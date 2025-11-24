Lo Bueno, lo malo y lo feo de la Semana 12 de la NFL: Cowboys logran remontada épica ante Eagles
Los Cowboys llegaron al domingo al margen del panorama de playoffs, con marca de 4-5-1 y aún afectados emocionalmente por la trágica muerte del ala defensiva Marshawn Kneeland.
En su primer partido en casa desde el fallecimiento de Kneeland, los Cowboys se vieron abajo 21–0 ante los Eagles en el segundo cuarto antes de montar una furiosa remontada para ganar 24–21, impulsados por George Pickens y CeeDee Lamb, quienes se combinaron para 13 recepciones, 221 yardas y un touchdown.
Para Dallas, el triunfo lo mantiene en la pelea, con los Chiefs visitando el AT&T Stadium en Acción de Gracias para lo que de repente es un duelo crítico.
Hablando de Kansas City, los Chiefs parecían destinados a quedarse fuera de los playoffs, abajo 20–9 en el cuarto periodo tras un balón suelto en zona roja. Entonces Kansas City reaccionó y ganó 23–20 en tiempo extra para evitar su tercera derrota consecutiva en un cierre dramático en Arrowhead Stadium frente a los Colts.
Finalmente, los Bills cayeron ante los Texans liderados por Davis Mills el jueves por la noche, y aunque Buffalo prácticamente tiene segura su clasificación con marca de 7–4, el equipo luce lejos de ser un contendiente al Super Bowl.
Pero comenzaremos con los Seahawks, que tienen a un receptor en ruta de hacer historia en la NFL.
Lo bueno: JSN y su misión hacia las 2,000 yardas
Nadie ha logrado 2,000 yardas por recepción en una temporada. Ha habido casos cercanos, como Calvin Johnson y Cooper Kupp, quienes superaron las 1,900 yardas en 2012 y 2021, respectivamente.
Esta temporada podríamos ver a Jaxon Smith-Njigba hacer historia. La superestrella de los Seahawks llegó al partido del domingo ante los Titans con 1,146 yardas antes de atrapar ocho pases para 167 yardas y dos anotaciones, quedando con un total de 1,313 yardas en 11 juegos. Actualmente promedia 119.3 yardas por partido, lo que proyectado a 17 semanas lo colocaría en 2,029 yardas.
Seattle también está en una posición única para darle a Smith-Njigba una gran oportunidad de romper el récord. A diferencia de tantos receptores fantásticos a lo largo de los años, él es la única opción verdaderamente constante, aunque con el recién adquirido Rashid Shaheed en la rotación. Pero si alguien está en buena posición para buscar la marca, es Smith-Njigba.
Lo malo: Todos los que querían ver a los Chiefs fuera de los playoffs
Abajo por 11 puntos y saliendo del campo tras un balón suelto de Kareem Hunt en el cuarto periodo, Patrick Mahomes seguramente pensó lo mismo que todos: esto se acabó.
Entonces los Chiefs reaccionaron con furia, forzando cuatro series consecutivas de tres y fuera a la defensiva, mientras la ofensiva anotaba en tres de cuatro posesiones, sumando 14 puntos sin respuesta en la victoria de 23–20 en tiempo extra.
Para Kansas City aún queda mucho trabajo. Los Chiefs están 6–5 y fuera del panorama de playoffs. Tienen derrotas ante Jaguars, Chargers y Broncos. Además, les espera una semana corta visitando a los Cowboys en Acción de Gracias. Pero Kansas City también tiene juegos accesibles ante Raiders y Titans, además de recibir a Houston, Denver y los Chargers.
A pesar del margen de –2 en entregas de balón, los Chiefs vencieron a los Colts porque su defensa permitió solo 58 yardas por tierra a Jonathan Taylor. Mientras tanto, Kansas City generó 494 yardas totales, incluidas 352 de Mahomes y 102 de Hunt.
Si los Chiefs llegan a postemporada por décima temporada consecutiva, serán extremadamente peligrosos.
Lo feo: J.J. McCarthy luce lejos de ser un quarterback franquicia
El resto de la temporada de Minnesota gira en torno al desarrollo de J.J. McCarthy. Pero los primeros indicios son terribles.
McCarthy se perdió toda su temporada de novato por un desgarre de menisco, pero inició en la Semana 1 este año ante Chicago. Lideró una remontada en el último cuarto, lo que generó elogios. Desde entonces, ha estado lesionado o totalmente inefectivo.
Desde la Semana 2 ante los Falcons, McCarthy ha lanzado para 786 yardas con un promedio de 5.6 por intento. Tiene cuatro touchdowns contra nueve intercepciones y completa apenas 52.5% de sus envíos.
