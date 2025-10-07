Conclusiones de la Semana 5 de la NFL: Broncos demuestran su progreso con victoria sobre Eagles
Ya no queda ningún invicto y solo un equipo sin victorias (lo siento, Jets). Todo eso, y mucho más, está cubierto en los takeaways de la Semana 5 de MMQB…
Denver Broncos
Los Broncos tienen la oportunidad de tomar verdadero impulso en las próximas semanas, y según ellos, las lecciones de las dos derrotas iniciales les servirán bien. Como muchas personas (yo incluido) esperaban mucho de Denver al comenzar el año, el hecho de que el equipo iniciara 1–2 generó muchas miradas escépticas hacia los medios nacionales que los habían ensalzado. Y ahora, espero, veamos una corrección a todo eso.
Aquí está el matiz: esas derrotas en las Semanas 2 y 3 no fueron precisamente terribles. Los Colts resultaron ser mejores de lo que cualquiera imaginaba, y Denver perdió ante ellos por una penalización de apalancamiento que anuló un gol de campo fallado y preparó el terreno para la patada ganadora de Indianápolis. Mientras tanto, los Chargers sacaron un truco de la chistera contra Denver la semana siguiente, con Justin Herbert realizando un pase extraordinario a Keenan Allen para empatar el juego con 2:43 por jugar, antes de conducir a su equipo 43 yardas para el gol de campo de la victoria.
Después de eso, Denver arrolló a los Bengals el lunes por la noche. Seis días más tarde, viajando a través del país rumbo a Londres, los Broncos entraron al Lincoln Financial Field, se vieron abajo por dos anotaciones y resistieron ante los campeones mundiales en su propia casa.
Después del partido, Sean Payton dijo que la victoria por 21–17 sobre los Eagles se trató de ganar cuando las cosas no eran perfectas. Sus jugadores entendieron exactamente a qué se refería: acababan de vivirlo.
“Tuvimos situaciones muy similares a lo largo de la primera parte de la temporada”, me dijo después del juego el receptor veterano Courtland Sutton. “Al principio del partido, nos metimos en problemas con las penalizaciones. Cada vez que quedábamos atrás en las cadenas, la situación se deterioraba con el avance de la serie ofensiva. … Lo más importante fue mantener la paciencia”.
Al hacerlo, los Broncos mostraron quiénes eran, porque muchos equipos habrían perdido la cabeza estando abajo 17–3 entrando al último cuarto contra los invictos Eagles.
En cambio, Denver se mantuvo firme. En la primera serie de touchdown de los Broncos, solo tuvieron que convertir un tercer down —un tercero y dos—, avanzando 64 yardas en 10 jugadas. En la segunda serie de touchdown hubo una conversión más, pero no fue tan sencilla, con una cuestionable falta de interferencia ofensiva que los dejó en tercera y quince. Sutton dijo que la jugada era “una acción simple que practicamos todo el tiempo”, y atrapó el pase al centro, superó la marca del primero y diez y corrió para 34 yardas.
Evan Engram anotó en la siguiente jugada, en una bootleg de Nix. Payton volvió a confiar en Bo Nix al ir por la conversión de dos puntos, y Troy Franklin la concretó con una ruta hacia la banda para poner a Denver arriba por un punto.
“Al final del día, se trata de todos nosotros”, dijo Sutton. “No hay una sola persona”.
Y fue igual cuando la defensa consiguió una detención, y la ofensiva avanzó para otro gol de campo mientras agotaba el reloj y los tiempos fuera de los Eagles, convirtiendo dos terceros downs y moviendo las cadenas tres veces, dejando a Philadelphia con una desventaja de cuatro puntos, 1:06 por jugar y sin tiempos fuera. Lo cual, como resultó, no fue suficiente.
Así que los Broncos, para cuando leas esto, estarán en Londres durante la semana, con una victoria importante sobre la cual construir. Enfrentarán a los Jets en el Reino Unido esta semana, luego a Giants y Cowboys en casa, y si observas su calendario, bien podrían estar 8–2 cuando los Chiefs lleguen a Denver el 16 de noviembre.
Payton ha querido inculcar en los Broncos un carácter al estilo Bill Parcells desde que llegó a Denver hace dos años. Por la manera en que se mantuvieron el domingo, parece que puede estar logrando eso.
