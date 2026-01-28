Cómo los Seahawks abrazaron el “Lado Oscuro” y se convirtieron en favoritos del Super Bowl
Los Seahawks, considerados un equipo del montón por los llamados expertos al inicio de la temporada, con marca de 3–2 tras cinco semanas, cuestionados pero audaces y empujados por el “Lado Oscuro”, lenta y seguramente —y sin demasiado aviso previo— se volvieron inevitables.
Curioso cómo pasó. En una temporada de la NFL sin favoritos claros, con paridad real y sin parodia, Seattle encontró su fórmula: creer en Sam Darnold, correr el balón, minimizar sus errores y plasmar, con fisicalidad, creatividad y energía, una defensiva élite y la mejor unidad de equipos especiales del football profesional. El resultado fue sorprendente… y no lo fue en absoluto.
Los Seahawks regresan al Super Bowl por primera vez desde que su última dinastía potencial se desmoronó precisamente en ese escenario. Casi todo —y casi todos— son distintos ahora. Y todo indica que otra posible dinastía está a punto de tomar forma.
El domingo, dos rivales que se habían neutralizado prácticamente durante toda la temporada chocaron por tercera vez. Darnold lanzó para 346 yardas y tres touchdowns, Kenneth Walker III castigó a defensivos que intentaban castigarlo a él, y el pateador de despeje de Seattle hizo méritos para ser el MVP del partido. Cualquier duda persistente sobre Darnold en juegos grandes debería haberse disipado. En este, casi tan grande como se puede, evitó cualquier entrega de balón. Darnold, dijo su coach después, “calló a mucha gente esta noche”.
Esta respuesta, la definitiva para la edición 2025 de su rivalidad, presentó otro par de argumentos contundentes: este juego, el campeonato de la NFC, fue casi tan parejo como los dos primeros enfrentamientos. Y esta respuesta, la entregada por estos Seahawks renovados y de nueva era, fue concluyente. No permanente. Ni siquiera predictiva para otro Super Bowl entre Seahawks y Patriots.
El marcador final fue 31–27, pero dijo mucho más. Estos Seahawks, en su segunda temporada bajo el mando del head coach Mike Macdonald, han estado —y siguen estando— por delante de cualquier calendario salvo el suyo. Dijo que su defensiva élite, impulsada por un mago especializado en defensa, enviada a contrarrestar una era de ofensivas explosivas, será conocida como el “Lado Oscuro” por mucho tiempo. Dijo que el gerente general John Schneider merecía el premio a Ejecutivo del Año mucho antes de esta temporada. Y dijo —gritó— que Seattle será favorito en el último juego del año.
Las luces destellaban entre las secciones del estadio. El humo se elevaba sobre el campo. El escenario para los campeones de conferencia fue colocado en Lumen Field, donde el estruendo continuó, intensificándose, con Marshawn Lynch y muchas luminarias de la última gran etapa del equipo presentes. Querían ver historia. A Macdonald. Al “Lado Oscuro”. Y lo verían todo, porque a este partido no le faltó, precisa y exactamente… nada.
En un deporte que ha fabricado apuestas desde la primera narración de NFL Films, el domingo tuvo todo eso y más, sólo que todo parecía amplificado.
Sólo en 34 ocasiones previas en la historia de la NFL se han enfrentado en playoffs la ofensiva número uno en puntos anotados y la defensiva número uno en puntos permitidos. Los Rams terminaron primeros en anotación (30.5 puntos por partido). Los Hawks fueron primeros en limitar puntos (17.2). Y afinando aún más: Seahawks–Rams 3.0 marcó el tercer juego de campeonato de conferencia con un No. 1 contra No. 1. En ambos casos, la defensiva —de hecho— ganó campeonatos (de conferencia).
En juego: un boleto al Super Bowl LX, programado dentro de dos semanas en Santa Clara, California, a celebrarse en un estadio de la NFC West, en una temporada en la que la división —antes despreciada como las tierras olvidadas del football profesional— terminó por dominar.
En juego: los dos mejores receptores de la NFL en 2025 (Puka Nacua y Jaxon Smith-Njigba) persiguiendo recepciones en el mismo campo.
En juego: dos magos en bancas opuestas y dos equipos que dejan moretones. Poder cerebral y fuerza bruta. No uno contra otro. Ambos. Para ambos equipos.
Sean McVay sigue proyectándose como un wunderkind. Sus cuarentas comenzaron la noche del sábado. Además, está empatado con su amigo de toda la vida Kyle Shanahan como el segundo head coach con mayor antigüedad en la NFL. McVay llevó a los Rams al Super Bowl en su segunda temporada como head coach. Exactamente como lo haría Macdonald el domingo con los Seahawks. Ni siquiera ha cumplido 40. Necesitaba superar en astucia al mago. Y lo hizo.
