Tres lecciones del ascenso de Sam Darnold en Seattle
SAN FRANCISCO — Estamos en el terreno y listos para arrancar desde el Bay Area. Las conclusiones, con seis días por delante y apenas un partido restante en la temporada 2025…
Sam Darnold
Hay mucho que se puede extraer del hecho de que Sam Darnold haya aterrizado en este escenario. Y todo comienza con la rapidez con la que los Seahawks se movieron en una situación complicada el pasado febrero y marzo.
También hubo algo de suerte involucrada, sin duda.
El resultado final, claro, luce limpio, ordenado e impresionante. Darnold, ganando poco más de la mitad de lo que Dak Prescott percibe en Dallas, terminó la temporada como quinto en la NFL en yardas por pase (4,048), empatado en el noveno puesto (con Josh Allen, Jalen Hurts y Bo Nix) en pases de touchdown (25) y undécimo en rating de pasador (99.1). Su equipo está en el Super Bowl y él disputó su mejor partido en el Campeonato de la NFC, la segunda ocasión en el año en la que destrozó a los Rams.
Sí, los Seahawks fueron inteligentes al firmarlo. No, no siempre fue parte del plan.
Pero, de nuevo, merecen enorme crédito por saber pivotar cuando fue necesario.
El movimiento por Darnold comenzó con el conocimiento interno en Seattle de que Geno Smith iba a requerir una extensión contractual rumbo a 2025. Y aunque los Seahawks sí le hicieron una oferta cercana a lo que terminó recibiendo Darnold (tres años, 100.5 millones de dólares, 55 millones garantizados), era más de 10 millones de dólares por año por debajo de lo que Smith buscaba. Así que el gerente general John Schneider y el head coach Mike Macdonald empezaron a evaluar alternativas.
Con el antiguo coach de Smith, Pete Carroll, enganchado a la posibilidad de un trade por él, la idea de ir por Darnold tomó fuerza. El único inconveniente era que implicaba un acto de fe: los Raiders querían cerrar un acuerdo antes de que iniciara la agencia libre. A Schneider le gustaba Darnold como reemplazo, pero también sabía que Minnesota intentaba retenerlo y que los Steelers estarían involucrados. Aun así, Seattle tenía una combinación de dos factores que los otros no podían igualar.
Uno era la geografía. El originario de Dana Point, California, y ex quarterback de USC veía con buenos ojos regresar a la Costa Oeste. El segundo era la oportunidad de convertirse en la respuesta a largo plazo del equipo, algo que Pittsburgh, en teoría, podía ofrecer, pero que Minnesota, por su inversión en J.J. McCarthy, tenía más dificultad para garantizar.
Mi entendimiento en ese momento era que no existía una diferencia abismal entre las ofertas. Más bien, para Darnold, todo giraba en torno a la oportunidad. Con Smith fuera, y un roster cargado de talento joven en ascenso, Darnold tendría la posibilidad de jugar a gran nivel y consolidarse como el quarterback del futuro del equipo, que es exactamente lo que hizo.
Por supuesto, nadie podía anticipar que funcionaría tan bien. Sin embargo, a los Seahawks les gustó que se estaban rejuveneciendo en la posición y que estaban adquiriendo un potencial aún no explotado con Darnold, al precio que querían que Smith aceptara.
Y esa, para mí, es la primera lección que se desprende del movimiento camaleónico de Seattle.
Otra es considerar el contexto de un quarterback. Darnold llegó a la liga como un proyecto en bruto; su coach fue despedido tras su año de novato, y otro más se fue dos años después. Eso derivó en un trade a un equipo en reconstrucción que había despedido a su coordinador ofensivo, y que terminaría echando a su head coach a mitad de la temporada siguiente, tras adquirir a otro proyecto de rescate (Baker Mayfield) para reemplazarlo en la posición.
Ahí fue donde la liga se rindió con él. Pero Darnold no se rindió consigo mismo. Pasó un año trabajando con Kyle Shanahan en San Francisco, luego llegó el año de despegue en Minnesota en 2024 y finalmente esta carrera hasta el Super Bowl. ¿Qué cambió? Lo más importante fueron las circunstancias a su alrededor. Por fin pudo desarrollarse en un entorno estable en San Francisco y después capitalizó eso en otros contextos igualmente estables.
Y la tercera lección, para mí, es tener cuidado con enamorarse del “siguiente gran fenómeno”. Los quarterbacks jóvenes son casi como autos nuevos en la NFL. En cuanto salen del concesionario, pierden valor. El talento que convirtió a Darnold en la tercera selección global nunca desapareció. Sin embargo, rumbo al training camp en Minnesota en 2024, no habría parecido que era el quarterback con más talento del roster. Eso se debía a que McCarthy acababa de ser seleccionado en el Draft, aunque siete posiciones más abajo (No. 10) de donde Darnold fue elegido en 2018.
