La ciudad de Pittsburgh fue la verdadera estrella del NFL Draft
PITTSBURGH — El NFL Draft bien pudo haber sido un correo electrónico, una broma redundante que se vio en redes sociales mucho antes de que los Raiders seleccionaran a Fernando Mendoza con el pick No. 1 el jueves. Créanme, entendí el chiste desde la primera vez que lo vi, especialmente como alguien que preferiría ver en streaming una película muy esperada desde la comodidad de su casa que salir del sillón para verla en una sala llena y sofocante, peleando por espacio para los codos.
Tal vez sea un comportamiento extraño que los aficionados viajen varios kilómetros solo para permanecer de pie durante horas en espacios abarrotados y escuchar nombres anunciados. Pero soy introvertido y estoy aquí para defender la experiencia de asistir al draft, porque estoy seguro de que muchos de esos críticos en redes sociales no estuvieron aquí en Pittsburgh para disfrutar de las hermosas vistas que yo he visto en los últimos tres días.
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No sé cómo ha sido el draft en otras ciudades, pero Pittsburgh fue el anfitrión perfecto. Claro, puedo encontrar algunas cosas de las cuales quejarme, pero los paisajes pintorescos de esta ciudad, su ambiente vibrante y su hospitalidad de primer nivel no me permitieron estar tan gruñón como el coach de los Rams, Sean McVay, después de la Ronda 1.
Incluso mi caminata nocturna de una milla desde Acrisure Stadium hasta mi hotel después del Día 2 del draft me dejó maravillado con lo que vi, haciéndome olvidar rápidamente cualquier dificultad tras una larga jornada de trabajo. Caminé junto al río, con la famosa flota de embarcaciones pasando, mientras uno de los edificios del centro se iluminaba con el logo del equipo que estaba en turno para seleccionar, antes de cruzar uno de los puentes bien iluminados y finalmente llegar a Point State Park y a todas las festividades del centro.
Las vibras casi mágicas de esa caminata nocturna fueron tan impecables como la icónica recepción de Franco Harris contra los Raiders. Ver la popular estatua de Harris en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh fue otra grata sorpresa.
Los comentarios críticos de quienes no entienden el draft inundaron un video de TikTok que mostraba cómo la multitud del jueves, de más de 320,000 espectadores —récord de asistencia para una primera ronda según la liga—, se desbordó del teatro del draft hacia Acrisure Stadium. Según reportes, el sitio alcanzó su capacidad alrededor de las 8:30 p.m. ET del jueves, y los aficionados que seguían llegando fueron dirigidos al estadio de los Steelers, ubicado cerca.
No fue hasta que vi ese video que confirmé mi sospecha de que había aficionados dentro del estadio, donde se encontraba la sala de trabajo de medios. Cada vez que caminaba hacia el área de conferencias de prensa, escuchaba fuertes rugidos que me hacían pensar: “Vaya, se puede escuchar a la multitud del teatro del draft desde aquí”. Era creíble, porque había esa cantidad de aficionados al football recorriendo el North Shore de Pittsburgh.
La estrella de los Steelers, Cameron Heyward, fue lo suficientemente valiente como para caminar entre la fila de bares y restaurantes en North Shore Drive antes de llegar al escenario del draft. Evidentemente, fue abordado por varios aficionados de los Steelers, pero un equipo de seguridad lo ayudó a avanzar a un ritmo razonable. Eso también es parte de la experiencia del draft: la pequeña posibilidad de ver a uno de tus jugadores favoritos caminando por ahí.
Estoy seguro de que muchos se alegraron al ver al ex corredor de los Ravens, Mark Ingram II, el “villano” del fin de semana del draft, quien hizo que su hijo gritara “Steelers still suck” desde el podio. Todo eso forma parte de la experiencia: animar junto a otros aficionados de tu equipo y abuchear a los rivales.
En cuanto a lo mejor de todo, la entrada al teatro del draft y a todas las actividades es gratuita. Debí haber pasado junto a unos 10 DJs este fin de semana, la mayoría tocando clásicos de hip-hop que me hicieron mover la cabeza. Y aún me sorprende haber gritado “nobody listens to techno” cuando escuché “Without Me” de Eminem sonar a todo volumen. Tal vez no soy tan introvertido después de todo, o simplemente me sentí cómodo en una ciudad muy acogedora. (Un saludo a la persona que regalaba café frente a Dunkin’ Donuts).
Y sí, sé que viajar a Pittsburgh no es gratis. Ojalá más aficionados puedan vivir el draft conforme este gran evento de la NFL recorra el país. En mi vuelo de Los Ángeles a Pittsburgh había muchos fans de los Steelers emocionados. Por cierto, en ese mismo vuelo iban la superestrella de WWE Seth Rollins, el superagente Rich Paul y el legendario agente Leigh Steinberg. De viajar con el señor “Show Me the Money” a que me mostraran un buen momento en “PicksBurgh”.
Así que sí, el draft pudo haber sido un correo electrónico, y básicamente eso fue hace seis años durante la pandemia, lo que probablemente sirvió como recordatorio de cuánto extrañaban los aficionados estar presentes. Tal vez no tenga sentido para algunos, igual que una convención de Star Wars o un festival renacentista no le parecen divertidos a todos—yo no estoy en ese grupo. Incluso vi a un grupo de aficionados vestidos con atuendos de la época renacentista con logos de su equipo favorito de la NFL. Ah, y un fan de los Colts llevaba un disfraz de Stormtrooper.
Créalo o no, salir a espacios concurridos puede ser realmente divertido. Había muchísimo que hacer y ver, desde el centro de Pittsburgh hasta el North Shore. Además, podías caminar por puentes para llegar a tu destino. Los puentes y caminar no son realmente algo común en el sur de California, así que disculpen que insista en eso. ¿Ya mencioné que los puentes son amarillos? Esta ciudad simplemente tiene un gran gusto. La hospitalidad fue tan buena que alguien en la sala de prensa le puso Tajín a la sandía. ¡Un beso del chef! Todo está en los detalles, y Pittsburgh cumplió con creces en ese aspecto.
En fin, dejen en paz a los nerds del football, y no tiene nada de malo ser uno. He ido a festivales renacentistas y ahora he ido al NFL Draft. Ahora entiendo por qué vale la pena asistir. Se crearon muchos recuerdos. Vi a una familia de aficionados de los Raiders con jerseys de Mendoza horas antes de que el quarterback ganador del Heisman fuera oficialmente seleccionado con el pick No. 1 del draft 2026. Probablemente la pasaron muy bien, al igual que los miles de personas que viajaron a Pittsburgh este fin de semana.
Ahora le toca a Washington, D.C., demostrar que puede ofrecer una gran experiencia para el draft de 2027. Sin presión.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/04/2026, traducido al español para SI México.