“Es algo que sabíamos de nosotros mismos”, dijo Sutton. “Nos vinimos abajo en las Semanas 2 y 3 por las penalizaciones. Nos disparamos en el pie. Tuvimos que ir al vestidor y decirnos, ‘¿cómo arreglamos esto, estas heridas autoinfligidas?’ Al final del día, no estamos jugando mal fútbol, pero no podemos seguir cometiendo estos mismos errores. Creo que vimos responsabilidad, atención al detalle, deseo de mejorar.
“Poder ver eso en tu equipo es alentador. Lo ves en los veteranos, luego los jóvenes lo observan, y se vuelve parte de la cultura. … No hemos sido perfectos, pero hemos mejorado”.
Y esa es toda la idea.
New England Patriots
Los Patriots siguieron uno de los principios que Mike Vrabel prometió al volver a New England como entrenador en jefe en enero: fueron lo bastante buenos para aprovechar el mal fútbol del rival. ¿Podría New England, a plena capacidad, vencer a Buffalo también a su máximo nivel? A estas alturas, todavía diría que la respuesta es no. Pero eso es irrelevante esta mañana de lunes, porque los Patriots sí vencieron a la versión de los Bills con la que jugaron el domingo por la noche.
Esa versión cometió 11 penalizaciones, muchas en momentos críticos, y cedió 90 yardas por ello. Esa versión perdió el balón tres veces, con el actual MVP Josh Allen lanzando una intercepción espantosa (para sus estándares) en el tercer cuarto.
Y New England fue lo bastante bueno para robarse una victoria 23–20 como resultado. Así que sí, hubo factores directamente relacionados con eso. Una torpe (y cuestionable) falta de interferencia ofensiva de Khalil Shakir en el tercer cuarto movió a los Bills de la yarda 9 de los Patriots a la 19, cuando iban abajo 13–10, y en segunda y 19, Allen lanzó de inmediato una intercepción. Dicho eso, ese error fue seguido por una serie ofensiva de New England de 90 yardas en 11 jugadas para poner el marcador 20–10.
Pero más allá de eso, hubo muchas cosas buenas para New England.
Antes que nada, Drake Maye estuvo fuera de serie en la segunda mitad, completando 13 de 14 pases para 184 yardas, y con un perfecto 6 de 6 para 90 yardas en el último cuarto. Su gran escapada y pase cayéndose hacia Stefon Diggs para 12 yardas, que abrió la serie del touchdown ganador, fue un momento distintivo, y siguió lanzando pases de alto nivel en el Highmark Stadium.
Diggs también demostró su valor. Incluso los Patriots lo veían como un jugador que, en esta etapa de su carrera, debería ser casi exclusivamente un receptor de ranura, y aunque probablemente siga siendo así, tuvo al menos una noche de viejo “Stef” en él, con 146 yardas en 10 recepciones.
Y el frente defensivo también demostró su valía, con Christian Barmore y Milton Williams presionando la bolsa durante toda la noche.
Al final, para Buffalo, esta probablemente será una noche para recordar con algo de arrepentimiento y mucho por corregir y mejorar. Para New England, la esperanza sería que esto sea el inicio de algo más grande, y aunque tome un poco de tiempo llegar ahí, este fue un buen paso en esa dirección.
Tampa Bay Buccaneers
Los Buccaneers son extremadamente impresionantes y todavía están mejorando. Para mí, hubo dos cosas que realmente destacaron eso en la loca victoria del domingo sobre los Seahawks, al otro lado del país.
La primera fue, por supuesto, el quarterback.
Baker Mayfield hizo más que jugar bien: sus números lo dejaron claro, con 379 yardas, dos touchdowns y una calificación de 134.7 en 29 de 33 pases completados como parte de la victoria de Tampa por 38–35. Él cargó al equipo. Los Bucs no contaron con Mike Evans, ni con Bucky Irving ni con los titulares de la línea ofensiva Luke Goedeke y Cody Mauch. El juego terrestre apenas sumó 56 yardas en 24 acarreos. La defensa permitió 463 yardas y 27 primeros downs.