¿La diferencia? Que todos creían saber ya quién era Darnold, mientras que McCarthy representaba el atractivo de lo desconocido (y eso no significa que no pueda jugar, porque aún no me rindo con él). Nadie consideró que Darnold podía ser mejor precisamente por todo lo que había atravesado para volver a tener una oportunidad como titular.
Y resulta que así fue.
En fin, creo que la historia de Darnold es bastante buena.
Ojalá todos puedan llevarse algo de ella.
Minnesota Vikings
La decisión de los Vikings de seguir adelante sin el GM Kwesi Adofo-Mensah fue sorpresiva, aunque no tanto por el fondo, sino por el momento en el que ocurrió. Desde hace dos años han existido rumores de inconformidad dentro de la jerarquía de Minnesota con Adofo-Mensah. Así que la posibilidad de que esto eventualmente sucediera no me tomó por sorpresa. Cuando finalmente pasó, eso sí, me sorprendió por completo.
Es importante comenzar por las razones futbolísticas detrás del movimiento, y hay varias:
• El deterioro de la situación en la posición de quarterback —y una dependencia excesiva de Kevin O’Connell para hacer magia con recursos limitados— llegó a un punto crítico en 2025. Como detallamos antes, la inversión de los Vikings de una selección alta de primera ronda en J.J. McCarthy tuvo un impacto directo en el enfoque del equipo para retener a Sam Darnold. Y a Daniel Jones, para el caso.
En ambos escenarios, a pesar de ofertas financieras competitivas por parte de Minnesota y de la presencia de McCarthy, tanto Darnold como Jones sabían que tendrían que ganar el puesto en 2025. Y que sus probabilidades de conservarlo en 2026 eran mucho menores que las que tendrían en Seattle o Indianapolis, respectivamente. Así, para ambos, la oportunidad de consolidarse como el quarterback titular de una franquicia terminó alejándolos de una situación transitoria en Minnesota.
Casi 11 meses después, Darnold está en el Super Bowl y Jones cambió de manera legítima a los Colts (y es deseado y esperado de vuelta en Indy, pese a que se encuentra en rehabilitación por un desgarre del tendón de Aquiles). Mientras tanto, Minnesota se prepara para buscar competencia para McCarthy, quien batalló en su segundo año tras perderse su temporada de novato por una rotura de menisco.
• McCarthy no ha sido el único signo de interrogación surgido de las clases recientes del Draft de los Vikings. Es uno de ocho jugadores seleccionados dentro del top 100 en los últimos cuatro años. Lewis Cine, Andrew Booth, Ed Ingram y Brian Asamoah fueron los primeros cuatro de ese grupo, todos reclutados en 2022. Ninguno de ellos formó parte del roster de la Semana 1 en 2025. Jordan Addison, selección de primera ronda en 2023, fue el gran acierto del grupo, mientras que el veredicto sigue pendiente sobre McCarthy, Dallas Turner y Donovan Jackson.
Mientras tanto, de las 18 selecciones de Día 3 que el equipo ha realizado desde 2022, solo ha habido un impacto real: Jalen “Speedy” Nailor. Y esos Drafts cuestionables están empezando a alcanzarle a los Vikings.
• Las incorporaciones vía agencia libre han sido más exitosas, con jugadores como Andrew Van Ginkel, Jonathan Greenard, Blake Cashman, Byron Murphy Jr. y Aaron Jones entre los que han funcionado. El trade por T.J. Hockenson también ha sido, en gran medida, un acierto.
Pero incluso ahí, Minnesota ha asumido muchos riesgos con jugadores que arrastraban historiales médicos complicados. Parte de ello se reflejó en el gasto del año pasado en linieros veteranos como Jonathan Allen, Javon Hargrave y Ryan Kelly, así como en la llegada de Will Fries y Jeff Okudah, quienes eran más jóvenes, sí, pero también venían con signos de interrogación en lo físico.
Luego está el gran matiz que rodea todo esto: los Vikings intentaron con todas sus fuerzas subir posiciones en el Draft de 2024 para seleccionar a Drake Maye. O’Connell lo adoraba. Maye fue entrenado en la preparatoria por el asistente de Vikings Josh McCown y fue compañero de equipo del hijo de McCown. Minnesota ofreció a los Patriots sus dos selecciones de primera ronda de 2024 (las Nos. 11 y 23) y su selección de primera ronda de 2025, además de intercambios de picks en rondas posteriores favorables a Minnesota, para subir hasta la tercera selección global. O’Connell presionó para ir aún más lejos. No importó: los Patriots no se movieron, tan convencidos de Maye como Minnesota lo estaba del ex quarterback de North Carolina.
