ARCHIVO SI | Fuerzas Armadas: el duelo entre Troy Aikman y Steve Young
Los aficionados que vieron cómo los Dallas Cowboys vencieron 26-17 a los San Francisco 49ers en el Texas Stadium tuvieron la oportunidad de presenciar uno de los panoramas más raros de esta extraña temporada: una guerra estelar en la posición de quarterback. Troy Aikman, de los Cowboys, y Steve Young, de los 49ers, protagonizaron un duelo encendido. Aikman ejecutó un espectáculo al estilo Joe Montana, atacando por debajo, obligando a los profundos a subir por las rutas cortas y luego quemándolos en lo profundo. Young luchó por regresar a su equipo, movió al ataque de los Niners por el campo, pero al final se quedó corto.
Aprecia el momento, porque ya no sucede muy a menudo. ¿Dónde quedaron todos? Dan Marino, Randall Cunningham, Bobby Hebert, Chris Miller y Jeff Hostetler están fuera por lesiones o lidiando con ellas. Montana es funcional pero frágil. Bernie Kosar fue enviado a la banca. Warren Moon también fue enviado a la banca y luego regresado por necesidad. Después están los que batallan, y vaya lista: Jim McMahon, Mark Rypien, Jim Harbaugh, Jim Everett y los gemelos Cenicienta del año pasado, Stan Humphries y Brett Favre. Jeff George es un misterio. Boomer Esiason ha sufrido en los cuartos cuartos de sus dos últimos juegos. Wade Wilson iba bien hasta que los Pittsburgh Steelers lo exhibieron el domingo. Y así sucesivamente.
Claro, algunos todavía rinden a gran nivel—Montana, Phil Simms, John Elway, Jim Kelly, Young por momentos—pero todos tienen algo en común: pasan de los 30. Solo hay un quarterback en sus veintes con nivel de Pro Bowl, y es Aikman, quien cumplirá 27 el 21 de noviembre.
Desde que la ofensiva de Dallas se completó en el Juego 3, con el regreso de Emmitt Smith tras su paro contractual, Aikman ha estado encendido. “Ahí es cuando empieza nuestra temporada”, dice el linebacker central Ken Norton. “Cuando Emmitt entró por la puerta. Para mí, vamos 4-0”.
Sin Smith, los Cowboys iban 0-2; ahora están 4-2. Aikman comenzó cada uno de los primeros tres juegos de Smith completando nueve de sus primeros 10 envíos y terminó con un porcentaje de al menos 75% en cada uno. Sí, fue ante Phoenix Cardinals, Green Bay Packers e Indianapolis Colts. ¿Pero cómo manejaría a la defensa de San Francisco, que ha tenido altibajos pero sigue sabiendo jugar?
Aikman terminó en 60% ante los 49ers—21 pases completos en 35 intentos para 243 yardas—con 12 de esos envíos, para 168 yardas y un touchdown, hacia Michael Irvin, quien tuvo un día de carrera. Y ahí está la otra parte de la historia: la conexión entre Irvin y Aikman, y la transición de Irvin de quemador a receptor de posesión serio. Si un quarterback no tiene a un tipo al que pueda acudir siempre, no tiene nada.
El coordinador ofensivo Norv Turner, junto con el coach de línea Hudson Houck, había estado con Los Angeles Rams, y Turner trajo consigo el sistema de L.A.: empujar el balón verticalmente, estirar la defensa. Es el viejo esquema Air Coryell, enseñado a los Rams a finales de los 80 por Ernie Zampese, mano derecha de Don Coryell en los San Diego Chargers. Para que funcione necesitas un pasador de brazo fuerte (Aikman lo es), dos receptores capaces de ir profundo (Irvin y Alvin Harper), una línea sólida y un ala cerrada inteligente para trabajar por debajo y detenerse justo en la marca del primero y diez (Jay Novacek).
Pero ante los Niners, Turner tenía algo diferente en mente. “Son buenos quitando al jugador que tienen que quitar”, dijo, “y el tipo que querrán quitar es Irvin. Tendremos que hacer algo distinto con él. Tendremos que trabajarlo por debajo”.
¿Cómo le dices a un pura sangre como Irvin que estará jalando del carro por un rato? ¿Cómo lo haces funcionar? “Es un objetivo grande”, dijo Turner. “Es duro. Pelea por el balón. Solo míralo en las prácticas: vuela por el campo, compite, siempre trabaja para quedarse con el balón. Por eso tiene esos grandes días”.
El domingo demostró lo que significa ser un receptor de posesión: de los 12 pases que atrapó, 10 se convirtieron en primeros y diez. Los otros dos, de ocho y nueve yardas, fueron en primeras oportunidades. Atrapó el único pase de touchdown de Dallas, en una trayectoria fade de 36 yardas por la banda izquierda al final del tercer cuarto. En las series que llevaron al otro touchdown, una carrera de una yarda de Smith a mitad del segundo cuarto, y a tres de los cuatro goles de campo de Eddie Murray, las recepciones de Irvin consiguieron el primero y diez decisivo.