Mayfield necesitaba estar a la altura para que los Bucs vencieran a un equipo de Seattle realmente bueno. Y lo estuvo.
“Él transmite confianza”, me dijo el linebacker veterano Lavonte David después del juego. “Es un tipo de actitud, su pasión y su voluntad de ganar. Se nota. Motiva a todos. Yo, siendo jugador defensivo, definitivamente quiero jugar duro por tipos como él”.
Como era de esperarse, Mayfield le dio a la ofensiva su jugada distintiva, realizando un acto de Houdini en un segundo y 1 desde la yarda 11 de Seattle, con el equipo abajo 35–28 y menos de dos minutos por jugar, escapando de la presión y lanzando contra su propio cuerpo a Sterling Shepard para empatar.
Lo que quizás no esperabas, por cómo jugó la defensa, era que esa unidad respondiera con su propia jugada destacada. Pero ahí estaba el veterano astuto David interceptando un pase de Sam Darnold que rozó el casco de su compañero Logan Hall dos jugadas después, devolviendo el balón a los Bucs al borde del rango de gol de campo. Tres acarreos de Rachaad White (sustituyendo a Irving) más tarde, y Chase McLaughlin se alistaba para un gol de campo de 39 yardas para ganar el juego.
“Tuve que concentrarme”, dijo David. “El balón tocó el casco de mi compañero. Alguien presionó al QB y el balón pegó en un casco. Supe que venía a mi zona porque tenía los ojos en el QB, lo seguí con la vista. Hubo momentos en los que no pude atraparlo, pero me alegra haber atrapado ese”.
Sumando todo eso, la siguiente pregunta sería si este es finalmente el equipo de Tampa que podrá resurgir, después de cuatro títulos consecutivos de división que llevaron a carreras de playoffs que no llegaron al juego por el título de la NFC.
La buena noticia es que todavía hay suficientes jugadores que estuvieron presentes la última vez que los Bucs lo lograron, en 2020, cuando Tom Brady llevó a la franquicia a su segundo Lombardi Trophy. La esperanza sería que los jugadores jóvenes que han surgido bajo su tutela hayan aprendido de los veteranos, algo que, según ellos, se vio el domingo.
Por supuesto, tomará un tiempo saberlo con certeza. Pero los veteranos que siguen en el equipo encontraron otra razón para creer el domingo, una semana después de que una remontada frenética contra los Eagles quedara corta.
“Simplemente nos hemos vuelto más jóvenes”, dijo David. “Los chicos todavía tienen la misma mentalidad, la misma garra, la misma voluntad de ganar. Es definitivamente un testimonio de los que provienen de esa cultura que Tom ayudó a construir”.
David, por supuesto, siendo uno de ellos.
Minnesota Vikings
La manera en que los Vikings rescataron su viaje europeo de dos semanas es prueba contundente de lo que separa a los mejores programas de la NFL del resto. El público obsesionado con el fantasy football verá la victoria de Minnesota sobre los Browns en Londres, analizará los pases de Carson Wentz a Jordan Addison y Justin Jefferson, y creerá que esto solo se trata del gran ambiente que Kevin O’Connell ha creado para maximizar a los quarterbacks en las Twin Cities.
Eso es parte de la historia. Pero hay más.
Sí, Wentz lideró una serie de 10 jugadas y 80 yardas para vencer a Cleveland el domingo. Y sí, un pase perfectamente colocado, 50-50, que Jefferson atrapó para 21 yardas fue el catalizador, preparando un pase de 12 yardas a Addison para ganar el juego. Tener a esos jugadores ayuda a cualquier quarterback.
Sin embargo, lo que hizo todo esto aún más impresionante fue quién estaba delante de Wentz. Justin Skule comenzó el juego como tackle derecho por Brian O’Neill, luego cambió a tackle izquierdo por Christian Darrisaw, quien estaba limitado en snaps desde que regresó de una lesión de ligamentos cruzado anterior y colateral medial el año pasado. Cuando Skule hizo ese movimiento, el jugador de segundo año Walter Rouse entró en el tackle derecho. El guardia Blake Brandel jugó de centro por Ryan Kelly, quien estuvo fuera por conmoción. El novato no seleccionado Joe Huber entró por Donovan Jackson en guardia, dejando a Will Fries, en la otra posición de guardia, como único titular habitual.
