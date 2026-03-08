Agencia libre de la NFL 2026: fichajes soñados para 10 equipos
La agencia libre está sobre nosotros. Dondequiera que mires, hay una lista de los 50 mejores agentes libres, o proyecciones sobre los posibles destinos de los agentes libres. Esta semana en The MMQB Podcast, tuve un animado debate con mi coanfitrión, Albert Breer, sobre los méritos de esta clase en particular. Él dijo que era terrible. Yo pensé que, dado el contexto de una mala clase del draft y la calidad real de los nombres disponibles en la agencia libre de veteranos, podría estar entre las más trascendentales de la memoria reciente. Como vimos con los Seahawks el año pasado, el condimento adecuado de talento veterano puede marcar toda la diferencia.
Con eso en mente, armé mi propia agencia libre soñada personal. Elegí un par de escenarios e imaginé cómo atacaría una situación si estuviera en los zapatos de ciertos gerentes generales de la NFL. Traté de centrarme en GMs con enormes responsabilidades por delante, ya sea darle la vuelta a una franquicia dormida o empujar a un contendiente por encima del límite.
¿Compartes mi sueño? Sigue leyendo para descubrirlo.
1. C Tyler Linderbaum a los Bears
Con el sorprendente retiro anticipado de Drew Dalman, los Bears tienen una enorme necesidad en la posición de centro. Firmar a Linderbaum obligaría a Chicago a incorporar al centro más caro en la historia de la NFL y empujar la posición, con razón, más cerca del punto máximo salarial de los guards/interior de la línea ofensiva de $24 millones por año. Darle a Caleb Williams un brillante centro con habilidades de movimiento para imponer su fuerza en el imaginativo juego terrestre de Ben Johnson quitará responsabilidad del plato de un quarterback que necesita menos en su plato para poder concentrarse más en regalarnos más momentos trascendentales de football. Los Bears están despejando agresivamente espacio en el tope salarial en este momento, lo que me lleva a creer que Linderbaum o Maxx Crosby están en la agenda.
2. RB Tyler Allgeier, edge Joey Bosa y TE Chigoziem Okonkwo a los 49ers
Este es un plan de tres frentes para colocar a los 49ers como un posible favorito en la NFC y lanzar a Kyle Shanahan de regreso hacia el Super Bowl con un núcleo de contribuyentes clave que envejece rápidamente. Okonkwo me resulta interesante porque, aunque ha jugado principalmente en línea y en el slot, su capacidad para romper tackleadas y su fisicalidad lo convierten en una fascinante opción de backfield para una mente creativa como Shanahan—casi como una versión híbrida de Kyle Juszczyk. Imagina tomar a Okonkwo y Allgeier, dos de los mejores jugadores ofensivos de “poder” en el draft, y fusionarlos con una configuración que ya incluye a Christian McCaffrey, Juszczyk y George Kittle. Una jugada con personal 23 (dos running backs, tres tight ends) imitaría la ventaja que vieron los Rams al pivotar hacia un agrupamiento 13-personnel raramente utilizado (un running back, tres tight ends) la temporada pasada, lo que generó un puñado de imitadores alrededor de la liga.
Además, duplicar a los hermanos Bosa solo porque sí se siente correcto, ¿no?
3. TE Charlie Kolar, G Joel Bitonio y G Alijah-Vera Tucker a los Chargers
Tengo a Bitonio y a AVT aquí para los Chargers, pero puedes insertar cualquier combinación de linieros interiores premium aquí. Aunque Bitonio podría terminar siendo un mal ajuste para un esquema de Mike McDaniel que va a exigir una cantidad significativa de bloqueos en movimiento, desplazamientos laterales y carreras hacia el segundo nivel, los Chargers necesitan cuerpos confiables y cerebrales. En última instancia, los Chargers necesitan intentar múltiples soluciones en este grupo de posiciones a través del draft y la agencia libre después de ver cómo la línea se desmoronó la temporada pasada, afectando lo que se estaba desarrollando como una ofensiva funcional. El juego terrestre de McDaniel incorpora cierta creatividad que les da ventaja a los corredores incluso si la línea ofensiva es inferior, por lo que agregué a Kolar a esta lista. Kolar es el tight end que mejor bloquea para la carrera en esta clase de agencia libre y tiene experiencia con muchos backfields exóticos bajo Todd Monken y Greg Roman. Y aunque Roman ya no está con los Chargers, sin duda habrá una unión de terminología que debería producir cierta familiaridad. Kolar aporta casi tanto impulso a la línea ofensiva como la firma de un liniero ofensivo de nivel medio.
