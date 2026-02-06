Así llevó la asociación Coach-Gerente General a los Seahawks al Super Bowl
Faltan cuatro días…
Seattle Seahawks
El coach de los Seahawks, Mike Macdonald, dejó una perla interesante en su conferencia de prensa del martes cuando fue cuestionado sobre su gerente general, John Schneider. Macdonald contó que, durante el proceso de entrevistas para puestos de head coach en 2024 —reuniéndose con los Falcons, Panthers, Chargers, Titans, Commanders y, por supuesto, Seattle—, los mentores en los que se apoyaba coincidían en un mismo punto.
“Todos, sin excepción, me dijeron: ‘Tienes que ir a trabajar con ese tipo’”, recordó Macdonald.
El dato es interesante porque ambos rosters del Super Bowl nacieron de este tipo de matrimonios arreglados, con Eliot Wolf permaneciendo de la vieja administración cuando Mike Vrabel llegó a New England. Y si se revisa la ronda de campeonatos de conferencia, los otros dos finalistas también siguieron ese patrón: el GM Les Snead ya estaba en Los Angeles antes de Sean McVay, y el GM George Paton precedió la llegada de Sean Payton en Denver.
Para mí, la clave de que todo esto funcione ha sido que el head coach llega con una visión bien definida de lo que busca, lo que le da al GM un mapa claro para construir toda la operación de football. Y en Seattle, eso realmente tomó forma este año.
De hecho, desde el verano se escuchaba una y otra vez que el roster de Seattle se había convertido en un reflejo de lo que Macdonald estaba construyendo, mucho más de lo que lo era en 2024. Eso se ha manifestado, claro, en lo visto en el campo: un equipo increíblemente conectado y cohesionado, que además sumó piezas como Sam Darnold, DeMarcus Lawrence, Cooper Kupp, Grey Zabel y Nick Emmanwori para completar esa visión.
Ahí también hay una buena lección: el cambio total no siempre es el mejor cambio.
En este caso, la propiedad de los Seahawks entendía el nivel de GM que tenía, confió en Schneider para llevar el timón, lo que eventualmente condujo al equipo a Macdonald y, ahora, al Super Bowl.
Drake Maye y Sam Darnold
El miércoles será un día importante para ambos quarterbacks desde el punto de vista de las lesiones, ya que marca la primera jornada completa de prácticas de la semana. Los Seahawks tuvieron solo un walkthrough, y los Patriots realizaron una práctica más ligera el lunes.
En el caso de Drake Maye, será clave observar cómo responde su hombro derecho después de una semana ligera la semana pasada y de una carga normal de lanzamientos el lunes. Maye estuvo limitado en una práctica y se perdió otra (esa por enfermedad) la semana pasada, por lo que lograr que vuelva a participar plenamente —él mismo dijo que tomó sus repeticiones normales el lunes— será fundamental.
En cuanto a Darnold, ya está cerca de cumplir tres semanas desde la lesión en el oblicuo que sufrió durante una práctica previo al juego divisional, por lo que será importante ver si siquiera aparece en el reporte de lesionados del miércoles.
Charlie Weis Jr.
El coordinador ofensivo de LSU, Charlie Weis Jr., recibió interés tanto de los Eagles como de los Giants para sus vacantes de OC, pero declinó respetuosamente ambos procesos para quedarse en Baton Rouge, luego de haber seguido a Lane Kiffin allí hace unas semanas. Y, según me dijeron, la razón tuvo más que ver con los jugadores que con los entrenadores.
Tanto el transfer de Arizona State, Sam Leavitt, como el de USC, Husan Longstreet, llegaron con la idea de que Weis sería su coach. Así que Weis decidió cumplir su palabra, pese a las conexiones que tenía con ambos equipos de la NFL.
En ambos casos, Weis ya había trabajado antes con el quarterback: estuvo con Jalen Hurts como asistente joven en Alabama en 2015 y 2016, y entrenó a Jaxson Dart de 2022 a 2024 en Ole Miss. Los vínculos con los Giants incluso iban más allá, ya que su padre, Charlie Weis Sr., inició su carrera como coach de la NFL ahí, de 1990 a 1992.
Imagino que no fue fácil decir que no. Pero crédito para Weis por cumplir su palabra con los nuevos quarterbacks de LSU. Apunten su nombre como alguien a seguir en el futuro. Tiene apenas 32 años y mucho tiempo por delante para llegar a la NFL.
Matt Nagy
A mí, en lo personal, me gusta mucho la contratación de Matt Nagy —ex coordinador ofensivo de los Chiefs— por parte de los Giants, para lo que valga. Y sé que quizá no sea la opinión más popular en el área metropolitana de Nueva York.