Aikman, paciente, esperando a que los profundos entraran en cobertura personal y se acercaran antes de soltar los misiles, manejó una ofensiva que ejecutó 46 jugadas contra solo 22 de los Niners en la primera mitad. Aun así, al descanso solo tenían ventaja de 16-10. Cada equipo había logrado un touchdown barato, pero cada otra serie fue obtenida con mérito, dos ofensivas poderosas marchando por el campo. El juego tuvo un solo despeje antes del medio tiempo, por San Francisco.
La ventaja cambió dos veces en el tercer cuarto. San Francisco tomó la delantera 17-16 tras una serie de cinco jugadas y 80 yardas que terminó con Young lanzando un envío de 12 yardas al ala cerrada Brent Jones. Dallas respondió con el touchdown de Irvin. Luego, ya 23-17, el partido cambió de forma definitiva.
A principios del último cuarto, Young llevó a los Niners desde su 17 hasta tercera y gol en la yarda seis de Dallas. La jugada era una ruta de disparo para Jerry Rice, corriendo hacia la banda, con Young rodando hacia su derecha, algo incómodo para un zurdo. Parte de la previa había girado en torno al duelo personal entre Rice e Irvin—guerra estelar entre receptores—pero ese día no hubo competencia. Rice fue un factor menor. Hasta el tercer cuarto solo tenía dos recepciones para 25 yardas. Añadiría cinco más, pero todas en los últimos cuatro minutos, cuando los Cowboys ya ganaban por nueve y le regalaban lo corto. Ahora, cerca de la zona de gol, Rice era el hombre, en una ruta que Young dijo después “debió haberse llamado hacia la izquierda… no la practicamos hacia el lado derecho”.
“¿Por qué no saliste de la jugada?”, le preguntaron.
“No podía”, dijo. “Toda la formación estaba diseñada así”.
Rodando a su derecha, Young se tropezó con el pasto y cayó. Su pase voló alto sobre la cabeza de Rice. En cuarta oportunidad, el holder Klaus Wilmsmeyer soltó el centro en el intento de gol de campo. Los Cowboys recuperaron el balón y armaron la serie del gol de campo que sentenció el juego.
Esa serie comenzó con una jugada extraña. Aikman lanzó profundo hacia Harper por la banda izquierda, cerca de la banca de los Niners. El pase fue incompleto, pero el juez lateral Mike Carey, que seguía la jugada, cayó. Alguien en la banca de San Francisco lo había empujado. El equipo fue castigado con 15 yardas. “Nunca en mi vida había visto eso”, dijo Jerry Seeman, director de arbitraje de la NFL.
Fue un día amargo para Young, quien ha tenido más que suficiente de ellos. Sus números fueron buenos—24 de 33, 267 yardas, un touchdown, sin intercepciones—pero siete de sus envíos llegaron cuando los Niners ya perdían por nueve. Y esa incompletud hacia Rice cerca de la zona de gol fue devastadora.
Para Aikman, joven, talentoso y en racha, la amargura quizá llegue después. Sí, es otro tema contractual. Su salario es el 31.º más alto entre los quarterbacks de la NFL. Increíble. Sigue trabajando bajo su contrato original de seis años y 11.2 millones de dólares, con un año más después de este. Es un contrato que su agente, Leigh Steinberg, dice que nunca habría firmado si el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, no le hubiera prometido renegociarlo si Aikman lograba algo importante—como ganar un Super Bowl. Ahora, dice Jones, el contrato se revisará en diciembre, “cuando tenga un mejor panorama de la liga, el contrato de TV, el tope salarial, todo el asunto”.
“He aceptado lo que me han pagado sin decir una palabra”, dice Aikman. “No voy a empezar ahora. ¿Pero diciembre? ¿Cuando estamos en la parte dura de la temporada? Es un momento extraño para empezar a ver un contrato”.
¿Cómo se siente viendo a Marino, Cunningham, Moon, todos los guerreros recibiendo semejante castigo? “Yo he estado ahí”, dice. “Pasé por eso mis dos primeros años, cuando siempre estaba golpeado. Lo veo así: ahora estoy cosechando los beneficios después de pagar mis deudas. Es curioso. El año pasado fue el único en el que jugué toda la temporada sin lesionarme. Antes decían que no era durable. Ahora alguien me dijo que estoy empatado en tercer lugar en titularidades consecutivas, detrás de Everett y Young”.
Ojalá Aikman, un quarterback joven en una liga que no tiene otro igual, mantenga viva esa racha.