En juego: Davante Adams, receptor de los Rams, la adquisición de la offseason que transformó su ofensiva, disputó el domingo su quinto juego de campeonato de conferencia. Para llegar a cinco necesitó jugar 13 temporadas en total. Tuvo que salir de Green Bay, New York y Las Vegas. Necesitó que el tendón de la corva que se lastimó en la Semana 15 sanara durante las últimas tres semanas de la temporada regular, incluida aquella derrota en tiempo extra en Seattle.
Más y más en juego: el ganador, con toda probabilidad, partiría como favorito en el Super Bowl. Yo diría que Seahawks, Rams y 49ers fueron los tres mejores equipos de la NFL. Cada uno ganó al menos 12 partidos —y cada uno se enfrentó a los otros cuatro veces distintas—. Todos de la misma división, asentados en o cerca de la Costa Oeste, los ignorados y los empapados (ya fuera de sol o de lluvia). Se pasaron la temporada desmontando prejuicios y faltas de respeto, o aquello de que “ellos” ya se darían cuenta de lo que la NFC West había sido todo el año. Para representar no sólo a la conferencia, sino a la mejor división de la NFL, uno de esos tres equipos tenía que atravesar primero a los otros.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
Todo eso flotaba en el ambiente conforme se acercaba la patada inicial. Ahí estaba Richard Sherman, leyenda retirada de los Seahawks, en el campo antes del arranque, encendiendo a la afición hasta que el medidor de decibeles colgado sobre la zona de anotación sur marcó 112. Leonard Williams, leyenda actual de los Seahawks, fue presentado al final, con los ojos desorbitados y el pulgar sacudido mientras salía disparado del túnel local.
Mientras sonaba el himno nacional, Macdonald inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás y cerró los ojos. Como si necesitara un instante de atención plena o meditación. Tal vez todos lo necesitaban.
Los Seahawks arrancaron este tercer duelo ante los Rams jugando como un equipo que no había perdido en más de dos meses. El “Lado Oscuro” forzó un despeje de los Rams antes de que se ocultara el sol. La ofensiva alimentó a Walker, el corredor que avanzaba, casi siempre hacia adelante, directo contra una línea defensiva tan temida como cualquiera en el football profesional.
Rashid Shaheed todavía no había abierto el partido con uno de sus regresos característicos, esos que convirtió en rutina desde que Schneider capturó a su catalizador en un canje a mitad de temporada. En cambio, el castigo temprano de Walker permitió que Shaheed se colara a espaldas de la defensiva de L.A., donde Darnold lo encontró profundo y donde Shaheed estuvo a punto de anotar, derribado apenas por sus tachones color neón.
Luego: de vuelta con Walker, quien se topó con otro muro de jerseys blancos. Esta vez, se desvió a la derecha, rodeó el extremo derecho y entró directo a la zona de anotación. Había comenzado otro capítulo de una rivalidad que explica buena parte de la historia de la NFL en este siglo.
Seattle simplemente siguió atacando, apuntando de frente a Los Angeles, sin agacharse, sin esquivar, sin dar un solo paso atrás. Los Seahawks lideraron 10–3 (primer cuarto), 17–13 (segundo) y 31–20 (tercero). El football complementario los sostuvo.
Empieza por esa defensiva, cuya mejor comparación no viene del deporte, sino de la naturaleza. 100 Foot Wave, la serie que HBO lanzó hace casi cinco años, sigue a surfistas de olas gigantes que viajan a Portugal en busca de olas tan altas y tan poderosas que antes se creía que no podían existir. La serie se filma en Nazaré, donde un cañón submarino de unos 5,000 metros de ancho garantiza alturas máximas, espuma desbordada y peligro constante.
Estas olas son la defensiva de Seattle, ahora y quizá para siempre conocida como el “Lado Oscuro”. Las olas del océano transportan energía, provocan erosión y moldean paisajes. La defensiva de los Hawks transporta energía de jugador a jugador, todos atados y conectados. La defensiva de los Hawks erosiona los planes ofensivos rivales. Y la defensiva de los Hawks dio forma al paisaje de esta temporada de la NFL.
Hay una inevitabilidad en ambos casos. En uno y otro, el cómo de esa fuerza inevitable es difícil de descifrar antes de que se despliegue. Pero las olas gigantes del océano y los defensivos de los Hawks comparten otro rasgo: no son un si. Son un cuándo.
Seattle permitió un promedio mínimo de la liga de 17.2 puntos por partido en 2025, algo que no ocurría desde aquellos años del Boom (en este caso, 2015). Sólo dos equipos superaron los 22 puntos contra la Oscuridad en toda la temporada antes del domingo. Pregúntenle si no a San Francisco, donde una ofensiva cargada de talento y la mente ofensiva más brillante del football se midieron a los Seahawks en el cierre de la temporada regular y en la ronda divisional de los playoffs. Esa ofensiva, con Brock Purdy como quarterback y Christian McCaffrey detrás de él, anotó apenas nueve puntos combinados en ambos partidos.