Para entenderlo, basta con regresar a ver a Alex Smith en 2017. Ese año, los Chiefs draftearon a Patrick Mahomes e implementaron una serie de nuevos shifts, motions y elementos de ofensiva abierta para acomodarlo, y luego aplicaron esos conceptos con Smith como titular. El resultado para Smith fueron máximos de carrera en yardas (4,042), touchdowns (26) y rating (104.7).
Fue suficiente para que los Bears se llevaran a Nagy, y creo que en los detalles de ese trabajo está la base de lo que podría convertirse en una muy, muy buena situación para Jaxson Dart, quien comparte algunas similitudes en su perfil con Smith, aunque sin el mismo nivel de experiencia.
Salón de la Fama
Otro día, otro desaire del Salón de la Fama. Trato de no ser crítico con los votantes, porque entiendo lo complicado que es su trabajo. Pero la noticia de que Robert Kraft no fue elegido, apenas una semana después de saberse que Bill Belichick también quedó fuera, hace difícil ignorar lo evidente.
El sistema actual, que además es nuevo, no está funcionando.
Tal como está planteado hoy, hay tres candidatos seniors (este año: Ken Anderson, Roger Craig y L.C. Greenwood), un contribuyente (Kraft) y un coach (Belichick). A los votantes se les pide elegir a tres, con una alta probabilidad de que los propios candidatos terminen canibalizándose entre sí.
Aquí está el problema: los candidatos seniors son, casi por definición, opciones de última oportunidad, presentes en la boleta para corregir una injusticia previa que los dejó fuera. El coach y el contribuyente no lo son. Así que, por un lado, puede que solo tengas una oportunidad para votar por esos tres seniors. Por el otro, tienes mucho más margen de maniobra con coaches y contribuyentes.
Eso ha creado un sistema en el que algunos votantes deciden esperar para apoyar a cierto candidato bajo la premisa de que eventualmente entrará. Y eso, para mí, es absurdo. La boleta siempre debería usarse para votar por los candidatos más merecedores. En este caso, resulta imposible creer que alguien piense que esos tres jugadores —con todo respeto— son más merecedores que Belichick.
No es tan blanco y negro en el caso de Kraft, porque a los dueños se les evalúa de manera distinta. Pero el punto se mantiene: la dinámica de “última oportunidad” contra “candidato permanente” inclina innecesariamente la balanza.
Ojalá arreglen esto.
Tampa Bay Buccaneers
La llegada de Chandler Whitmer, coach de quarterbacks y co-coordinador ofensivo de Indiana, a los Buccaneers es un movimiento que vale la pena seguir, aunque solo sea porque otros equipos también estaban interesados en él.
Uno de los equipos que previamente había sido vinculado con Whitmer eran los Raiders, lo cual tenía mucho sentido considerando la probabilidad de que seleccionen al ganador del Heisman de los Hoosiers, Fernando Mendoza, con la primera selección global. Así que es una muy buena contratación para Tampa, especialmente si Whitmer continúa desarrollándose como coach, lo que además protegería a los Bucs ante una eventual salida del nuevo OC Zac Robinson, a quien algunos ya ven como futuro head coach.
Atlanta Falcons
La tibia respuesta del presidente de football de los Falcons, Matt Ryan, sobre Michael Penix Jr. —evitando comprometerse a nombrarlo titular— es comprensible. Ryan dejó la decisión en manos de Kevin Stefanski, quien no estuvo en el podio para hablar del tema, y Penix actualmente está en rehabilitación, con la esperanza de regresar en algún punto antes de la Semana 1.
Además, sería complicado montar una competencia real cuando Penix no puede presentar su caso en el campo durante la primavera.
Es decir, la situación es compleja, pero también es significativo que los Falcons hayan optado por no respaldar a Penix de manera inmediata.
Calendario de 18 partidos
Resulta, cuando menos, interesante que el director ejecutivo interino de la NFLPA, David White, haya descartado de forma tajante la idea de una temporada regular de 18 partidos, al afirmar: “Tal como están las cosas ahora, los jugadores han sido muy claros en que no tienen ningún interés en eso”. Esto ocurrió apenas un día después de que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, sugiriera que no es un tema prioritario para la liga.
Sobre todo porque hay un factor que flota en el ambiente: el Super Bowl LXII en Atlanta, dentro de dos años, todavía no tiene una fecha específica, lo que ha llevado a muchos a pensar que la temporada 2027 es la que la liga tenía marcada para dar el salto a los 18 juegos.
Tom Brady
Y, finalmente, respeto que Tom Brady diga que no tiene un favorito en el Super Bowl. Es un tipo bastante competitivo, por si no lo sabían. Quiere hacer un gran trabajo en Fox, y también al frente de los Raiders, y declarar abiertamente su lealtad a los Patriots realmente no ayuda a ninguno de esos objetivos. Especialmente cuando ya hay quienes han diseccionado hasta el cansancio sus posibles conflictos de interés.