Pero si los Vikings hubieran logrado sacar a los Patriots de su posición con Maye, todo esto podría verse distinto hoy, y los rumores antes mencionados probablemente se habrían disipado.
En lugar de eso, se intensificaron. Los susurros y versiones sobre las horas de trabajo de Adofo-Mensah crecieron. Ejecutivos de personal rivales cuestionaban cómo un GM podía tomarse una licencia de paternidad durante el training camp (una de varias historias similares). Tal vez sea una señal de que la mentalidad de “dormir en el sofá de la oficina” sigue vigente en la NFL. Pero la realidad es que ese nivel de desgaste es la forma en que la mayoría de los coaches y scouts salen adelante. Y, quizá, también fue otra muestra de cómo Adofo-Mensah, una contratación menos tradicional proveniente del mundo del análisis de datos, era un caso atípico.
Justo o no, por eso muchos interpretaron la extensión de O’Connell el pasado enero sin un nuevo contrato para Adofo-Mensah como una señal de que el GM podría no sobrevivir más allá del Draft, y por eso las mismas personas se sorprendieron al ver que finalmente Adofo-Mensah recibía su nuevo acuerdo en mayo.
Llegó un punto en el que, en conversaciones con gente de la liga de cara al ciclo de contrataciones de 2026, les decía que hablar de la situación de los Vikings empezaba a sentirse como la historia de The Boy Who Cried Wolf. Bueno, el lobo finalmente apareció… y en el momento más peculiar posible. Incluso si no fue por las razones que se rumoreaban (y no creo que realmente haya sido por eso).
Ocurrió, como informó el equipo, cuando la familia Wilf concluyó su evaluación de la operación deportiva tras la temporada 2025, y mientras Adofo-Mensah cerraba su semana en el Senior Bowl en Mobile, Alabama. Era la cuarta semana completa del receso de temporada de los Vikings, lo que significa que su departamento de personal ya llevaba casi un mes inmerso en la planeación rumbo a 2026, además de reuniones de Draft y agencia libre de otoño.
También por eso no tiene sentido iniciar ahora una búsqueda de GM, y los Vikings no lo harán: continuarán con su plan de offseason tal como está y contratarán a uno nuevo en mayo.
Sin embargo, a menos que se trate de una promoción interna como la de Ryan Grigson, el nuevo GM no tendrá participación en decisiones clave relacionadas con el cuarto de quarterbacks, la forma de manejar la situación contractual de Addison o cómo aprovechar la ventaja de tener un quarterback en contrato de novato durante la agencia libre. Lo que recibirá será un roster que no podrá modificar ni moldear de manera significativa hasta 2027.
Por eso, una vez más, el gatillo lento que tuvieron los Wilf con esta decisión es lo más sorprendente de todo.
Y si estaban esperando completar su revisión organizacional, quizá debieron haberse puesto manos a la obra un poco antes de lo que lo hicieron.
Las Vegas Raiders
Los Raiders salieron ganando al quedarse con Klint Kubiak. Hay un par de cosas que sé sobre el coordinador ofensivo de 38 años de los Seahawks y próximo head coach en Vegas.
La primera es que se trata de una mente ofensiva increíblemente aguda y muy consciente de sí misma. Su primera oportunidad como coordinador ofensivo terminó con el despido de Mike Zimmer en Minnesota en 2021. La segunda concluyó cuando Dennis Allen fue cesado por los Saints en 2024. Habría sido fácil atribuirlo todo a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En lugar de eso, Kubiak se sumergió de lleno en el análisis de lo que había hecho mal, particularmente después de que el arranque explosivo de su ofensiva en New Orleans en 2024 se fuera desinflando.
Este año en Seattle se han visto los resultados de ese ejercicio de autocrítica, en su capacidad para ajustarse constantemente sobre la marcha, apoyado en las lecciones que fue acumulando sobre cómo se desarrolla realmente una temporada de la NFL.
La segunda cosa es que es el jugador de equipo definitivo. Tal vez él no lo diga, pero sé que fue muy reacio a entrar al circuito de entrevistas en medio de la carrera de los Seahawks hacia el título, sin querer que nada interfiriera con su búsqueda del campeonato. Muchos dicen eso cuando están en una situación similar. Yo de verdad creo que Kubiak lo vivió así, al grado de que, incluso con dos segundas entrevistas el sábado con Las Vegas y Arizona, todavía pensé que existía una ligera posibilidad de que retirara su nombre de ambas candidaturas.
