La polémica todavía no termina después de la explosiva y contundente crítica que Aaron Rodgers lanzó contra Mike McCarthy y los Steelers a principios de esta semana en The Pat McAfee Show. Quizá fue una de las apariciones más memorables de Rodgers en el programa de su amigo, producido por ESPN, y resulta que el veterano quarterback todavía tenía más que decir.

Durante la transmisión de Prime Video del partido entre los Steelers y los Broncos del viernes por la noche, Al Michaels reveló un mensaje de texto que recibió de Rodgers ese mismo día, en el que explicaba su decisión de descorrer el telón de la organización de los Steelers y exponer la supuesta disfunción que ocurre bajo las narices del entrenador en jefe Mike McCarthy.

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Michaels leyó al aire el siguiente mensaje que recibió del ex quarterback de los Steelers:

"Se ha hablado mucho sobre la santidad del vestidor. ... El código o la santidad existen para proteger la integridad del vestidor, no para proporcionar inmunidad frente a la rendición de cuentas de quienes lo dirigen".

Rodgers agregó lo siguiente sobre su decisión de hacer públicas sus inconformidades en el programa de su amigo Pat McAfee:

"Hicieron público este asunto, nunca escuché nada del entrenador en jefe y luego filtraron información a las 11 de la noche. También me prohibieron entrar a las instalaciones. Por eso fui con McAfee".

Al Michaels reads a message he received from Aaron Rodgers earlier today. pic.twitter.com/4ijFB2wFnN — NFL on Prime Video (@NFLonPrime) November 27, 2026

Más temprano durante la transmisión, le preguntaron a Michaels qué opinaba sobre la decisión de Rodgers de quemar puentes, que sacudió al mundo de la NFL, y si tendría algún impacto en el legado del cuatro veces MVP.

"Pienso en el legado, pienso en cómo terminó todo para algunos de los mejores quarterbacks de las últimas tres décadas", dijo Michaels. "... Pienso en Tom Brady, levantando siete trofeos Lombardi; pienso en Steve Young, Joe Montana, todos son venerados cuando pensamos en ellos. Aaron tiene ahora mismo un legado muy complicado.

"... Es triste decirlo en este momento, al menos por ahora, pero para mí parece que esto es un golpe a su legado".

Por cierto, los Steelers ganaron su primer partido sin Rodgers con una contundente victoria de 27-5 sobre los Broncos el viernes, mejorando su marca a 7-4 en la temporada y manteniendo muy vivas sus aspiraciones de llegar a los playoffs.

Lo que Tom Brady y Mike Tomlin dijeron sobre la polémica entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy

El mensaje de Rodgers a Michaels sobre la "santidad" del vestidor también pudo haber sido una respuesta a algo que su antiguo colega en la posición de quarterback, Tom Brady, dijo durante la transmisión de Fox del partido entre Eagles y Cowboys en Thanksgiving.

"La santidad del vestidor de la NFL es algo muy sagrado", dijo Brady el jueves, un día después de la explosiva crítica de Rodgers. "Como jugadores, nunca debemos perder de vista eso. Es un privilegio estar en ese vestidor. Luchas junto a tus compañeros, luchas junto a tus entrenadores, siempre actúas como un equipo. No debería ser siempre el lugar donde los asuntos privados se hagan públicos, eso es lo que diré".

“Nobody wins when the family feuds.”@TomBrady on Aaron Rodgers pic.twitter.com/qLtmKL5oif — FOX Sports (@FOXSports) November 27, 2026

"Sin duda, me refiero a una carrera digna del Salón de la Fama y es un jugador extraordinario. Esto no tiene nada que ver con su estilo de juego", continuó Brady. "Tuve la fortuna de estar rodeado de muchos grandes compañeros a lo largo de los años. Para mí, lo que hacía que alguien fuera un gran compañero era que se preocupara por sus compañeros y sus entrenadores. Y que le importara lo que el equipo intentaba conseguir. Eso está por encima de cualquier aspecto individual de tu juego que quieras promover. ... Nadie gana cuando la familia se pelea".

Brady dejó claro en la cabina de transmisión que, al mirar atrás a su brillante carrera de varias décadas, las relaciones fueron lo que más valoró, incluso por encima de sus títulos de Super Bowl.

Rodgers, quien solamente tiene un Super Bowl en su palmarés, disfrutó durante años del protagonismo como uno de los quarterbacks más talentosos de la liga en sus mejores tiempos con los Packers. Sin embargo, desde que se marchó para unirse a los Jets antes de la temporada 2023, podría decirse que ha hecho más para empañar su legado en los últimos cuatro años que durante sus 18 temporadas en Green Bay. Su separación de los Jets también fue conflictiva (e incluyó otra llamada reveladora al programa de McAfee).

Después, se unió a los Steelers en 2025 y estableció vínculos cercanos con varios jugadores y entrenadores, incluido el entonces entrenador en jefe de Pittsburgh, Mike Tomlin. Tomlin, quien dejó su cargo en enero de 2026, nunca tuvo una temporada perdedora en sus 19 años al frente de la franquicia y sabe bastante sobre cómo mantener una organización bajo control, aunque sus equipos más recientes no disfrutaron de demasiado éxito en los playoffs.

Al igual que Brady, a Tomlin tampoco le agradó ver a Rodgers revelar los trapos sucios de los Steelers en un escenario tan llamativo. El analista del estudio de NBC Sports elogió el liderazgo de Rodgers en el vestidor durante la única temporada que compartieron, pero reconoció que lo que sentía después de todo lo ocurrido era "simplemente una tristeza general":

"Es triste que quizá estemos presenciando el final de la legendaria carrera de un quarterback como Aaron Rodgers y, en un panorama más amplio, ya sea desde el punto de vista organizacional o para el futbol americano en general, ver que se ventilen los trapos sucios de esa manera en un foro público son cosas que van en contra de la cultura del futbol americano profesional", dijo Tomlin durante el medio tiempo de la transmisión de Thanksgiving por la noche de NBC del partido entre Chiefs y Bills.

“It’s a dumpster fire.”



Mike Tomlin on the Steelers' situation following the release of Aaron Rodgers and his comments about head coach Mike McCarthy.



(📺 NBC) pic.twitter.com/mwcDfAbhcO — SportsCenter (@SportsCenter) November 27, 2026

"Estoy molesto por esto", agregó Tomlin. "Es un desastre, y no lo digo de manera crítica. He tenido que estar al frente de algunos desastres durante mis 19 años, pero sin duda es algo que molesta y estoy seguro de que la Nación Steeler también está molesta".

Al parecer, tanto Brady como Tomlin coincidirían en que Rodgers cometió un error de etiqueta con la manera en que decidió romper vínculos y poner fin a su breve etapa con los Steelers. Cuando dos de las figuras más respetadas y queridas por su liderazgo en los equipos dentro del mundo de la NFL parecen decepcionadas con tu comportamiento, es muy probable que estés equivocado. Rodgers intentó defenderse en un mensaje posterior, en el que presentó a los Steelers como los aparentes villanos de esta historia que él mismo comenzó, pero cabe preguntarse si, después de su inesperada decisión de dejarlo en la banca, el ego de Rodgers se sintió de alguna manera lastimado. El ex MVP dijo, con toda la franqueza posible, que no estaba actuando por "rencor" al final de su intervención en el programa de McAfee; aun así, es difícil escuchar su incendiaria entrevista y no interpretarla de otra manera.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/11/2026, traducido al español para SI México.