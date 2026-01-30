¿Drake Maye, lesionado? Un vistazo a las opciones de QB de los Patriots en el Super Bowl
Dejemos esto claro desde el inicio: me sorprendería enormemente si Drake Maye no se pone el uniforme de los Patriots en el Super Bowl LX.
Tras la victoria de New England sobre los Broncos en Denver el domingo por la tarde —un triunfo que aseguró su primer título de la AFC desde 2018—, varios “doctores” de redes sociales comenzaron a especular que el quarterback pudo haber sufrido una lesión en el hombro durante el tercer cuarto del encuentro. Desde entonces, el tema se ha convertido en una de las principales historias alrededor de los Patriots esta semana (junto con la exclusión de Bill Belichick del Salón de la Fama), con declaraciones tanto de Mike Vrabel como del propio Maye el martes.
Te puede interesar: Drake Maye lidera a Patriots al Super Bowl LX tras temporada histórica
Si bien tanto el head coach como el quarterback hicieron lo posible por bajar el ruido —con Maye incluso asegurando que se siente “bien” de cara al gran juego—, la sola existencia de la conversación hace que valga la pena analizar a quién podría recurrir New England en caso de que no pueda enfrentar a los Seahawks el 8 de febrero en Santa Clara.
Dicho esto, aquí un repaso al depth chart de quarterbacks de los Patriots.
Patriots Quarterback Depth Chart
Rol
Jugador
Titular
Drake Maye
Suplente
Joshua Dobbs
Tercer QB
Tommy DeVito
Junto a Maye en el cuarto de quarterbacks de New England aparecen los veteranos Joshua Dobbs y Tommy DeVito.
Dobbs, de 31 años, firmó con los Patriots en la offseason un contrato de dos años por 8 millones de dólares. Seleccionado en la quinta ronda por los Steelers en el Draft de 2017, cuenta con experiencia previa tanto con Vrabel (Titans, 2022) como con el coach de quarterbacks Ashton Grant (Browns, de 2022 a 2023).
DeVito, por su parte, fue cortado por los Giants durante los recortes finales del roster en agosto y reclamado por los Patriots al día siguiente. El quarterback de 27 años ha participado en 12 partidos en su carrera en la NFL —ocho de ellos como titular— con marca de 3–5, además de sumar ocho pases de touchdown y tres intercepciones.
Los Patriots y los Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl LX el 8 de febrero desde el Levi’s Stadium de Santa Clara. El kickoff está programado para las 6:30 p.m. ET, 5:30 p.m. tiempo del Centro de México.