Aun así, ese grupo resistió ante Myles Garrett y Mason Graham en series claramente diseñadas para el pase, y allanó el camino para que la unidad avanzara 80 yardas en 10 jugadas y ganara el partido.
“Sabíamos que nos faltaban algunos jugadores”, me dijo Wentz desde el vestuario en Londres. “Estoy muy orgulloso de los chicos. Pasar de tackle derecho a izquierdo contra el mejor defensive end del mundo, como lo hizo Justin [Skule], increíble. Walt entrando tarde en el juego en el tackle derecho. Blake jugando en una nueva posición, de centro. La manera en que los chicos se levantaron y me dieron oportunidades de encontrar a estos tipos abiertos por el campo fue genial”.
También refleja por qué los Vikings pueden cuidar bien de sus jugadores. Ya sea dándole descanso a J.J. McCarthy para curar un esguince de tobillo alto, manteniendo a Darrisaw con un límite de snaps o gestionando la ausencia del safety Harrison Smith a principios de temporada, hay confianza en que encontrarán la manera. Esto ha permitido al cuerpo técnico manejar el roster para darle a Minnesota la mejor oportunidad de tener al mejor equipo al final.
Y es porque pueden adquirir jugadores como Skule, Brandel, Rouse y Huber en un punto en que pueden entrenar alrededor de cualquier debilidad que tengan, y aun así aprovechar las fortalezas restantes. Que esto haya ocurrido el domingo en un grupo de posiciones donde ningún equipo tiene gran profundidad, y que los Vikings invirtieran mucho para mejorar esta área en la offseason, solo refuerza el punto.
“Uno, eso se lo debemos a los coordinadores arriba y, dos, a la preparación del coaching”, dijo Wentz. “Hacen un gran trabajo preparando a los jugadores. Todos los entrenadores dan el máximo por cada jugador. No hay duda de que el plan de juego cambia por eso, y hacen un trabajo tremendo reconociendo lo que necesitamos hacer, ajustando, cómo atacar a la defensa cada semana con los jugadores que tenemos en el campo. Creo que hoy hicieron un gran trabajo. No fue perfecto, fue difícil, y nos metimos en problemas un par de veces…”
Sin embargo, fue impresionante, y como tal, la flecha apunta hacia arriba para los Vikings, que regresan a EE. UU. con un récord de 3–2 tras dividir sus juegos internacionales.
Indianapolis Colts
Los Colts me parecen un equipo real. Y para sus propios jugadores, la derrota de la semana pasada ante los Rams, de una manera curiosa, lo confirmó. El marcador final fue 27–20, pero hubo millones de maneras en que los Colts pudieron haber ganado el juego. Estuvieron los dos errores de Adonai Mitchell que quitaron touchdowns del marcador. Estuvo la defensa de 10 hombres en el touchdown de 88 yardas que dio ventaja a los Rams. Estuvo la falta de holding en la última devolución de kickoff.
Pero también está el hecho de que, a pesar de todo eso, el juego fue una lucha hasta el final en carretera contra un equipo probado en playoffs.
“De una manera extraña, fue un crecimiento de confianza para nosotros”, dijo Zaire Franklin, de octavo año en los Colts, el domingo por la noche. “Vimos a L.A. como una prueba para nosotros, una especie de vara de medición. Es un equipo con un Hall of Famer como QB, con jugadores decisivos en todas partes, ofensiva y defensiva. Después de una actuación así, nos dio confianza de que somos ese equipo a vencer, somos la prueba para ellos, siempre que juguemos al nivel que somos capaces. Creo que hoy queríamos dejar eso en evidencia: que somos un equipo dominante”.
Y, efectivamente, lo fueron el domingo, aplastando a los Raiders y ganando con comodidad 40–6. Pero esto no fue la primera vez que lo demostraron.
En la Semana 1, barrieron a los Dolphins 33–8, permitiendo solo un touchdown de “garbage time”, en una paliza peor que el marcador final indicaba. Luego se colaron ante los Broncos en el mencionado juego de 29–28 que terminó con un gol de campo de repetición, y derrotaron sin piedad a los Titans 41–20.