Entonces, ¿por qué este trabajo sí era el indicado para él? Primero, creo que es por el camino claro hacia un quarterback. En Arizona, hay dinero garantizado comprometido para 2026 y 2027 con Kyler Murray, además de la tercera selección global en lo que muchos consideran un Draft de un solo quarterback. En Vegas, en cambio, hay una hoja en blanco en la posición y la primera selección global para ir por ese quarterback (Fernando Mendoza, de Indiana). Segundo, está la familiaridad. El GM John Spytek trabajó con el padre de Kubiak en Denver, y además tienes a Tom Brady como un recurso más dentro de la organización.
Por cierto, no debería sorprender que Vegas se inclinara por Kubiak. Spytek ganó un Super Bowl con su padre, y el papá de Kubiak tuvo más éxito como coordinador bajo Mike Shanahan enfrentando a los Patriots de Tom Brady que prácticamente cualquier otro en los primeros años de la dinastía de Bill Belichick en New England.
Y al final, tras un par de años duros, los Raiders consiguieron una victoria que necesitaban desesperadamente al contratar a Kubiak. Ahora, después de un Super Bowl que todavía tiene toda la atención de Kubiak, veremos qué puede hacer él —y presumiblemente Mendoza— a partir de aquí.
Buffalo Bills
La decisión de los Bills de contratar a Joe Brady tuvo que ver con Josh Allen… pero lo que realmente le ganó el puesto fue todo lo demás. Es imposible separar la búsqueda de entrenador en Buffalo de Allen. Fueron los propios Bills quienes decidieron incluirlo en la sala durante las entrevistas, junto con los Pegula y los principales ejecutivos de personal Brandon Beane, Brian Gaine y Terrance Gray. Y Buffalo también permitió que Allen hablara públicamente después de la conferencia de prensa de presentación de Brady.
La continuidad para Allen tiene sentido. Es finalista al MVP por segundo año consecutivo y lo ganó la temporada pasada, la primera con Brady como coordinador. Los Bills han terminado dentro del top cinco en puntos anotados en cada uno de esos dos años, y aun con cinco entregas de balón, anotaron 30 puntos en su eliminación de playoffs.
Para ser claros, Brady sí presentó un plan sólido y detallado para seguir evolucionando la ofensiva.
Pero, de nuevo, donde ganó el puesto fue en su visión integral para el equipo. En su plan para encontrar a un coordinador defensivo que construya una defensiva basada en mostrarle distintas apariencias a las ofensivas, desde diferentes frentes (3–4, 4–3, etc.) y coberturas (Brady siente que ya tiene a su hombre en el asistente de los Broncos, Jim Leonhard, formado bajo Rex Ryan). Fue también su enfoque para que el equipo asumiera las expectativas que terminaron costándole el puesto a Sean McDermott, después de un año en el que todos parecían sentir el peso de esa presión. Y, por supuesto, las facetas de CEO que conlleva el puesto.
Cuando el GM Beane evaluó a Brady, vio algunas de las mismas cualidades que detectaron los Falcons hace cinco años, cuando estaban listos para apostar por él siendo entonces el OC de los Panthers, si Arthur Smith no hubiera tomado otro camino. El punto clave es que, desde que Brady deslumbró a Atlanta en aquella entrevista con este tipo de ideas y esta visión, fue despedido como coordinador, tuvo que reconstruir su carrera como coach de posición y acumuló todas las lecciones que vienen con ese recorrido.
Así que esta es la realidad: si otro equipo estuviera haciendo esta contratación, sería bastante popular, tal como lo habría sido en Atlanta en 2021. A los Raiders les gustaba mucho Brady, y probablemente muchos habrían aplaudido que Vegas se quedara con él. Los Ravens también lo tenían en la mira para ser su coordinador ofensivo, de no haber conseguido un puesto como head coach en este ciclo. Pero al tratarse de una promoción interna, y considerando cómo terminaron los últimos años en Buffalo, se percibe de manera distinta.
Y eso está bien para Brady, quien le dijo a Beane y a Terry Pegula que el estándar tan alto que existe es precisamente una de las razones por las que quería ese trabajo, en específico.
Planea superar esa vara, por supuesto, y le dio a los Bills suficientes motivos para creer que puede hacerlo.
Cleveland Browns
Los Browns apostaron fuerte con Todd Monken. Sin duda, fue una contratación fuera de lo convencional para Cleveland, especialmente después de que su coach despedido, Kevin Stefanski, fuera una de las pocas joyas codiciadas en el carrusel de entrenadores de este año. Monken no es joven ni particularmente magnético desde el punto de vista de la personalidad.
