La salida reportada de Aaron Rodgers de los Pittsburgh Steelers colocaría a uno de los quarterbacks más condecorados de la historia en una lista tan reducida como sorprendente: la de figuras que fueron liberadas cuando la temporada ya estaba en marcha. Bernie Kosar, Donovan McNabb, Baker Mayfield, Kerry Collins, Jeff George y Daniel Jones también vivieron separaciones abruptas después de comenzar el año como titulares.

Cortar a un quarterback durante la temporada es una medida extrema. La posición exige conocer todo el sistema ofensivo, coordinar protecciones y desarrollar sincronía con los receptores, por lo que los equipos suelen conservar a sus pasadores aun después de enviarlos a la banca. Cuando la ruptura llega antes de terminar el calendario, normalmente existe una combinación de bajo rendimiento, problemas contractuales o desgaste con el cuerpo técnico.

Rodgers sería un caso todavía más extraordinario por la dimensión de su trayectoria. El ganador de cuatro premios al Jugador Más Valioso y un Super Bowl llegó a la Semana 12 con 2 mil 241 yardas, 16 pases de touchdown y seis intercepciones. Pittsburgh conserva marca de 6-4, pero perdió sus dos compromisos más recientes y decidió nombrar a Mason Rudolph como titular frente a Denver.

La ruptura terminó de hacerse pública cuando Rodgers aseguró en The Pat McAfee Show que no volvería a jugar para los Steelers y sentenció que “ese barco ya zarpó”. Pittsburgh todavía debe registrar oficialmente su liberación, pero los reportes de Adam Schefter y Gerry Dulac indican que la franquicia decidió terminar la relación.

Bernie Kosar y el corte que sacudió a Cleveland

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió el 8 de noviembre de 1993. Los Cleveland Browns liberaron a Bernie Kosar cuando el equipo tenía marca de 5-3, apenas unas semanas después de haber acordado con él un nuevo contrato.

Kosar no era un quarterback cualquiera para la ciudad. Había crecido como aficionado de los Browns y condujo al equipo a tres partidos por el campeonato de la Conferencia Americana durante las temporadas de 1986, 1987 y 1989. Su relación con Bill Belichick, entonces entrenador de Cleveland, se deterioró hasta que la organización justificó su salida por una disminución de sus capacidades físicas.

La historia tuvo un giro inmediato. Dallas contrató a Kosar dos días después para respaldar a Troy Aikman y el quarterback terminó aquella temporada como campeón del Super Bowl. Cleveland, en cambio, perdió seis de sus últimos ocho partidos después de despedirlo.

Kerry Collins vivió una salida semejante en octubre de 1998. Carolina lo había seleccionado con la quinta elección del Draft de 1995 y, durante su segunda temporada, el quarterback ayudó a los Panthers a alcanzar el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional.

Dos años después, con Carolina en medio de una racha de derrotas, Collins comunicó al entrenador Dom Capers que ya no sentía que pudiera continuar como titular. La franquicia lo desactivó y posteriormente lo colocó en waivers. Su carrera parecía cerca del final, pero logró reconstruirla: pasó por Nueva Orleans y después condujo a los New York Giants hasta el Super Bowl XXXV.

Jeff George experimentó dos rupturas durante temporadas distintas. El primer elegido del Draft de 1990 fue liberado por Atlanta en octubre de 1996 después de discutir públicamente con el entrenador June Jones durante un partido y recibir una suspensión.

Washington volvió a cortarlo en septiembre de 2001, solamente dos semanas después del inicio del calendario. El equipo había perdido sus dos primeros juegos por un marcador combinado de 67-3 y George registraba tres intercepciones sin pases de touchdown. Tony Banks ocupó su lugar.

McNabb encontró el final; Mayfield, una nueva oportunidad

Donovan McNabb llegó a Minnesota en 2011 después de construir una de las mejores trayectorias en la historia de Philadelphia. Había llevado a los Eagles a cinco finales de conferencia, disputado un Super Bowl y recibido seis invitaciones al Pro Bowl.

Su etapa con los Vikings duró solamente seis titularidades. Minnesota comenzó con marca de 1-5 y decidió entregar el puesto al novato Christian Ponder. McNabb solicitó su liberación y el equipo se la concedió el 1 de diciembre. Ninguna franquicia lo incorporó para disputar otro partido y aquella separación terminó siendo el cierre de su carrera.

Baker Mayfield encontró un desenlace completamente distinto. Carolina lo adquirió mediante un cambio antes de la temporada de 2022 con la intención de convertirlo en titular, pero el primer seleccionado del Draft de 2018 perdió cinco de sus seis aperturas y terminó relegado en la rotación.

Los Panthers aceptaron su solicitud de salida el 5 de diciembre. Los Rams lo reclamaron un día después y, con apenas unas horas para aprender el sistema ofensivo, Mayfield entró al partido contra Las Vegas y dirigió una serie de 98 yardas para conseguir una victoria de 17-16. Su paso por Los Ángeles le permitió recuperar valor antes de encontrar estabilidad con Tampa Bay.

Daniel Jones también conoce la experiencia y la ha vivido dos veces. Los Giants lo liberaron en noviembre de 2024 después de enviarlo a la banca, a pesar de que apenas un año antes le habían otorgado un contrato de cuatro temporadas y 160 millones de dólares. Jones solicitó su salida y posteriormente se incorporó al equipo de prácticas de Minnesota.

El quarterback reconstruyó su carrera con Indianapolis durante 2025 y consiguió un nuevo contrato por dos años, pero volvió a ser cortado el 20 de noviembre de 2026. Los Colts comenzaron la temporada con marca de 3-8 y Jones acumuló siete touchdowns y 13 intercepciones en 11 partidos. La franquicia decidió devolverle la titularidad a Anthony Richardson y liberar al veterano.

Los antecedentes muestran que un corte durante la temporada no produce un único desenlace. McNabb nunca volvió a disputar un partido; Kosar consiguió inmediatamente un anillo; Collins alcanzó posteriormente un Super Bowl y Mayfield convirtió su liberación en el primer paso de una recuperación.

Rodgers podría encontrarse ante el último capítulo de esa historia. A sus 42 años y después de anunciar que 2026 sería su temporada final, una nueva oportunidad parece complicada, pero no imposible. Su salida de Pittsburgh podría representar el cierre definitivo de su carrera o el comienzo de una última escala tan inesperada como las que alguna vez vivieron Kosar, Collins y Mayfield.