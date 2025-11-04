Cuatro cosas que aprendimos en la Semana 9: la NFC North está completamente abierta
Los Packers (5–2–1) podrían ser un espejismo tras caer ante los Panthers. Los Lions (5–3) ya no lucen tan poderosos como el año pasado. Y J.J. McCarthy y Caleb Williams están lejos de ser decepciones: el primero guió a los Vikings (4–4) y el segundo a los Bears (5–3) a triunfos con autoridad el domingo. La gran conclusión en esta división tras la Semana 9: la NFC North está completamente abierta.
Los equipos de esta división nos regalaron tres juegos cerrados, compensando los duelos disparejos del resto de la liga. Lo ocurrido en la caótica victoria de los Bears sobre los Bengals fue tan alocado como los duelos Giants–Broncos de la Semana 7 o Cowboys–Giants de la Semana 2. Williams y Chicago siguen saliendo airosos de partidos llenos de drama, algo que no lograban la campaña pasada. Tanto ellos como los Vikings tienen ahora una oportunidad real de quedarse con la división, después de que todo apuntaba a una pelea entre Lions y Packers.
Aprendimos mucho sobre McCarthy en su triunfo más importante frente a los Lions. Esto fue lo más destacado que dejó la NFC North —y el resto de la Semana 9 de la NFL—.
La NFC North está abierta tras las grandes victorias de Bears y Vikings
Difícilmente veremos a dos equipos ganar al menos 14 juegos como la temporada anterior, e incluso podría no haber uno solo que llegue a esa cifra. Pero el drama en la división promete durar hasta la Semana 18. En el cierre de la campaña pasada, los Lions aplastaron a los Vikings para amarrar el título divisional y el sembrado No. 1. Sin embargo, Minnesota puso fin a una racha de cinco derrotas ante su rival al sorprenderlos 27–24 en Detroit.
McCarthy tuvo una actuación sólida para silenciar a los críticos que reprochaban al equipo no haber renovado a Sam Darnold o Daniel Jones en la offseason. Incluso hubo reportes de que Minnesota buscaba un quarterback veterano antes del cierre de transferencias, señal de que ni siquiera el propio equipo confiaba del todo en él como titular. Pero el novato de primera ronda en 2024 se ganó la confianza en Detroit, mostrando una versión mucho más madura tras perderse cinco juegos por una lesión de tobillo sufrida en la Semana 2. McCarthy completó 14 de 25 pases para 143 yardas, dos touchdowns y una intercepción, además de una anotación por tierra de nueve yardas y un pase clave de 16 a Jalen Nailor para sellar la victoria.
Por su parte, Williams tuvo quizá la mejor actuación de su joven carrera, lanzando el pase del triunfo al novato Colston Loveland en la salvaje victoria 47–42 sobre los Bengals. Sí, lo hizo ante una débil defensa, pero ejecutó a la perfección las jugadas diseñadas por Ben Johnson. Williams registró una línea estadística inédita: completó 20 de 34 pases para 280 yardas y tres touchdowns, corrió para 53 yardas y además atrapó un pase de anotación de dos yardas de DJ Moore.
Fue un buen momento para que los Bears experimentaran con su libro de jugadas ante una defensa tan pobre, y los destellos del domingo mostraron un futuro prometedor para la sociedad entre Williams y Johnson. Cuando Williams logre mayor consistencia, este equipo será un rival complicado cada semana.
En tanto, los Packers acumulan tropiezos ante Browns y Panthers, además de un empate con Cowboys, y siguen sin encontrar una identidad clara. Jordan Love sigue brillando ante equipos débiles, pero tiene poco historial frente a contendientes reales. Y si bien los Panthers no lo son, Green Bay apenas pudo anotar en la derrota 16–13, con Love lanzando para 273 yardas, sin touchdowns y una intercepción.
Los Lions, por su parte, siguen siendo inconsistentes tanto en defensa como en ataque. Su ofensiva, antes temible, no supera los 30 puntos desde la Semana 5, y Jared Goff volvió a sufrir cuando tuvo que remontar. Detroit apenas corrió para 65 yardas ante Minnesota, y cuando su ataque terrestre no funciona, el equipo pierde equilibrio.
Esta división promete ser una de las más intrigantes en los últimos dos meses de temporada regular. Y no sorprenda si Bears o Vikings terminan conquistándola.
Los Colts no son un candidato confiable para ganar el Super Bowl
Los Colts (7–2) tienen nivel para competir por el Super Bowl, pero aún no son un equipo en el que se pueda confiar para ganarlo todo. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, especialmente después de la mala actuación de Mac Jones en Pittsburgh, en un juego donde la ofensiva careció de equilibrio.