Pero hay una razón clara por la que Cleveland decidió ir en esta dirección con alguien que trabajó para la organización en 2019 y que provenía de un rival divisional que estaba a punto de dejarlo ir para convertirse en coordinador ofensivo de John Harbaugh con los Giants.
Detallamos el proceso de los Browns tanto en la columna del lunes pasado como en nuestras notas del Senior Bowl del jueves —profundizando en las evaluaciones previas a las entrevistas— para explicar la lógica detrás de la decisión de Cleveland de tomar un camino menos tradicional en su búsqueda. Como parte de ello, la dirigencia del equipo estudió qué había funcionado y qué no, y encontró que las referencias y el historial de desempeño eran mucho más predictivos del éxito que una buena entrevista.
Esos dos elementos, como puedes imaginar, fueron clave en la elección de Monken.
Su currículum mostraba un historial muy sólido en el trabajo con jugadores jóvenes, algo crucial porque los Browns esperan que la clase del Draft del año pasado (Mason Graham, Carson Schwesinger, Quinshon Judkins, Dylan Sampson, Shedeur Sanders) y la de este año (el equipo tiene dos selecciones de primera ronda) sean la base de un renacimiento. Además, en el lado ofensivo, ha demostrado versatilidad tanto en esquemas como en el tipo de quarterback que ha utilizado, lo que debería darle flexibilidad a la oficina principal en su planeación en la posición, ya sea que Sanders sea el futuro o no.
También tenía el “factor Brad Stevens”: haber sido un verdadero diferenciador al frente de un programa universitario con recursos limitados. Monken fue head coach en Southern Miss de 2013 a 2015. En su primer año, los Golden Eagles terminaron 1–11. En el segundo, 3–9 y 1–7 en Conference USA por segundo año consecutivo. En el tercero, cerraron 9–5 y 7–1 en C-USA, lo que les valió un lugar en el juego por el título de la conferencia. Después de eso, Monken se fue para convertirse en el coordinador ofensivo de los Buccaneers.
Cabe señalar que Southern Miss había terminado 0–12 el año anterior a su llegada.
Luego estuvieron las referencias, que regresaron con el mismo mensaje: exigente, meticuloso y auténtico. Eso vino de jugadores a los que los Browns contactaron, como Jameis Winston, quien fue su quarterback en Tampa. Vino de Kirby Smart, de Georgia, con quien Monken trabajó. Y vino de Ozzie Newsome, quien pudo observar de primera mano cómo trabajaba Monken desde sus asientos en la oficina principal.
Hace seis años, esa misma fuente de proceso —menos dependiente de la entrevista— ayudó a los Browns a quedarse con Stefanski, quien llegó a la búsqueda de 2020 como favorito porque gran parte del trabajo ya estaba hecho. Si Monken puede igualar algo del éxito temprano de Stefanski y los Browns logran darle un mejor roster, entonces podrían tener algo muy interesante en un coach que cumple 60 años esta semana—algo que mucha gente no está viendo en este momento.
Y sobre el tema de la edad, en Cleveland creen que esta podría terminar siendo una contratación similar a lo que en su momento fueron Bruce Arians en Arizona o Curt Cignetti en Indiana, donde el número junto al nombre impidió que muchos vieran que era un buen candidato desde el inicio.
Atlanta Falcons
Los Falcons consiguieron al hombre al que habían tenido en la mira todo el tiempo, al contratar a Ian Cunningham como GM el viernes. Lo interesante para mí es que realmente tuvo que pelearlo—porque el asistente del GM de los Texans, James Liipfert, originario de Georgia, hizo que la competencia fuera bastante cerrada al final.
El contexto ya lo hemos repasado antes. Cunningham era el principal lugarteniente en Chicago del GM de los Bears, Ryan Poles, quien es amigo cercano del nuevo presidente de operaciones de futbol de los Falcons, Matt Ryan (Poles fue uno de los guards titulares que protegían a Ryan en Boston College). Poles le dijo a Ryan, incluso antes de que asumiera el cargo, que haría bien en contratar a Cunningham como su GM. La conexión no era ningún secreto y se rumoraba desde finales de diciembre.
Arthur Blank, dueño de los Falcons, fácilmente pudo haber contratado directamente a Cunningham. Dado que el puesto de Ryan —para el cual Cunningham entrevistó— era considerado el de “principal ejecutivo de futbol”, y el de GM uno “secundario”, Atlanta podía haberlo hecho sin pasar por el proceso habitual de la Rooney Rule.
