la NFL en Australia se disputará en Melbourne el jueves 10 de septiembre, marcando el segundo encuentro de la temporada 2026 de la liga. El duelo tendrá a los mencionados 49ers enfrentando a un equipo de los Rams liderado por el vigente MVP Matthew Stafford y uno de los mejores entrenadores de la liga en Sean McVay.
En ese sentido, pocos entrenadores se conocen tanto como McVay y Kyle Shanahan, de San Francisco. Ambos trabajaron juntos en Washington de 2010 a 2013 antes de dar el salto a la NFC West como entrenadores en jefe en 2017. Desde entonces, los 49ers de Shanahan tienen marca de 11–8 sobre los Rams de McVay, con su vigésimo enfrentamiento preparado ahora en un escenario global frente a aficionados en Australia.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/05/2026, traducido al español para SI México.