4. LB Kaden Elliss y DE Trey Hendrickson a los Buccaneers
Ver a Kaden Elliss hacer blitz en el sistema de Jeff Ulbrich de los Falcons el año pasado fue una delicia. Me recordó, incidentalmente, lo creativo que ha sido Todd Bowles al presionar los huecos interiores con sus linebackers a lo largo de los años. Este plan de dos frentes aporta algo de peso al edge para los Buccaneers y otro jugador que puede generar looks de pass rush. La defensa de Tampa Bay fue una de las mejores de la NFL el año pasado generando presión al quarterback, pero permitió un EPA positivo por jugada de pase (13º en la NFL). Los Buccaneers buscan mantener la relevancia en una división que tiene a dos jugadores que podríamos considerar quarterbacks titulares de segundo año en Michael Penix Jr. y Tyler Shough, y a Bryce Young, quien fue presionado aproximadamente al mismo ritmo que J.J. McCarthy el año pasado (lo que significa que, aunque Young ha progresado, todavía se pone en posición de sucumbir ante la presión o verse afectado por el pass rush). Cargar el pass rush puede ser el gran igualador para Tampa.
5. WR Mike Evans a los Rams
No tengo nada que agregar aquí más que: ¿por qué demonios no? Al hablar con personas dentro de la órbita de Kyle Shanahan–Sean McVay, siempre hay una discusión sobre la evolución de un año al siguiente. Como mencionamos arriba, un giro hacia personal con tres tight ends fue una ventaja para los Rams la temporada pasada. Tomar a uno de los mejores receptores de su generación y emparejarlo con Davante Adams y Puka Nacua, este último de los cuales ya puede transformarse en un tight end efectivo para jugar con los emparejamientos de personal defensivo, sería una pesadilla para equipos que ya tienen poca profundidad en la posición de cornerback. El desgaste en esa posición en particular es severo y, al final de la temporada, ¿cuántos equipos dependen casi exclusivamente de selecciones de sexta y séptima ronda para cubrir talentos de élite? Evans es una amenaza en la zona de anotación y, posiblemente, el mejor receptor de la NFL contra cobertura personal. Matthew Stafford suele ver más coberturas de zona y está entre los mejores quarterbacks de la NFL forzando a las defensas a jugar cobertura personal al manipular a los defensores de zona con la mirada y sacarlos de la jugada, creando más jugadas explosivas. Esencialmente puede llevar a la defensa a jugar contra Evans en una cobertura ideal.
6. RB Kenneth Gainwell a los Chiefs
Olvídate de Rico Dowdle, quien podría ser un mejor ajuste esquemático para la ofensiva terrestre de Eric Bieniemy. Gainwell es un excelente protector de pase y receptor que podría beneficiar a Patrick Mahomes de una manera similar a como Jerick McKinnon solía ser tanto un guardaespaldas funcional como un as de tercera oportunidad como receptor. Al ver a los Steelers el año pasado, podría argumentarse que Gainwell fue posiblemente el jugador ofensivo más oportuno del equipo, y aunque no necesariamente crea desajustes, es excelente entendiendo la sinfonía de un backfield congestionado y cómo hacerse útil para su quarterback y su línea ofensiva. A medida que Mahomes continúa ajustándose a la vida después de la ventana de élite de Travis Kelce, estos jugadores red de seguridad se volverán cada vez más críticos.