El cornerback Riq Woolen no puede precisar el momento exacto en que esta defensiva adoptó su apodo. Sí recuerda conversaciones sobre su identidad colectiva que se fueron formando en la segunda mitad de la temporada. Y lo notó cuando cayó la noche el domingo. “Oye, ese es el ‘Lado Oscuro’, hermano”, dijo. “Ese es el poder. Así es como somos implacables”.
Desde la Semana 13, sólo seis touchdowns habían logrado colarse ante la defensiva de Seattle hasta el domingo. Los Rams anotaron cuatro de esos en su derrota de la Semana 16. Desde ese partido, los Seahawks habían permitido un solo touchdown. Punto. Terminaron primeros en DVOA y primeros en EPA por jugada, dos métricas avanzadas consideradas entre los indicadores más sólidos del éxito defensivo. Además, aterrorizaron a los quarterbacks rivales pese a tener el porcentaje de blitz más bajo de toda la NFL (21%). Y aun así, cuando blitzearon, generaron presión a la mejor tasa de la liga (56%). En esa racha de ocho victorias consecutivas, cinco oponentes se quedaron en 10 puntos o menos ante esos Seahawks.
Los Rams volverían a intentarlo.
La rivalidad prácticamente dictaba que así sería.
Rams – Hawks figura entre las rivalidades más recientes del football profesional. No fueron verdaderos enemigos durante buena parte de la historia de ambas franquicias. Jugaron en conferencias distintas, con Seattle en la AFC West hasta 2002, cuando la realineación obligó a los Seahawks a mudarse a la división de los Rams y garantizó al menos dos enfrentamientos entre ellos cada temporada.
La rivalidad Hawks–Rams no hizo más que crecer, volverse más espectacular, con apuestas que aumentaron en paralelo a su historia compartida, casi siempre de suma cero. Como cuando el quarterback de Seattle, Matt Hasselbeck, impulsó a los Seahawks hacia su primera carrera al Super Bowl en 2005, derribando a los Rams con una obra maestra en la Semana 5. O cuando Shaun Alexander cimentó su campaña de MVP en el duelo de revancha de aquella temporada.
Sin Rams–Hawks, no existiría el Beast Quake. Seattle, en el primer año de la dupla John Schneider–Pete Carroll (2010), ganó la NFC West pese a tener marca perdedora (7–9), asegurando el título con una victoria en la Semana 17 sobre los Rams.
No habría una segunda aparición consecutiva de Seattle en el Super Bowl (temporada 2014) sin una paliza de 20–6 sobre los Rams aquel diciembre, parte de una racha de seis victorias consecutivas para cerrar la temporada regular.
¿Aquellos horrendos uniformes action green? Seattle los estrenó justamente contra los Rams (2016). ¿La temporada del COVID-19? Seattle aseguró la NFC West en el último juego de la temporada regular (2020) con una victoria sobre los Rams, quienes aun así eliminaron a los Seahawks, como visitantes, en el partido de playoffs más silencioso jamás disputado en Lumen Field una semana después. Aquello puso en marcha el canje Jared Goff–Matthew Stafford, que derivó en el título de Super Bowl de los Rams la temporada siguiente.
Eso es Hawks–Rams: historia de la NFC West e historia de la NFL; forjada en St. Louis, Los Angeles y Seattle; construida por Alexander, Hasselbeck, Lofa Tatupu y Walter Jones; por Isaac Bruce, Torry Holt, Marshall Faulk y Orlando Pace. Es Marshawn Lynch, Russell Wilson, Doug Baldwin, la Legion y sus booms. Y también Goff, Cooper Kupp (en ambos lados), Aaron Donald y Andrew Whitworth. Son cuernos y halcones. Uniformes coloridos. Personajes aún más coloridos.
Los Seahawks pueden reclamar de manera legítima y sin reservas la supremacía divisional desde aquella realineación de hace 24 temporadas. Han tenido más apariciones en playoffs (15), ganado más títulos de conferencia (cuatro, rompiendo el empate con San Francisco el domingo) y están empatados con los Rams con más campeonatos de Super Bowl, con uno por bando.
Seattle no puede afirmar lo mismo con tanta facilidad frente a los Rams. Antes del domingo, estas franquicias se habían enfrentado 57 veces. La ventaja de los Seahawks no podía ser más mínima: 29 victorias, 28 derrotas. En esos 57 partidos, Seattle había anotado 1,223 puntos, por 1,222 de los Rams.