Con marca de 4–7, los Vikings están fuera del panorama de playoffs. También podrían quedarse sin el tackle izquierdo Christian Darrisaw y el guardia novato de primera ronda Donovan Jackson, ambos lesionados en la derrota de 23–6 ante los Packers. Nada será sencillo para McCarthy, quien además deberá enfrentar a equipos contendientes como Seahawks, Lions y Green Bay nuevamente en el cierre.
Si el coach Kevin O’Connell logra encarrilar a McCarthy en el próximo mes y medio, la temporada aún podría tener valor. Si no, Minnesota tendrá enormes interrogantes que responder este invierno.
Lo bueno: La defensa élite de los Texans podría salvarlos
Houston parecía acabado. C.J. Stroud salió del campo tras la derrota de la Semana 9 ante los Broncos con una conmoción, y su equipo estaba 3–5. Los Texans necesitaban apoyarse en Davis Mills durante tres semanas, incluyendo duelos contra Jaguars y Bills, dos equipos metidos de lleno en la pelea por los playoffs.
Aunque Mills ha lucido sólido, con cinco pases de touchdown por solo una intercepción, su defensa de nivel mundial es la razón por la que Houston está de repente 6–5 y firmemente en la contienda.
Antes del domingo, los Texans eran primeros en la liga en yardas permitidas (264.3) y puntos permitidos (16.5) por partido. Su pass rush es impresionante, con la combinación de Will Anderson Jr. y Danielle Hunter, quienes suman 21.5 capturas entre ambos. El jueves, la unidad de DeMeco Ryans atosigó toda la noche al quarterback de Buffalo, Josh Allen, con ocho sacks y 12 golpes.
Aunque los Texans han tomado impulso, aún tienen dos juegos contra los Colts en el calendario, además de visitas a los Chiefs y Chargers en diciembre. No será sencillo, especialmente con una ofensiva obsesionada con despejar.
Lo malo: Los Lions ganaron, pero la defensa no puede sentirse satisfecha
Detroit debe estar eufórico. Parecía que los Lions estaban por sufrir una derrota devastadora en casa frente a unos Giants con solo dos victorias, que llegaban 0–6 como visitantes, con un coach interino y su tercer quarterback.
En cambio, los Lions se llevaron el triunfo en tiempo extra, empatando el juego a menos de un minuto del final con un gol de campo de 59 yardas, antes de obtener el touchdown del triunfo con una carrera de 69 yardas de Jahmyr Gibbs en la primera jugada del overtime.
Aun así, hay preocupaciones serias. Detroit permitió 6.7 yardas por jugada y 517 yardas totales. La defensa fue incapaz de taclear a Jameis Winston, un quarterback, quien atrapó un pase de 33 yardas y se abrió paso hasta la zona de anotación. Wan’Dale Robinson terminó con 156 yardas por recepción, superando las 100 en el primer cuarto. Contra equipos de calidad, esa es receta para una derrota abultada.
Aun así, los Lions están 7–4 y se mantienen a la par de Bears y Packers en la NFC North. Pero si su defensa —que ya permitió 27 puntos a los Vikings de McCarthy y 30 tanto a Ravens como a Chiefs— no mejora, se les complicarán las semanas que vienen.
Lo feo: La defensa de Pittsburgh no está haciendo lo suficiente para ganar
Los Steelers llegaron a Chicago sabiendo que el liderato de la AFC North estaba en juego. La preocupación inicial era estar sin Aaron Rodgers por su lesión en la muñeca. Al final, la mayor preocupación resultó ser la defensa.
Aunque Mason Rudolph lanzó para 171 yardas con un touchdown y una intercepción, los Steelers anotaron 28 puntos como visitantes ante unos Bears 7–3 (uno de los touchdowns fue un balón suelto recuperado en la zona de anotación por la defensa). De alguna forma, esa producción no bastó para ganar, ya que la defensa permitió 31 puntos pese a generar dos entregas de balón.
Con marca de 6–5, los Steelers están ahora empatados con unos Ravens enrachados, que han ganado cinco duelos consecutivos, en la cima de la división. Y aunque ambos equipos aún tienen sus dos enfrentamientos directos por delante, Pittsburgh no tiene un rumbo positivo si su defensa no mejora.
Antes del domingo, los Steelers eran 28.º en la liga en yardas permitidas por juego. En puntos son más respetables, 17.º, permitiendo 23.2 por semana. Dicho eso, la ofensiva ha anotado al menos 25 puntos en tres de sus últimas cuatro derrotas.