Indianapolis se ha ganado el derecho a estar en la conversación de contendientes por lo hecho en los dos primeros meses de la temporada. Cuando Jonathan Taylor está encendido, su ofensiva luce imparable. Pero quedó claro qué tan mal puede irles cuando el corredor estrella no está en su mejor versión. En la derrota 27–20 ante los Steelers, un marcador más cerrado de lo que reflejó el campo, Jones lanzó tres intercepciones y Taylor fue limitado a 45 yardas en 14 acarreos, su peor registro del año y el primero sin touchdown desde la Semana 4 ante los Rams. En ambas derrotas, Taylor estuvo lejos de su nivel dominante.
Seguramente los Colts estarán bien y lograrán el título del AFC South, pero esta caída ante unos Steelers urgidos mostró grietas. Pittsburgh impuso respeto con su línea defensiva, capturando cinco veces a Jones el domingo. Aun así, no es momento de apostar por los Colts para levantar el trofeo en Santa Clara en febrero. Los contendientes más confiables del AFC se midieron en Buffalo, mientras que los Ravens parecen reencontrarse con su mejor versión rumbo al cierre de campaña. Indianapolis aún tiene que demostrar mucho, y quizá gane credibilidad cuando enfrente a los Chiefs en la Semana 12.
Resulta que los Chiefs aún no están de regreso tras su tropiezo en Buffalo
Las afirmaciones de que los Chiefs habían recuperado su mejor nivel fueron claramente prematuras, a juzgar por lo mal que lució la ofensiva de Patrick Mahomes ante la defensa irregular de los Bills.
Crédito a Buffalo, que ajustó bien durante su semana de descanso y luce como otro equipo en esta racha de dos victorias, incluida una dominante en Carolina. Sin embargo, el triunfo 28–21 dice poco a largo plazo: todo se medirá en los playoffs, donde los Bills siguen sin poder superar a Kansas City. Pese a una racha de cinco triunfos seguidos en temporada regular frente a los Chiefs, Buffalo ha perdido sus últimos cuatro duelos de postemporada ante su gran rival.
Para Kansas City, en cambio, esta derrota dice mucho. Resulta difícil justificar su presencia en la cima de varios power rankings cuando su ofensiva aún no tiene identidad. El regreso de Rashee Rice ha ayudado, pero no ha liberado espacio para los veloces receptores Xavier Worthy y Hollywood Brown. Y es momento de hablar con claridad sobre Worthy: el novato de primera ronda no ha estado a la altura de las expectativas.
El ataque terrestre volvió a ser discreto, con apenas 79 de las 305 yardas totales en Buffalo. Y la defensa de Kansas City muestra señales de desgaste, permitiendo a James Cook y Josh Allen dominar a placer. Sí, los Chiefs merecen el beneficio de la duda, pero este no es el mismo equipo dominante de años recientes. Están perdiendo juegos cerrados —como ante los Jaguars hace poco— y, aunque vencieron a los Lions, ese triunfo incluyó un golpe de suerte con el drop de Amon-Ra St. Brown en cuarta oportunidad. Tampoco dice mucho su paliza reciente sobre Marcus Mariota y los Commanders.
Los Chiefs (5–3) deberían mantenerse al mando en la AFC West, considerando que los Chargers (6–3) perdieron al tackle Joe Alt por una lesión de tobillo y que los Broncos (7–2) siguen sin ser consistentes a la ofensiva, como lo mostró su apretada victoria en Houston. Pero aun con ese contexto, no parece correcto asumir que Kansas City “ya volvió” cuando sus propios problemas siguen siendo evidentes.
Los Raiders tomaron la decisión correcta al ir por dos puntos ante los Jaguars
Por fin hay algo positivo que decir de los Raiders (2–6) que no involucra a Brock Bowers, quien fue una auténtica bestia el domingo frente a los Jaguars.
El coach Pete Carroll ejecutó a la perfección el manual del “tanqueo competitivo”. Decidió jugársela por la conversión de dos puntos con la intención de robarse el triunfo en tiempo extra, pero el pase de Geno Smith fue desviado y Las Vegas terminó cayendo 30–29.
La derrota dolerá por algunos días, pero a largo plazo puede beneficiar al Silver and Black, sobre todo si consiguen una selección dentro del top 10 del próximo Draft. Carroll debe mantener esa mentalidad agresiva y sin nada que perder. Si los Raiders siguen quedándose cortos, podrá decir que confió en su equipo para ganar, mientras Bowers espera recibir más ayuda en abril. Y si el enfoque arriesgado se traduce en más victorias, mejor aún: quizá ese impulso se extienda hasta la próxima temporada.
Con la fecha límite de canjes a la vuelta de la esquina, más equipos deberían tomar una página del manual del “tanqueo competitivo”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/11/2025, traducido al español para SI México.