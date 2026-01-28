Cuatro enfrentamientos clave que podrían decidir el Super Bowl LX
La temporada 2025 de la NFL ha sido extraña. Ha sido fascinante. Y ahora se reduce a un solo partido.
En el Super Bowl, los Seahawks y los Patriots se enfrentarán en el Levi’s Stadium, cada uno con la mira puesta en ampliar su vitrina de trofeos. Seattle tiene un solo campeonato, y quedó famosamente a una yarda de lograr títulos consecutivos cuando perdió ante New England en el Super Bowl XLIX. Por supuesto, los Patriots han ganado de sobra a lo largo de los años, con seis campeonatos para recordar.
Este juego, sin embargo, trata del presente. Trata de Sam Darnold intentando demostrar que sí valía aquella selección top-3 tomada hace tanto tiempo en New York. Trata de Mike Vrabel y Drake Maye buscando restaurar los años de gloria en New England, que no hace mucho parecían muy lejanos. Trata de veteranos como Stefon Diggs y DeMarcus Lawrence persiguiendo la ambición de toda una vida: ganar su primer título.
Te puede interesar: Los Patriots necesitarán la mejor versión de Drake Maye para hacer historia
Pero como en todo partido, también se trata de los enfrentamientos dentro de los enfrentamientos. De esos números poco conocidos que pueden cobrar un peso enorme conforme el juego se intensifica.
Y ahí es donde entramos de lleno con nuestro primer vistazo al Super Bowl LX.
Cuatro duelos a seguir
1. La línea ofensiva de New England vs. el frente defensivo de Seattle
Si ha habido un problema constante para los Patriots este año, ha sido mantener a Drake Maye de pie. Maye fue capturado 47 veces en la temporada, más que cualquiera que no se llame Cam Ward, Geno Smith o Justin Herbert.
En total, New England permitió una tasa de presión del 38.3% y una tasa de capturas del 8.7%, ubicándose como la sexta y séptima peores de la liga, respectivamente. Además, la línea ofensiva cuenta con dos novatos: el tackle izquierdo Will Campbell y el guardia Jared Wilson. Esa falta de experiencia se ha notado en los playoffs, donde los Patriots han permitido 15 capturas en tres partidos.
Del otro lado, la defensiva de Seattle registra la cuarta mejor tasa de presión de la NFL, con 38.9%, pese a que blitzearon a la 25ª mayor frecuencia de la liga (22.0%). Con un frente integrado por DeMarcus Lawrence, Leonard Williams, Byron Murphy II, Boye Mafe, Uchenna Nwosu y compañía, los Seahawks representan un problema serio para New England.
2. Jaxon Smith-Njigba vs. los cornerbacks de los Patriots
Smith-Njigba lideró la liga con 1,793 yardas por recepción en la temporada. El domingo pasado explotó ante los Rams en el juego por el título de la NFC, atrapando 10 pases en 12 envíos para 153 yardas y un touchdown. Ahora se enfrenta a lo que es una de las mejores secundarias de la NFL.
New England llega al Super Bowl con tres cornerbacks dentro del top-25 de Pro Football Focus: Carlton Davis III (No. 17), Marcus Jones (No. 23) y Christian Gonzalez (No. 24). Con ningún otro receptor de Seattle alcanzando siquiera las 600 yardas en temporada regular, será interesante ver cómo los Patriots intentan sacar a Smith-Njigba del partido.
Para New England, la defensa aérea ante los Seahawks debería centrarse en limitar las rutas de Smith-Njigba cuando enfrenta cobertura individual.
3. Kenneth Walker III vs. la férrea defensiva terrestre de New England
Los Seahawks corrieron el balón en el 50.0% de sus snaps ofensivos, cifra que sólo quedó por detrás de Ravens y Bills. En el Super Bowl, intentarán mover a los Patriots desde la línea de golpeo, algo que no será sencillo.
New England ha levantado un auténtico muro contra el juego terrestre este año: empató en el noveno lugar de la liga en EPA por acarreo permitido (-0.07), fue décimo en acarreos explosivos concedidos (42) y sexto en yardas terrestres permitidas por partido (101.7). Lo más relevante es que los Patriots han logrado esto sin cargar la caja, ya que se ubican 24º en porcentaje de stacked box (19.7%).
Ante Walker, los Patriots se miden a un corredor de 211 libras con velocidad. En temporada regular, Walker acumuló 1,027 yardas por tierra con un promedio de 4.4 yardas por acarreo y cinco touchdowns, además de 31 recepciones para 278 yardas. En la postemporada suma siete recepciones más, reflejo de la disposición del coordinador ofensivo Klint Kubiak para utilizarlo de múltiples maneras.