Es solo que, hasta ahora, existía cierto nivel de duda sobre la legitimidad del récord de Indy.
Así que hay varias cosas que el mismo Franklin señalaría como razones por las que la operación de este año es distinta a la de años anteriores. El domingo, según el veterano linebacker, la defensa en zona roja fue un ejemplo, y la capacidad de tomar el balón fue otro. Luego, en el otro lado de la pelota, está, por supuesto, el nuevo quarterback.
“Es la persona calmada y constante en la ofensiva”, dijo Franklin sobre Daniel Jones. “Cuida el balón, es duro. Como dije, L.A. le dio confianza. Lanza esa intercepción y luego ese pase complicado en zona roja: cosas así construyen confianza en tu QB. Ha demostrado que tiene esa mentalidad de perro y está listo para ir a la guerra con nosotros”.
Lo siguiente para los Colts es Arizona, luego los Chargers y los Titans, lo que hace que la idea de llegar a Pittsburgh el 2 de noviembre con récord de 7–1 no sea descabellada.
Pocos veían a los Colts así antes de la temporada. Ahora, están empezando a verse de esa manera, aunque con cierta cautela.
“Lo tomaremos semana a semana”, dijo Franklin. “He estado en esta liga el tiempo suficiente para ver a equipos 7–1 quedarse fuera de playoffs. Es una temporada larga, y queremos asegurarnos de jugar nuestro mejor fútbol de diciembre a enero. Esto fue un paso en la dirección correcta”.
Si se mantienen saludables, definitivamente parece que Indy tiene más de esos pasos por venir.
Tennessee Titans
El domingo fue un gran ejemplo de cómo la gente molesta con el rendimiento de su equipo de fútbol americano puede nublar el juicio, principalmente en lo que vimos en Arizona. Hay muchas historias absurdas por esta época del año sobre la necesidad de despedir a este o aquel. Y no estoy diciendo que todos deberían haber pasado por alto el inicio bastante apagado de la segunda temporada de Brian Callahan y su staff en Nashville.
Pero tampoco entendí la necesidad de sacar ahora su “libra de carne”.
Ni siquiera es Columbus Day todavía. Despedir a alguien en octubre, en la mayoría de los casos, solo significa matar la esperanza de tener una temporada de fútbol real para tu equipo, y obtener unas pocas ventajas marginales al comenzar una búsqueda de entrenador demasiado temprano.
La temperatura sobre todo eso se disparó a cifras de triple dígito en Nashville, y solo aumentó el domingo cuando los Titans se pusieron abajo 21–3 temprano ante los Cardinals mediocres. Pero luego pasó algo curioso. Un par de cosas salieron bien para un equipo joven que todavía está aprendiendo a jugar junto, el quarterback novato se encendió y, a estas alturas, ya conoces el resto de la historia: Tennessee remontó para una emocionante victoria 22–21 gracias a su primera selección, Cam Ward.
Pero lo que quizá no sabes es todas las conversaciones honestas que tuvieron lugar a puerta cerrada la semana pasada, que ayudaron a preparar el escenario para eso.
El miércoles, con los rumores sobre su estatus incrementándose, Callahan llamó a los capitanes Calvin Ridley, Tony Pollard, Jeffery Simmons, Amani Hooker, Cody Barton y Morgan Cox para una conversación extendida sobre el estado del equipo. Les permitió expresar quejas y buscar un compromiso más profundo con lo que los Titans estaban haciendo. También asumió responsabilidad personal por un equipo que jugaba competitivo, pero que tenía lapsos frecuentes y permitía que los partidos se les escaparan.
“Todos teníamos que mejorar, en coaching y en juego”, me dijo Callahan después del partido. “Es tarea de todos. Yo tengo que mejorar. Nuestros mejores jugadores deben hacer jugadas. No tiene que ser perfecto. No buscamos perfección. Buscamos precisión. Y creo que la precisión es crítica”.
Al mismo tiempo, Callahan reiteró lo que me dijo el domingo: “Amo a nuestro equipo”. Sabía que los jugadores estaban haciendo las cosas bien y que tomaría tiempo. Tener esa paciencia, en medio de todo el ruido a su alrededor, fue clave el domingo.