Si nada cambia, los Steelers no solo quedarán fuera de playoffs: también dejarán a Mike Tomlin con su primera temporada perdedora en 19 años.
Lo bueno: Myles Garrett se está posicionando para romper el récord de capturas
Los Browns ganaron su tercer partido de la temporada el domingo. La historia estará centrada en Shedeur Sanders, quien ganó su primer inicio al lanzar para 209 yardas y un touchdown en la victoria de 24–10 sobre los Raiders. Con justa razón.
Y aun así, el verdadero titular es Myles Garrett, quien sigue dominando en relativa oscuridad en otra temporada perdida a orillas del lago Erie.
Ante los Raiders, Garrett registró tres sacks sobre Geno Smith. En los últimos cuatro juegos, Garrett suma 13 capturas, llegando a 18 en la temporada. Necesita solo cinco más para romper el récord de una campaña, compartido por Michael Strahan y T.J. Watt.
Garrett es seis veces All-Pro y Defensive Player of the Year. Sería sorprendente que esos totales no aumenten al final de esta temporada. Además, tiene 120.5 capturas en su carrera, ubicándose 24.º en la historia. Con 29 años, es razonable pensar que podría terminar al menos tercero en la lista oficial de sacks, quedando a 39.5 de Kevin Greene para ese puesto.
Lo lamentable es que Garrett esté jugando a un nivel tan brillante en un equipo que, en sus nueve años, solo tiene dos apariciones de postemporada y una victoria en playoffs.
Lo malo: Trevor Lawrence podría no durar mucho en Jacksonville
Los Jaguars están 7–4. Están en posición de playoffs. Han ganado dos al hilo. Y aun así, la preocupación alrededor de Trevor Lawrence es enorme.
Lawrence fue un desastre contra los Cardinals en la victoria de Jacksonville 27–24 en tiempo extra. Lanzó tres intercepciones y perdió un balón suelto que el novato defensive tackle Walter Nolen III arrebató del aire y devolvió para touchdown.
En la temporada, Lawrence ha sido un caos. Suma 14 touchdowns y 11 intercepciones, con un 59.7% de pases completos. El domingo, Jacksonville ganó pese a Lawrence, gracias a una defensa que capturó seis veces a Jacoby Brissett, lo golpeó en 15 ocasiones y permitió solo 4.3 yardas por jugada.
Si los Jaguars quieren llegar a playoffs, necesitarán vencer a equipos de calidad. Su calendario incluye visitas a Denver y dos duelos ante los Colts. Jacksonville no sobrevivirá esos juegos si Lawrence sigue jugando como lo ha hecho en estas 12 semanas.
Lo feo: Los Eagles no tienen ofensiva para presumir
El coordinador ofensivo de Philadelphia, Kevin Patullo, no querrá encender la radio local el lunes por la mañana.
Después de tomar ventaja de 21–0 sobre los Cowboys y su defensa, la peor de la NFC, Patullo y los Eagles parecieron perderse antes de eventualmente perder. Philadelphia anotó touchdowns en sus primeras tres series. Después de eso, los Eagles tuvieron siete posesiones (excluyendo el kneeldown) y no volvieron a anotar, acumulando 148 yardas y un promedio de 4.7 por jugada antes de caer 24–21 con un gol de campo de Brandon Aubrey en los últimos segundos.
En este punto, hay poco en lo que la ofensiva de los Eagles pueda sostenerse. Jalen Hurts comenzó el juego completando 12 de 16 para 157 yardas en esas tres series de anotación, antes de irse 15 de 23 para 132 yardas el resto del encuentro. Saquon Barkley volvió a aportar muy poco: corrió para 22 yardas en 10 acarreos y perdió un balón suelto clave en territorio de Dallas que costó puntos. En la campaña, Barkley suma 684 yardas por tierra y promedia 3.6 por acarreo.
Philadelphia también dejó caer un despeje dentro de su propia yarda 10 y falló un gol de campo en el último cuarto, dándole a los Cowboys todas las oportunidades para hacer lo que finalmente hicieron: ganar.
Con marca de 8–3, los Eagles van a ganar la NFC East. Siguen peleando por la ventaja de local. Pero esta derrota se veía venir desde hace semanas, ya que Philadelphia ha coqueteado con el desastre casi cada jornada. En Dallas, finalmente los alcanzó, dejando a los Eagles con muchas preguntas sobre una ofensiva que llegó al juego clasificada 25.ª en yardas por partido y 16.ª en puntos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/11/2025, traducido al español para SI México.