Pero lo que había escuchado terminó siendo cierto: Blank quería un proceso real, porque creía en la forma en que la NFL lo había establecido. Así que, después de contratar a Stefanski, los Falcons realizaron entrevistas por Zoom con Cunningham, Liipfert, el director de scouting y operaciones de futbol de los 49ers Josh Williams, el asistente del GM de los Steelers Andy Weidl, el ex GM de los Jets y ejecutivo de los Eagles Joe Douglas, y el asistente del GM de los Chiefs Mike Bradway.
De nuevo, pudieron haberse detenido ahí. En cambio, siguieron adelante, invitando a Cunningham y a Liipfert —quienes los impresionaron enormemente en la primera entrevista— a reunirse en persona con un grupo que incluía a Blank y a Stefanski, quienes no habían participado en las entrevistas por Zoom.
Liipfert volvió a dejar una gran impresión. Cunningham se quedó con el puesto.
Y eso, para mí, es bastante notable: que haya mantenido el nivel y ganado la carrera al final. A los Falcons les encantó su trayectoria, habiendo trabajado para Ozzie Newsome en Cleveland (donde Newsome le asignó, siendo un joven scout universitario, la codiciada región del sureste) y para Howie Roseman, antes de convertirse, en los hechos, en un socio pleno de Poles en la reconstrucción de Chicago. También valoran lo completo que se ha vuelto, con experiencia tanto en carretera como en oficina, habiendo visto todas las facetas de la operación, mucho más allá de su origen como scout.
Eso no significa, por supuesto, que esto vaya a funcionar de manera automática. Pero sería difícil que alguien dijera que los Falcons no hicieron todo el trabajo necesario para llegar al resultado correcto, incluso si desde el inicio parecía el desenlace lógico.
Dueños de la NFL
La NFL tendrá que abordar el tema de los dueños que aparecieron en los archivos de Epstein. Y, de hecho, tendrá que hacerlo el lunes por la tarde, cuando el comisionado Roger Goodell encabece su conferencia de prensa anual previa al Super Bowl en el Área de la Bahía.
Para quienes se perdieron la noticia del viernes, surgieron correos electrónicos provenientes de los registros del desacreditado y ya fallecido financiero que mostraban al delincuente sexual convicto conectando al copropietario de los Giants, Steve Tisch, con varias mujeres. Los nombres del dueño de los Patriots, Robert Kraft, del dueño de los Commanders, Josh Harris, y del dueño de los Vikings, Zygi Wilf, también aparecieron en los archivos, aunque de una forma mucho menos incriminatoria o detallada que en el caso de Tisch.
Tisch señaló en un comunicado: “Tuvimos una breve relación en la que intercambiamos correos sobre mujeres adultas y, además, hablamos de cine, filantropía e inversiones. No acepté ninguna de sus invitaciones ni fui nunca a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien lamento profundamente haberme relacionado”.
Harris también emitió un comunicado: “Josh Harris nunca tuvo una relación independiente con Jeffrey Epstein. Harris buscó impedir que Epstein desarrollara una relación corporativa con Apollo. Como indican estos correos, Harris evitó reunirse con Epstein, cancelando encuentros y haciendo que otros devolvieran sus llamadas”.
Ahora bien, aquí está el punto clave: si un jugador o un entrenador estuviera involucrado en esto —uno de los escándalos más horribles de las últimas décadas—, la NFL sin duda abriría una investigación. La razón es sencilla. El mantra de Goodell de “proteger el escudo” dicta que todos los involucrados en la liga deben rendir cuentas si ponen a la NFL bajo una luz negativa. Goodell no ha sido consistente en aplicar ese principio cuando se trata de dueños a lo largo de los años.
¿Lo será esta vez? Será interesante ver cómo responde a la pregunta el lunes.
Senior Bowl
Tengo que reconocer el trabajo de la gente del Senior Bowl —y no solo porque fue otra gran semana allá abajo, la número 18 para mí en Mobile—. Y hay que hacerlo con una mención especial para el nuevo director ejecutivo del juego, Drew Fabianich, quien tomó el relevo de Jim Nagy, ahora GM de Oklahoma.
Fabianich, scout de los Cowboys durante casi dos décadas, llegó al Senior Bowl después de dos años como GM en West Virginia, y nada de esa experiencia pudo prepararlo para lo que enfrentó.
El fin de semana previo a la semana del partido, una tormenta invernal masiva azotó el sur y el noreste de Estados Unidos, afectando los viajes de millones de personas, incluidos los 140 jugadores invitados al Senior Bowl. Con muy poco aviso, Fabianich y su staff tuvieron que reorganizar los planes de más de la mitad de las personas que viajarían a Alabama esa semana. Todo comenzó a principios de semana, cuando se supo que una tormenta de hielo golpearía Dallas como parte del sistema climático más amplio. Conociendo Dallas como lo hace por sus años allí, Fabianich supo lo que venía.