En dos juegos esta temporada, ocho cuartos y un periodo extra, L.A. había superado en puntos y yardas a Seattle.
Por un punto.
Y una yarda.
En el Round 1, los Seahawks limitaron a Stafford utilizando más cobertura hombre a hombre que en cualquier otro partido de la temporada (39.6%). En el Round 2, Macdonald redujo drásticamente ese porcentaje (19.6%) y Stafford lanzó para un máximo de la temporada: 457 yardas.
En el Round 1, los Rams corrieron el balón con eficiencia (7.8 yardas por acarreo) y efectividad (109 yardas terrestres; cuatro acarreos de al menos 18 yardas), en parte porque los Seahawks fallaron el 31.8% de sus intentos de tackle en jugadas por tierra. En el Round 2, Macdonald modificó sus frentes defensivos, las responsabilidades de gap de sus linieros y la forma en que espació a los defensivos en cobertura detrás de ellos. El porcentaje de tackles fallados de Seattle se desplomó (10.3%) y, aunque los Rams sumaron más yardas por tierra que en la Semana 11, L.A. necesitó 39 acarreos para ganar apenas cinco yardas adicionales. Esa noche, los Rams no registraron una sola carrera de doble dígito.
Los Rams ganaron el Round 1.
Los Seahawks ganaron el Round 2.
La diferencia, entonces, no fue Stafford o Darnold o Nacua o Smith-Njigba. No exactamente.
La diferencia en el Round 1 fue McVay.
La diferencia en el Round 2 fue Macdonald—y eso incluye su decisión de ir por la conversión de dos puntos y buscar una victoria inmediata en tiempo extra. Esa valentía produjo un hecho inédito en la NFL: un triunfo en overtime definido en una de las formas más raras de anotar en el football.
En una temporada como esta, con favoritos inflándose, tropezando y a veces haciendo ambas cosas en la misma semana, hubo muchos “favoritos” (Buffalo, Kansas City, Philadelphia, Chicago, Denver, New England, Jacksonville y estos Rams, desde la Semana 11 hasta que jugaron en Seattle), lo que en realidad significó que no hubo uno solo.
Seattle, en cambio, no reveló por completo la magnitud de su dominio sino hasta después de la Semana 11. Desde entonces, los Seahawks han hecho lo que los equipos que estuvieron por encima de ellos no lograron cuando tuvieron su oportunidad. Han ganado, de forma consistente y durante el tiempo suficiente—ocho victorias consecutivas desde su última derrota—como para darle a la NFL algo que, en realidad, no tuvo durante toda la temporada.
Un verdadero favorito.
Los Seahawks pasaron por encima de defensivas en distintos momentos de la temporada, pero no desde hace tiempo. Han dejado en cero a ofensivas. Han ganado partidos con los equipos especiales como principal motor, para bien o para mal. El Round 1 ante L.A. terminó con un intento de gol de campo de 61 yardas que el kicker de Seattle, Jason Myers, falló en la última jugada. En el Round 2, los Rams fallaron un gol de campo y Rashid Shaheed devolvió un despeje 58 yardas. Poco después, McVay despidió a su coordinador de equipos especiales.
Esa unidad le dio a Seattle ventajas clave a lo largo del domingo. Uno de esos protagonistas, Shaheed, se encargó de subrayar lo inusual del momento: una temporada tan especial impulsada por los equipos especiales de Seattle.
La única entrega de balón del partido llegó en una devolución de despeje mal fildeada por los Rams. Los Seahawks capitalizaron eso para tomar ventaja de 24–13 al final del tercer cuarto. Su pateador de despeje, el All-Pro Michael Dickson, movió consistentemente la posición de campo a favor de Seattle.
El final llegó lento y luego de golpe, con los Rams encadenando una serie tras otra, ambas aficiones quejándose del arbitraje, la esperanza creciendo, cayendo y levantándose de nuevo. Estos Seahawks simplemente siguieron avanzando, de frente, aplicando su fórmula hasta el mismo lugar al que los ha llevado durante nueve partidos consecutivos: otra victoria.
El Super Bowl, dijo el defensivo versátil Nick Emmanwori, “sigue siendo nuestro destino como equipo”. Y no se refiere sólo a estar ahí.
En una temporada en la que ningún equipo parecía inevitable, los Seahawks se convirtieron en eso. No necesitaron quejarse de los referees, de la división más complicada del football profesional ni de nada más. Llenaron su vestidor ganador con humo de puros y gorras y camisetas de campeones de conferencia, que es, esencialmente, cómo se volvieron inevitables desde el principio.
Nota del editor, 26 de enero a las 2:00 p.m. ET: Este texto fue actualizado para reflejar el apodo correcto de la defensiva de los Seahawks, que es Dark Side, no Darkness.