Incluso con el equipo abajo 21–6 en Arizona, después de una paliza 26–0 la semana pasada contra los Texans, eso estaba claro.
“Vi la mirada en nuestros ojos”, dijo Callahan. “No flaqueamos—nunca flaqueamos, seguimos empujando. Esa mentalidad se ha arraigado. Es: sin pánico, sin presión. Jugamos juntos, confiando en cada uno. Robamos un poco de protagonismo con confianza ciega. Tienes que confiar en los chicos a tu lado para que hagan su trabajo. Creo que lo vi hoy a lo largo de los cuatro cuartos. Finalmente entendieron cómo podría verse si hacen esas cosas”.
Y así llegó la remontada. Primero con una serie de 80 yardas, luego con Tyler Lockett recuperando una intercepción suelta para un touchdown, y después con un pase de 38 yardas a Calvin Ridley que preparó el gol de campo de 29 yardas de Joey Slye para ganar el partido.
Todo eso ocurrió en el cuarto cuarto.
Con ello también desapareció el cero en la columna de victorias de los Titans y los comentarios que Ward hizo la semana pasada sobre el estado del equipo (“We ass”). Por lo que vale, Callahan sí discutió la frase con Ward, diciéndole que apreciaba su voluntad de ganar, pero que debía ser consciente de cómo sus comentarios podrían afectar a los demás y que podía pulir lo que dice un poco. Ward, por su parte, sintió que sus comentarios cumplieron su propósito.
“Creo que necesitábamos eso. Necesitábamos que se supiera cómo no nos estábamos complementando en ambos lados del balón”, me dijo Ward. “No estábamos jugando nuestro mejor fútbol. Lo más importante es que los chicos en el vestuario lo respetaron. Saben cómo me siento: no estábamos en nuestro mejor nivel ofensivo. Y simplemente tenemos un montón de individuos que se lo toman en serio, pero de manera positiva, en cuanto a hacerse responsables y ser resilientes”.
Y al menos por un día, el domingo, se notó.
Washington Commanders
Los Commanders, logrando victorias a pulmón, deberían ver frutos más adelante. Basado en cómo él y el GM Adam Peters construyeron y reforzaron agresivamente el roster 2025, no hay forma de que Dan Quinn esperara estar donde estaba el domingo por la tarde: abajo 10–0 contra los Chargers y enfrentando un inicio 2–3 mientras comenzaba el segundo cuarto en SoFi Stadium.
Por supuesto, tampoco podía prever los golpes de suerte adversos que su equipo había sufrido, como perder a Jayden Daniels por dos partidos y quedarse por un segundo sin Terry McLaurin.
Pero el entrenador, implacablemente positivo, lo vio de manera diferente a algunos. Había una oportunidad de ver de qué estaba hecho su equipo. Sentía que, en comparación con el mismo punto de la temporada pasada, los Commanders estaban más conectados. Y si podían salir del pozo en que estaban y ganar de otra manera, tal vez lo demostrarían.
“Eso es señal de un equipo conectado: decir, si tenemos que correr y lanzar menos, entonces eso haremos”, dijo Quinn. “Me complació ver eso en el segundo cuarto. Jugábamos a nuestra manera”.
¿Qué quiso decir con “nuestra manera”? Cuando le pregunté, dijo que era la capacidad de que una unidad apoye a otra, y que un juego complementario siguiera. El domingo, en ese segundo cuarto, se vio en Quan Martin forzando un fumble y Marshon Lattimore recuperándolo en defensa, y la ofensiva luego capitalizando con una serie de nueve jugadas y 74 yardas para cambiar el impulso y reducir la ventaja de los locales a 10–7.
También fue, como dijo Quinn, con McLaurin fuera, la capacidad de activar otra palanca dentro de la ofensiva, con el juego terrestre generando 163 yardas en 28 acarreos, y el novato Jacory “Bill” Croskey-Merritt aportando 111 de esas yardas y dos anotaciones en 14 acarreos.
Y tener ese juego terrestre funcionando sirvió como base para una serie de 13 jugadas y 99 yardas que agotó a los Chargers en el cuarto cuarto, una marcha que siguió a otra jugada clave de los Commanders (una intercepción de Mike Sainristil). Cuando Washington recuperó el balón, estaba arriba 20–10, con 7:40 por jugar. Para cuando los visitantes devolvieron el balón, el marcador era de 17 puntos y quedaba 1:08.
