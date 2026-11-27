Ni Josh Allen ni Patrick Mahomes. El protagonista del último partido del Día de Acción de Gracias de la NFL fue Tyler Bass, quien con un gol de campo de 57 yardas en los últimos segundos le dio a los Buffalo Bills el triunfo por 13-10 sobre los Kansas City Chiefs este jueves en el Highmark Stadium.

En un encuentro marcado por la lluvia helada y las dificultades de ambas ofensivas para mover el balón, los Bills llegaron al último cuarto con una desventaja de tres puntos y consiguieron su séptima victoria consecutiva gracias a dos goles de campo de Bass, ambos de más de 50 yardas.

Buffalo había abierto el marcador en el segundo cuarto con un touchdown terrestre de James Cook, mientras que Kansas City descontó antes del descanso con un gol de campo de 26 yardas de Harrison Butker.

Los Chiefs tomaron la ventaja en el tercer periodo con una anotación terrestre de Emmett Johnson, en una noche en la que Josh Allen sufrió dos intercepciones y tuvo dificultades para generar peligro por aire.

Dos goles de campo de más de 50 yardas

Bass igualó el marcador en el último cuarto con un gol de campo de 54 yardas, mientras que Butker desaprovechó posteriormente la oportunidad de devolverle la ventaja a Kansas City.

Cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo extra, los equipos especiales de Buffalo protagonizaron una jugada determinante al bloquear una patada de despeje de los Chiefs, lo que permitió a los Bills recuperar el balón en posición de intentar el gol de campo del triunfo.

Bass acertó desde 57 yardas pese a las complicadas condiciones meteorológicas y sentenció un encuentro en el que Allen apenas completó 10 de 21 pases para 81 yardas y dos intercepciones. James Cook fue el principal referente ofensivo de Buffalo con 117 yardas terrestres en 32 acarreos.

Con el resultado, los Bills mejoraron su registro a 10 victorias y una derrota, mientras que Kansas City quedó con marca de 8-3. Buffalo suma ya seis triunfos consecutivos sobre los Chiefs en temporada regular.

Un Thanksgiving de película en la NFL

El dramático desenlace en Buffalo cerró una jornada en la que los tres partidos se resolvieron en los últimos segundos. En el primer encuentro, los Chicago Bears derrotaron 39-35 a los Detroit Lions con un pase de anotación de Caleb Williams a Rome Odunze a tres segundos del final.

Posteriormente, los Dallas Cowboys dejaron escapar una ventaja de 21 puntos ante los Philadelphia Eagles, que se impusieron 39-38 con un gol de campo de Jake Elliott a dos segundos de que terminara el encuentro.

Bass se encargó de ponerle el broche a una jornada en la que los tres partidos se definieron por cuatro puntos o menos.