7. QB Kirk Cousins a los Jets
Aunque imagino que Cousins preferiría un destino diferente y podría tener ofertas más atractivas como quarterback puente en un esquema ofensivo más establecido, que Cousins se una a los Jets con un contrato a corto plazo totalmente garantizado cerraría el círculo de la NFL, recordando uno de los desaires más famosos de la memoria reciente cuando Cousins rechazó a los Jets para firmar con los Vikings en 2018. Tener a Cousins con los Jets apaciguaría a los aficionados—y a mí—en un área en particular: fabricar más objetivos para Garrett Wilson y darle el balón con mayor frecuencia al exseleccionado de primera ronda. Wilson prosperó con 168 objetivos al final de la era de Zach Wilson (2023) y tener a Cousins al menos agregaría una normalidad y previsibilidad para Wilson y ayudaría a frenar lo que tiene que ser un cinismo en desarrollo tras pasar sus años atléticos de plenitud con una franquicia que perpetuamente está tratando de resolverlo.
8. RB Kenneth Walker III, C Connor McGovern y G Isaac Seumalo a los Raiders
¿Kenneth Walker III a los Commanders? Piénsalo otra vez. Klint Kubiak no estaba bromeando cuando dijo que quería un compañero de batería para Ashton Jeanty. De hecho, pagará más de $15 millones por el privilegio, dado que los Raiders están sobrados de espacio en el tope salarial y necesitan desarrollar una identidad con urgencia. Emparejar a Walker con ayuda en la línea ofensiva interior sentará con éxito las bases para una ofensiva que, supongo, le proporcionará al próximo pick No. 1 Fernando Mendoza tanto un quarterback puente veterano como una ofensiva fuertemente estructurada que se apoye en el juego terrestre. Kubiak proviene de un sistema de Seattle que tenía dos running backs principales que se complementaban estilísticamente. Ahora tiene el espacio salarial para recrear ese backfield, con el contrato de Walker sin generar alarmas dado que Mendoza estará en un contrato de novato con costo controlado. Los Raiders necesitan ayuda en la línea ofensiva prácticamente en todas partes, aunque creo que parte de la unidad simplemente no ha sido bien entrenada hasta este punto y podría haber potencial de despegue bajo Rick Dennison, el nuevo coach de línea ofensiva del equipo.
9. QB Malik Willis, OT Rasheed Walker y RB Travis Etienne Jr. a los Cardinals
Es imposible saber exactamente cómo lucirá Malik Willis como titular a tiempo completo. Pero sí es posible afirmar una gran conclusión de su tiempo en Green Bay: es posible acentuar las fortalezas de Willis mediante un ataque combinado de carrera y pase que haga difícil para una defensa identificar señales o tendencias. Por eso tengo a los Cardinals enfocando su ataque en la agencia libre en Willis, un corredor explosivo en Travis Etienne Jr. y Rasheed Walker, quien, a pesar de haber anclado el lado izquierdo en Green Bay, está familiarizado con el tipo de acción de carrera/pase que Mike LaFleur le pediría a sus linieros ofensivos. Al combinar los juegos terrestres de Shanahan y McVay, ambos hermanos LaFleur han podido extrapolar tanto la belleza y el engaño del outside zone como la naturaleza desmoralizante de sus jugadas de carrera interior. Arizona puede que no necesite tanta ayuda como pensamos, pero los Cardinals sí necesitan formular una identidad. Construir una ofensiva familiar para Willis que le brinde respuestas en el juego terrestre es de gran ayuda.
10. LB Devin Lloyd, DE John Franklin-Myers a los Titans
Los Titans son un candidato popular para recuperarse, pero el nivel general de talento del roster necesita elevarse. Uno de los primeros movimientos de Robert Saleh como coach de los Jets fue traer a Quincy Williams, un linebacker interior que marcara el tono para emparejarlo con C.J. Mosley. Aunque Lloyd es estructuralmente un jugador diferente, también podría ayudar a añadir un elemento de quarterback a esta defensa que Saleh disfrutó en San Francisco con Fred Warner.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/03/2026, traducido al español para SI México.