“Esta noche, por primera vez, cerrar el partido y avanzar por el campo fue un gran logro”, dijo Quinn. “Tener el balón al final del juego fue lo que más me enorgulleció—Bill tiene algo único y es bueno ver que eso se juntó. Recuperaremos a algunos jugadores, pero si así tenemos que ganar este tipo de partidos, es bueno saber que podemos apoyarnos en eso”.
Quinn cree que, al final, eso hará que su equipo sea mejor cuando más importe.
Por supuesto, nadie quería que Daniels o McLaurin se perdieran tiempo. Pero si hay un beneficio al pasar por eso, podría ser que un equipo se vuelva más completo, porque esas ausencias lo obligaron a serlo.
Brady Quinn
No podría tener una opinión definitiva sobre lo que pasó con Mark Sanchez—suena mal por todos lados, y esperaría más información antes de decir algo—pero creo que la decisión de Fox de llamar a la cabina fue acertada. Y quizá estoy sesgado aquí, porque sé que es buena persona y he trabajado con él varias veces, pero Brady Quinn debería estar haciendo más cosas en la NFL.
Así que pensé que sería interesante dar un vistazo de cómo sucedió todo esto, mientras la cadena manejaba una situación complicada.
Quinn, seleccionado en primera ronda por los Browns en 2007 y que jugó ocho años en la NFL, estaba en Ann Arbor el sábado por la mañana, en el escritorio de Big Noon Kickoff antes de la transmisión de Fox del Michigan-Wisconsin. A las 9:55 a.m. ET, cinco minutos antes de que BNK saliera al aire, se enteró de que la cadena necesitaba a alguien para cubrir el lugar de Sanchez en el juego Colts-Raiders a la 1 p.m. ET en Indianapolis el domingo. Dada la cercanía de Quinn al juego, realmente era la mejor, si no la única, opción que tenía la cadena, así que aceptó.
La lógica diría que podría tomar un vuelo corto de Detroit a Indy, pero, nuevamente, el tiempo era justo.
Quinn no tenía traje, y pensó que la mejor manera de hacer el mejor trabajo posible sería regresar a Columbus, ver el video en su oficina para prepararse y hacer llamadas desde el carro. Quinn tiene una van Sprinter y utiliza el servicio de chofer Jeevz para ir a locaciones cercanas de trabajo, de modo que pueda trabajar en tránsito. Así que, el sábado por la tarde, salió de Ann Arbor en la van, hizo llamadas por Zoom desde el camino y llegó a Ohio central alrededor de las 7 p.m., para luego analizar el video de Vegas y Indy.
Entre las 7:00 y las 11:00 p.m., trabajó con el video y habló con el coach de los Colts, Shane Steichen, y varios asistentes jóvenes que conoce de ambos lados para llenar los vacíos. A las 11:00 p.m., se fue a dormir, se levantó a las 3 a.m. para alimentar al más joven de sus cinco hijos, el pequeño de ocho meses, Cade Quinn, y se levantó definitivamente a las 5 a.m. A las 6 a.m., ya estaba en la carretera para el viaje de tres horas directo por la I-70 de Columbus a Indy.
Y a las 9 a.m., estaba en Lucas Oil Stadium para llamar el juego, ayudando en una situación complicada, hecha aún más extraña por su propia conexión con las personas involucradas. Durante el verano de 2013, los Jets firmaron a Quinn tras la lesión de Sanchez, y lo trajeron para ayudar a mentorizar al novato Geno Smith. Doce años después, reemplazaba a Sanchez de nuevo, llamando el juego de Smith, obviamente lidiando con circunstancias lejos de ser ideales.
“Ha sido un torbellino, por decir lo menos—poco sueño y emociones mezcladas”, dijo Quinn vía texto desde la van, camino a casa. “Obviamente preocupado por la salud de Mark y el bienestar de todos los involucrados, pero al mismo tiempo emocionado por la oportunidad de llamar un juego. Sin embargo, no es ideal. Me enorgullezco de la preparación, y no hay suficiente tiempo para prepararme como acostumbro. Estoy muy agradecido con todos en Fox y los entrenadores de ambos equipos que hicieron un esfuerzo por ayudar.
