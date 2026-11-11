De la final de la NCAA a la NFL: Fernando Mendoza y Carson Beck debutan como titulares el mismo día

Fernando Mendoza y Carson Beck, los quarterbacks que disputaron la última final del futbol americano universitario, harán su debut como titulares en la NFL este domingo, ambos a las 15:05 horas del centro de México.

Mendoza abrirá con Raiders ante Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, y Beck con los Arizona Cardinals ante Los Angeles Rams. Ningún quarterback de la generación 2026 había arrancado un partido de temporada regular como titular, así que los dos abrirán ese camino al mismo tiempo.

El debut de Mendoza llega con una marca histórica. Será el primer quarterback elegido con la primera selección global del Draft que hace su primera titularidad ante el campeón vigente del Super Bowl. También será el primero en debutar como titular ante la mejor defensa de la liga desde Vinny Testaverde en 1987.

La prueba no es menor, ya que Seattle tiene marca de 5-4, pero su defensa es la que menos yardas permite en la NFL, la mejor contra el pase y la que menos primeros intentos ha concedido, con 139. En puntos permitidos ocupa el cuarto lugar.

Hace menos de diez meses, Mendoza y Beck estuvieron frente a frente

El 19 de enero, Indiana venció 27-21 a Miami en el Hard Rock Stadium y ganó el primer campeonato nacional de su historia. Mendoza, que creció en Miami, regresó a casa para firmar el título con 186 yardas por aire y un touchdown por tierra de 12 yardas, y fue elegido el mejor jugador ofensivo del partido. Beck lanzó para 232 yardas y un touchdown, pero su intercepción en la última serie de Miami, con su equipo seis puntos abajo, sentenció el juego.

Desde ahí, sus caminos fueron muy distintos. Mendoza llegó al Draft como el primer ganador del Trofeo Heisman en la historia de Indiana, tras una temporada de 3,535 yardas, 41 touchdowns y solo seis intercepciones. Antes había jugado en California, donde también se graduó de la escuela de negocios. Los Raiders lo eligieron con la primera selección global y en julio le firmaron un contrato de novato por 57.27 millones de dólares, todo garantizado.

La historia de Beck fue la contraria, luego de que en mayo de 2024, cuando jugaba con Georgia, era el favorito en las apuestas para ser la primera selección del Draft 2025. Todo cambió el 7 de diciembre de ese año, cuando se lesionó el ligamento del codo del brazo de lanzar en la final de la Conferencia Sureste ante Texas y tuvo que operarse. Anunció que iría al Draft, pero cambió de planes y jugó un último año con Miami, donde lanzó para 3,813 yardas, 30 touchdowns y 12 intercepciones.

H15 time.



Fernando Mendoza has been named starting quarterback. pic.twitter.com/42BFOczZcG — Las Vegas Raiders (@Raiders) November 10, 2026

No le alcanzó para recuperar su lugar. Beck terminó su carrera universitaria con 11,725 yardas, 88 touchdowns y 32 intercepciones, pero la lesión y sus 24 intercepciones en las dos últimas temporadas pesaron. Arizona lo tomó hasta la tercera ronda, con la selección 65. Ningún equipo eligió a un quarterback en toda la segunda ronda.

En la pretemporada, sus caminos casi se cruzaron otra vez. Mendoza tuvo su primer partido con los Raiders el 13 de agosto, precisamente ante Arizona, con 10 pases completos de 16 para 97 yardas y un touchdown. Beck, por su parte, completó 15 de 19 envíos para 188 yardas y un touchdown en el Juego del Salón de la Fama, pero después las lesiones lo frenaron.

Los dos llegan a la titularidad por puertas diferentes

Mendoza toma el puesto después de que Las Vegas traspasara a Kirk Cousins a Minnesota en el cierre del periodo de cambios, a cambio de una tercera ronda de 2027. Hasta ahora solo había jugado unos minutos el 11 de octubre ante New England, con el partido ya definido, y completó seis de ocho pases para 48 yardas.

En Las Vegas no tienen dudas. “Está preparado”, aseguró el entrenador Klint Kubiak. El gerente general John Spytek destacó que el novato ha trabajado muy duro desde el primer día que llegó al equipo.

Beck, en cambio, todavía no ha jugado en temporada regular. Su oportunidad llega porque Gardner Minshew sufrió una rotura de ligamento en el codo del brazo de lanzar en la derrota 17-3 ante Seattle y probablemente necesitará una cirugía que lo deje fuera el resto del año. Arizona ya había cambiado a Jacoby Brissett, su titular en los primeros ocho partidos, a Baltimore.

Las casas de apuestas ya reaccionaron

Tras el cambio de Cousins, Mendoza pasó a ser el favorito para ganar el premio al Novato Ofensivo del Año, con momio de +300 en DraftKings. Beck aparece mucho más atrás, con +1800.

Ninguno de los dos llega a un equipo en buen momento. Los Raiders tienen marca de 4-5 y los Cardinals de 3-6, últimos del Oeste de la Conferencia Nacional. Y el calendario no le da respiro a Mendoza: después de Seattle visitará a los Denver Broncos, líderes de su división, y luego enfrentará a los Cleveland Browns.