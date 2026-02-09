El MVP de Super Bowl de Kenneth Walker III, evidencia del resurgimiento del running back
SANTA CLARA, Calif. — En una noche de grandes acarreos, la carrera más explosiva de Kenneth Walker III llegó en las entrañas del Levi’s Stadium.
Después de cumplir con entrevistas de televisión y en el podio, Walker entró al eufórico vestidor de los Seahawks tras la victoria 29–13 de Seattle sobre los Patriots en el Super Bowl LX y se tomó algunas fotos grupales con su grupo de posición antes de que la prensa se le viniera encima. Durante 16 segundos, Walker respondió dos preguntas rápidas mientras sus ojos se movían de un lado a otro. Entonces, de pronto, cortó hacia la derecha y aceleró, explotando entre un mar de latas aplastadas de Bud Light y cenizas de puro hasta encontrar un refugio silencioso.
En una noche en la que la defensa de los Seahawks los impulsó hacia el segundo campeonato de la franquicia, Walker fue el motor de una ofensiva que necesitaba potencia. Fue el primer corredor en ser nombrado MVP del Super Bowl desde el miembro del Salón de la Fama Terrell Davis, hace 28 años, tras acumular 161 yardas totales en 29 toques.
“Así es [Walker], día tras día”, dijo el guardia izquierdo novato de los Seahawks, Grey Zabel. “Simplemente va a trabajar, mantiene la cabeza abajo. Es un futbolista increíble. Y para rematar, es un mejor compañero y una mejor persona. Para que tenga este éxito, no hay nadie más merecedor. Es muy cool, muy cool verlo. Es un privilegio poder bloquear para él”.
La noche estaba destinada a ser sobre la defensa de Seattle, y lo fue. También se suponía que sería sobre Sam Darnold, quien se quitó el estigma de no rendir en los momentos grandes con 346 yardas por aire y tres touchdowns contra los Rams en el juego por el título de la NFC. Sin embargo, ante el esquema cargado de blitzes de New England, en gran medida batalló, terminando 19 de 38 para 202 yardas, una mejora tras irse 9 de 22 para 88 yardas en la primera mitad.
Sin Walker, el partido pudo haber tomado otro rumbo, con el coordinador ofensivo de Seattle, Klint Kubiak, obligado a depender más de Darnold pese a los obstáculos. En su lugar, Kubiak confió en su corredor de cuarto año, quien, en lo que podría haber sido el último partido del próximo agente libre como Seahawk, corrió con furia y desenfreno para cerrar con 135 yardas por tierra y 26 por aire, coronando un esfuerzo colectivo dominante.
“Crédito para los Patriots y la [línea defensiva] que tienen”, dijo Zabel. “Es de primer nivel y fue una de esas noches en las que [Walker] nos estuvo sacando adelante todo el tiempo. Las jugadas explosivas que tuvo fueron increíbles de ver. Fue un choque en las trincheras, una noche de hierro afilando hierro”.
Con el corredor Zach Charbonnet fuera desde la ronda divisional por una rotura de ligamento cruzado anterior y con los Patriots cubriendo a los receptores de Seattle, Walker tomó el escenario principal. En la primera mitad, el hombre al que sus compañeros llaman K9 corrió para 90 yardas en 14 acarreos, incluyendo un par de jugadas explosivas en la cuarta serie ofensiva de Seattle, de 30 y 29 yardas respectivamente. Esa serie terminó en uno de los tres goles de campo de los Seahawks en los primeros 30 minutos, ayudando a meter a New England en un hoyo pequeño, pero insalvable.
“Jugó de gran manera”, dijo el center Jalen Sundell sobre la noche de Walker. “Siguió corriendo, siguió confiando en nosotros. Se mantuvo fiel al plan, bajó la cabeza y corrió a través de la gente. Fue increíble”.
Durante años, la NFL ha devaluado la posición de running back. Ha sido ignorada y poco reconocida, al punto de que cuando Derrick Henry y Saquon Barkley fueron agentes libres en 2024, firmaron por un total combinado de 53.7 millones de dólares, con 35 millones garantizados. Ese mismo offseason, los receptores Gabe Davis y Darnell Mooney firmaron contratos por 78 millones y 50 millones garantizados, respectivamente.
El año pasado, los Eagles se abrieron paso hasta el Super Bowl detrás de una defensa asfixiante y de Barkley, quien corrió para 2,005 yardas. Esta temporada, Seattle siguió la misma fórmula con el dúo de Walker y Charbonnet, que acumuló 1,757 yardas terrestres en la temporada regular. Y, tal como ocurrió con los Eagles, eso llevó a Seattle a ganar 14 partidos y, eventualmente, el Trofeo Lombardi.
La temporada anterior, Christian McCaffrey llevó a los 49ers a una aparición en el Super Bowl mientras lideraba la liga en yardas totales (2,023) y touchdowns (21), lo que le valió el premio al Jugador Ofensivo del Año.
Si bien contar con un quarterback élite siempre será la mayor ventaja del deporte, los días en los que los corredores eran una ocurrencia secundaria parecen haber quedado atrás. A medida que los equipos han pasado la última década cargándose de cornerbacks y edge rushers para frenar ataques aéreos de alto octanaje, correr el balón vuelve a estar cada vez más de moda. Esta temporada, solo cuatro equipos lanzaron el balón al menos 600 veces. No veíamos una cifra tan baja desde 2011, cuando apenas tres lo hicieron.
Para Seattle, que fue el tercer equipo que más corrió el balón con 507 acarreos, el Super Bowl fue la encarnación de lo que había sido durante todo el año.
“[Seguimos] haciendo que el balón avanzara, evitando jugadas negativas”, dijo el tackle izquierdo estelar Charles Cross. “[Walker] hizo un gran trabajo haciendo fallar a los rivales. Simplemente siendo especial, siendo él mismo. El coach [Mike Macdonald] nos dijo a inicios de esta semana que no teníamos que hacer nada especial; solo teníamos que ser nosotros mismos. Todos jugamos nuestro estilo de futbol en las tres fases”.
Este invierno, Walker podría redefinir el mercado de los running backs, uno que ha estado estancado durante años en comparación con otras posiciones.
Está programado para llegar a la agencia libre junto a una camada de corredores de alto nivel —incluidos Breece Hall de los Jets, Travis Etienne Jr. de los Jaguars y Javontae Williams de los Cowboys—, pero incluso en un mercado robusto, destacará tras una postemporada con dos juegos de más de 100 yardas y cuatro touchdowns en apenas tres rondas.
La noche del domingo, Walker corrió con el viento de un campeonato a su espalda. Luego atravesó el humo de los puros y los gritos de los campeones, alcanzando el destino que estuvo persiguiendo durante toda la noche.