De inmediato se comunicó con el director de operaciones de futbol del juego, Jack Gilmore.
“Le dije: ‘Jack, ¿seguro que habrá hielo en Dallas?’”, recordó Fabianich. “Me dijo que sí, el viernes. Entonces le pregunté a qué hora del viernes, y me dijo: ‘A la medianoche’. Fue ahí cuando llamé a Scott Cooper y le dije que teníamos que cambiar cada maldito vuelo que saliera de ahí”.
Eso, por supuesto, no solo afectó a los jugadores que se estaban preparando para el draft en Dallas. También impactó a todos los que volaban vía Dallas para llegar a Mobile. Al final, también afectó a quienes pasaban por Charlotte. En total, significó que 85 jugadores programados para llegar el sábado lo hicieran el viernes, y que se modificaran 127 vuelos. También implicó conseguir hoteles y comidas para todos ellos la noche del viernes.
Algunos jugadores fueron creativos. El OL de Georgia Tech, Keylan Rutledge; el OL de Arkansas, Fernando Carmona; el OL de Boise State, Kage Casey; y el QB de Baylor, Sawyer Robertson, fueron reprogramados para un vuelo a las 10 p.m. del viernes desde Dallas y no quisieron arriesgarse, así que se subieron a un auto y emprendieron un viaje por carretera el viernes por la tarde. Llegaron a Baton Rouge esa noche y manejaron las tres horas restantes el sábado por la mañana.
Al final, solo siete jugadores no lograron llegar a tiempo, lo cual fue todo un logro.
Así que Fabianich ya tiene algo con qué recordar su primera semana del Senior Bowl, aunque no será lo único.
Otro movimiento que prácticamente todos los miembros de la NFL con los que hablé consideraron un acierto fue el cambio de horario, que movió las entrevistas de la noche a la mañana y recorrió las prácticas a la tarde. Fabianich explicó que la idea surgió inicialmente pensando en los jugadores. “Hablando con los agentes, los muchachos empezaban a las 6:30 con entrevistas que podían extenderse hasta las 10:30 u 11 de la noche. No había tiempo muerto. Era una auténtica paliza”.
Quería darles más espacio para respirar durante la semana, y pensó que condensar el calendario ayudaría. Un efecto secundario positivo fue liberar las noches para que scouts y coaches convivieran, algo que Fabianich quiere potenciar más adelante y darle al evento un aire más de convención de entrenadores.
Luego estuvo el talento en el campo. “Si tuviera que adivinar, de los 140 originales, sin contar a los que llamamos tarde, asumiría que absolutamente todos serán drafteados”. Y algunos de los que llegaron a última hora —como Dayon Hayes, de Texas A&M— se dieron una oportunidad real de ser seleccionados, que es, obviamente, uno de los principales objetivos del juego.
En resumen, fue un muy buen viaje inaugural para Fabianich, aunque todavía no estaba listo para relajarse cuando hablamos el domingo: “Haré eso después de que todos regresen a casa”.
Baltimore Ravens
Me entusiasma ver lo que Declan Doyle puede aportar a los Ravens como su coordinador ofensivo. No fue una decisión sencilla para el joven de 29 años dejar a los Bears: venía de un año con gran impulso tras la temporada de despegue de Chicago en 2025, tenía la oportunidad de seguir aprendiendo de Ben Johnson y existía una convicción real de que la carrera de los Bears hasta la ronda divisional no fue una casualidad.
Entonces, ¿por qué irse?
Me dicen que es tan simple como la oportunidad de mandar las jugadas.
Doyle no conocía al nuevo head coach de los Ravens, Jesse Minter, antes de entrevistar para el puesto, y aunque sí llegó a enfrentarlo cuando ambos estaban en la AFC West en 2024, no existía una relación previa que lo empujara a salir de Chicago. Y claro, Lamar Jackson está en Baltimore, pero Doyle también tenía algo muy bueno con Caleb Williams en los Bears.
Dicho eso, la oportunidad de llamar jugadas con un head coach al que respeta y con un quarterback que ha ganado dos MVP fue difícil de dejar pasar por razones obvias. El prodigio tendrá la oportunidad de dirigir una ofensiva para un coach defensivo al que respeta y con un quarterback de élite.
Si funciona, probablemente será head coach a los 30 o 31 años. Si no, al menos habrá ganado la experiencia de mandar las jugadas.
Tengo muchas ganas de ver cómo resulta. Y también confiaría en que Minter sabe perfectamente lo que está haciendo aquí.