Y como si eso no fuera suficiente, hubo otro giro: la cabina, encabezada por Chris Myers, estaba sin reportero de campo esta semana. “Así que éramos solo Chris y yo hablando de fútbol durante tres horas, lo cual me encanta. Espero que a los fanáticos les haya gustado la transmisión. Nunca puedes complacer a todos, especialmente en resultados desequilibrados, pero dadas las circunstancias, creo que todos lo hicieron muy bien”.
Y Quinn obtuvo una historia interesante para contar.
Texans vs. Ravens
El juego Texans-Ravens sacó a un contendiente del piso, y no enterraría al otro equipo todavía tampoco.
C.J. Stroud terminó con 244 yardas, cuatro pases de touchdown, sin intercepciones y una calificación de pasador de 143.9 el domingo. Conectó con ocho receptores, siete de ellos más de una vez. Los Texans estaban arriba 24–3 al medio tiempo y realizaron tres series de touchdown que cubrieron al menos 65 yardas. La defensa fue excelente, sigue siendo excelente y debería continuar siéndolo. Pero luego… está la competencia.
La lista de inactivos de los Ravens, entre los siete jugadores, tenía combinadas 20 apariciones en el Pro Bowl. También incluía jugadores en posiciones clave como safety (Kyle Hamilton), linebacker central (Roquan Smith) y, por supuesto, quarterback (Lamar Jackson). Así que la tentación sería desacreditar el progreso de Houston.
Yo simplemente no lo haría todavía.
Pero, por otro lado, diría que la posición de los Ravens ahora es precaria. El domingo recibirán a un equipo de los Rams hambriento, dolido por la derrota del TNF ante los Niners. Luego tendrán su semana de descanso. Llegar a la off week con 1–5 sería difícil, sin importar quién regrese de la lista de inactivos.
Lo que quiere decir que, de manera curiosa, podría estar más optimista sobre la situación de los Texans en la NFL ahora que sobre los Ravens, algo que no habría esperado hace un mes.
Conclusiones rápidas
Mis conclusiones rápidas están listas. Así que aquí van…
- La tendencia más rara es la de los Panthers. Carolina comenzó la temporada siendo superada 53–13, luego anotó 55 puntos consecutivos, luego fue superada 59–7, y finalmente superó a los Dolphins 24–7 en la recta final del triunfo 27–24 del domingo. Nueva definición de un equipo “inconstante”.
- Depender de Darren Waller (5 recepciones, 78 yardas, TD) es un buen signo de que Miami extraña a Tyreek Hill.
- Saludos a Brandon Staley por su defensa de los Saints generando cinco takeaways, camino a la primera victoria de la era Kellen Moore en New Orleans.
- En el proceso, el lanzador en Jaxson Dart salió, y no de buena manera. El coach de los Giants, Brian Daboll, tiene experiencia con quarterbacks jóvenes así, y pudo corregir mucho de eso en Josh Allen. Gran parte de esto es poder diferenciar situaciones donde puedes intentar la gran jugada versus los momentos en que no deberías.
- Dak Prescott está jugando silenciosamente muy bien en condiciones adversas (sin CeeDee Lamb, defensa inestable, etc.). Si los Cowboys juegan futbol significativo en noviembre y diciembre, él será una razón clave.
- Los Lions son un gran ejemplo de que la Semana 1 no significa nada.
- Lo diré de nuevo: los Bengals deberían intercambiar por Kirk Cousins. Todo vale para entrar a playoffs con Joe Burrow como quarterback.
- El arbitraje de la NFL se está convirtiendo en un problema. Las constantes conferencias y discusiones, y la sobre-explicación de reglas, hacen que la TV sea terrible. Y se repite una y otra vez.
- El juego Jaguars-Chiefs del lunes por la noche es un poco como Bills-Patriots. Los Jaguars pueden, como los Patriots hicieron, conseguir una victoria legitimadora en prime time tras su inicio 3–1.
- Quedan dos semanas para que K.C. recupere a Rashee Rice, y veremos en qué se convierten.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/10/2025, traducido al español para SI México.