4. El pass rush interior de los Patriots vs. guards y centro de Seattle
Si New England puede generar presión y acelerar a Sam Darnold, ahí estará su mejor oportunidad de dar la sorpresa. Y aunque K’Lavon Chaisson y Harold Landry III han tenido buenas temporadas por las orillas, con 16 capturas combinadas, el camino más efectivo hacia Darnold pasa por el centro de la línea.
Los Patriots invirtieron 104 millones de dólares esta offseason en el tackle defensivo Milton Williams, a quien trajeron desde los Eagles campeones. Williams ha formado una dupla intimidante con Christian Barmore, empujando consistentemente el bolsillo y acumulando 19 golpes al quarterback entre ambos. En los playoffs, Williams y Barmore suman tres capturas, ayudando a que la defensiva de New England haya permitido apenas 26 puntos en la postemporada.
Frente a Seattle, el interior de la línea ofensiva representa un punto vulnerable que New England puede explotar. Aunque el guard novato de primera ronda Grey Zabel ha sido sólido, su compañero Anthony Bradford y el centro Jalen Sundell han mostrado fragilidad. Bradford, en particular, ha sido inestable: ocupa el lugar 72 de 80 guards en Pro Football Focus, y permitió cuatro capturas y 25 presiones en la temporada.
Tres X-Factors
- Sólo tres equipos anotaron esta temporada tanto en regresos de kickoff como de despeje. Los Jets fueron uno de ellos. Los Patriots y los Seahawks, los otros dos. Incluidos los playoffs, Rashid Shaheed tiene tres touchdowns de este tipo, dos de ellos en kickoffs. Por New England, Marcus Jones ha devuelto dos despejes hasta la zona de anotación, mientras que Antonio Gibson lo hizo en un kickoff.
- ¿Cuánto pesará la experiencia en el staff de coaches? Mike Vrabel disputó cuatro Super Bowls como jugador con los Patriots y ganó tres. Su coordinador ofensivo, Josh McDaniels, ha estado en la banda en ocho Super Bowls y presume seis anillos. Del otro lado, Mike Macdonald y Klint Kubiak apenas suman un Super Bowl entre ambos, cuando Kubiak fungió como coordinador del juego aéreo de los 49ers en 2023.
- ¿Quién ejecuta mejor en la zona roja? New England fue 17º dentro de la yarda 20 esta temporada (57.1%), mientras que Seattle se ubicó 21º (51.2%). Sin embargo, los Seahawks son excelentes a la defensiva en esa área, con la quinta mejor efectividad de la liga (50.0%). Los Patriots, en cambio, han sufrido mucho más: permitieron touchdowns en el 67.5% de las visitas rivales a la zona roja, lo que los colocó en el lugar 30.
Tres estadísticas clave
- Entre todos los quarterbacks calificados, Drake Maye y Sam Darnold ocuparon el primer y segundo lugar de la NFL esta temporada en yardas por intento de pase, con promedios de 8.9 y 8.5, respectivamente.
- Darnold lanzó 14 intercepciones en la temporada, la tercera mayor cantidad de la liga. Desde 2015, los únicos otros quarterbacks que terminaron entre los tres primeros en intercepciones y aun así llegaron al Super Bowl fueron Matthew Stafford (Rams) y Peyton Manning (Broncos). Ambos ganaron ese partido.
- Si Maye gana el Super Bowl, se convertirá en el quarterback más joven en levantar el Trofeo Lombardi, con apenas 23 años. El único otro mariscal de campo de 23 años que ha ganado un Super Bowl fue Ben Roethlisberger, quien lo logró en su segunda temporada con los Steelers, en la campaña 2005.
Predicción temprana
Es difícil ver un camino para los Patriots que no pase por errores importantes —y en buena medida autoinfligidos— de los Seahawks.
Seattle presume una larga lista de triunfos de calidad esta temporada, incluyendo victorias sobre los Rams en dos ocasiones, los 49ers también dos veces, además de Jaguars y Texans. En los playoffs, los Seahawks han anotado 72 puntos en dos partidos. En contraste, los Patriots apenas tuvieron una victoria en temporada regular ante un equipo con marca ganadora (Buffalo en la Semana 5), antes de superar en postemporada a rivales con claras limitaciones ofensivas.
Para New England, el Super Bowl pasará por presionar a Darnold hasta forzarlo a cometer errores y por ver a Drake Maye extender jugadas con las piernas, algo que ha hecho en estos playoffs para 141 yardas y un touchdown. Si esas dos cosas se dan, los Patriots estarán en la pelea hasta el final.
Conclusión: los Seahawks son más talentosos en ambos lados del balón y han jugado como el mejor equipo de la NFL durante los últimos meses.
Marcador final: Seahawks 31, Patriots 20.