Quick-hitters
¿Quieren algunos apuntes rápidos rumbo al Super Bowl? Aquí van…
• Mike LaFleur completó el domingo un salvaje ciclo de contrataciones de head coach (aunque me siento un poco tonto diciendo eso, porque quién sabe qué otra curva extraña pueda venir después), al quedarse con el puesto de los Cardinals luego de que Kubiak y los Raiders siguieran adelante. Tendremos más sobre su contratación en los próximos días, pero sin duda detonará un efecto dominó. Liberó el camino para que el coach de los 49ers, Kyle Shanahan, contrate a su buen amigo Raheem Morris, quien fue finalista para el puesto en Arizona. Si Morris hubiera llegado a los Cardinals, Gus Bradley probablemente habría terminado como DC de los 49ers. Los Titans también van tras Bradley, pero ahora los Cardinals, con LaFleur al mando, se convierten en el destino más probable (ya que Bradley mandaría las jugadas en Arizona), lo que podría empujar a Tennessee a contratar a Mike Rutenberg, de Atlanta, como su nuevo DC.
• Contratar a Sean Mannion como OC es una apuesta, pero una buena para los Eagles. Solo lleva dos años entrenando, pero fue quarterback en la liga durante nueve temporadas, lo cual es, obviamente, una gran preparación para el puesto. Mi duda es cómo impactará esto a los jugadores, que estarán con su quinto coordinador en cinco años, y qué hará Mannion para encontrarse con ellos a medio camino en cuanto a la terminología y los roles dentro de la ofensiva.
• Mi sensación es que Joe Brady tendrá que tener a alguien calentando en el bullpen para reemplazar al DC Jim Leonhard. Si los Bills tienen una gran temporada, el ex safety de Ravens y Jets, de 43 años, va a entrar rápidamente en el radar como candidato a head coach.
• Me da gusto ver a Patrick Graham quedarse con el puesto de DC de los Steelers. Por lo que sé, el año pasado fue complicado para Graham: su esquema no terminó de encajar con el de Pete Carroll en Las Vegas (algo similar a lo que pasó con la ofensiva de Chip Kelly y la filosofía de Carroll), y eso derivó en una temporada difícil para el veterano coordinador. Al llegar a un equipo con personal 3-4 en Pittsburgh y trabajar para Mike McCarthy, con quien ya coincidió en Green Bay, Graham debería encajar mucho mejor.
• El Pro Bowl parece estar con soporte vital, con la NFL intentando reanimarlo esta semana al integrarlo al NFL Experience, y creo que esto es consecuencia de que la liga ha intentado demasiado convertir todo en una fuente de ingresos. Cuando se jugaba en Hawai‘i, era una convención de las estrellas del juego y una recompensa para sus familias. Las historias de Peyton Manning dominando la escena en el bar de la alberca eran legendarias. Los jugadores podían ir, relajarse juntos y ser dejados (en su mayoría) en paz. ¿Ahora? No existe ningún incentivo real para que participen. Por eso tantos simplemente eligen no ir.
• Un ganador de la semana del Senior Bowl: el QB de Arkansas, Taylen Green. Naturalmente, es un transfer, tras haber sido titular dos años en Boise State antes de mudarse a la SEC las últimas dos temporadas. Será un caso interesante de analizar, ya que su último año no fue particularmente bueno, marcado además por el despido de su entrenador, algo que complica un poco la evaluación para los equipos.
• Me cuesta trabajo criticar a los votantes del Salón de la Fama, porque sé lo difícil que es su labor. Dicho eso, creo que si tienes cinco nombres en una lista y te dicen que votes por tres, esos votos deben ir a los “sí” más contundentes, y no manipularse porque podría ser la última oportunidad de alguien. Esa es mi opinión y, basándome solo en eso, no hay ningún escenario en el que Bill Belichick esté compitiendo con Robert Kraft, Roger Craig, L.C. Greenwood y Ken Anderson y no sea uno de los tres nombres más merecedores. Para mí, es así de simple.
• Me sorprendería bastante si Matthew Stafford no regresa a jugar con los Rams la próxima temporada. A estas alturas del año pasado tenía muchas más dudas (por la situación contractual).
• Se espera que el salary cap supere los 300 millones de dólares para la temporada 2026, y creo que algunos se perdieron el verdadero titular ahí. El tope salarial no es más que un porcentaje de los ingresos proyectados de la liga, mediante una fórmula un poco más compleja que eso. Así que, por encima de cualquier otra cosa, es una señal muy clara del crecimiento de la NFL y de cuánto dinero está generando cada dueño, incluso antes de mover un solo dedo para crear negocio por su cuenta.
• Y como aviso: disculpas por la falta de hoy, pero esta semana viene cargada de contenido de los Patriots.